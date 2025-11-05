Новини
Задържаха мъж, опипал президентката на Мексико

5 Ноември, 2025 19:25 631 13

Прокуратурата е повдигнала обвинения срещу мъжа за сексуален тормоз

Задържаха мъж, опипал президентката на Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е била опипана от мъж, докато се е разхождала из историческия център на едноименната столица на страната, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии, съобщи БТА.

Във видеоклип от инцидента, завъртял се в социалните мрежи, се вижда как мъжът се приближава до президенката отстрани, прегръщайки я с ръка и опитвайки се да я целуне. След това се опитва да опипа бюста ѝ, преди да бъде изтласкан от полицейски служител и арестуван.

Прокуратурата е повдигнала обвинения срещу мъжа за сексуален тормоз.

Днес Шейнбаум категорично подчерта, че това не е първият път, когато е била жертва на подобен тормоз, предаде Асошиейтед прес.

„Реших да повдигна обвинения, защото това е нещо, което съм преживяла като жена […] преди, когато не бях президент, когато бях студентка“, заяви тя.

Инцидентът веднага повдигна въпроси относно сигурността на президенката, тъй като мъжът се е приближил с лекота. Подобно на своя предшественик Андрес Мануел Лопес Обрадор, Шейнбаум не използва военнослужещи от военното поделение, предназначено за защита на президентите.

Същевременно случилото се повдига и въпроси относно сексуалното насилие срещу жени в Мексико.

„Ако опипват президентката, опитват всички нас. Днес, когато президентката е тормозена само защото е жена, ние всички сме тормозени“, написа столичният кмет Клара Бругада в социалната мрежа „Екс“.

Шейнбаум, на 63 години, е първата жена президент на Мексико. Според проучване на националния статистически институт, почти половината от всички жени в Мексико са преживели сексуално посегателство поне веднъж в живота си. Правата на жените са една от централните теми в политиката на президента.


  • 1 бабата запазена

    5 0 Отговор
    а те латиносите искали да го пъхат постоянно и навред

    19:28 05.11.2025

  • 2 Хахаха

    5 0 Отговор
    Наредила е да и го доставят , за да си довърши работата!

    19:30 05.11.2025

  • 3 Мароууу,

    7 0 Отговор
    гледаш ли наборките ти как ги опипват, пък тебе никой не те ще.

    19:31 05.11.2025

  • 4 За Маша

    0 5 Отговор
    чакат на опашка!

    19:33 05.11.2025

  • 5 Бгг

    3 0 Отговор
    На тези години трябва да е щастлива че мъж и обръща такова голямо внимание.

    19:34 05.11.2025

  • 6 Бесен - Язовец

    4 0 Отговор
    По космататашундра я обарал

    19:35 05.11.2025

  • 7 Путин

    0 4 Отговор
    опипват ли го?

    Коментиран от #9

    19:36 05.11.2025

  • 8 Доналд

    0 0 Отговор
    Обичам да л@пааам третополови шеци

    19:38 05.11.2025

  • 9 Рошавия

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Опипвам зелката.

    19:39 05.11.2025

  • 10 дядо поп

    2 0 Отговор
    Този бая трябва да го е закъсал , че да опипва такова подобие на жена.

    19:39 05.11.2025

  • 11 Калудия

    0 0 Отговор
    Усетих, че някой ме пипна по вехтата

    19:39 05.11.2025

  • 12 Този птеродактил вместо да се зарадва

    1 0 Отговор
    е наредил мъжът да бъде задържан.

    19:40 05.11.2025

  • 13 Пловдив, ул Свети Климент 17

    0 0 Отговор
    доктор Анави от град Пловдив, каза че братовчедката му (и Президент) Калева на 18 години.
    ...
    ... някой му е повярвал

    19:41 05.11.2025

