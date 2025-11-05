Задържаха мъж, опипал президентката на Мексико

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е била опипана от мъж, докато се е разхождала из историческия център на едноименната столица на страната, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии, съобщи БТА.
Във видеоклип от инцидента, завъртял се в социалните мрежи, се вижда как мъжът се приближава до президенката отстрани, прегръщайки я с ръка и опитвайки се да я целуне. След това се опитва да опипа бюста ѝ, преди да бъде изтласкан от полицейски служител и арестуван.
Прокуратурата е повдигнала обвинения срещу мъжа за сексуален тормоз.
Днес Шейнбаум категорично подчерта, че това не е първият път, когато е била жертва на подобен тормоз, предаде Асошиейтед прес.
„Реших да повдигна обвинения, защото това е нещо, което съм преживяла като жена […] преди, когато не бях президент, когато бях студентка“, заяви тя.
Инцидентът веднага повдигна въпроси относно сигурността на президенката, тъй като мъжът се е приближил с лекота. Подобно на своя предшественик Андрес Мануел Лопес Обрадор, Шейнбаум не използва военнослужещи от военното поделение, предназначено за защита на президентите.
Същевременно случилото се повдига и въпроси относно сексуалното насилие срещу жени в Мексико.
„Ако опипват президентката, опитват всички нас. Днес, когато президентката е тормозена само защото е жена, ние всички сме тормозени“, написа столичният кмет Клара Бругада в социалната мрежа „Екс“.
Шейнбаум, на 63 години, е първата жена президент на Мексико. Според проучване на националния статистически институт, почти половината от всички жени в Мексико са преживели сексуално посегателство поне веднъж в живота си. Правата на жените са една от централните теми в политиката на президента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бабата запазена
19:28 05.11.2025
2 Хахаха
19:30 05.11.2025
3 Мароууу,
19:31 05.11.2025
4 За Маша
19:33 05.11.2025
5 Бгг
19:34 05.11.2025
6 Бесен - Язовец
19:35 05.11.2025
7 Путин
Коментиран от #9
19:36 05.11.2025
8 Доналд
19:38 05.11.2025
9 Рошавия
До коментар #7 от "Путин":Опипвам зелката.
19:39 05.11.2025
10 дядо поп
19:39 05.11.2025
11 Калудия
19:39 05.11.2025
12 Този птеродактил вместо да се зарадва
19:40 05.11.2025
13 Пловдив, ул Свети Климент 17
...
... някой му е повярвал
19:41 05.11.2025