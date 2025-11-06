Новини
Свят »
Израел »
Израел обяви границата с Египет за закрита военна зона

6 Ноември, 2025 14:42 640 2

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • египет-
  • дронове

Израелската армия съобщи тази седмица, че е осуетила два опита за контрабанда на оръжия през границата с Египет

Израел обяви границата с Египет за закрита военна зона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел обяви границата с Египет за "закрита военна зона", за да попречи на контрабандата на оръжия с дронове, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Дадох указания на израелската армия да превърне района близо до границата между Израел и Египет в закрита военна зона и следователно да промени правилата за употреба на сила, за да се справи със заплахата от дронове, която поставя в опасност сигурността на страната", каза Кац и обяви "война на тези, които участват в контрабандата".

"Контрабандата на оръжия с помощта на дронове е част от войната в Газа и има за цел да въоръжи нашите врагове. Трябва да се вземат всички възможни мерки тя да се прекрати, всеки, който мине през тази забранена зона, ще бъде мишена", допълни той.

Израел и Египет имат около 200-километрова обща граница.

Израелската армия съобщи тази седмица, че е осуетила два опита за контрабанда на оръжия с дронове през границата с Египет, включително на полуавтоматични пистолети. Това се видя и от разпространена във вторник снимка. Задържан беше дрон с 10 такива пистолета, уточниха в комюнике военните.

В началото на май 2024 г. израелската армия пое контрол над зоната от палестинската страна на граничния пункт "Рафах", твърдейки, че той е бил "използван за терористични цели" и контрабанда на оръжия. След това бе прекратен всякакъв достъп до пункта, включително за служители на ООН. Преминаването беше възобновено за кратко по време на предишно примирие между Израел и палестинската групировка "Хамас", влязло в сила на 19 януари 2025 г.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Кан Кубрат

    3 0 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    14:45 06.11.2025

  • 2 Дилема Х

    3 0 Отговор
    Не знам, докога арабите ще търпят евреите?

    14:52 06.11.2025