Министерството на отбраната на Тайван възнамерява да закупи не по-малко от 635 леки системи за борба с дронове през следващите три години, пише вестник "Тайпе таймс", и посочва, че стойността на проекта се оценява на 9,67 млрд. тайвански долара (над 312 млн. американски долара), съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
Проектът все още трябва да бъде одобрен от законодателния орган на острова. Производителите, които възнамеряват да участват в проекта, трябва да представят система, способна да прехваща дронове, да създава смущения и да изкривява навигационните данни. Министерството на отбраната съобщи, че такава система трябва да бъде лека и компактна, за да може да се транспортира с автомобили и малки лодки, и да изисква не повече от 15 минути за инсталиране от един или двама оператори. Тя трябва да открива повече от 10 цели в зона с радиус 4 км, да поразява безпилотни летателни апарати, работещи на честоти от 433 мегахерца 5,8 гигахерца на разстояние до 2 км.
Компаниите, които бъдат избрани за реализиране на проекта, трябва да доставят първата партида от 242 системи за тестване в рамките на 180 дни от получаването на уведомлението за сключване на договора, а втората партида от 393 системи - в рамките на 180 дни след преминаване на експлоатационните тестове, съобщава вестникът.
Тайван се запасява със системи за борба с дронове, купува 635
6 Ноември, 2025 06:42, обновена 6 Ноември, 2025 06:48 658 6
Стойността на проекта се оценява на над 312 млн. американски долара
1 Ко речи...,Ко...?!
Та Китай,който евентуално би нападнал Тайван,може да произвежда на ден толкова,че и повече дронове...
Коментиран от #2
07:04 06.11.2025
2 оня с коня
До коментар #1 от "Ко речи...,Ко...?!":Съобщава се за "Леките системи" за Борба с Дронове които Тайван ще закупи,но изпускаш от Поглед "Тежките" които държавата притежава и те са за Поразяване БАШ на Китайските фабрики произвеждащи Хвърчилата.
Коментиран от #6
07:17 06.11.2025
3 Всичко на запад, не е създадено от Бог,
07:37 06.11.2025
4 Ще се запаси, ама
А истината е че както при антивирусните и вирусните програми, окончателен продукт няма.
Непрекъсната развитие на дронове и анти-дронове. Руснаците го доказаха.
Коментиран от #5
07:47 06.11.2025
5 Е, поне с любителските дронове
До коментар #4 от "Ще се запаси, ама":ще се справят!
07:48 06.11.2025
6 Мишел
До коментар #2 от "оня с коня":Украйна закупи стотици системи с за борба с дронове- 12.7мм сдвоени немски зенитни картечници с обсег до височина 3800 м.. Руските дронове Геран 2и3 вече летят на 4000м..
07:55 06.11.2025