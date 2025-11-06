Новини
Свят »
Латвия »
Латвия предостави нова партида бронетранспортьори на Украйна
  Тема: Украйна

Латвия предостави нова партида бронетранспортьори на Украйна

6 Ноември, 2025 12:51 815 40

  • латвия-
  • украйна-
  • бронетранспортьор

Киев получава още 21 бойни машини „Патрия“ в рамките на устойчивата латвийска подкрепа

Латвия предостави нова партида бронетранспортьори на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвия е доставила на Украйна още 21 бронетранспортьора като част от продължаващата подкрепа за отбраната ѝ срещу руската агресия, съобщава ДПА, предава БТА.

Украинският министър на отбраната Денис Шмихал прие шестколесните бойни машини „Патрия“ (Patria) по време на посещение в латвийската военна база в Адажи, недалеч от Рига.

Още новини от Украйна

„Това е ясен знак за нашето приятелство, партньорство и желанието ни да направим всичко възможно“, заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс. Той подчерта, че Латвия винаги е подкрепяла Украйна и продължава да го прави с пълна отдаденост.

Шмихал благодари на Латвия - член на ЕС и НАТО - за новата доставка, като отбеляза, че въпреки развитието на дронове и други съвременни технологии, традиционните оръжейни платформи остават незаменими. По думите му бронетранспортьорите са високоефективни и помагат за спасяването на живота на украинските войници.

Само през тази година Латвия е предоставила общо 42 бронетранспортьора на Украйна.

Украйна се защитава повече от три години и половина с мащабна подкрепа от Запада срещу руските атаки. Латвия, която споделя граница с Русия и Беларус, е сред най-активните поддръжници на Киев. Според министър Спрудс страната ще отдели около 0,3% от своя БВП за военна помощ през тази година.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    25 6 Отговор
    Бившите фашисти и реваншисти се подкрепят, но когато дойде кръчмаря със сметката, ще ронят крокодилски сълзи.

    12:53 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Руските наташки от Латвия

    6 16 Отговор
    бягат в България с паспорти на ЕС, ьащото латвийците ги гонят!
    Казват, че не искат да живеят във великата си матушка и само в България ги пускали!

    Коментиран от #4

    12:54 06.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ццц

    22 4 Отговор
    След войната ще е добре да си имаш депо за рециклиране на пластмаса и желязо в Новорусия. 🤣. Интересно ми е като 50 държави пращат нон стоп и дрогираният няма загубена битка, а само нанася тежки поражения на врага, не им ли станаха твърде много оръжията? С това темпо и без загуби Украйна би трябвало да е 1-ва армия в света. Другият вариант е да сме жертва на лъжец номер 1 в света.

    Коментиран от #21, #33

    12:56 06.11.2025

  • 6 Пич

    20 4 Отговор
    Дано украинците да имат много цигани , че кой ще го чисти това изгоряло желязо.....

    Коментиран от #11, #31

    12:56 06.11.2025

  • 7 Ще ,ще , ще

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "404 е чао":

    Ще , ще , ще ...

    12:56 06.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 5 Отговор
    Латвийците им ги предават в Рига 🤣🤣
    А нашият Гъби Гъбев отиде да им ги закара....
    и ни го докараха в пломбиран костюм😒✝️

    Коментиран от #14

    12:56 06.11.2025

  • 9 Иван С

    18 4 Отговор
    Индустрията на половината свят работи срещу Русия и не могат да ги поставят на колене. Представяте ли си какво ще се случи когато операцията приключи, и нищо вече няма да им пречи?

    12:56 06.11.2025

  • 10 име

    12 4 Отговор
    Стига, бе спрете се малко, плаца на леярната в Малиупол е задръстен от натовска скрап за претопяване, ся още ще им пращате. По принцип такива стари бараки, като нашите от 60те които им пратихме, ги карат направо към леярната по ЖП линията, както са натоварени ва вагоните. Обаче сега ЖП линията е прекъсната и логистиката е проблем. Само отваряте допълнителна работа на индийците, които бачкат в леярната.

    Коментиран от #17

    13:00 06.11.2025

  • 11 Ццц

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Преди войната бяха към 40 млн. Сега циганите са към 20 млн., но още има да се жертват за англосакската кауза.

    13:00 06.11.2025

  • 12 Механик

    13 4 Отговор
    Нова партида добре, ама кво стана с тия дето ние им подарихме? Ами Брадлитата и те ли са вече на лютика?

    13:02 06.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Нещастници.....
    Днес ние русофилите спешно ще занесем пред руското пасольство червени карандаши, фулмастери и красные линии !!! 😁

    13:02 06.11.2025

  • 14 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пак те е ударила петолъчестата болест ... 🤭😁

    Коментиран от #16

    13:04 06.11.2025

  • 15 НИЕ

    9 2 Отговор
    Прости им Путине!!!

    13:06 06.11.2025

  • 16 Герге

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Що те изгониха от другите сайтове, бре хю...е?

    Коментиран от #20

    13:07 06.11.2025

  • 17 Смешник

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    А в коя леярна е 64 километровата руска танкова колона, запътила се към Киев?
    А къде е непотопяемият крайцер Москва?

    Коментиран от #19, #37, #39

    13:08 06.11.2025

  • 18 Горката рускиня

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Червената шапчица":

    Останала е на сухо! Щеше да роди още едно русофилче!

    13:10 06.11.2025

  • 19 Даже Ермак каза, че това било измислено

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    от тях.
    Значи в пропагандната.

    13:10 06.11.2025

  • 20 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Герге":

    Бъркаш ме , с Герге .. Що си мислиш , че съм Сайтовски ?! Лесно може да се разбере , ама ти - едва ли ..

    13:12 06.11.2025

  • 21 ммм

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    При теб специално е "другият вариант".

    13:14 06.11.2025

  • 22 Софиянец

    11 13 Отговор
    Това не са бтр-и, а крематориуми за бандеровци 😅

    13:16 06.11.2025

  • 23 Екзекутор

    13 10 Отговор
    Брутално изтребление на окупаторите в Покровск.

    13:19 06.11.2025

  • 24 Георгиев

    7 11 Отговор
    Този Спрудс си заработи куфарчето от зеления. Ето така ще тикат тази война до последния окраинец, а може и окраинска, на фронта. Интересно, откъде ги изкопаха тия бронетранспортьори?

    13:21 06.11.2025

  • 25 Тов. Членин

    11 9 Отговор
    Таваришчи , все пак , да не бъдем толкова критични ... Защото ако не са Китай , Иран и С. Корея, сме пълна трагедия ..

    13:25 06.11.2025

  • 26 Рублевка

    9 4 Отговор
    Чернобилската радиация, токсичните храни и пропагандата са превърнали наследниците на ЧИКАТИЛО И БАНДЕРА, укрите, в агресивни мутанти. Зомби, жадни за човешка кръв и плът.
    След революцията там са върлували цели бандитски армии. През немската окупация в двете световни войни, урките доброволно са станали надзиратели и палачи в лагерите на смъртта.
    Урките получиха от Русия десетки хиляди заводи, плодородни земи, суровини, енергия, отбрана и сигурност но те ТРЪГНАХА ДА ИЗБИВАТ СВОИТЕ БЛАГОДЕТЕЛИ!

    Коментиран от #40

    13:29 06.11.2025

  • 27 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    щом доставят нови нзначи предишните са ги унищожили .важно е бизнесът да върви и да има оборот ...хахах .

    13:33 06.11.2025

  • 28 Чикатило

    3 1 Отговор
    Моят наследник, Бандера, зове всички прогресивни КАНИБАЛИ на кръстоносен поход против Москва!

    13:34 06.11.2025

  • 29 От цял свят

    6 1 Отговор
    Укрия - вехтошар и помияр на дръгляшки оръжия от цял свят.

    13:36 06.11.2025

  • 30 Чикатило

    6 1 Отговор
    Нашият вожд и учител, Степан Бандера ни завеща да убиваме и изяждаме малки момиченца! Хайл Зельонски!

    Коментиран от #35

    13:38 06.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АсанБГ

    3 0 Отговор
    Сега серизно ,кат свърши воината в Украйна ,смятами цялата рода да са изнасями и да ходими там да биреме джилязо,па и много кабели с бакър същу ималу и някви си там ретки митали дету били мноо пара .

    13:41 06.11.2025

  • 33 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    Запада праща, те продават.

    13:47 06.11.2025

  • 34 Голодомор

    2 0 Отговор
    Мутантите от крайна вместо да орат, сеят и жънат, убивали съседите си и ги изяждали. Настанал голодомор. Руснаците с голямо упорство и жертви успели да преборят урко канибализма и сега отново! Но сега имат подкрепата на световната канибалска и наркоманска общественност.

    13:47 06.11.2025

  • 35 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Чикатило":

    Усещам , че вече пукаш @н@лни жлези ... Което ме задоволява .. 👍

    Коментиран от #36

    13:49 06.11.2025

  • 36 Чикатило

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ха ха хааа":

    И ти ли си канибал? Какво предпочиташ? Малки момиченца или момченца?

    13:51 06.11.2025

  • 37 име

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    Питай Призрака от Киев, той ги знае тези тайни.

    13:54 06.11.2025

  • 38 Канибали с европейски бус

    0 0 Отговор
    Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture.

    „Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“

    Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава!

    13:55 06.11.2025

  • 39 урко канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    Къде е украинският флот, най-голям в Европа по времето на УССР? Къде са летищата и хилядите самолети? Там е и крайцера Москва, стар, колкото дедо ми. Потопиха го руснаците, да не му правят ремонт.

    14:00 06.11.2025

  • 40 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Рублевка":

    Пишем и не мислим ... Коя Русия е дала нещо , като е било СССР ? Чул ли си нещо за - ГОЛОДОМОРА ?! И недей обяснява за Чернобил , моля .. Защото съм работил там 1 година след аварията , заради едеоти , като теб .. така излиза .

    14:01 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания