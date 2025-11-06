Латвия предостави нова партида бронетранспортьори на Украйна

Латвия е доставила на Украйна още 21 бронетранспортьора като част от продължаващата подкрепа за отбраната ѝ срещу руската агресия, съобщава ДПА, предава БТА.

Украинският министър на отбраната Денис Шмихал прие шестколесните бойни машини „Патрия“ (Patria) по време на посещение в латвийската военна база в Адажи, недалеч от Рига.

„Това е ясен знак за нашето приятелство, партньорство и желанието ни да направим всичко възможно“, заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс. Той подчерта, че Латвия винаги е подкрепяла Украйна и продължава да го прави с пълна отдаденост.

Шмихал благодари на Латвия - член на ЕС и НАТО - за новата доставка, като отбеляза, че въпреки развитието на дронове и други съвременни технологии, традиционните оръжейни платформи остават незаменими. По думите му бронетранспортьорите са високоефективни и помагат за спасяването на живота на украинските войници.

Само през тази година Латвия е предоставила общо 42 бронетранспортьора на Украйна.

Украйна се защитава повече от три години и половина с мащабна подкрепа от Запада срещу руските атаки. Латвия, която споделя граница с Русия и Беларус, е сред най-активните поддръжници на Киев. Според министър Спрудс страната ще отдели около 0,3% от своя БВП за военна помощ през тази година.