Латвия предостави нова партида бронетранспортьори на Украйна

Латвия е доставила на Украйна още 21 бронетранспортьора като част от продължаващата подкрепа за отбраната ѝ срещу руската агресия, съобщава ДПА, предава БТА.
Украинският министър на отбраната Денис Шмихал прие шестколесните бойни машини „Патрия“ (Patria) по време на посещение в латвийската военна база в Адажи, недалеч от Рига.
„Това е ясен знак за нашето приятелство, партньорство и желанието ни да направим всичко възможно“, заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс. Той подчерта, че Латвия винаги е подкрепяла Украйна и продължава да го прави с пълна отдаденост.
Шмихал благодари на Латвия - член на ЕС и НАТО - за новата доставка, като отбеляза, че въпреки развитието на дронове и други съвременни технологии, традиционните оръжейни платформи остават незаменими. По думите му бронетранспортьорите са високоефективни и помагат за спасяването на живота на украинските войници.
Само през тази година Латвия е предоставила общо 42 бронетранспортьора на Украйна.
Украйна се защитава повече от три години и половина с мащабна подкрепа от Запада срещу руските атаки. Латвия, която споделя граница с Русия и Беларус, е сред най-активните поддръжници на Киев. Според министър Спрудс страната ще отдели около 0,3% от своя БВП за военна помощ през тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
12:53 06.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Руските наташки от Латвия
Казват, че не искат да живеят във великата си матушка и само в България ги пускали!
Коментиран от #4
12:54 06.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ццц
Коментиран от #21, #33
12:56 06.11.2025
6 Пич
Коментиран от #11, #31
12:56 06.11.2025
7 Ще ,ще , ще
До коментар #2 от "404 е чао":Ще , ще , ще ...
12:56 06.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А нашият Гъби Гъбев отиде да им ги закара....
и ни го докараха в пломбиран костюм😒✝️
Коментиран от #14
12:56 06.11.2025
9 Иван С
12:56 06.11.2025
10 име
Коментиран от #17
13:00 06.11.2025
11 Ццц
До коментар #6 от "Пич":Преди войната бяха към 40 млн. Сега циганите са към 20 млн., но още има да се жертват за англосакската кауза.
13:00 06.11.2025
12 Механик
13:02 06.11.2025
13 Pyccкий Карлик
Днес ние русофилите спешно ще занесем пред руското пасольство червени карандаши, фулмастери и красные линии !!! 😁
13:02 06.11.2025
14 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Пак те е ударила петолъчестата болест ... 🤭😁
Коментиран от #16
13:04 06.11.2025
15 НИЕ
13:06 06.11.2025
16 Герге
До коментар #14 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Що те изгониха от другите сайтове, бре хю...е?
Коментиран от #20
13:07 06.11.2025
17 Смешник
До коментар #10 от "име":А в коя леярна е 64 километровата руска танкова колона, запътила се към Киев?
А къде е непотопяемият крайцер Москва?
Коментиран от #19, #37, #39
13:08 06.11.2025
18 Горката рускиня
До коментар #4 от "Червената шапчица":Останала е на сухо! Щеше да роди още едно русофилче!
13:10 06.11.2025
19 Даже Ермак каза, че това било измислено
До коментар #17 от "Смешник":от тях.
Значи в пропагандната.
13:10 06.11.2025
20 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #16 от "Герге":Бъркаш ме , с Герге .. Що си мислиш , че съм Сайтовски ?! Лесно може да се разбере , ама ти - едва ли ..
13:12 06.11.2025
21 ммм
До коментар #5 от "Ццц":При теб специално е "другият вариант".
13:14 06.11.2025
22 Софиянец
13:16 06.11.2025
23 Екзекутор
13:19 06.11.2025
24 Георгиев
13:21 06.11.2025
25 Тов. Членин
13:25 06.11.2025
26 Рублевка
След революцията там са върлували цели бандитски армии. През немската окупация в двете световни войни, урките доброволно са станали надзиратели и палачи в лагерите на смъртта.
Урките получиха от Русия десетки хиляди заводи, плодородни земи, суровини, енергия, отбрана и сигурност но те ТРЪГНАХА ДА ИЗБИВАТ СВОИТЕ БЛАГОДЕТЕЛИ!
Коментиран от #40
13:29 06.11.2025
27 стоян георгиев
13:33 06.11.2025
28 Чикатило
13:34 06.11.2025
29 От цял свят
13:36 06.11.2025
30 Чикатило
Коментиран от #35
13:38 06.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АсанБГ
13:41 06.11.2025
33 Я пък тоя
До коментар #5 от "Ццц":Запада праща, те продават.
13:47 06.11.2025
34 Голодомор
13:47 06.11.2025
35 ха ха хааа
До коментар #30 от "Чикатило":Усещам , че вече пукаш @н@лни жлези ... Което ме задоволява .. 👍
Коментиран от #36
13:49 06.11.2025
36 Чикатило
До коментар #35 от "ха ха хааа":И ти ли си канибал? Какво предпочиташ? Малки момиченца или момченца?
13:51 06.11.2025
37 име
До коментар #17 от "Смешник":Питай Призрака от Киев, той ги знае тези тайни.
13:54 06.11.2025
38 Канибали с европейски бус
„Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“
Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава!
13:55 06.11.2025
39 урко канибал
До коментар #17 от "Смешник":Къде е украинският флот, най-голям в Европа по времето на УССР? Къде са летищата и хилядите самолети? Там е и крайцера Москва, стар, колкото дедо ми. Потопиха го руснаците, да не му правят ремонт.
14:00 06.11.2025
40 мдаааа
До коментар #26 от "Рублевка":Пишем и не мислим ... Коя Русия е дала нещо , като е било СССР ? Чул ли си нещо за - ГОЛОДОМОРА ?! И недей обяснява за Чернобил , моля .. Защото съм работил там 1 година след аварията , заради едеоти , като теб .. така излиза .
14:01 06.11.2025