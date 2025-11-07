Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Можем да се разберем с Путин и Си за намаляване на ядрените оръжия. Нека похарчим тези пари за нещо полезно

Тръмп: Можем да се разберем с Путин и Си за намаляване на ядрените оръжия. Нека похарчим тези пари за нещо полезно

7 Ноември, 2025 05:04, обновена 7 Ноември, 2025 05:13 668 11

  • тръмп-
  • си дзинпин-
  • путин-
  • ядрени оръжия-
  • китай-
  • русия-
  • сащ

Китай и Съединените щати ще се затруднят да гарантират собствената си сигурност, ако продължат да предприемат стъпки за взаимно отслабване, пише „Global Times

Тръмп: Можем да се разберем с Путин и Си за намаляване на ядрените оръжия. Нека похарчим тези пари за нещо полезно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е уверен, че Русия, Китай и Съединените щати са способни да постигнат споразумение за намаляване на ядрените оръжия.

„Мисля, че нещо подобно може да се случи – денуклеаризация“, каза той на 6 ноември на среща с лидерите на пет централноазиатски републики в Белия дом, коментирайки темата за евентуално намаляване на ядрените оръжия от Москва, Пекин и Вашингтон.

„Мисля, че денуклеаризацията би била чудесно нещо. Говорих за това с президента Владимир Путин. Говорих за това с президента Си Дзинпин. Всеки би искал да похарчи всички тези пари за нещо друго, за нещо, което действително е от полза за хората“, каза ръководителят на американската администрация. „Имах прекрасна среща с президента Си“, добави Тръмп.

„Моята доктрина би била денуклеаризация. Защото имаме достатъчно ядрени оръжия“, подчерта Тръмп.

Той отново определи Съединените щати като страната с най-много ядрени бойни глави, въпреки че в действителност, според американски експерти, Русия води в списъка. „Китай е номер три, далеч назад. Но те ще се изравнят с нас след четири или пет години. Те работят извънредно върху ядрените оръжия“, смята американският президент.

„Искам мир. Искам мир чрез сила. Но ние искаме световен мир. И сме близо до постигането му“, добави Тръмп.

Китай и Съединените щати ще се затруднят да гарантират собствената си сигурност, ако продължат да предприемат стъпки за взаимно отслабване, според редакционна статия, публикувана в петък във вестник „Global Times“.

Както посочва вестникът, през последните няколко дни Китай и Съединените щати публикуваха последователни изявления, в които обявяват, че въз основа на споразуменията, постигнати на преговорите в Куала Лумпур, двете страни ще коригират съответните си икономически и търговски мерки. „През последните девет месеца отношенията между Китай и САЩ преживяха възходи и падения, което накара мнозина да се чудят дали двете страни могат да преминат отвъд техническото сътрудничество „ти отстъпваш, аз отстъпвам“ и да преминат от „конкуренция на изтощение“ към „взаимен растеж“, измествайки фокуса си от конкуренцията за съществуващи ресурси към създаването на допълнителни ползи. Очевидно отговорът е „да“. Развитието и възраждането на Китай са напълно съвместими с лозунга „Нека направим Америка отново велика“ и двете страни могат наистина да постигнат взаимен успех и споделен просперитет“, се казва в статията.

„За икономически сили от мащаба на Китай и САЩ е трудно да осигурят собствената си сигурност, като отслабят другата, и е невъзможно да получат дългосрочно предимство чрез произволно фрагментиране на пазарите. Теорията на международната търговия показва, че дълбоката специализация и допълването между големите сили са ключови за увеличаване на глобалния просперитет и подобряване на икономическата ефективност“, пише изданието.

Авторите на статията смятат, че отношенията, основани на конкуренция, доминация и контрол върху властта, са игра с нулев резултат, която в крайна сметка ще доведе до взаимна загуба. „За разлика от това, отношенията, фокусирани върху постепенния растеж, наблягат на това кой решава повече проблеми и кой предлага повече решения, водени от логиката на споделената отговорност и предоставянето на глобални обществени блага. Такива отношения не само са от полза и за двете страни, но са и устойчиви“, отбелязва вестникът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    4 0 Отговор
    Току-що САЩ отказаха разрешение за продължаване на дейността и нарекоха кандидата за купувач на рафинерията в Бургас Gunvor "кремълска марионетка". Gunvor оттеглиха офертата си за покупка на Лукойл.

    Имаме 14 дни преди рафинерията да спре да извършва банкови трансфери, а правителството още не е представило план (поне на парламента) за излизане от кризата.

    Коментиран от #10

    05:17 07.11.2025

  • 2 Добра новина

    0 0 Отговор
    Почти измина година!Лоша новина-остават над три !

    05:19 07.11.2025

  • 3 Факти

    4 2 Отговор
    Запада ке падне...баба Ванга! Пророчествата се сбъдват. Колониалната империя сащ си отива безврътватно.

    05:20 07.11.2025

  • 4 дони съчмата

    3 0 Отговор
    пуснах сълза, кой ти вярва бе циркаджио ?

    05:39 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Т КОЛЕВ

    1 2 Отговор
    С ПУТЛЕРЮ НЕ МОЙ СЕ РАЗБРА РИЖИЯ ЛЪВ ТРЪПУ. НАТИСКАНЕ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ВЪВ СВЕТА САНКЦИЙ ЕНБАРГО ВСЯКАКВИ СРЕЩО ТЕРОРИСТИТЕ РУСИЯ.
    НАЙ ДОБРА ВСИЧКИ ДА ГИ ИЗОЛИРАТ И ЗАБРАВЯТ ТИЯ НЕ НОСЯТ НИЩО ДОБРО.

    05:47 07.11.2025

  • 10 Танго и Кеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Кеш и туби!

    05:59 07.11.2025

  • 11 Тръмп сам се нахендри с тия ядрени опити

    0 0 Отговор
    заради неосведомеността си. че изобретяването на двигатал с ядрено гориво и ядрен опит са две различни неща. И хоп, заповяда и САЩ са правели ядрени опити:):)
    След като военни екперти го пообразоваха че се издънил, а Русия заяви, че щом САЩ ще правят ядрени опити, то и Русия ще почне, се усети че е сгафил! И сега бие отбой, ама като пръв "миротворец" и пак "от позиция на силата" :):)

    06:47 07.11.2025