Тръмп: Можем да се разберем с Путин и Си за намаляване на ядрените оръжия. Нека похарчим тези пари за нещо полезно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е уверен, че Русия, Китай и Съединените щати са способни да постигнат споразумение за намаляване на ядрените оръжия.

„Мисля, че нещо подобно може да се случи – денуклеаризация“, каза той на 6 ноември на среща с лидерите на пет централноазиатски републики в Белия дом, коментирайки темата за евентуално намаляване на ядрените оръжия от Москва, Пекин и Вашингтон.

„Мисля, че денуклеаризацията би била чудесно нещо. Говорих за това с президента Владимир Путин. Говорих за това с президента Си Дзинпин. Всеки би искал да похарчи всички тези пари за нещо друго, за нещо, което действително е от полза за хората“, каза ръководителят на американската администрация. „Имах прекрасна среща с президента Си“, добави Тръмп.

„Моята доктрина би била денуклеаризация. Защото имаме достатъчно ядрени оръжия“, подчерта Тръмп.

Той отново определи Съединените щати като страната с най-много ядрени бойни глави, въпреки че в действителност, според американски експерти, Русия води в списъка. „Китай е номер три, далеч назад. Но те ще се изравнят с нас след четири или пет години. Те работят извънредно върху ядрените оръжия“, смята американският президент.

„Искам мир. Искам мир чрез сила. Но ние искаме световен мир. И сме близо до постигането му“, добави Тръмп.

Китай и Съединените щати ще се затруднят да гарантират собствената си сигурност, ако продължат да предприемат стъпки за взаимно отслабване, според редакционна статия, публикувана в петък във вестник „Global Times“.

Както посочва вестникът, през последните няколко дни Китай и Съединените щати публикуваха последователни изявления, в които обявяват, че въз основа на споразуменията, постигнати на преговорите в Куала Лумпур, двете страни ще коригират съответните си икономически и търговски мерки. „През последните девет месеца отношенията между Китай и САЩ преживяха възходи и падения, което накара мнозина да се чудят дали двете страни могат да преминат отвъд техническото сътрудничество „ти отстъпваш, аз отстъпвам“ и да преминат от „конкуренция на изтощение“ към „взаимен растеж“, измествайки фокуса си от конкуренцията за съществуващи ресурси към създаването на допълнителни ползи. Очевидно отговорът е „да“. Развитието и възраждането на Китай са напълно съвместими с лозунга „Нека направим Америка отново велика“ и двете страни могат наистина да постигнат взаимен успех и споделен просперитет“, се казва в статията.

„За икономически сили от мащаба на Китай и САЩ е трудно да осигурят собствената си сигурност, като отслабят другата, и е невъзможно да получат дългосрочно предимство чрез произволно фрагментиране на пазарите. Теорията на международната търговия показва, че дълбоката специализация и допълването между големите сили са ключови за увеличаване на глобалния просперитет и подобряване на икономическата ефективност“, пише изданието.

Авторите на статията смятат, че отношенията, основани на конкуренция, доминация и контрол върху властта, са игра с нулев резултат, която в крайна сметка ще доведе до взаимна загуба. „За разлика от това, отношенията, фокусирани върху постепенния растеж, наблягат на това кой решава повече проблеми и кой предлага повече решения, водени от логиката на споделената отговорност и предоставянето на глобални обществени блага. Такива отношения не само са от полза и за двете страни, но са и устойчиви“, отбелязва вестникът.