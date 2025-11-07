Заради шътдауна на правителството: В САЩ орязаха вътрешните полети с 4%

Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ нареди авиокомпаниите да намалят от днес броя на вътрешните полети с 4% за 40 американски летища с голям трафик, предаде Ройтерс.

Ограниченията влизат в сила тази сутрин от 6:00 ч. източноамериканско време (13:00 ч. българско време). ФАА се позовава на опасения за безопасността на въздушния трафик заради спирането на работата на правителството.

В окончателната си заповед Федералната авиационна администрация посочва, че ще изисква 4% съкращения за 40 американски летища с голям трафик до понеделник, преди да им наложи 10% съкращения от 14 ноември.

ФАА налага също така и ограничения върху изстрелванията в космоса, но не прави съкращения при международните полети.