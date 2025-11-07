Новини
Заради шътдауна на правителството: В САЩ орязаха вътрешните полети с 4%

7 Ноември, 2025 05:45, обновена 7 Ноември, 2025 05:48 498 2

  • сащ-
  • полети-
  • летища-
  • шътдаун-
  • правителство

Мярката е в сила от днес 40 американски летища с голям трафик

Заради шътдауна на правителството: В САЩ орязаха вътрешните полети с 4% - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ нареди авиокомпаниите да намалят от днес броя на вътрешните полети с 4% за 40 американски летища с голям трафик, предаде Ройтерс.

Ограниченията влизат в сила тази сутрин от 6:00 ч. източноамериканско време (13:00 ч. българско време). ФАА се позовава на опасения за безопасността на въздушния трафик заради спирането на работата на правителството.

В окончателната си заповед Федералната авиационна администрация посочва, че ще изисква 4% съкращения за 40 американски летища с голям трафик до понеделник, преди да им наложи 10% съкращения от 14 ноември.

ФАА налага също така и ограничения върху изстрелванията в космоса, но не прави съкращения при международните полети.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ква стана тя

    0 0 Отговор
    Заради шътдауна американските войници в Германия бяха посъветвани да се обърнат към благотворителни организации за храна. Това съобщава Euronews.

    Коментиран от #2

    06:02 07.11.2025

  • 2 Мимито - виаграта

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ква стана тя":

    А другите американски войници, извън Германия, ще имат ли, какво да папат?

    06:19 07.11.2025