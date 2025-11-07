Новини
Свят »
Русия »
Москва заплаши с ответни мерки Фарьорските острови, ако автономната област на Дания въведе ограничения за руските рибари

7 Ноември, 2025 06:34, обновена 7 Ноември, 2025 06:41 459 7

  • русия-
  • риболов-
  • фарьорски острови

Законопроектът, забраняващ на руски кораби да извършват риболов във водите на архипелага, все още не е приет

Москва заплаши с ответни мерки Фарьорските острови, ако автономната област на Дания въведе ограничения за руските рибари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва предупреди Фарьорските острови, автономна област на Дания, за последствията от въвеждането на ограничения за руските рибари, заяви пред РИА Новости Иля Шестаков, ръководител на Федералната агенция по рибарство.

„Официално предупредихме Фарьорските острови за потенциалните последици от въвеждането на ограничения; изпратихме писмо. Надяваме се, че парламентът на Фарьорските острови ще вземе правилното решение и няма да наруши съществуващото сътрудничество между нашите страни в областта на рибарството“, каза Шестаков.

Той отбеляза, че законопроектът на Фарьорските острови, забраняващ на руски кораби да извършват риболов във водите на архипелага, все още не е приет. Ако бъдат наложени ограничения срещу Русия, споразумението ще трябва да бъде преразгледано.

„И няма да е много добре и за тях“, заключи той.

През август медиите съобщиха, че парламентът на Фарьорските острови разглежда законопроект, въвеждащ ограничителни мерки за руските риболовни компании Norebo и Murman Seafood. Европейският съюз и Норвегия преди това приеха подобни мерки поради съмнения за шпионаж.

Източник от индустрията заяви пред РИА Новости, че ограниченията на Фарьорските острови върху руските риболовни компании ще доведат до ответни мерки: Русия ще бъде принудена да затвори достъпа до своя пазар.

През 2023 г. Фарьорските острови вече наложиха ограничения на руските риболовни кораби. По това време Росриболовство предложи правителството да забрани вноса на рибни продукти от тези острови като ответна мярка.

Споразумението между СССР и Фарьорските острови за взаимни отношения в областта на рибарството е подписано през 1977 г. Според него Русия предоставя на Фарьорските острови риболовна квота в Баренцово море, докато на руската страна е разрешено да лови риба във фарьорските води и да претоварва улова си в местни пристанища.


Русия
