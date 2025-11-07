Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия усилва модернизацията на старите танкове и стратегическите операции в Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Русия усилва модернизацията на старите танкове и стратегическите операции в Украйна

7 Ноември, 2025 07:21, обновена 7 Ноември, 2025 07:20 1 709 50

  • украйна-
  • русия-
  • танкове-
  • операции-
  • модернизация

Ремонтните програми и военното присъствие целят краткосрочно укрепване на фронта, докато Кремъл продължава да контролира вътрешния наратив

ISW: Русия усилва модернизацията на старите танкове и стратегическите операции в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия продължава да развива програми за обновяване и модернизация на по-стари и по-малко ефективни танкове, предназначени за използване на бойното поле в Украйна, предава News.bg.

Кремъл активно разпространява разкази за предполагаеми западни провокации, стремейки се да създаде образ на вътрешни и външни врагове, които заплашват руската държава. Това е обобщението на Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Според източник в социалните медии, който проследява руските военни бази чрез сателитни снимки, на 6 ноември се е оценило, че 103-ти завод за ремонт на бронирани машини (BTRZ) близо до Чита, Забайкалски край, може да поддържа годишен темп на модернизация между 300 и 500 танка Т-62 до края на 2025 г., след като през настоящата година заводът е достигнал пик в активността си. Това представлява основния завод за ремонт и модернизация на Т-62 в Русия.

Източникът добавя, че преди началото на войната Русия е имала 1822 танка Т-62 на склад, като 1000 от тях са били изтеглени за ремонт или модернизация през 2025 г., оставяйки малко или никакви танкове в „прилично“ състояние на склад. В началото на октомври 2025 г. източникът е отчел около 885 резервни Т-62, като същевременно Русия увеличава ремонтните програми и за танковете Т-72.

Руският военен персонал използва влошените метеорологични условия, за да възобнови ограничени механизирани атаки в Украйна, което съответства на наблюденията на ISW за бойните модели на фронта. Въпреки това, руските танкове се използват главно за транспортиране на пехота или като локализирана огнева мощ, което не изисква най-модерни или напълно обновени машини.

ISW оценява, че ремонтите на по-старите танкове вероятно са насочени към краткосрочното използване на фронта, докато дългосрочните усилия за увеличаване на производството на Т-90 не са предназначени за незабавно участие в конфликта.

Руското командване засилва присъствието си около Покровск, вероятно за да консолидира постигнатите успехи и да продължи настъплението си. Освен това се усилва и въздушното блокиране на украинската железопътна инфраструктура, с цел да се нарушат логистичните центрове и да се улесни напредъкът на фронта.

На 5 ноември вечерта властите в Германия съобщиха за проникване на неизвестен дрон близо до летището в Хановер.

Междувременно президентът Владимир Путин подчертава мултиетническия и мултирелигиозен характер на Русия, като отхвърля опитите на ултранационалисти да я представят като изключително православна християнска и етнически руска държава.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 19 Отговор
    Само от загрузка с200 разбира блатара и копейката му!

    07:23 07.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 20 Отговор
    А бензин кога ще пускат в блатата, казаха ли от бункера!

    07:24 07.11.2025

  • 3 Тити

    7 16 Отговор
    Поредният фейк истината е една че са голи и боси

    07:25 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    10 20 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бункерното❗❗

    Коментиран от #34

    07:26 07.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    9 19 Отговор
    Печально....
    Т-34, МиГ-21, АК-47, въшкарник, лапатка и За Родину.......все по-старому като в 1941г.
    Съответно и резултата е същия, пълен военен и демографски крах.

    Коментиран от #17, #31

    07:26 07.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 15 Отговор
    салярка и ток ще пускат ли за Коледа в блатата, казаха ли от калното мазе!

    07:29 07.11.2025

  • 8 Хм...

    18 3 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Но пък розАвите понита се веселят като за последно с "киiф за три дня, бензин, картофи, вата и копейки". Само не разбирам как се справят с когнитивния дисонанс.

    Коментиран от #10, #11, #44, #45

    07:29 07.11.2025

  • 9 Гощо

    7 9 Отговор
    Кога ще празнуваме един месец от превземането на Покровск?

    Коментиран от #13, #43

    07:31 07.11.2025

  • 10 ОТ ВАКСИНИТЕ

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    ЩЕ ДА Е

    07:32 07.11.2025

  • 11 Хихи

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Много тор в Украйна! За безследно изчезнал не се дължи обезщетение и се спестяват пари! Джуджето е хитър!

    07:34 07.11.2025

  • 12 Атина Палада

    5 14 Отговор
    Онаа пияната от пасьола обеща днеска борш за обяд, ако не се напие сега на закуска!

    07:34 07.11.2025

  • 13 ШОФЬОРА НА АН ДЖ

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гощо":

    НИ СЪ ПОКАЗВАИ ДА НЕ ТЕ БУСИФИЦИРАМЕ

    07:35 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мъки

    8 7 Отговор
    Руските танкове имат достатъчна проходимост и когато им накичат още тон "екрани", а западните с една мрежа отгоре и вече са БМВ в калта.

    07:40 07.11.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    4 15 Отговор
    Но до Киев им остава около 150 години, а крематорките си пушат 24/7 в блатата!

    Коментиран от #18

    07:43 07.11.2025

  • 17 Хеми значи бензин

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Ти си представи кооко са тъ пи само да нр могат нищо друго да измислят. За това време Запада ф-35 полимерни автомати и лазерни оръжия.

    Коментиран от #28, #32, #50

    07:44 07.11.2025

  • 18 az СВО Победа 80

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Никого не можеш да заблудиш с този чужд ник! 🤣

    07:46 07.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шопо

    10 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #24

    07:46 07.11.2025

  • 21 хи хи ихи хи

    7 2 Отговор
    Да ви имам и заглавието! Хайде разбирам модернизиране на стари танкове добре, ама как се модернизират стратегически операции? Тунинговане, рестйлинг, фейслифт?

    07:48 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 онзи

    8 2 Отговор
    А Русия смалява ли , смалява укрията и солдатите с всеки изминал ден ! ТИЯ ПИСАНИЯ СА БЛА-БЛА И НИЩО ПОВЕЧЕ !

    07:50 07.11.2025

  • 24 Град Козлодуй

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Шопо":

    Руска територия.

    07:51 07.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Майор Мишев

    8 3 Отговор
    Кое е новината тук ,военни анализатори от време коментират ,че руснаците имат запаси от тях и също много муниции останали от СССР, вместо да ги рециклират и хабят средства и енергия ги ползват като мобилна артилерия която стреля от укрития в дистанция ,никой вече не извършва масови танкови пробиви като през ВСВ защото са уязвими .Кой се смее сега 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #38

    07:54 07.11.2025

  • 27 Източник в социалните медии? А стига бе!

    6 1 Отговор
    Какво ли им слага мама Вики в курабийките на Базираните?

    Това не е ли за рубриката с вицове?

    07:57 07.11.2025

  • 28 Тишо културиста

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хеми значи бензин":

    Емили💅 ,Хеми си виждала само по филмите ,муцка ,карай си тротинетката🛴 и не се занивай с простотии .Знам ,знам мечтите са безплатни и не е лошо понякога човек да помечтае !

    07:58 07.11.2025

  • 29 защо

    3 2 Отговор
    "The Guardian: Британската армия ще влезе във войната или в мироопазваща мисия в Украйна с целия си военен потенциал"

    А тия смо наративи праскат, нали Ели?
    Външни врагове. Глупости!

    08:00 07.11.2025

  • 30 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    4 8 Отговор
    По калния канал первой сказаха ,че днеска ще пускат по гастрономите портокали от Куба,по 1кг на росиян,опашките са километрични, милицията гони репортерите да не снимат този блатен рай.......😂😂😂😂

    Коментиран от #40

    08:03 07.11.2025

  • 31 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Ама работи, нали? Нямам спомен Зеленски или някой дпуг да е предлагал на затворени в капат руснаци да се предават!

    Коментиран от #46

    08:03 07.11.2025

  • 32 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хеми значи бензин":

    Абе видях ме ги! Полимери, лазери, бля, бля, накрая един храсторез като хората нямат и ....,
    устрема спря! Чакат НАСА да го измисли...

    08:04 07.11.2025

  • 33 маке..

    10 2 Отговор
    А см0таните бг-та си дадоха танковете и гаубиците на макетата-безвъзмездно и ние веднага на безплатна скраб от бг-то..ей тва племе-големи будали,сега пък дадоха на кieвската хунта всичките си емтелбетата и бетерите..та масква поне годин след дезинфекцията на бандерите ще има да топи качествена бгскраб

    08:06 07.11.2025

  • 34 Той Киев си бе капитулирал

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    и Истанбулското бе почти подписано за мир и без териториални претенции от страна на Русия!

    Но запада се намеси, прати Джонсъна да обещае на Зеленски пари, оръжия и всякаква помощ, само и само да няма "Киев за 3 дни"!
    И успяха! Честито на "печелившите"!!!!

    08:07 07.11.2025

  • 35 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    "Русия усилва модернизацията на старите танкове "
    А на лопатите кога?

    08:17 07.11.2025

  • 36 Накратко

    13 4 Отговор
    Така се нарича мизерията в Раша 😂 "модернизация"...

    Коментиран от #39

    08:18 07.11.2025

  • 37 танк с ремарке

    7 0 Отговор
    Към танковете ще се монтират ремаркета за украинските перални!

    Коментиран от #47

    08:23 07.11.2025

  • 38 танк гаубица

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Майор Мишев":

    М,да превръщат танка в гаубица и слага ВЕФ.... :))))

    08:25 07.11.2025

  • 39 да живее Международното положение

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Накратко":

    Вече не е виновен кремъл за мизерията в която живее руснака.

    08:27 07.11.2025

  • 40 И В ПОКРОВСК

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    ША ДОКАРАТ
    ДО НОВА ГОДИНА И В МИРНОГРАД И КУПЯНСК

    Коментиран от #42

    08:31 07.11.2025

  • 41 Zахарова

    1 2 Отговор
    Така е. И ние, като Европа сме мултиетническа и мултирелигиозна държава, признавам. Това ни дава възмжност различните да си ги трепем на фронта, а банковага ми сметка да се пълни с долърчета. Лъжа, но печеля!

    08:32 07.11.2025

  • 42 глупоусти

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "И В ПОКРОВСК":

    Те докараха до Киев преди 4 години. Загубили интерес и сега се гъбаркат с украинци.

    08:33 07.11.2025

  • 43 Той всъщност се оказа, че Покровск

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гощо":

    нямал никакво стратегическо значение за ВСУ.

    08:34 07.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Убитите до момента

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    около 330 000 убити и безследно изчезнали руснаци и техните наемници (включително около 40 000 от "ЛНР"/"НДР")
    около 150 000 убити и безследно изчезнали украинци и техните наемници

    Това е палажението

    Коментиран от #49

    08:37 07.11.2025

  • 46 Гад

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Няма и да имаш, като четеш само прокремълски парцали

    08:39 07.11.2025

  • 47 ДВЕ РЕМАРКЕТА

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "танк с ремарке":

    ЕДНОТО ЩЕ Е ХЛАДИЛНО
    ЗА ВСУ БРОЙЛЕРИТЕ

    08:39 07.11.2025

  • 48 Голям резил

    1 1 Отговор
    Вместо да видим Армата извадиха от музетите Т-54 и Т-62.

    08:40 07.11.2025

  • 49 И КО СТАНА СИГА

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Убитите до момента":

    АМ ЧИ КАТ Е ТЪЙ
    ЗНАЧИ БАЯ ОРА ОТ ВСУ СА ДРАСНАЛИ
    ЩОТО САМИТЕ ТЕ КВИ....ЧАТ ЧЕ НЯМА ВЕЧЕ БАЛЪЦИ

    08:42 07.11.2025

  • 50 То отдавна има

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хеми значи бензин":

    полимерни автомати бе цървул съдран. Продават ги в джъмбо даже и светкат и трактат. А, Фи 35 е само за украшение, дори Ту 160 му се подигра край Япония, като избяга с 2300 км/ч, а този краварски леген над 1200 км/ч му се бели боята като печена чушка ши от уж невидим става много видим, а това е предпоставка за засичане и бум.

    08:43 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания