Русия продължава да развива програми за обновяване и модернизация на по-стари и по-малко ефективни танкове, предназначени за използване на бойното поле в Украйна, предава News.bg.

Кремъл активно разпространява разкази за предполагаеми западни провокации, стремейки се да създаде образ на вътрешни и външни врагове, които заплашват руската държава. Това е обобщението на Института за изследване на войната (ISW).

Според източник в социалните медии, който проследява руските военни бази чрез сателитни снимки, на 6 ноември се е оценило, че 103-ти завод за ремонт на бронирани машини (BTRZ) близо до Чита, Забайкалски край, може да поддържа годишен темп на модернизация между 300 и 500 танка Т-62 до края на 2025 г., след като през настоящата година заводът е достигнал пик в активността си. Това представлява основния завод за ремонт и модернизация на Т-62 в Русия.

Източникът добавя, че преди началото на войната Русия е имала 1822 танка Т-62 на склад, като 1000 от тях са били изтеглени за ремонт или модернизация през 2025 г., оставяйки малко или никакви танкове в „прилично“ състояние на склад. В началото на октомври 2025 г. източникът е отчел около 885 резервни Т-62, като същевременно Русия увеличава ремонтните програми и за танковете Т-72.

Руският военен персонал използва влошените метеорологични условия, за да възобнови ограничени механизирани атаки в Украйна, което съответства на наблюденията на ISW за бойните модели на фронта. Въпреки това, руските танкове се използват главно за транспортиране на пехота или като локализирана огнева мощ, което не изисква най-модерни или напълно обновени машини.

ISW оценява, че ремонтите на по-старите танкове вероятно са насочени към краткосрочното използване на фронта, докато дългосрочните усилия за увеличаване на производството на Т-90 не са предназначени за незабавно участие в конфликта.

Руското командване засилва присъствието си около Покровск, вероятно за да консолидира постигнатите успехи и да продължи настъплението си. Освен това се усилва и въздушното блокиране на украинската железопътна инфраструктура, с цел да се нарушат логистичните центрове и да се улесни напредъкът на фронта.

На 5 ноември вечерта властите в Германия съобщиха за проникване на неизвестен дрон близо до летището в Хановер.

Междувременно президентът Владимир Путин подчертава мултиетническия и мултирелигиозен характер на Русия, като отхвърля опитите на ултранационалисти да я представят като изключително православна християнска и етнически руска държава.