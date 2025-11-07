Пхенян изстреля балистична ракета, Кремъл определи действията като „право на сигурност“

Кремъл защити „легитимното право“ на Северна Корея да предприема мерки за собствената си сигурност, само часове след като Пхенян изстреля балистична ракета към Японско море, съобщава Франс прес, предава БТА.

Южнокорейската армия потвърди тази сутрин, цитирана от „Ройтерс“, че Северна Корея е изстреляла нова балистична ракета от източното си крайбрежие.

„Уважаваме законното право на нашите приятели от КНДР да гарантират своята сигурност и да предприемат съответните мерки“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг, на който присъства журналист на АФП.

Междувременно високопоставени военни представители на Русия и Северна Корея проведоха пореден кръг преговори в Пхенян тази седмица, за да обсъдят разширяването на двустранното сътрудничество, съобщиха севернокорейските медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Това се случва дни след като южнокорейското разузнаване информира депутати при закрити врата, че е засекло признаци за набиране и обучение на войници в Северна Корея - вероятно в подготовка за допълнително разполагане в Русия.

Според Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) севернокорейските представители, водени от Пак Йонг-ил, заместник-директор на Главния политически отдел на Корейската народна армия, са провели среща със руска делегация, ръководена от заместник-министъра на отбраната Виктор Горемикин.

Разговорите са били насочени към разширяване на двустранното сътрудничество в рамките на „задълбочаващите се отношения“, оформяни от лидерите Ким Чен-ун и Владимир Путин. КЦТА не съобщава за конкретни договорености. По-късно Горемикин е провел и отделна среща със севернокорейския министър на отбраната Но Гуан-чхол.

На въпрос дали е обсъждано изпращането на севернокорейски войници в Русия, говорител на южнокорейското министерство на обединението заяви, че Сеул внимателно следи ситуацията, но отказа да спекулира.