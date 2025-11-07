Новини
Пхенян изстреля балистична ракета, Кремъл определи действията като „право на сигурност“

7 Ноември, 2025 13:21

Москва и Пхенян обсъждат задълбочаване на военното сътрудничество на фона на доклади за възможно разполагане на севернокорейски войски в Русия

Пхенян изстреля балистична ракета, Кремъл определи действията като „право на сигурност“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл защити „легитимното право“ на Северна Корея да предприема мерки за собствената си сигурност, само часове след като Пхенян изстреля балистична ракета към Японско море, съобщава Франс прес, предава БТА.

Южнокорейската армия потвърди тази сутрин, цитирана от „Ройтерс“, че Северна Корея е изстреляла нова балистична ракета от източното си крайбрежие.

„Уважаваме законното право на нашите приятели от КНДР да гарантират своята сигурност и да предприемат съответните мерки“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг, на който присъства журналист на АФП.

Междувременно високопоставени военни представители на Русия и Северна Корея проведоха пореден кръг преговори в Пхенян тази седмица, за да обсъдят разширяването на двустранното сътрудничество, съобщиха севернокорейските медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Това се случва дни след като южнокорейското разузнаване информира депутати при закрити врата, че е засекло признаци за набиране и обучение на войници в Северна Корея - вероятно в подготовка за допълнително разполагане в Русия.

Според Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) севернокорейските представители, водени от Пак Йонг-ил, заместник-директор на Главния политически отдел на Корейската народна армия, са провели среща със руска делегация, ръководена от заместник-министъра на отбраната Виктор Горемикин.

Разговорите са били насочени към разширяване на двустранното сътрудничество в рамките на „задълбочаващите се отношения“, оформяни от лидерите Ким Чен-ун и Владимир Путин. КЦТА не съобщава за конкретни договорености. По-късно Горемикин е провел и отделна среща със севернокорейския министър на отбраната Но Гуан-чхол.

На въпрос дали е обсъждано изпращането на севернокорейски войници в Русия, говорител на южнокорейското министерство на обединението заяви, че Сеул внимателно следи ситуацията, но отказа да спекулира.


  • 1 Българин

    4 14 Отговор
    И Украйна има право на сигурност. За това трябва да има балиситни ракети, с които да унищжи всеки агресор!

    13:24 07.11.2025

    13:24 07.11.2025

  • 2 До къде падна Маскалия

    2 12 Отговор
    Копае дъното!
    Крепостниците мълчат!

    13:28 07.11.2025

    13:28 07.11.2025

  • 3 Ъхъъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти българин ли си или/лилаФ/ с български паспорт

    13:28 07.11.2025

  • 4 Ракетите на Пхенян

    9 2 Отговор
    Ще стават все по-добри, както и тези на Иран. За съжаление ядрено разоръжаване не се вижда на хоризонта. Можеше и да не се стига до там ако Япония и Южна Корея бяха по-внимателни със санкциите срещу Русия и Китай.

    13:28 07.11.2025

  • 5 Тръмп освободи Япония

    2 11 Отговор
    от 80 години окупация и им разреши да произвеждат оръжия!
    Скоро руснаците пак ще плачат като 1905 година!

    13:30 07.11.2025

    13:30 07.11.2025

  • 6 Прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Лошото е, че е много близо до България и понякога вятърът духа оттам.

    13:31 07.11.2025

  • 7 Къв българин си ве

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Украйна е Русия

    13:31 07.11.2025

  • 8 Прогнозата за времето

    6 0 Отговор
    Пак добре,че не я използваха в Украйна

    13:33 07.11.2025

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    А ядрени опити кога ще има? Кой ще прави? За САЩ и Русия разбрахме, други?

    13:34 07.11.2025

    13:34 07.11.2025

  • 10 ООН

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това са отбранителни оръжия,:))

    13:35 07.11.2025

  • 11 Уеуееее

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп освободи Япония":

    Вярваш ли си? Ония ги избомбиха с атом, последствия за дълги години, 80 години окупация и изведнъж им разрешили...ха ха.Човече,пий един чай, но гледай да не е от уран или полоний

    13:35 07.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    2 7 Отговор
    Утре изправен пред Съда в Хага, Песков ще пее друга песня 😄👍

    13:37 07.11.2025

  • 13 Домакин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    ...ами,който има🤔

    13:37 07.11.2025

  • 14 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор
    Ама бате Дончо не тръгва да напада Северна Корея като. Иран

    13:38 07.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мухаха

    1 0 Отговор
    Зашо украйна се отказа от ядрения си арсенал. Сега щяхте да видите и нейната сигурност! Гадна работа е руснака! Все "освобождава" някого. Хората не го искат, ама той освобождава ли, освобождава. И разбира само от глад!

    13:54 07.11.2025

