Броят на сирийските мигранти в Германия е намалял наполовина след падането на Асад

Броят на сирийските мигранти в Германия е намалял значително след падането на режима на дългогодишния сирийски управник Башар Асад в края на миналата година. Отчетеното намаление е с 46,5% през 2025 г. спрямо предходната година, съобщи днес федералната статистическа служба, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според предварителните данни около 40 000 сирийски граждани са влезли в Германия между януари и септември, а през същия период миналата година броят им е бил около 74 600.

Броят на сирийците, живеели в Германия, които са се завърнали в родината си, е нараснал с 35,3% - около 22 000 души спрямо над 16 000 през миналата година.

Това развитие не е изненадващо, след като миналата година най-накрая приключи продължилата повече от десетилетие гражданска война в Сирия, когато на 8 декември режимът на Асад беше свален от силите на Ахмед аш Шараа, което беляза края на една династията, управлявала страната в продължение на повече от 50 години, припомня ДПА.

Въпреки това с наближаването на първата годишнина от свалянето на Асад ситуацията в Сирия остава нестабилна, а хората са обезкуражени на фона на повтарящи се смъртоносни сблъсъци, включително между правителствените войски и малцинствата.

Междувременно новото правителство на Германия, което встъпи в длъжност през май, обеща да вземе строги мерки срещу миграцията, като последните изявления на канцлера Фридрих Мерц подсказват, че той е нетърпелив сирийците да се завърнат в родината си. Германската статистическа служба съобщи, че молбите за убежище, подадени от сирийци, също са намалели с около 67 %. През миналата година за същия период до края на септември молбите са били около 19 200.

Въпреки това сирийците остават най-голямата група сред търсещите убежище в Германия - близо 22 %. Около един милион сирийци живеят в Германия, повечето от които пристигнаха по време на голямата миграционна вълна през 2015 - 2016 г.