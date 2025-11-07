Новини
Седеметажната сграда в Турция е рухнала заради нестабилна почва, твърди зам.-министър

7 Ноември, 2025 16:53 481 2

Сградата, намираща се в град Гебзе, се срути на 29 октомври сутринта, като затрупа петчленно семейство

Седеметажната сграда в Турция е рухнала заради нестабилна почва, твърди зам.-министър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Причината за фаталното срутване на седеметажна сграда в Турция в края на октомври са условията на почвата в района, каза заместник-министърът на околната среда, градоустройството и климатичните промени Йомер Булут, цитиран от "Хюрийет дейли нюз", предаде БТА.

Сградата, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути на 29 октомври сутринта, като затрупа петчленно семейство, от което само 18-годишно момиче беше извадено живо изпод развалините. Тогава кметът на града Зиннур Бююкгьоз допусна, че е възможно инцидентът да е свързан с изграждана в близост линия на метрото, но министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу отрече да има подобна връзка.

"Проверка на конструкцията показва, че почвата под сградата е улягала, което е довело до срутването. Сградата е преминала строителен надзор, така че изглежда, че състоянието на почвата е изиграло основна роля", заяви Йомер Булут.

Той добави, че разследването ще определи детайлно структурното състояние на сградата и характеристиките на почвата.

При срутването на сградата загинаха Левент и Емине Билир и две от децата им, докато 18-годишната им дъщеря Дилара Билир беше спасена жива след почти осем часа под развалините.

След инцидента 21 сгради в близост бяха евакуирани като предпазна мярка.

Според Булут около 1200 сгради в района са били проверени, като само сградата, съседна на срутената, е била със значителни щети.


  • 1 Геолог

    0 0 Отговор
    Изводът , ако има нещо вярно в горенаписаното е, че е възможно съществуването на по-големи 0лиг0френи от наште упр@вляващи.

    17:08 07.11.2025

  • 2 Абсолютно прав

    0 0 Отговор
    е коментиращия геолог тук. Първо преди възлагане на проектирането се прави геоложко проучване на терена и се изготвя геоложки доклад ! Геолога приема и основната фуга след направа на изкопа. Строителството не е само изграждане на зидоне и леене на бетон, както е в някои цетонови глави. То е проектиране, изпълнение, документиране и въвеждане в действие ! Когато има слягане на почви, то се започва с поява на пукнатини, а не с рухване на сградата. Така както са евакуирали десетки околни сгради си мирише за приноса на строящото се метро. Вибрациите от него мога да доведат и до пластифициране на почвата, а и до компрометиране на конструкцията !

    17:36 07.11.2025

