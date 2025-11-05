Строежът на метрото ли е причина за рухването на 7-етажната сграда в Гебзе?

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу отрече да има връзка между строежа на метро и рухването на 7-етажна сграда в град Гебзе, Северозападна Турция, през октомври, при което загинаха четирима души, предаде новинарската агенция „Демирйорен“ (DHA), цитирана от БТА.

Сградата, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути по неустановени към този моменти причини около 7:30 ч. турско време (6:30 ч. българско). При инцидента беше затрупано 5-членно семейство, от което само 18-годишно момиче беше извадено живот изпод развалините. Тогава кметът на града Зиннур Бююкгьоз допусна, че е възможно инцидентът да е свързан с изграждана в близост линия на метрото, а наемател на аптека в приземния етаж на сградата разказа, че забелязал пропадания ден преди трагичния случай.

„Беше напълно технически въпрос. При подобни технически въпроси не намираме за правилно да бъдем предубедени, без да сме се запознали с резултатите“, заяви Уралоглу.

Той подчерта, че институциите най-напред трябва да се запознаят с резултатите от разследването и проучванията на институции като Дирекцията за управление при бедствия и аварии (AFAD), Министерството на околната среда, градоустройството и климатичните промени и Министерството на транспорта.

Уралоглу обясни, че строежът на метрото (което минава близо до мястото на инцидента – бел. ред.) е приключил преди две години и оттогава до днес няма данни за щети, причинени от това.

„Може да бъде причинено от коритото на стара река, може да бъде причинено от нивото на подпочвените води, разбира се, рисковете от земетресение също са фактор и разбира се, фактът, че е имало подобен строеж на метро. Строежът на метрото приключи преди две години. Оттогава до днес няма данни за увреждания. Нека да видим резултатите. Според тях и ние като Министерство ще решим какво да направим. Наблюдаваме процеса от много близо“, заяви той.