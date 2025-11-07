Ясна е програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 9 ноември, в "efbet Национална футболна база" в Бояна, където ще стартира подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия. На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) селекцията на Александър Димитров ще се изправи срещу Турция в Бурса на стадион "Ататюрк", а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион "Васил Левски" в последния си двубой от тези квалификации.

Националният отбор ще отлети за Бурса в петък, 14 ноември, с чартърен полет от летище "Васил Левски" - София в 9:30 ч. Същия ден в 19:00 ч. местно време (18:00 ч. българско) на стадион "Ататюрк" ще се състои пресконференцията на България, а половин час по-късно – в 19:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) - ще започне официалната тренировка. Първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за представителите на медиите. "Лъвовете" ще се завърнат на родна земя веднага след мача с Турция.

В понеделник, 17 ноември, от 17:00 ч. селекционерът на Грузия Вили Саньол ще даде своята пресконференция в зала "Родина" на стадион "Васил Левски". В 17:30 ч. започва тренировката на грузинската селекция, като първият четвърт час ще бъде достъпен за журналисти.

Пресконференцията на Александър Димитров ще стартира в 19:30 ч., а в 20:00 ч. започва и официалната тренировка на българската селекция, като отново първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медии.