Тръмп избра: Ако ще се срещаме с Путин, нека е в Будапеща

8 Ноември, 2025 04:50, обновена 8 Ноември, 2025 04:53

Американският държавен глава не посочи причина за предпочитанието си къ унгарската столица.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още предпочита Будапеща за място на евентуална среща за прекратяване на войната в Украйна с руския президент Владимир Путин, въпреки че както Вашингтон, така и Кремъл ясно дадоха да се разбере, че такива разговори не предстоят, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ако проведем (среща), бих искал да е в Будапеща", каза Тръмп пред журналисти по време на срещата си в Белия дом с унгарския премиер Виктор Орбан, който е в приятелски отношения и с руския президент Владимир Путин.

Американският държавен глава не посочи причина за избора си на унгарската столица.

Тръмп първоначално предложи преговорите да се проведат в средата на октомври в Будапеща. Но последвалите контакти между Вашингтон и Москва показаха, че Русия няма желание да смекчи максималистичните си искания от Украйна, което подтикна американския президент да отложи за неопределено време срещата.

От своя страна Орбан добави, че руско-американска среща в Будапеща ще се състои, когато за нея бъдат създадени условия, но точна дата все още никой не може да посочи.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    3 1 Отговор
    няма да е в София я !

    Коментиран от #2

    04:55 08.11.2025

  • 2 ЧЕ ЩО БЕ ЧОВЕК

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    ХОТЕЛ ВОДОПАДА ЩЕШЕ ДА ЧУДЕСНО МЯСТО ЗА СРЕЩА

    05:00 08.11.2025

  • 3 Фен

    2 0 Отговор
    Ами Будапеща е центъра на европейската независимост. Не васалният Брюксел.

    05:02 08.11.2025

  • 4 Опасен избор

    1 0 Отговор
    Има предсказание на няколко медиума, свързано с такава среща в Будапеща. Щяло да има атентат и още на следващият ден щяла да започне война Нато-Русия? Волф Месинг и Алоис Ирлмайер независимо един от друг предсказват това.

    05:04 08.11.2025