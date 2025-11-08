Тръмп избра: Ако ще се срещаме с Путин, нека е в Будапеща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още предпочита Будапеща за място на евентуална среща за прекратяване на войната в Украйна с руския президент Владимир Путин, въпреки че както Вашингтон, така и Кремъл ясно дадоха да се разбере, че такива разговори не предстоят, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Ако проведем (среща), бих искал да е в Будапеща", каза Тръмп пред журналисти по време на срещата си в Белия дом с унгарския премиер Виктор Орбан, който е в приятелски отношения и с руския президент Владимир Путин.
Американският държавен глава не посочи причина за избора си на унгарската столица.
Тръмп първоначално предложи преговорите да се проведат в средата на октомври в Будапеща. Но последвалите контакти между Вашингтон и Москва показаха, че Русия няма желание да смекчи максималистичните си искания от Украйна, което подтикна американския президент да отложи за неопределено време срещата.
От своя страна Орбан добави, че руско-американска среща в Будапеща ще се състои, когато за нея бъдат създадени условия, но точна дата все още никой не може да посочи.
