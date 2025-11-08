Новини
И ученият-енциклопедист Михаил Ломоносов влезе в списъка на Киев с "руски империалисти"
И ученият-енциклопедист Михаил Ломоносов влезе в списъка на Киев с "руски империалисти"

8 Ноември, 2025 06:05, обновена 8 Ноември, 2025 06:11 1 004 18

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ всички названия, свързани с името му и да ги премахнат от  обществеността

И ученият-енциклопедист Михаил Ломоносов влезе в списъка на Киев с "руски империалисти" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ученият Михаил Ломоносов и всичко свързано с неговото име в Украйна, бе обявено за пропаганда на „руския империализъм“, сочат материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ тези названия и да ги премахнат от обществеността.

Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включва Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, завоевателят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г., след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политика се засили значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И вълкът

    25 1 Отговор
    от Ну !Пагади !

    06:14 08.11.2025

  • 2 Фен

    21 2 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣 Хлебарки.

    06:17 08.11.2025

  • 3 Вълк

    1 33 Отговор
    Всичко руско е боклук!

    06:18 08.11.2025

  • 4 Каунь

    13 0 Отговор
    И Заяца

    06:27 08.11.2025

  • 5 Това

    26 1 Отговор
    европадението на един народ.

    06:27 08.11.2025

  • 6 Евроатлантик

    3 30 Отговор
    Това е един от начините да се изкорени русофилството в Украйна, което убийствено по принцип за прогреса на всяка нация и държава.

    Коментиран от #10, #15, #16

    06:32 08.11.2025

  • 7 Седемте козякливи джуджета

    14 0 Отговор
    Дмитрий Менделеев, водката и борша--когааа...?!

    06:33 08.11.2025

  • 8 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Аба гледай си териториите че не останаха, какво се заниюавате със списъчета, сигурно и за това плащаме, няколко писара да правят списъчета

    06:39 08.11.2025

  • 9 Петър

    18 1 Отговор
    Ама, украинците май ще се окажат по шашави от северно македонските?

    06:41 08.11.2025

  • 10 Петър

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    Братко мили, моля те от сърце и душа да не бъдеш с акъл като на леля Тодорка Тагарева и леля Соломонка Паси, те не са добър пример за подражание.

    06:44 08.11.2025

  • 11 Никой

    8 0 Отговор
    И докъде ще стигнат с това. Пушкин - империалист.

    Евгений Петров и той. Валентин Катаев е негов брат. Няма по хубаво описание на това по същество - Черно море - но по същество - северното Черно море.

    "Вълните на Черно море".

    Тази книга е свързана с друга. Описва първичните революционни тласъци - 1905 година. Следва - нахлуването на фашистите. Там също се описват гнусните им издевателства.

    Катаев е по-големият брат на Евгений Петров.

    Говорим за създателят на Оспа Бендер.

    06:44 08.11.2025

  • 12 По пътя, по който

    8 0 Отговор
    вървят тия, не е много далече времето когато всяка втора улица ще се казва или "Степан Бандера", или "Роман Шухевич", или "Атаман Петлюра"... А за да не се повтарят начесто, останалите ще бъдат номерирани, при това с римски цифри, за да не си помислят чужденците, че копират "руските империалистически цифри", нищо че светът ги води "арабски"......

    07:00 08.11.2025

  • 13 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Скоро ще ги връщат обратно.С рев и молби за пощада

    07:02 08.11.2025

  • 14 сеянинь..

    8 1 Отговор
    И у бг-то има списък на масковски държавници който не трябва да споменават-един от тях е молотов,който след всв в париже запази територийте на б-я,защото тя се оказа на страната на победените и елините пойскаха филипополис с родопите а власите-цялата добруджа,но вячеслав направи всичко необходимо б-я да не бъде разпокъсана..а днес няма ни една улица кръстена на него

    07:04 08.11.2025

  • 15 Бай той Толстой

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    Скоро ще се молите да ви гръмнат 🤗

    07:04 08.11.2025

  • 16 Южнотихоокеански канибали

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    Евроджендърството се изкоренява много по-лесно и до корен, особено при заблудените оФце, скарани с географията, които още не осъзнават къде се намират.

    07:16 08.11.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Тези са по-тАпи даже и от северномакедонците...

    07:21 08.11.2025

  • 18 Мимч

    1 0 Отговор
    Тия укри напълно са се побъркали.Най много ги бърка още побъркания зелен гущер.Когато го очистят,тогава нещата ще си дойдат долу горе на място

    07:30 08.11.2025

