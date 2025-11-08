И ученият-енциклопедист Михаил Ломоносов влезе в списъка на Киев с "руски империалисти"

Ученият Михаил Ломоносов и всичко свързано с неговото име в Украйна, бе обявено за пропаганда на „руския империализъм“, сочат материали на Украинския институт за национална памет.
Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ тези названия и да ги премахнат от обществеността.
Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включва Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, завоевателят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.
Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г., след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политика се засили значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И вълкът
06:14 08.11.2025
2 Фен
06:17 08.11.2025
3 Вълк
06:18 08.11.2025
4 Каунь
06:27 08.11.2025
5 Това
06:27 08.11.2025
6 Евроатлантик
Коментиран от #10, #15, #16
06:32 08.11.2025
7 Седемте козякливи джуджета
06:33 08.11.2025
8 ООрана държава
06:39 08.11.2025
9 Петър
06:41 08.11.2025
10 Петър
До коментар #6 от "Евроатлантик":Братко мили, моля те от сърце и душа да не бъдеш с акъл като на леля Тодорка Тагарева и леля Соломонка Паси, те не са добър пример за подражание.
06:44 08.11.2025
11 Никой
Евгений Петров и той. Валентин Катаев е негов брат. Няма по хубаво описание на това по същество - Черно море - но по същество - северното Черно море.
"Вълните на Черно море".
Тази книга е свързана с друга. Описва първичните революционни тласъци - 1905 година. Следва - нахлуването на фашистите. Там също се описват гнусните им издевателства.
Катаев е по-големият брат на Евгений Петров.
Говорим за създателят на Оспа Бендер.
06:44 08.11.2025
12 По пътя, по който
07:00 08.11.2025
13 Бай той Толстой
07:02 08.11.2025
14 сеянинь..
07:04 08.11.2025
15 Бай той Толстой
До коментар #6 от "Евроатлантик":Скоро ще се молите да ви гръмнат 🤗
07:04 08.11.2025
16 Южнотихоокеански канибали
До коментар #6 от "Евроатлантик":Евроджендърството се изкоренява много по-лесно и до корен, особено при заблудените оФце, скарани с географията, които още не осъзнават къде се намират.
07:16 08.11.2025
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:21 08.11.2025
18 Мимч
07:30 08.11.2025