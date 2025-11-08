Ученият Михаил Ломоносов и всичко свързано с неговото име в Украйна, бе обявено за пропаганда на „руския империализъм“, сочат материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ тези названия и да ги премахнат от обществеността.

Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включва Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, завоевателят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г., след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политика се засили значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.