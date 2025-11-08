Новини
Евродепутат: ЕС засилва консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия

Евродепутат: ЕС засилва консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия

8 Ноември, 2025 06:57, обновена 8 Ноември, 2025 07:02 535 16

Томаш Здеховски смята пълната забрана за визи за руснаци за "малко вероятна", тъй като за това е необходимо одобрението на всички членки

Евродепутат: ЕС засилва консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз ще засили консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия през следващите месеци, заяви евродепутатът Томаш Здеховски пред вестник „Известия“.

„Дали той ще бъде приет до края на 2025 г. остава неясно – зависи от напредъка на преговорите и способността на всички държави членки да постигнат консенсус. Очаквам обаче дискусиите да се засилят през следващите месеци, за да се поддържа натиск върху Русия“, отбеляза той.

Здеховски подчерта, че пълната забрана за визи за руснаци е малко вероятна, тъй като това би изисквало единодушно решение от всички страни от ЕС и промени в съществуващото законодателство на ЕС.

Според депутата Брюксел обмисля и възможността за използване на приходи от замразени руски активи и други финансови инструменти.

Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Съвета на Руската федерацията, заяви пред изданието, че Русия не е необходимо да отговаря с реципрочни мерки, отбелязвайки, че ограничителните мерки няма да причинят значителна вреда на гражданите на страната.

„Те сами ще ги поканят. Финландия вече официално твърди, че губи по 1 милион евро на ден поради липсата на руски туристи“, добави сенаторът.

19-ият пакет от санкции на ЕС влезе в сила на 24 октомври. Преди това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителят на външната служба на ЕС Кая Калас заявиха, че ЕС ще наложи ограничения върху износа на Русия, за да намали възможностите на руския военно-промишлен комплекс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    13 2 Отговор
    Евродепутат: ЕССР е със затихващи функции.

    07:04 08.11.2025

  • 2 Изкукуригал

    17 2 Отговор
    Давайте докато стигнете до 100 санкции и се унищожите сами

    07:08 08.11.2025

  • 3 Направо да ги

    9 2 Отговор
    налагат тия санкции всяка седмица! Кво е това през два - три месеца? Много ги глезят тия руснаци... И да минават направо на номер 100, щото номер 20 им се струва малко...

    07:10 08.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор
    Евродепутат: ЕС засилва консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия .

    Последният да загаси ламБата на евроколохоза !

    07:11 08.11.2025

  • 5 побърканяк

    6 2 Отговор
    Сме.ници.

    07:14 08.11.2025

  • 6 Така е!

    2 6 Отговор
    Санкции от ЕС и САЩ са само част от решението за да се спре войната на Путлерова Русия срещу Украйна.

    Коментиран от #10, #11, #15

    07:15 08.11.2025

  • 7 На Путлер му харесва

    2 4 Отговор
    Бой от ВСУ и санкции от ЕС.

    07:17 08.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    "Финландия вече официално твърди, че губи
    по 1 милион евро на ден
    поради липсата на руски туристи“🤔
    Без нужда от коментар❗

    07:17 08.11.2025

  • 9 Достигнахме

    1 1 Отговор
    до абсолютния ненормалитет на чело с урси и розовите понита. Имам чувството че е врата и съюза не върви в правилната посока а надолу.

    07:18 08.11.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Така е!":

    От санкциите Русия е зле , а ЕсеС е ПО-ЗЛЕ❗
    Ти сериозно ли мислиш, че мислиш❗

    07:19 08.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Така е!":

    Санкции срещу Русия имаше ДАЛЕЧ преди войната, та те ИЗОБЩО нямат нищо общо с нея❗

    07:22 08.11.2025

  • 12 браво

    1 1 Отговор
    Край. 19 те пакети не успяха, но от двайстия път ще стане. Ще!

    07:25 08.11.2025

  • 13 Хайо

    1 1 Отговор
    Защо Европа си играе на санкции които 95% не се изпълняват ,но се правят с цел да прикриват собствените си кражби ,а не затвори направо границите си с Русия ? Защото ще умре Европа точно за 2 месеца ,за това бе го прави .Така с уж измислени санкции ,се лъжат собствените им народи за кражбите и все по голямото обедняване на народите в Европа .

    07:27 08.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така е!":

    Образовай се ,липи слабото образование .

    07:29 08.11.2025

  • 16 Студопор

    0 0 Отговор
    И как помогнаха предишните 19 пакета? Плашите гаргите само.

    07:29 08.11.2025

Новини по държави:
