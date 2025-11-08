Евродепутат: ЕС засилва консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия .

Европейският съюз ще засили консултациите по 20-ия пакет от санкции срещу Русия през следващите месеци, заяви евродепутатът Томаш Здеховски пред вестник „Известия“.

„Дали той ще бъде приет до края на 2025 г. остава неясно – зависи от напредъка на преговорите и способността на всички държави членки да постигнат консенсус. Очаквам обаче дискусиите да се засилят през следващите месеци, за да се поддържа натиск върху Русия“, отбеляза той.

Здеховски подчерта, че пълната забрана за визи за руснаци е малко вероятна, тъй като това би изисквало единодушно решение от всички страни от ЕС и промени в съществуващото законодателство на ЕС.

Според депутата Брюксел обмисля и възможността за използване на приходи от замразени руски активи и други финансови инструменти.

Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Съвета на Руската федерацията, заяви пред изданието, че Русия не е необходимо да отговаря с реципрочни мерки, отбелязвайки, че ограничителните мерки няма да причинят значителна вреда на гражданите на страната.

„Те сами ще ги поканят. Финландия вече официално твърди, че губи по 1 милион евро на ден поради липсата на руски туристи“, добави сенаторът.

19-ият пакет от санкции на ЕС влезе в сила на 24 октомври. Преди това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителят на външната служба на ЕС Кая Калас заявиха, че ЕС ще наложи ограничения върху износа на Русия, за да намали възможностите на руския военно-промишлен комплекс.