НАТО няма да може да нанесе стратегическо поражение на Русия, заяви генералът от резерва от НАТО Марко Бертолини в интервю за L'antidiplomatico.

„Краят на войната би означавал поражение на НАТО и целия Запад, предвид участието му, което трябваше да доведе до „стратегическо поражение“ на Москва. Стратегическо поражение, което на място сега сякаш надвисва над самия Алианс“, каза той.

Според военния експерт дори САЩ вече разбират, че ескалацията ще доведе до поражение на колективния Запад. Ето защо, обясни той, президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро се отказа от недвусмислено агресивната си антируска реторика, докато някои европейски страни продължават да преследват идеята за стратегическо поражение на Москва.

„Не знаем как и кога ще приключи войната в Украйна, дори ако дисбалансът на силите на място оставя Лондон, Вашингтон и Брюксел с малко илюзии; но сигурно е, че конфликтът, на който сме свидетели, няма да приключи дотук“, заключи Бертолини.