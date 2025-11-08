Натовски о. р. генерал: Алиансът няма да нанесе стратегическо поражение на Русия, вървим към обратното

НАТО няма да може да нанесе стратегическо поражение на Русия, заяви генералът от резерва от НАТО Марко Бертолини в интервю за L'antidiplomatico.
„Краят на войната би означавал поражение на НАТО и целия Запад, предвид участието му, което трябваше да доведе до „стратегическо поражение“ на Москва. Стратегическо поражение, което на място сега сякаш надвисва над самия Алианс“, каза той.
Според военния експерт дори САЩ вече разбират, че ескалацията ще доведе до поражение на колективния Запад. Ето защо, обясни той, президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро се отказа от недвусмислено агресивната си антируска реторика, докато някои европейски страни продължават да преследват идеята за стратегическо поражение на Москва.
„Не знаем как и кога ще приключи войната в Украйна, дори ако дисбалансът на силите на място оставя Лондон, Вашингтон и Брюксел с малко илюзии; но сигурно е, че конфликтът, на който сме свидетели, няма да приключи дотук“, заключи Бертолини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдеее, и натовските генерали ли
Коментиран от #69
08:09 08.11.2025
2 Идва им акъла.
Коментиран от #75
08:09 08.11.2025
3 Само форумните укротролове
Коментиран от #20
08:10 08.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:10 08.11.2025
5 о.р.
Коментиран от #10
08:11 08.11.2025
6 Военното командване на ВСУ заяви, че той
08:11 08.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Русия ще загуби❗
Русия трябва да загуби❗
Русия не трябва да победи❗
Мир чрез сила❗
Вчера.... не НАТО ще победи Русия,
ами обратното, което.ще рече ....‼️
08:13 08.11.2025
8 Следващия щял да бъде Мирноград,
08:14 08.11.2025
9 катран
08:15 08.11.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "о.р.":Можеш да попиташ по-учтиво❗
Ама то откъде учтивост у младите❗
Ще рече Офицер от Резерва❗
Вече са Резервисти, а не Запасни❗
Коментиран от #84
08:15 08.11.2025
11 ?????
08:16 08.11.2025
12 Гориил
Коментиран от #26
08:17 08.11.2025
13 Бай той Толстой
08:17 08.11.2025
14 Добро утро!
08:17 08.11.2025
15 А пък самият Купянск имал ама още
Коментиран от #17
08:17 08.11.2025
16 Pyccкий Карлик
Не НАТО нанася стратегическо поражение на Русия, а Украйна !!! Русшя почти фалира, последни издихания в Покровск и все. Ще се разпадне.
Коментиран от #23, #34, #72
08:22 08.11.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "А пък самият Купянск имал ама още":Сещам се и за един друг град с К , който няма значение😉
08:23 08.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 кой ден е днес от тридневната
Коментиран от #33
08:23 08.11.2025
20 Подготвят ги бавно и внимателно
До коментар #3 от "Само форумните укротролове":за да не стане сакатлък със сърчицата им, че са и на по няколко бустера поне, а това си е рискова група.
Не си чувал някой от тях, да е против ковид ваксите, нали?
08:23 08.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пешко
08:25 08.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Гориил":"...Русия се защитава.."
Ама да конечно......
Той и Гитлер се защитаваше в чужда страна на хиляди километри от Германия. Маладец, шест 😁
Коментиран от #32, #35, #39
08:26 08.11.2025
27 Kaлпазанин
08:27 08.11.2025
28 Ехааа.
Коментиран от #36
08:28 08.11.2025
29 Истината
Коментиран от #38
08:28 08.11.2025
30 Политик
08:29 08.11.2025
31 Истината
Коментиран от #37
08:30 08.11.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":Рус КияК, точно па ти да таваш такъв пример❗
Сякаш не знаеш, че САШтко се защитаваше в Ирак, в Либия, в Сирия..... и в още 200 района по Света❗
Пък може и да не знаеш, то само
Т.Ъ.Л.П.И от Т.Ъ.П.И
ПО ПЕЙКИ останаха❗
Коментиран от #81
08:30 08.11.2025
33 Тридневната приключи още тогава
До коментар #19 от "кой ден е днес от тридневната":Киев капитулира и Истабулското бе почти подписано. И щеше да има мир и Украйна, цяла!
Четете бе!
/Борис Джонсън/
08:31 08.11.2025
34 Абе,
До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":укристанец, научи се правилно да пишеш тъпотиите си...
08:34 08.11.2025
35 бай Илия
До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":Петьорка се казва. Личи си, че не ги отбираш теа рабти.
08:34 08.11.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Ехааа.":Пише го в "Прозорецът на Овертон"-
подготвя се обществото за нещо за което не е готово, ❗
Там примерът е как КАНИБАЛИЗМЪТ да стане нещо естествено сред хората❗
Коментиран от #46
08:34 08.11.2025
37 Така е!
До коментар #31 от "Истината":Зеленски да обяви победата и да вдига белия байряк !
Че и по-лошо ще стане!
08:34 08.11.2025
38 Хихи
До коментар #29 от "Истината":спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно, за да видиш истинската "истина" !
08:35 08.11.2025
39 козяк не философтсвай
До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":А хващай пътя към окропистан да им помагаш!
08:36 08.11.2025
40 жик так
Обаче лека полека целия свят се обръща срещу вас . Особено след събитията в га за и двойния ви стандарт .
08:36 08.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Само питам
Три чувала се заформиха в които ще го отнесат мобилизираните като кучета по улиците .
08:38 08.11.2025
43 Шопо
Мисля че този път Русия ще го вземе целия.
Коментиран от #47, #53, #67
08:41 08.11.2025
44 Фалконети
Сега руснаците от кога даваха шанс на потника да изтегли хората от котлите , ама оня разправяше че напредвали . Напредват ама към гробищата .
08:42 08.11.2025
45 Нищо ново
Коментиран от #56
08:42 08.11.2025
46 Чикатило, украински педагог и канибал
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Напълно подкрепям идеята! Особенно са вкусни малките момиченца на москалите! Слава мутантам, зомби и канибалам!
Коментиран от #65
08:43 08.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Роза Карамфилова
08:46 08.11.2025
49 Хи хи
08:47 08.11.2025
50 фактически
Само европейските пудели не са го разбрали още .
08:48 08.11.2025
51 стоян георгиев
08:48 08.11.2025
52 НАСКО
08:49 08.11.2025
53 зависи
До коментар #43 от "Шопо":Много гepмaиcтaнeц, мнoгo джeндъpляк, много нещо. Можe дa пpeдпoчeтaт без Берлин този път. Квo да ги пpaвят всичките тези? Тепърва да ги учат да работят?
08:49 08.11.2025
54 ха-ха
08:50 08.11.2025
55 Минувач
2. Западът при всички положения и развития ще си пусне накрая пропагандата, че той е печеливш, защото не може да си признае поражението. Дори Русия да вземе 20-30% от Украйна, а на останалата и част да смени управлението с про-руско, то Западът ще го представи така сякаш е успял да спре Русия в границите на Украйна и Западът е попречил на Русия да завладее цяла Европа, света и Вселената. Което ще е толкова смешно, но пропагандата трябва да измисли някаква фалшива победа за Запада.
3. Истинската победа за Русия ще бъде след 2-3 години, когато ще са изборите в основните държави в Европа и ЕП. Там десните и евро-скептични партии ще победят с голямо мнозинство. Сега те само поведоха в допитванията, но нямат проценти за самостоятелно управление. Русия умишлено бави войната, за да даде време на Европа да затъва икономически още повече, а тези партии да растат все повече с натрупваното недоволство сред народите. В момента Русия преформатира Европа, а не Украйна. Украйна вече е победена и не представлява заплаха за контра-офанзиви и прочие. Целта на Русия се надгради. За САЩ това също е приоритет да ударят Европа и го правят чрез играта си с Русия срещу Европа. САЩ ясно се заявиха за десните партии в Европа и ще свалят сегашните анти-Тръмп либерали в ЕС. Играят заедно с Путин, а Тръмп играе с доставките на оръжие за Украйна - хем да я има някаква, хем да не е нещо прекалено вр
Коментиран от #92
08:50 08.11.2025
56 Още ли си жив
До коментар #45 от "Нищо ново":Айде да ни освобождаваш от присъствието си.
08:50 08.11.2025
57 демократ
08:51 08.11.2025
58 Новак
Коментиран от #62
08:51 08.11.2025
59 Минувач
4. Войната ще свърши след 2-3 години с политическо преформатиране на Европа.
08:51 08.11.2025
60 ало козляците , спите ли
САЩ предоставиха на Унгария неограничено изключение от санкциите за руския петрол и газ.
А нашите тук харизаха Нефтохим на Пеевски .
08:51 08.11.2025
61 то хубаво
Така че това са си някакви ваши си интерпретации.
Войната свършва и двете страни се обявяват за победители.
Това е резонанс на едната страна и подгхотовката да се обяви за победител.
08:51 08.11.2025
62 ха ха ха
До коментар #58 от "Новак":А ти бе козляк , явна разбираш повече от един генерал , а ? Ти дето и казарма не си видял ....
08:52 08.11.2025
63 Механик
Ах, вие, мушмуроци такива! Ах вие лукави хиени!
08:53 08.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #46 от "Чикатило, украински педагог и канибал":Това да НЯМАШ НИК не те прави НЕВИДИМ❗
А това , че си Т.Ъ.П. го ВИЖДАТ ВСИЧКИ‼️
08:54 08.11.2025
66 я какви работи стават
Истанбулската Главна прокуратура обвинява Бенямин Нетаняху и 36 други израелски представители
08:54 08.11.2025
67 Пенсионер 69 годишен
До коментар #43 от "Шопо":Никакъво делене! Цялото население на Германия и Украйна в Сибир, да копат уран за САЩ! Добивът на уран е намалял наполовина и Путин е забранил износа. САЩ са изправени пред енергийна криза.
Коментиран от #82
08:56 08.11.2025
68 Зельо Зелев
09:00 08.11.2025
69 баба вуна
До коментар #1 от "Айдеее, и натовските генерали ли":Това е втори Шивиков. Има и един Дъглас Макгрегър, който е американския "полковник" Марков.
Коментиран от #78
09:00 08.11.2025
70 докато козляците умуват
09:01 08.11.2025
71 Пенсионер 69 годишен
09:01 08.11.2025
72 горкия
До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":жал ми е за теб
09:01 08.11.2025
73 Продажни журналисти
09:02 08.11.2025
74 мъдрост
09:03 08.11.2025
75 Гадно
До коментар #2 от "Идва им акъла.":То и в началото на СВО-то, било имало генерали които експертно пророкували Киев наистина да паднел за 3-4-5- дни!
Ама Наркомана не напуснал Киев.
И се видя УСРАЦИЯТА на Втората армия.
Егати къшмера са Рушляците, с оръжи , трупани от 50-не, 60-те и так дзалее СЕ ВИДЯ какън къшмер им е армията, генералитета и доктрината!
А с тия пропаднали рашиSSти щели сме да били построели КОМУНИДЪМА!
09:03 08.11.2025
76 000
Коментиран от #83
09:04 08.11.2025
77 ало Миленчооо
Коментиран от #85
09:05 08.11.2025
78 Спасение няма
До коментар #69 от "баба вуна":69 баба вуна: До коментар 1 от "Айдеее, и натовските генерали ли":
Това е втори Шивиков....
-;-
Да е сама Генерала Шивиков, ама то и оня Витанов /били сме юрдечки:, пък и пешо ВОЛГАТА.
Колко комунистически кухи амбиции имаме около нас и си се надяват изостаналата Красна армия да била освободела.
Аман от Освободители и радетели за Диктатуата на пролетарията!
09:06 08.11.2025
79 Зельо Зелев
09:06 08.11.2025
80 нема лабаво
09:06 08.11.2025
81 дядо поп
До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не става въпрос само за САЩ. Какво търсиха "мирните" французи във Виетнам , англичаните на Фолклендските острови , нещо за колониите които имат повечето "миротворци" от Европа?
09:07 08.11.2025
82 Лелее
До коментар #67 от "Пенсионер 69 годишен":Пенсионер 69 годишен: До коментар 43 от "Шопо":
Никакъво делене! Цялото население на Германия и Украйна в Сибир...
-;-
А къде ще отидат червените хунвейбини?!
Аман от изродени бугарски пропутлеристи!
09:08 08.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Гадно
До коментар #77 от "ало Миленчооо":ало Миленчооо:
Шляпаш ли минусите брат
-;-
Това триене на ковментарите само показва колко е пропаднала русофилията ни.
09:12 08.11.2025
86 Минчо Казанджиев
09:12 08.11.2025
87 Остроумно
09:15 08.11.2025
88 Коко
Коментиран от #93
09:16 08.11.2025
89 Никой
09:17 08.11.2025
90 чичо Ханс
09:20 08.11.2025
91 Да се изтрие
09:22 08.11.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Жабов
До коментар #88 от "Коко":Така е.Не е никак трудно една държава да е по-добре от БГ, защото България е на последно място в цяла Европа, не ЕС, говорим за Европа, с изключение на Русия.Тия твърдения на този измислен генерал са неверни, възможно е да са провокация, явно не му е чист косъмът
09:23 08.11.2025
94 Санкциите работят
09:29 08.11.2025