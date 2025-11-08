Новини
Свят »
Натовски о. р. генерал: Алиансът няма да нанесе стратегическо поражение на Русия, вървим към обратното
  Тема: Украйна

Натовски о. р. генерал: Алиансът няма да нанесе стратегическо поражение на Русия, вървим към обратното

8 Ноември, 2025 08:02, обновена 8 Ноември, 2025 08:06 2 334 94

  • марко бертолини-
  • нато-
  • украйна-
  • русия

Краят на войната би означавал поражение на целия Запад, предвид участието му в нея, заяви Марко Бертолини

Натовски о. р. генерал: Алиансът няма да нанесе стратегическо поражение на Русия, вървим към обратното - 1
Марко Бертолини, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО няма да може да нанесе стратегическо поражение на Русия, заяви генералът от резерва от НАТО Марко Бертолини в интервю за L'antidiplomatico.

„Краят на войната би означавал поражение на НАТО и целия Запад, предвид участието му, което трябваше да доведе до „стратегическо поражение“ на Москва. Стратегическо поражение, което на място сега сякаш надвисва над самия Алианс“, каза той.

Още новини от Украйна

Според военния експерт дори САЩ вече разбират, че ескалацията ще доведе до поражение на колективния Запад. Ето защо, обясни той, президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро се отказа от недвусмислено агресивната си антируска реторика, докато някои европейски страни продължават да преследват идеята за стратегическо поражение на Москва.

„Не знаем как и кога ще приключи войната в Украйна, дори ако дисбалансът на силите на място оставя Лондон, Вашингтон и Брюксел с малко илюзии; но сигурно е, че конфликтът, на който сме свидетели, няма да приключи дотук“, заключи Бертолини.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдеее, и натовските генерали ли

    61 9 Отговор
    станаха копейки, ахахаха

    Коментиран от #69

    08:09 08.11.2025

  • 2 Идва им акъла.

    59 7 Отговор
    Лошото е , че едва като станат о.р. И все пак по добре късно отколкото никога.

    Коментиран от #75

    08:09 08.11.2025

  • 3 Само форумните укротролове

    69 7 Отговор
    останаха да вярват в победата на Украйна.🤣😂

    Коментиран от #20

    08:10 08.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    37 6 Отговор
    Колко ПОЛИТКОРЕКТНО казано 🤣🤣🤣

    08:10 08.11.2025

  • 5 о.р.

    7 13 Отговор
    Какво е това о.р. Пийницо?

    Коментиран от #10

    08:11 08.11.2025

  • 6 Военното командване на ВСУ заяви, че той

    49 4 Отговор
    всъщност Покровск нямал никакво стратегическо значение.

    08:11 08.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 6 Отговор
    След
    Русия ще загуби❗
    Русия трябва да загуби❗
    Русия не трябва да победи❗
    Мир чрез сила❗
    Вчера.... не НАТО ще победи Русия,
    ами обратното, което.ще рече ....‼️

    08:13 08.11.2025

  • 8 Следващия щял да бъде Мирноград,

    44 3 Отговор
    обаче от главното командване на ВСУ заявиха, че руснаците да не се напъват много, понеже той Мирноград и бездруго нямал ама абсолютно никакво стратегическо значение.😂

    08:14 08.11.2025

  • 9 катран

    26 7 Отговор
    Русофил-генерал...от НАТО

    08:15 08.11.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 3 Отговор

    До коментар #5 от "о.р.":

    Можеш да попиташ по-учтиво❗
    Ама то откъде учтивост у младите❗
    Ще рече Офицер от Резерва❗
    Вече са Резервисти, а не Запасни❗

    Коментиран от #84

    08:15 08.11.2025

  • 11 ?????

    34 5 Отговор
    Като се пенсионират и изведнъж поумняват.

    08:16 08.11.2025

  • 12 Гориил

    45 4 Отговор
    Русия защитава националната си сигурност, която се оказа непробиваема крепост. Отбранителните ѝ възможности са се увеличили с хиляда процента. В резултат на това се озовахте в капана на остарели клишета и стереотипи. Тридесет години градите пропагандна стена, убеждавайки се, че Русия е унищожена.Но Русия проведе радикални реформи и положи основите за нова икономическа и финансова мощ. Вашите илюзии и еуфория се превърнаха в боклук.

    Коментиран от #26

    08:17 08.11.2025

  • 13 Бай той Толстой

    25 2 Отговор
    Да, конфликтът няма да приключи до тук😁

    08:17 08.11.2025

  • 14 Добро утро!

    52 3 Отговор
    И защо харчите парите на европейските граждани в илюзии? Направихте сумати държави най-големите просяци на света, с висока инфлация до небето. Ако не ви бият руснаците, скоро ще ви бият европейските граждани на всеки ъгъл и по всяко време. Чакаме следващия пакет със санкции, докато в даден момент не започне революцията по еврепейските улици. Натам вървят нещата. Точно затова не бърза властелинът Путин. Иска ЕС на колене, фалирал и горящ в пламъци, запалени от изтормозените европейци. Ще му правите майдан, а?

    08:17 08.11.2025

  • 15 А пък самият Купянск имал ама още

    29 2 Отговор
    по никакво стратегическо значение в сравнение с Покровск.😂

    Коментиран от #17

    08:17 08.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    43 31 Отговор
    Вземете пагоните на тоя оръфляк !!!
    Не НАТО нанася стратегическо поражение на Русия, а Украйна !!! Русшя почти фалира, последни издихания в Покровск и все. Ще се разпадне.

    Коментиран от #23, #34, #72

    08:22 08.11.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 26 Отговор

    До коментар #15 от "А пък самият Купянск имал ама още":

    Сещам се и за един друг град с К , който няма значение😉

    08:23 08.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кой ден е днес от тридневната

    4 14 Отговор
    Той е взел някой лев от Рускийката да успокоява

    Коментиран от #33

    08:23 08.11.2025

  • 20 Подготвят ги бавно и внимателно

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Само форумните укротролове":

    за да не стане сакатлък със сърчицата им, че са и на по няколко бустера поне, а това си е рискова група.

    Не си чувал някой от тях, да е против ковид ваксите, нали?

    08:23 08.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пешко

    7 3 Отговор
    Този май е от унищожените натовски генерали в Украйна.

    08:25 08.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Pyccкий Карлик

    27 20 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    "...Русия се защитава.."

    Ама да конечно......
    Той и Гитлер се защитаваше в чужда страна на хиляди километри от Германия. Маладец, шест 😁

    Коментиран от #32, #35, #39

    08:26 08.11.2025

  • 27 Kaлпазанин

    20 21 Отговор
    Е, все някой го е разбрал ама ционистките управници в Брюксел вещицата Урсула магарето Мерц извратения макарон и динозаврите от от Англия под въздействието на опиати ще трябва да се убеждават по трудния начин ,това са гробокопачите на всичко човешко

    08:27 08.11.2025

  • 28 Ехааа.

    16 3 Отговор
    Как са го пуснали тоо да каже истината...

    Коментиран от #36

    08:28 08.11.2025

  • 29 Истината

    6 15 Отговор
    Русия нанесе невиждано поражение на НАТО като успя да превземе почти два града за четири години! Казвам почти защото още не са превзели Покровск,а Бахмут го превзеха преди две години!

    Коментиран от #38

    08:28 08.11.2025

  • 30 Политик

    20 2 Отговор
    Чак сега ли сеусетихте, натовски генерали? Ами това беше известно още на 24.02.2022 според някои военни специалисти

    08:29 08.11.2025

  • 31 Истината

    4 19 Отговор
    Русия е в колапс, изгуби,Украйна победи

    Коментиран от #37

    08:30 08.11.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 4 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Рус КияК, точно па ти да таваш такъв пример❗
    Сякаш не знаеш, че САШтко се защитаваше в Ирак, в Либия, в Сирия..... и в още 200 района по Света❗
    Пък може и да не знаеш, то само
    Т.Ъ.Л.П.И от Т.Ъ.П.И
    ПО ПЕЙКИ останаха❗

    Коментиран от #81

    08:30 08.11.2025

  • 33 Тридневната приключи още тогава

    17 5 Отговор

    До коментар #19 от "кой ден е днес от тридневната":

    Киев капитулира и Истабулското бе почти подписано. И щеше да има мир и Украйна, цяла!
    Четете бе!

    /Борис Джонсън/

    08:31 08.11.2025

  • 34 Абе,

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    укристанец, научи се правилно да пишеш тъпотиите си...

    08:34 08.11.2025

  • 35 бай Илия

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Петьорка се казва. Личи си, че не ги отбираш теа рабти.

    08:34 08.11.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ехааа.":

    Пише го в "Прозорецът на Овертон"-
    подготвя се обществото за нещо за което не е готово, ❗
    Там примерът е как КАНИБАЛИЗМЪТ да стане нещо естествено сред хората❗

    Коментиран от #46

    08:34 08.11.2025

  • 37 Така е!

    13 2 Отговор

    До коментар #31 от "Истината":

    Зеленски да обяви победата и да вдига белия байряк !
    Че и по-лошо ще стане!

    08:34 08.11.2025

  • 38 Хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Истината":

    спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно, за да видиш истинската "истина" !

    08:35 08.11.2025

  • 39 козяк не философтсвай

    9 22 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    А хващай пътя към окропистан да им помагаш!

    08:36 08.11.2025

  • 40 жик так

    11 22 Отговор
    Много късно се усетихте . Нали до сега разправяхте че не сте страна в конфликта ?

    Обаче лека полека целия свят се обръща срещу вас . Особено след събитията в га за и двойния ви стандарт .

    08:36 08.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Само питам

    14 22 Отговор
    А потника остави ли хората си в чувала да измрат в името на още няколко милиона финансова помощ ?
    Три чувала се заформиха в които ще го отнесат мобилизираните като кучета по улиците .

    08:38 08.11.2025

  • 43 Шопо

    13 20 Отговор
    Дали Берлин ще бъде разделен на две ?
    Мисля че този път Русия ще го вземе целия.

    Коментиран от #47, #53, #67

    08:41 08.11.2025

  • 44 Фалконети

    13 22 Отговор
    Цялата история се заформи като историята за Левски , където пашата казва - пратих те с три заптиета за София пеш за да могат твоите хора да те освободят . Ама те не си мръднаха пръста за тебе .

    Сега руснаците от кога даваха шанс на потника да изтегли хората от котлите , ама оня разправяше че напредвали . Напредват ама към гробищата .

    08:42 08.11.2025

  • 45 Нищо ново

    21 14 Отговор
    Поредната доза от долнопpoбна ,кремълска пропаганда на гл.редакторТъпак ...

    Коментиран от #56

    08:42 08.11.2025

  • 46 Чикатило, украински педагог и канибал

    3 26 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Напълно подкрепям идеята! Особенно са вкусни малките момиченца на москалите! Слава мутантам, зомби и канибалам!

    Коментиран от #65

    08:43 08.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Роза Карамфилова

    14 8 Отговор
    Хайде успокойте хормоните си малко. Станало е това, че един и@зк@@офя@@л италианец е хапнал едни макарони и е изръсил една г@лу@@пос@@@т.

    08:46 08.11.2025

  • 49 Хи хи

    12 14 Отговор
    Абе мнооо слабо излезе туй нато , уж беше голямата работа !! Бюджета му 20 пъти по голям от руския, пък яде боя от Русия ! Представете си как се краде в нато !!

    08:47 08.11.2025

  • 50 фактически

    11 15 Отговор
    Краварите усетиха че няма да могат да нанесат стратегическо поражение на Русия . Че по вероятно е те да го отнесат . Чичо Дони вече загърби риториката колко е сърдит и нетърпелив . Преди седмица поставиха ултиматум на потника да приключва с войната .
    Само европейските пудели не са го разбрали още .

    08:48 08.11.2025

  • 51 стоян георгиев

    11 16 Отговор
    Малко по малко западните чафутясали жендъря с половин уста си признават,че Магучая Православна Русия сама попиля жидо -англо-саксонския гей глуб натЮ...

    08:48 08.11.2025

  • 52 НАСКО

    8 12 Отговор
    Сети се Мара да се побара!

    08:49 08.11.2025

  • 53 зависи

    6 11 Отговор

    До коментар #43 от "Шопо":

    Много гepмaиcтaнeц, мнoгo джeндъpляк, много нещо. Можe дa пpeдпoчeтaт без Берлин този път. Квo да ги пpaвят всичките тези? Тепърва да ги учат да работят?

    08:49 08.11.2025

  • 54 ха-ха

    7 12 Отговор
    А ние това го знаехме отдавна, те чак сега се усетили , че Русия не е лъжица за тяхната уста !

    08:50 08.11.2025

  • 55 Минувач

    10 11 Отговор
    1. Западът вече загуби, защото Украйна ще се раздели с територии при всички положения.
    2. Западът при всички положения и развития ще си пусне накрая пропагандата, че той е печеливш, защото не може да си признае поражението. Дори Русия да вземе 20-30% от Украйна, а на останалата и част да смени управлението с про-руско, то Западът ще го представи така сякаш е успял да спре Русия в границите на Украйна и Западът е попречил на Русия да завладее цяла Европа, света и Вселената. Което ще е толкова смешно, но пропагандата трябва да измисли някаква фалшива победа за Запада.
    3. Истинската победа за Русия ще бъде след 2-3 години, когато ще са изборите в основните държави в Европа и ЕП. Там десните и евро-скептични партии ще победят с голямо мнозинство. Сега те само поведоха в допитванията, но нямат проценти за самостоятелно управление. Русия умишлено бави войната, за да даде време на Европа да затъва икономически още повече, а тези партии да растат все повече с натрупваното недоволство сред народите. В момента Русия преформатира Европа, а не Украйна. Украйна вече е победена и не представлява заплаха за контра-офанзиви и прочие. Целта на Русия се надгради. За САЩ това също е приоритет да ударят Европа и го правят чрез играта си с Русия срещу Европа. САЩ ясно се заявиха за десните партии в Европа и ще свалят сегашните анти-Тръмп либерали в ЕС. Играят заедно с Путин, а Тръмп играе с доставките на оръжие за Украйна - хем да я има някаква, хем да не е нещо прекалено вр

    Коментиран от #92

    08:50 08.11.2025

  • 56 Още ли си жив

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "Нищо ново":

    Айде да ни освобождаваш от присъствието си.

    08:50 08.11.2025

  • 57 демократ

    5 8 Отговор
    А бе имаше един Денис Джамбазов жруналист тук къде изчезна?

    08:51 08.11.2025

  • 58 Новак

    8 6 Отговор
    От кога италианците разбират от военни работи?

    Коментиран от #62

    08:51 08.11.2025

  • 59 Минувач

    5 8 Отговор
    ....хем да не е нещо прекалено вредна за Русия. Сега удари ЕС със санкциите срещу Лукойл и Роснефт. Знае много добре, че ЕС е само 5% от пазара на Лукойл, но обратното не важи и тези 5% на Лукойл са много по-важни за ЕС, отколкото за Русия. Сега удря ЕС в главната си цел да засили още повече кризата в Европа - по-скъпи горива, по-лоша икономика, по-силни сътресения и политическо напрежение.
    4. Войната ще свърши след 2-3 години с политическо преформатиране на Европа.

    08:51 08.11.2025

  • 60 ало козляците , спите ли

    7 7 Отговор
    Орбан получи от Тръмп изключение за американските санкции върху руския нефт и газ ?!!
    САЩ предоставиха на Унгария неограничено изключение от санкциите за руския петрол и газ.

    А нашите тук харизаха Нефтохим на Пеевски .

    08:51 08.11.2025

  • 61 то хубаво

    8 3 Отговор
    Ама натовски генерал не би изпозлвал израза "Колективен Запад".
    Така че това са си някакви ваши си интерпретации.
    Войната свършва и двете страни се обявяват за победители.
    Това е резонанс на едната страна и подгхотовката да се обяви за победител.

    08:51 08.11.2025

  • 62 ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #58 от "Новак":

    А ти бе козляк , явна разбираш повече от един генерал , а ? Ти дето и казарма не си видял ....

    08:52 08.11.2025

  • 63 Механик

    6 7 Отговор
    Тоест, НАТО в момента съвсем осъзнато воюва срещу Русия, с цел да и нанесе "стратегическо поражение"????
    Ах, вие, мушмуроци такива! Ах вие лукави хиени!

    08:53 08.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Чикатило, украински педагог и канибал":

    Това да НЯМАШ НИК не те прави НЕВИДИМ❗
    А това , че си Т.Ъ.П. го ВИЖДАТ ВСИЧКИ‼️

    08:54 08.11.2025

  • 66 я какви работи стават

    5 4 Отговор
    Турция издаде заповед за арест на израелския премиер за геноцид в Га . за
    Истанбулската Главна прокуратура обвинява Бенямин Нетаняху и 36 други израелски представители

    08:54 08.11.2025

  • 67 Пенсионер 69 годишен

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Шопо":

    Никакъво делене! Цялото население на Германия и Украйна в Сибир, да копат уран за САЩ! Добивът на уран е намалял наполовина и Путин е забранил износа. САЩ са изправени пред енергийна криза.

    Коментиран от #82

    08:56 08.11.2025

  • 68 Зельо Зелев

    0 1 Отговор
    Ситуацията е следната. Украйна нищо не спечели. Изтрепа си народа. Русия и тя не спечели този конфликт. Само показа на целият свят, че може да произвежда перфектни оръжия. Иначе самолета МС-21 го правят от поне 2 и 18-та и все аха аха са готови да го пуснат в производство и все не го пускат.

    09:00 08.11.2025

  • 69 баба вуна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айдеее, и натовските генерали ли":

    Това е втори Шивиков. Има и един Дъглас Макгрегър, който е американския "полковник" Марков.

    Коментиран от #78

    09:00 08.11.2025

  • 70 докато козляците умуват

    3 1 Отговор
    10 000 украински военнослужещи са обкръжени, докато руснаците настъпват към градовете Красноармейск и Купянск

    09:01 08.11.2025

  • 71 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор
    След забраната за износ на уран от Русия, Козлодуй какво ще го правим? На скрап?

    09:01 08.11.2025

  • 72 горкия

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    жал ми е за теб

    09:01 08.11.2025

  • 73 Продажни журналисти

    6 1 Отговор
    Захранват копейките заблудени с фейкове и дърти наративи от нелепа, кремълска пропаганда.

    09:02 08.11.2025

  • 74 мъдрост

    2 5 Отговор
    "Страх лозе пази." Само че този генерал мисли в едно измерение и не осъзнава че Москва може да има същите съображения и затова си бетонира задния двор. Мато е в екзистенциална криза от 1990, и сега си търси причина да продължи да съществува. Русия не е заплаха за Мато . Ако мажоретките Столтенберг, Рюте и Лайен и някои генерали жадни за високи заплати искат да им повярваме, няма да стане.

    09:03 08.11.2025

  • 75 Гадно

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Идва им акъла.":

    То и в началото на СВО-то, било имало генерали които експертно пророкували Киев наистина да паднел за 3-4-5- дни!

    Ама Наркомана не напуснал Киев.
    И се видя УСРАЦИЯТА на Втората армия.
    Егати къшмера са Рушляците, с оръжи , трупани от 50-не, 60-те и так дзалее СЕ ВИДЯ какън къшмер им е армията, генералитета и доктрината!

    А с тия пропаднали рашиSSти щели сме да били построели КОМУНИДЪМА!

    09:03 08.11.2025

  • 76 000

    2 1 Отговор
    С паксамерикана е свършено, с доминитета на запада е свършено. Центъра ня света се измести м азия. Дните на ес са преброени. Центъра на влияние в европа е будапеща. Съединени европейски щати няма да има.

    Коментиран от #83

    09:04 08.11.2025

  • 77 ало Миленчооо

    3 0 Отговор
    Шляпаш ли минусите брат ?

    Коментиран от #85

    09:05 08.11.2025

  • 78 Спасение няма

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "баба вуна":

    69 баба вуна: До коментар 1 от "Айдеее, и натовските генерали ли":
    Това е втори Шивиков....
    -;-
    Да е сама Генерала Шивиков, ама то и оня Витанов /били сме юрдечки:, пък и пешо ВОЛГАТА.

    Колко комунистически кухи амбиции имаме около нас и си се надяват изостаналата Красна армия да била освободела.
    Аман от Освободители и радетели за Диктатуата на пролетарията!

    09:06 08.11.2025

  • 79 Зельо Зелев

    1 0 Отговор
    От четири години Украйна побеждава. От четири години Русия побеждава. От четири години Китай трупа пачки. От четири години публиката в България люпи семки и плаща по-високи сметки за ток.

    09:06 08.11.2025

  • 80 нема лабаво

    2 0 Отговор
    Кой каквото си търси, това и ще намери

    09:06 08.11.2025

  • 81 дядо поп

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не става въпрос само за САЩ. Какво търсиха "мирните" французи във Виетнам , англичаните на Фолклендските острови , нещо за колониите които имат повечето "миротворци" от Европа?

    09:07 08.11.2025

  • 82 Лелее

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Пенсионер 69 годишен":

    Пенсионер 69 годишен: До коментар 43 от "Шопо":
    Никакъво делене! Цялото население на Германия и Украйна в Сибир...
    -;-
    А къде ще отидат червените хунвейбини?!

    Аман от изродени бугарски пропутлеристи!

    09:08 08.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гадно

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "ало Миленчооо":

    ало Миленчооо:
    Шляпаш ли минусите брат
    -;-
    Това триене на ковментарите само показва колко е пропаднала русофилията ни.

    09:12 08.11.2025

  • 86 Минчо Казанджиев

    0 2 Отговор
    От януари бензина в София като стане осем лева демек четири евро хич няма да се сещате за Украйна. Белорусия и Нова Зеландия.

    09:12 08.11.2025

  • 87 Остроумно

    0 1 Отговор
    Има хубава поговорка за тая ситуация който копае гроб другиму сам пада в него.

    09:15 08.11.2025

  • 88 Коко

    2 0 Отговор
    Украйна дори след четири години война в повечето области на живота е по-добре от България. Изводите са лесни, но неприятни, нали?

    Коментиран от #93

    09:16 08.11.2025

  • 89 Никой

    0 1 Отговор
    Очевидно..

    09:17 08.11.2025

  • 90 чичо Ханс

    1 0 Отговор
    Обратно ще се случи при война, др. "генерал от НАТО". Италианците са пораженци, те са ненадежден съюзник, свързани са с с руснаците, парите ги интересува. Компетентно е немското разузнаване, немското мнение.Не ги слушайте тия жабари, те са гола вода, слаби войници, немците са си патили от тях.

    09:20 08.11.2025

  • 91 Да се изтрие

    3 0 Отговор
    М.Ганев е високоразреден путинист.Сайта му е руска пропаганда..

    09:22 08.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Жабов

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Коко":

    Така е.Не е никак трудно една държава да е по-добре от БГ, защото България е на последно място в цяла Европа, не ЕС, говорим за Европа, с изключение на Русия.Тия твърдения на този измислен генерал са неверни, възможно е да са провокация, явно не му е чист косъмът

    09:23 08.11.2025

  • 94 Санкциите работят

    1 0 Отговор
    Важното е Европа да обеднява за сметка на САЩ. А само малоумник би си помислил да побеждава Русия във война.

    09:29 08.11.2025