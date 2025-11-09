Новини
Столтенберг пред The Times: През февруари 2022 г. отказах на Зеленски затваряне на въздушното пространство
  Тема: Украйна

Столтенберг пред The Times: През февруари 2022 г. отказах на Зеленски затваряне на въздушното пространство

9 Ноември, 2025 05:49, обновена 9 Ноември, 2025 05:55 822 9

  • столтенберг-
  • украйна-
  • зеленски-
  • нато

Украинският президент тогава приел, че Алиансът няма да прати сухопътни войски в страната му, заяви бившият генерален секретар на НАТО

Столтенберг пред The Times: През февруари 2022 г. отказах на Зеленски затваряне на въздушното пространство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През февруари 2022 г. Володимир Зеленски ми се обади от бункер в Киев, за да поиска зона, забранена за полети над Украйна, но получи отказ, каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг пред британския вестник The Times.

„Той ми се обади от бункер в Киев, близо до който бяха разположени руски танкове. И каза: „Приемам, че няма да изпратите сухопътни войски на НАТО, въпреки че не съм съгласен. Но, моля, затворете въздушното пространство“, каза Столтенберг

Още новини от Украйна

Според него Зеленски се е опитал да се позове на опита от затварянето на въздушното пространство над Босна и Херцеговина от силите на НАТО по време на югославския конфликт.

Столтенберг отбеляза, че е бил принуден да откаже на Зеленски.

„Разбирам защо искате това. Но това няма да се случи, защото ако НАТО ще затваря украинското въздушно пространство, първото нещо, което ще трябва да направим, е да деактивираме руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус и Русия, тъй като не можем да прелитаме над украинското въздушно пространство, когато руски ракети за противовъздушна отбрана са насочени към самолети на НАТО. А ако руски самолет или хеликоптер е във въздуха, ще трябва да го свалим и тогава ще се окажем в ситуация на истинска война между НАТО и Русия. А ние не възнамеряваме да правим това“, каза бившият генерален секретар на НАТО.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зильонъй

    10 1 Отговор
    То това си беше за тогава, нещата се промениха...към по-зле.

    05:58 09.11.2025

  • 2 побърканяк

    9 1 Отговор
    Страх лозе пази.

    05:58 09.11.2025

  • 3 Факти

    8 1 Отговор
    Националният дълг на САЩ се увеличи с рекордните 358 милиарда долара за два дни след промяната на Фискалната година. Общият дълг достигна 37,86 трилиона долара, най-високото ниво в историята.

    05:59 09.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    8 2 Отговор
    Правилно решение !!!
    Украинския въпрос да си го решават украинците, България и НАТО ни при чем 👍

    06:01 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Никой

    0 2 Отговор
    Ломоносов е империалист.

    06:24 09.11.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Каква демагогия е изразът " Зона забранена за полети" измислена от натовцице. Означава ние ще летим и ще бомбим, колкото си искаме, а вие имате право само да гледате. Щели да ползват ПВО руснаците. Щяха да пратят големите ракети и този глупак, нямаше да ръси глупости сега.

    06:34 09.11.2025

  • 8 Станчо

    0 0 Отговор
    Странно е това решение и доведе до хиляди жертви. Конфликта щеше да ескалира при затваряне временно и непосредствено след това войната щеше да спре. Всичко това много прилича на събитията някога след агресията на Хитлер спрямо Полша и бездействието на съюзниците. Жалко за хилядите жертви, ще тежат на съвеста и на Европа и на Русия, за който я има разбира се

    06:44 09.11.2025

  • 9 Недоумение

    0 0 Отговор
    Как се затваря въздушното пространство над Русия ???

    06:45 09.11.2025

