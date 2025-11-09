Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението "Телеграм", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.

Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.

Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.

Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове в ежедневната си сводка в "Телеграм". Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.

Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 43 украински дрона над Брянска област и един над Ростовска област, ​​съобщиха от Министерството на отбраната.

Командването на украинските въоръжени сили е предислоцирало 253-ти щурмови батальон „Арей“ в Сумска област, след като той понесе загуби по време на нахлуване в Курска област, съобщиха руските служби за сигурност.

Според показанията на пленници, ядрото на батальон „Арей“ е съставено от бивши затворници, осъдени за тежки престъпления, идеологически националисти и чуждестранни наемници.

През последните 24 часа са осуетени два опита на ВСУ за напредване в районите на Андреевка и Алексеевка, "чрез сложни огневи удари", предадоха източниците от руските служби за сигурност.