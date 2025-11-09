Новини
Свят »
Русия »
Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж
  Тема: Украйна

Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж

9 Ноември, 2025 06:31, обновена 9 Ноември, 2025 08:42 2 995 117

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дронове

ПВО на Русия свали 43 украински дрона над Брянска област. Киев насочи към Суми батальона „Арей“

Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението "Телеграм", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.

Още новини от Украйна

Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.

Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.

Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове в ежедневната си сводка в "Телеграм". Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.

Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 43 украински дрона над Брянска област и един над Ростовска област, ​​съобщиха от Министерството на отбраната.

Командването на украинските въоръжени сили е предислоцирало 253-ти щурмови батальон „Арей“ в Сумска област, след като той понесе загуби по време на нахлуване в Курска област, съобщиха руските служби за сигурност.

Според показанията на пленници, ядрото на батальон „Арей“ е съставено от бивши затворници, осъдени за тежки престъпления, идеологически националисти и чуждестранни наемници.

През последните 24 часа са осуетени два опита на ВСУ за напредване в районите на Андреевка и Алексеевка, "чрез сложни огневи удари", предадоха източниците от руските служби за сигурност.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пхенянець..

    13 33 Отговор
    И ние великите солдати на ким идеме..с тва бандеро-урсулско натциско батальонче имаме сметки за уреждане,в курске ги попиляхме а някой избегаха като зайци..ждьом вас и победа будеть за нами-на масква не им требва сумито-кремля ще го даде на нашио велик вожд и учител

    Коментиран от #23, #94

    06:59 09.11.2025

  • 3 Русия изгуби

    14 46 Отговор
    Азов мощ и сила

    Коментиран от #5, #8

    07:01 09.11.2025

  • 4 Механик

    52 11 Отговор
    Видно е, че в Украина цари пълен патриотизъм. Мъжете нямат търпение да идат на фронта и дадат живота си за сем. Байдън, Мерц, Урсула и пр.
    А извън майтапа, ама в се м и се чини, че киефската върхушка ще бъде провесена по клонаците. Укрите тия работи ги умеят. Дедвците им що партизани избесиха, не е за приказка.

    Коментиран от #12, #13, #17

    07:04 09.11.2025

  • 5 Механик

    43 10 Отговор

    До коментар #3 от "Русия изгуби":

    Чей Курск, мушмуроче?
    Бутнахте ли моста с хаймарсите?
    Абрамсите действат ли или пак дрифтят в някоя кал?
    Надявам се перемогата да напредва и вече д а сте с и върнали Мариупол и Бахмут?!

    07:06 09.11.2025

  • 6 укрите бегут

    43 9 Отговор
    Трябва всеки истински мъж там първо да помисли за семейството си преди да си даде живота за наркомана .

    07:12 09.11.2025

  • 7 Блатушка с пенсия в евро

    11 33 Отговор
    Днес ще освобождаваме ли Покровск или пак ще бомбим освободения Курск?

    Коментиран от #9

    07:13 09.11.2025

  • 8 жик так

    46 8 Отговор

    До коментар #3 от "Русия изгуби":

    Азов в котела в Покровск . Ходи помагай , че от една седмица стоят гладни и без вода . А после ги чака жик так ...

    07:13 09.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За 4 години

    11 38 Отговор

    До коментар #9 от "как е бе козляк":

    Москалия не можа да превземе Донбас, стига си ревал, хахаха!

    Ако не е Тръмп да ви помага и толкова нямаше да успеете.

    Коментиран от #14

    07:21 09.11.2025

  • 11 Горд собственик на Москвич в Русия

    5 30 Отговор
    Руският ТЕЦ "Луч", който се намира в Белгородска област, е станал обект на украинска въздушна атака. Има неофициална информация, че в операцията са използвани ракети - тя е успешна, 20 000 домакинства в Белгородска област са останали без електричество след удара, съобщава местното издание "Пепел".

    По предварителни данни, украински ракети да нанесли поражения на газотурбинни инсталации в ТЕЦ "Луч", които произвеждат ток. Досега именно този ТЕЦ беше единственият с работещи газотурбинни инсталации в Белгородска област, след като Белгородският ТЕЦ беше поразен и неговите турбини бяха извадени от строя.

    07:26 09.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    29 5 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Кой каквото е посял това ще жъне ,ще видят по уличните в Киев щото тая зима в киеф ще се топлят с дърва

    Коментиран от #36

    07:26 09.11.2025

  • 13 Нози

    7 22 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Ако пък знаеш дедовците на украинците колко ушанки са заровили....

    07:32 09.11.2025

  • 14 Ворочем

    5 21 Отговор

    До коментар #10 от "За 4 години":

    Путлер още не е благодаил наръмп за Курск и Суджа..

    Коментиран от #18

    07:33 09.11.2025

  • 15 Механик

    36 2 Отговор
    "Според показанията на пленници, ядрото на батальон „Арей“ е съставено от бивши затворници, осъдени за тежки престъпления, идеологически националисти и чуждестранни наемници."
    А стига бе! Ма то нали само Путин ползва затворници??? А то, гледай, как Зеления късак ползвал освен затворници и ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАЦИОНАЛИСТИ (НАЦИСТИ).
    Обаче инак в редовете на ВСУ нямало НАЦИСТИ?????

    07:35 09.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фен

    6 29 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Най-много руснаци са избити от други руснаци.
    Кочината си остава кочина завинаги.

    Коментиран от #20

    07:37 09.11.2025

  • 18 Механик

    23 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ворочем":

    Стига с тоя Тръмп бе!
    МАриупол, Бахмут и пр. пак ли Тръмп ви ги отне?
    И е крайно време да се уточните дали Тръмп еваш човек или е Агент Краснов.
    Днеска ша давал ракети - Урааааа, Тръмп утрепа Путин. Утре Тръмп рече, че няма да дава ракети - Ууууу, Тръмпоча е агент Краснов.

    Коментиран от #19

    07:38 09.11.2025

  • 19 Абе

    3 18 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Ти пиян ли си?

    07:49 09.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    21 3 Отговор
    След руския ракетно- дронов удар на 7.11.2025, с който бяха унищожени последните 2 работещи украински ТЕЦа и възли нагазодобивната и газопреносната системи, вчера руските ВКС са унищожили 3 подстанции на украинските АЕЦ, с което са започнали спирането и на тези централи. Русия продължава пълното изключване на Украйна от електричество и от природен газ и от други придобивки от СССР.

    Коментиран от #24, #39

    08:38 09.11.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор
    Бывший генсек НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО.

    08:45 09.11.2025

  • 23 Путин

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "пхенянець..":

    Всичко е по план. Планът на Ротшилд.

    08:45 09.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ

    5 17 Отговор
    Срам за Русия, унижение за Путин.

    Коментиран от #30

    08:48 09.11.2025

  • 28 Сандро

    19 2 Отговор
    Нещо за Покровск, или не е за писане, че укроНацитата са закъсали?

    Коментиран от #31

    08:48 09.11.2025

  • 29 На тебе как

    4 14 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще ти изправя руската гърбица Квазимодо мър ляв.

    08:49 09.11.2025

  • 30 Бешко

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ":

    Спокойно важното е едно и само едно и това е са няма Украйна на картата извън Галичина!

    Коментиран от #33, #34

    08:50 09.11.2025

  • 31 Имаш ли интернет

    7 16 Отговор

    До коментар #28 от "Сандро":

    Там гледай.ежедневно меляне на руска кайма от варенки.Нали беше превзет бе е не е и скоро няма да е..Да ти кажа за Часов яр ма 4 км от Бахмут е до сега там 99 хил ватенки са дали фира.Ако искаш лично ще те обраьовам руски знаеш ли.

    Коментиран от #50

    08:52 09.11.2025

  • 32 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    7 13 Отговор
    И ДЕГАЗАЦИЯ на Путин.....всичко е по план

    08:52 09.11.2025

  • 33 Я пъ тоа

    6 13 Отговор

    До коментар #30 от "Бешко":

    Украйна я има.....и си трепе путинисти като за последно....

    08:53 09.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НАПОМНЯНЕ

    6 15 Отговор
    Сталин за четири години стигна от Москва до Берлин.
    Путинягата за четири години от Донецк до....Покровск.

    Коментиран от #97

    08:55 09.11.2025

  • 36 Ами

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Те и дървата руски. Идват от
    Сибир. Укрите ще се топлят от любовта на урсулинците.

    Коментиран от #40

    08:55 09.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мужика руски да са събуди

    8 15 Отговор
    Да потърси сметка на Путин за избитите над милион руски синове и бащи

    08:56 09.11.2025

  • 39 Накратко

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Украйна остана без ТЕЦ- ове.

    Коментиран от #41

    08:58 09.11.2025

  • 40 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ

    3 11 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Да минат в Русия на дръва и кимур.....отдавна са свикнали на това.

    08:58 09.11.2025

  • 41 Я пъ тоа

    3 12 Отговор

    До коментар #39 от "Накратко":

    Русия без рафинерии....

    Коментиран от #42

    08:59 09.11.2025

  • 42 Смешко

    18 3 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    На Русия рафинериите си работят. Укрите по пет пъти ги гърмят. И след два дни пак проработват.

    Коментиран от #44, #47

    09:02 09.11.2025

  • 43 ООрана държава

    14 2 Отговор
    Браво укри, завладяха ви поредния град а вие спирате парното в някакво село, за това ли искате томахавки, да сширате тока и парното на руснаците

    09:03 09.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Искам да видя

    6 11 Отговор
    унижението на джуджето. Искам тази горда, лукава, лицемерна мутра да преживее унижението на провала, Божията реалност на падение ниско в калта като следствие от упоритостта да признаеш че си сбъркал.

    Коментиран от #84

    09:05 09.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Стига бе

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Смешко":

    Ветеран ти, ама друг път....затова ли гориво...НЕТ.

    Коментиран от #51

    09:10 09.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Путине, Путине...

    4 14 Отговор
    Милиарди похарчи за войната.....и си още в Донецк....стана за смях.

    Коментиран от #53

    09:11 09.11.2025

  • 50 Мишел

    16 3 Отговор

    До коментар #31 от "Имаш ли интернет":

    В Интернет можеш да намериш подготвени от украинската пропаганда материали за милиарди избити руснаци. Колкото повече украиски военни загиват1 толкова повече такива материали се появяват. Причината е липсата на каквито и да са реални украински успехи.
    Русия има пълно превъзходство във всички видове оръжия, особено подчертано в тежките . При това положение, няма как загубите на ВСУ да не са много по големи. Според военното разузнаване на САЩ, в тази война Украйна губи 32 пъти повече хора от Русия. .

    09:15 09.11.2025

  • 51 И да се знае

    11 2 Отговор

    До коментар #47 от "Стига бе":

    В укра ток нет, метрото- тоалетна, РАДАТА-психодиспансер

    Коментиран от #62

    09:16 09.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ТИГО

    2 9 Отговор

    До коментар #49 от "Путине, Путине...":

    Абе моля ти се а да видиш в Йо Тубата какво е !Малеее то е слава , те са разни организации за целуване на червени за,,д. !Там се вихрят едни кухи профили дето са подръжници на Могучая" !Ама не пишат под филмчетата на руски щото не ги разбират без субтитри ! Там е голямо забавление !

    09:17 09.11.2025

  • 54 ТИГО

    3 11 Отговор
    Ама и тука и ма доста плоско земци ! Леле като толкова се кефите що не сте в Могучая да помагате за денацификацията ! Ах колко мусор има в Родината !

    09:19 09.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бай той Толстой

    10 2 Отговор
    С дрон може да прекъснеш кабел или да запалиш табло-няколко часа ремонт.С ракета можеш да гръмнеш генератор или подстанция -няколко месеца ремонт.Кой печели,а?През това време Европа се разпада.

    Коментиран от #69

    09:26 09.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пенсионер 69 годишен

    6 4 Отговор
    Украинците се изтеглят от южното направление. Руснаците напредват към Одеса. В нов котел са обкръжени 60000 украинци.

    Коментиран от #61, #63

    09:27 09.11.2025

  • 60 ужасТ

    5 2 Отговор
    Украинци терористи!

    09:27 09.11.2025

  • 61 деде

    1 7 Отговор

    До коментар #59 от "Пенсионер 69 годишен":

    Това 60 хиляди с ДДСто ли е, или си прекалил с пърцуцата от рано?

    09:28 09.11.2025

  • 62 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ

    3 8 Отговор

    До коментар #51 от "И да се знае":

    Остави я Украйна..
    Там е война.....в мирна Русия гориво нет....па и ток нет тук там...срам за дъртака кремълски. Голем срам.

    Коментиран от #66

    09:28 09.11.2025

  • 63 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #59 от "Пенсионер 69 годишен":

    Глей си пенсийката бре....

    09:29 09.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Бай той Толстой

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Пиши ги пак,кво ти дреме .Миуен нещо го върти простата, затова!🤗

    09:32 09.11.2025

  • 66 404

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ":

    Остави Русия. Та ще пребъде. Ами 404 изчезва за срам на урсулинците. Милиарди дадоха на наркомана и пак не могат да победят Велика Русия.

    Коментиран от #70

    09:32 09.11.2025

  • 67 сан саничь

    8 1 Отговор
    А пък ние спрехме тоците на цело бандерско и сега урсулските джендъри ще требва да стегат коланите-оти са нагазили яко у тинята на кieвската хунта и ще клечат и цукат нозете на зеления мухал

    Коментиран от #74

    09:33 09.11.2025

  • 68 ТИГО

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "Бай той Толстой":

    Явно си ги приготвил за теб ?Познавач ще ми се явиш ! Дръж така.Има и за теб салам ,нема да седиш гладен и очакващ!

    09:34 09.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 То и СССР

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "404":

    Щеше да ...ПРЕБЪДЕ.

    Коментиран от #72

    09:36 09.11.2025

  • 71 ТИГО

    2 7 Отговор
    Смърт на фашизма и на неговите врагове ! Пукайте червени мусори !

    09:37 09.11.2025

  • 72 Пребъди

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "То и СССР":

    Русия е негов правоприемник.

    Коментиран от #75

    09:38 09.11.2025

  • 73 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    2 5 Отговор
    След неговата....ДЕГАЗАЦИЯ

    09:39 09.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Стига бе....

    2 5 Отговор

    До коментар #72 от "Пребъди":

    Правоприемник а да не последва съдбата на.....СССР....знае ли човек.

    Коментиран от #77

    09:40 09.11.2025

  • 76 Истината

    3 7 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    09:41 09.11.2025

  • 77 Споко

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Стига бе....":

    Това се отнася за СВ 🐷 бандерия.

    09:43 09.11.2025

  • 78 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    2 5 Отговор
    Лукойл.....кво ша го правим сега....санкциите са безмилостни....

    Коментиран от #79, #81

    09:47 09.11.2025

  • 79 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":

    Ша го запорираме като руски актив и ша го шитнем....санкциите са безмилостни

    09:49 09.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Каквото направихме с Белене

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":

    Платихме си като попове на Русия милиардите като обезщетение..

    Коментиран от #86, #87

    09:50 09.11.2025

  • 82 Путин гол до кръста на пони

    0 4 Отговор
    Искам да ви съобщя благата вест днес 09 ноември! Покровск падна! Моите красиви войни превзеха окончателно Покровск!

    09:53 09.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 стоян

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Искам да видя":

    До 45 ком - много точно си казал - много от нас чакат точно това - гордото кагебейче рузнаците да го закарат в Гага закопчан и да му се смее цял свят

    09:54 09.11.2025

  • 85 Путин

    2 4 Отговор
    На руснака ток и парно не му трябва. Те са капиталистически мателиализми, които оджендъряват руската младеж.

    09:56 09.11.2025

  • 86 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #81 от "Каквото направихме с Белене":

    Що никой нищо не знае че сме платили милиарди на Русия.......май Р.ОВЧ. бе замесен с някакви руски реактори....

    Коментиран от #93

    09:57 09.11.2025

  • 87 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    1 5 Отговор

    До коментар #81 от "Каквото направихме с Белене":

    Направо конфискуваме Лукойл.....като запориран руски актив....

    09:59 09.11.2025

  • 88 Мене па

    4 0 Отговор
    Ми е се тая наложих зелето и чекам пресолювица

    10:01 09.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ТО ТОВА ВОРОНЕЖА

    1 0 Отговор
    ДО КИЕВ ЛИ БЕШЕ
    ЩОТО И ТАМ НЯМА НИ ВОДА НИ ТОК

    10:05 09.11.2025

  • 91 На Гусев

    0 0 Отговор
    Са изгорели бушоните

    10:06 09.11.2025

  • 92 Те не го ли превзеха Воронеж още

    1 0 Отговор
    при големия пролетен Контранаступ, какво, сега пак ли го превземат?

    10:12 09.11.2025

  • 93 Само ти не знаеш

    6 0 Отговор

    До коментар #86 от "Я пъ тоа":

    Защо забравихме реактора на АЕЦ „Белене“,за който Русия ни осъди и платихме 550 млн. евро, т.е. над 1 милиард лева?
    Поправката особен управител на „Лукойл“ прекараха за 30 секунди в енергийната комисия.
    Само няколко часа отне,да приемат на две четения,(законно?), внесените промени в "Закона за дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход".  
    Назначен от държавата особен управител ще взема решения за дружествата на „Лукойл“ в България и дори да продава активите им, без ясно разписана процедура и без думата на собственика,като решенията му няма да подлежат на съдебен контрол.
    Имам неприятното усещане,че тези дивотии се правят за да останем без горива и да загубим и следващия арбитраж!
    Йордан Халачев 

    В петък Цв. Ризова с енергийните си гости орева орталъка по случая. Казаха, че сагата се повтаря и сега. Има много публикации по случая. Чети, реви и плащай до 9- то коляно на Русия. Спонсор и бъди.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #103

    10:13 09.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Смешник

    5 1 Отговор
    То тока е вече почти в цяла Украйна спрян Ако Зеления продължава да дразни мечката нищо добро не чака страната

    10:15 09.11.2025

  • 96 дядо поп

    7 0 Отговор
    Интересна работа когато Украйна атакува инфраструктурата на Русия е героизъм , а когато руснаците правят това е тероризъм!

    Коментиран от #99, #101, #110

    10:15 09.11.2025

  • 97 Той всъщност Покровск казаха от

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "НАПОМНЯНЕ":

    от главното командване на ВСУ нямал и бездруго никакво стратегическо значение.

    10:17 09.11.2025

  • 98 Даниел Дейвис Подполковник от САЩ

    5 2 Отговор
    пенсионираният подполковник от въоръжените сили на САЩ днес е казал "Те западните страни могат да дразнят Русия, но няма да могат да я спрат по никакъв начин и с нищо" . Експертът също така посочил, че броят на руските ракети "несравнимо надвишава" военните възможности на западните държави.

    Коментиран от #108

    10:17 09.11.2025

  • 99 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "дядо поп":

    Терорист се трепе даже .

    10:18 09.11.2025

  • 100 ами

    4 0 Отговор
    ха ха ха - е те сега вече путин ще капитулира и ще започне да плаща репарации на европа

    10:19 09.11.2025

  • 101 Интересна работа

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "дядо поп":

    Киев за два дня и всьо .

    Коментиран от #102

    10:20 09.11.2025

  • 102 Много интересна рсбота

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Интересна работа":

    Крим за два дня и всьо.

    10:22 09.11.2025

  • 103 Лукойл

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Само ти не знаеш":

    Мощен шут в зурлите на копейките.

    Коментиран от #106

    10:24 09.11.2025

  • 104 Копейка

    1 0 Отговор
    С на нас тук каква ни е далаверата?

    10:25 09.11.2025

  • 105 Зимата у Москалбад и

    2 4 Отговор
    Целата ДЖАМАХИРИЯ ке биде ного романтична, на свещи , студ и Сите с... дреите у леглото .
    У ДРИ БАЦЕ

    Коментиран от #112

    10:25 09.11.2025

  • 106 ТиквунийШишев

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Лукойл":

    така е, ние сме капейките

    10:25 09.11.2025

  • 107 Руската армия днес

    5 1 Отговор
    с военнослужещи от група войски "Южная" са унищожили два контролни пункта за дронове, пункт за временно разгръщане (LDPE) с личен състав, превозни средства и бронирани превозни средства, както и пет антени за управление на БЛА на Украинските въоръжени сили. Координатите са били предадени от разузнаването на операторите на безпилотните системи на 6-а мотострелкова дивизия, които са унищожили две вражески пускови установки на БЛА с няколко точни попадения. Също така в посока Краматорск-Дружковка, след унищожаването на втората пускова установка на БЛА, е открита временна точка на разгръщане с жива сила и личен състав от Украински военослужещи, която също е била унищожена от точен удар с изчислението на 152-мм артилерия Д-20", се казва в доклада. Министерството на отбраната на Русия е съобщило за унищожаването от операторите на БЛА на 72-а отделна мотострелкова бригада от Южната група на бронираната бойна машина "Сенатор" производство на САЩ и автомобил на Въоръжените сили на Украйна в района на село Константиновка. Освен това безпилотните мъже от 6-та мотострелкова дивизия от групата унищожиха пет вражески антени за управление на БЛА в посока Краматорск-Дружковка.

    Коментиран от #111

    10:27 09.11.2025

  • 108 Верно е, ху есоске

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Даниел Дейвис Подполковник от САЩ":

    Хахахахаха
    Затова 87% от снарядите,ракетите, БМП- Тата и САУ са...От КИМ!
    Хахахахаха
    А дроновете -- 98% са Ирански и китайски ( сглобявани край блатата)

    10:29 09.11.2025

  • 109 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Дано светнат хората.

    10:30 09.11.2025

  • 110 За тези, които наричат Русия, че

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "дядо поп":

    извършва тероризъм, никога не забравяйте кой е истинската заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог.

    Коментиран от #114, #115, #117

    10:31 09.11.2025

  • 111 Тва го знаем, Петушок

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Руската армия днес":

    12 год и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!
    А монголоидния Фюрер Педофил избяга по прашки от некаков ГОТВАЧ
    Ееееедехееее
    Оди се надъхвай у дръвения КЕН еф, ДОЛБОЕБ
    Ееееедехееее

    10:32 09.11.2025

  • 112 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Зимата у Москалбад и":

    Четеш само заглавието, че текстът те изморява, нали?
    Пише, че спиранията са били кратковременни и захранването е било възстановено. Руснаците пак ще имат евтино топло. Ние ще плащаме скъпото топло.

    Коментиран от #116

    10:32 09.11.2025

  • 113 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Какъв кеф....да усетят бараните какво причинява тяхната държава на украинците....макар че няма да го разберат,защото са промити до безбожие...

    10:34 09.11.2025

  • 114 Последния софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "За тези, които наричат Русия, че":

    Оная Пияната Тьо тя ли ви праща тия Опорки? 👍😄
    Я кажи Колко от тези държави са..." Анексирани и Присъединени към САЩ и НАТО" ?
    😄👍
    И защо 168 националности са ПОРОБЕНИ от Фашагите в кремля?

    10:36 09.11.2025

  • 115 Папагал,

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "За тези, които наричат Русия, че":

    Това се нарича демокрация.Люунизъми диктатура и копейка се смачкват в зародиш.Иначе персони като Кобзон стават много ангажирани.

    10:36 09.11.2025

  • 116 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Гост":

    и ти дословно вярваш че...наистина...е така,както пишат руснаците...толкова ли си наивен...ТЕ и Украйна нямаше да нападат...

    10:37 09.11.2025

  • 117 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "За тези, които наричат Русия, че":

    Това са руски фейкове

    10:39 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания