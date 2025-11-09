Киев изрази тревога за украинеца, арестуван в Италия по делото „Северен поток“

Комисарят по правата на човека в Украйна Дмитро Любинец изрази сериозно безпокойство за украински гражданин, задържан в Италия във връзка с взривовете на газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 в Балтийско море, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съпругата на 49-годишния мъж съобщи, че той продължава гладната си стачка и е в критично състояние, посочи Любинец в „Телеграм“. Комисарят публикува снимка от срещата си с жената и отбеляза, че официално е призовал италианските власти да гарантират основните му права.

Мъжът, който може да бъде екстрадиран в Германия по наказателно дело, отказва да се храни от 31 октомври насам, протестирайки срещу условията в ареста, в който се намира от август.

Любинец заяви, че ситуацията изисква незабавни действия и че се е свързал с италианското министерство на правосъдието и със заместник-председателката на Европейския парламент Пина Пичерно. „Необходимо е да направим всичко възможно за защита на правата на украинския гражданин, защото задържането му в арест с висока степен на сигурност е недопустимо и нарушава Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“, посочи той.

Адвокатът на мъжа, Никола Канестрини, уточни, че той настоява за „адекватно хранене, здравословна среда, хуманни условия на задържане и равнопоставеност по отношение на свиждания с роднини и достъп до информация“.

Газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, свързващи Русия и Германия през Балтийско море, бяха засегнати от серия експлозии в края на септември 2022 г., след което бяха открити четири теча в три участъка. „Северен поток“ 1 е бил използван за доставка на руски газ за Германия, докато „Северен поток“ 2 така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.