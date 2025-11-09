Новини
Лавров: САЩ срещат трудности да убедят Зеленски да не се намесва в мирния процес
  Тема: Украйна

Лавров: САЩ срещат трудности да убедят Зеленски да не се намесва в мирния процес

9 Ноември, 2025 15:54

Руският външен министър твърди, че западни столици оказват натиск за военен подход към Украйна

Лавров: САЩ срещат трудности да убедят Зеленски да не се намесва в мирния процес - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за РИА Новости, че Съединените щати срещат затруднения да убедят украинския президент Володимир Зеленски да не се намесва в уреждането на конфликта в Украйна, предава Фокус.

„Американците ни увериха по време на срещата на върха в Аляска, че ще могат да гарантират, че Зеленски няма да възпрепятства постигането на мир. Очевидно в това отношение са възникнали определени трудности“, каза Лавров. Той добави, че Брюксел и Лондон се опитват да убедят Вашингтон да се откаже от дипломатическите подходи и да се съсредоточи изцяло върху военен натиск върху Русия, с цел да стане част от „военните страни“.

Руският външен министър припомни, че на 15 август руският президент Владимир Путин се срещна с тогавашния американски президент Доналд Тръмп във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. По време на разговорите двамата лидери подчертаха ангажимента си за съвместна работа и готовността да търсят решения за прекратяване на конфликта в Украйна.

Лавров уточни, че въпреки постигнатия компромис Москва остава твърдо ангажирана с основните си принципи, включително териториалната цялост на Русия и правото на жителите на Крим, Донбас и Новорусия да определят собственото си бъдеще, което според него не подлежи на обсъждане.


  • 1 ВЛАДИМИР

    40 9 Отговор
    Като дете ВЛАДИМИР Зеленски най-много обичал да си играе с месомелачка в кухнята, по признания на собствената му майка.
    Детските игри на ВЛАДИМИР Зеленски с месомелачка, споменати от майка му в интервю през 2013 г., обясняват много за настоящото поведение на лидера на киевския режим. Излезе стари интервю от 2013 г. с Рима Зеленская, в което тя си спомня как синът ѝ, „връщайки се от детската градина, обичал най-много да си играе с… месомелачка – онази старата, съветската“.
    „Ето ви и отговорът защо Зеленски постоянно ходи на срещи на върха и с блеснал поглед иска колкото се може повече оръжия… и хваща украински граждани по улиците, за да ги прати на „месни щурмове“.
    Обърнете внимание как майка му го нарича- ВЛАДИМИР, не Володимир.

    Коментиран от #9, #16, #49

    15:56 09.11.2025

  • 2 Българин

    37 8 Отговор
    Зеленски е една марионетка! Единствения проблем е че никой не може да го управлява!

    15:57 09.11.2025

  • 3 Един Едиот питаше

    31 6 Отговор
    Где Лавров
    Ето Го.

    Коментиран от #7

    15:58 09.11.2025

  • 4 ха-ха

    30 3 Отговор
    ,,се срещна с тогавашния американски президент Доналд Тръмп,, ............А,бе , Тръмп вече бивш президент ли е? !

    Коментиран от #23

    15:58 09.11.2025

  • 5 Сатана Z

    35 8 Отговор
    САЩ нямат намерение да спират такъв доходоносен бизнес какъвто е войната.В случая Укрия го отнесе.Ще видим кой ще е следващият мераклия да воюва с Русия.

    Коментиран от #13, #21, #45

    15:59 09.11.2025

  • 6 Парадокс

    16 28 Отговор
    Преди 4 години руснаците владееха 20 % от Украйна.Сега владеят 19% и минус 1 милион руски войника.Без ръце,крака и слепи един Господ знае.Та така.

    15:59 09.11.2025

  • 7 Ачо

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "Един Едиот питаше":

    Говорят че кон Лавров го завели нас паша.

    Коментиран от #11, #59

    16:01 09.11.2025

  • 8 Бялджип

    29 4 Отговор
    Нали Лавров беше изчезнал? Що се появи, бе Миме?

    16:01 09.11.2025

  • 9 Пак аз

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "ВЛАДИМИР":

    Абе теб да не са те били с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #28

    16:02 09.11.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 19 Отговор
    аре бе копеи!!!!! взехте ли Покровск?

    Коментиран от #27, #53

    16:02 09.11.2025

  • 11 Ами те говорят, че си

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ачо":

    Едиот

    16:02 09.11.2025

  • 12 име

    24 5 Отговор
    Нормално, ако има мир, зеления и хунтата, която го крепи, си отиват. А в надзирателите в сибирските наказателни колонии не ги интересува колко къщи в САЩ си е накупил някой неонацист.

    Коментиран от #26

    16:02 09.11.2025

  • 13 онзи

    19 11 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Мераклии много , но на никой не му стиска , че Путин биел лошо (укрите знаят най-добре ).

    Коментиран от #54

    16:03 09.11.2025

  • 14 Коньооо

    15 15 Отговор
    Коне, ами как Зелендки да не се намесва като страната му е окупирана от руските фашисти. Да стои и да козирува на кон като теб ли.

    16:03 09.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 аz СВО Победа 80

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "ВЛАДИМИР":

    Един детайл!Една от наградите за руските вдовици е мелничка за месо.А те едни доволни такива 😂.Има богат видеоматериал.🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    16:04 09.11.2025

  • 17 този

    15 7 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Кърлежоне":

    Путин има грижата , не го мисли ! Всичко по реда си .

    16:05 09.11.2025

  • 18 Механик

    21 6 Отговор
    Кво стаа, Възпаления? Нали викаше, че лавров е свален и е избягал "да отделя" в САЩ? Май пак излъга, мушмурок?
    п.п.
    А па за Зели е ясно. Ако създава проблеми, ще бъде отстранен/елиминиран от някоя служба.

    16:06 09.11.2025

  • 19 нали писахте че го няма лавров

    16 5 Отговор
    ей на ви го
    може писарите да го посетите

    16:06 09.11.2025

  • 20 Пора

    12 16 Отговор
    Както и да го върти и суче,както и да се оплаква тъжният кон путинова русия си отива.

    Коментиран от #25, #29

    16:06 09.11.2025

  • 21 име

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Естествено, затова САЩ подкокоросват Mъpcyла да крадне парите на руснаците. И без Орбан да се опъва, ЕССР са свършили парити. А като ги краднат, ще налеят голяма част от тях в американския ВПК. Освен Украйна, другия голям губещ е ЕССР.

    16:07 09.11.2025

  • 22 А за украинските едовички наградата

    16 5 Отговор

    До коментар #16 от "аz СВО Победа 80":

    е стари съветски месомелачки. Нета е пълен с видеа.

    Коментиран от #24

    16:07 09.11.2025

  • 23 Механик

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха":

    Тия писачи пият целодневно. Но в събота срещу неделя, явно се и друсат жестоко.
    Лично аз никъде не съм срещал по-неграмотни и по-дебелооки от тия.

    16:07 09.11.2025

  • 24 Вдовички

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "А за украинските едовички наградата":

    ....

    16:08 09.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кочо

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Когато бъде изчистен до крак рашизмът Земята ще стане едно по-добро място за живеене.И за копейките-подложки се отнася.

    Коментиран от #30, #33

    16:09 09.11.2025

  • 27 взехме един К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    дет мяучише срещу нас
    та го кастрирахме

    16:09 09.11.2025

  • 28 НЕ ЗНАМ

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пак аз":

    НО ПРИ ТЕБЕ СЕ Е ПОЛУЧИЛО НЕЩО ДРУГО ,ЯВНО НЯКОЙ ОТ ДВАМАТА НЕ Е ИМАЛ ЖЕЛАНИЕ КАТО ТЕ ПРАВИЛИ

    16:09 09.11.2025

  • 29 стоян

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Пора":

    до ком. 20, дpoгаp, aс това го пофтарям от 2014г, но съм упорит и винаги твърдя че ще стане до няколко месеца!

    Коментиран от #31

    16:09 09.11.2025

  • 30 име

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Кочо":

    Браво, козячев, но вместо кухи лозунги, бегом марш към бандеристан да зачистваш рашизма, щото колкото и да ти е полиран мозъка, досега няма начин да не си разбрал че само със закани не става работата!

    16:11 09.11.2025

  • 31 а,бе , мой ,

    11 3 Отговор

    До коментар #29 от "стоян":

    Ти на школо ходил ли си , или само си го мислел , но не си го направил ? Пълна олиго....фре....ния !

    16:11 09.11.2025

  • 32 Цветан Гергов

    7 11 Отговор
    Набивайте руZките идиоти на кол. Никой няма нужда от тях.

    Коментиран от #37

    16:12 09.11.2025

  • 33 Българин

    9 12 Отговор

    До коментар #26 от "Кочо":

    За 24 часа в Покровско направление са избити 1643 руснака.

    Коментиран от #35

    16:12 09.11.2025

  • 34 Никой

    10 9 Отговор
    Украйна загуби много територии и - трябва да се освести. Сами си изпросиха война - получиха я - много добре знаят с кого имат работа. Пълно недоумение е това.

    16:15 09.11.2025

  • 35 ха-ха

    9 5 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    И десеторно повече рамбовци на зеля !

    16:15 09.11.2025

  • 36 Абе кон нали

    10 9 Отговор
    Киев за два дня и всьо.Сега пък Зеленски му виновен.На крив кюнец коминът му пречи.
    Сега сериозно! ВСУ ще ви избиват като кучета докато не кажете-стига.

    Коментиран от #55

    16:16 09.11.2025

  • 37 село мое ,

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Цветан Гергов":

    Докъде си се довело с тая прос...то...тия ! Няма накъде повече от това !

    16:17 09.11.2025

  • 38 Градски,

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "селски ,":

    Баща ти те е правил пиян.Ама много пиян е бил.

    Коментиран от #43

    16:18 09.11.2025

  • 39 Рублевка

    9 8 Отговор
    Руските дипломати са завършили задължително МГИМО. Често са потомствени дипломати. Урките назначават разни клоуни и проститутки без образование на дипломатически длъжности. Смях!😀🤣😀🤣

    Коментиран от #46

    16:18 09.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Копеи не философствай!

    7 7 Отговор
    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!На път ти е заводът.Даже ще ти се заплаща.От януари в евро!Така ще допринесеш и ти за БВП и просперитетът на Европейска България.Понял?

    16:23 09.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 селски ,

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Градски,":

    Да не си бил там , че знаеш ? Щраус , сладур голям си , можеше и по-проЗст да бъдеш , но имаш късмет , че ти обърнахме внимание . В реалният живот щях да те подмина като товарна гара ! Наблягай на храната , остави мисленето и писането на нормалните !

    Коментиран от #48

    16:24 09.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пентагонът

    6 10 Отговор

    До коментар #39 от "Рублевка":

    Марко Рубио е политически емигрант от Куба.Знае и кътните зъби на комунистите и ги ненавижда.Конят освен бала овес нищо няма да получи.

    Коментиран от #52

    16:26 09.11.2025

  • 47 Рублевка

    9 5 Отговор
    Завършилите МГИМО владеят при завършването два чужди езика като майчин език. Има три дипломатически школи на земята. Американска, Руска, Османска и напоследък Китайска. Европа разсмива света със своите дипломати. А за Украйна въобще не говорим.

    Коментиран от #61

    16:26 09.11.2025

  • 48 Градски

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "селски ,":

    Обърни внимание на недъгавата си челяд!

    Коментиран от #51

    16:27 09.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 😂😂😂😂😂😂

    4 6 Отговор
    РИА новости
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Преди руснаците бяха крепостни сега са роби.

    Коментиран от #57

    16:29 09.11.2025

  • 51 а,бе , мой ,

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Градски":

    Няма защо да им обръщам внимание - те са нормални и нямат нужда от специално отношение ! Наглеждай твоите , че са нещастници с такъв родител като теб !

    16:30 09.11.2025

  • 52 Рублевка

    6 5 Отговор

    До коментар #46 от "Пентагонът":

    Марко Рубио е американски, а не украински дипломат. На украинците само им погледни посланичките и ще разбереш, за какво става дума. В Украйна дипломите ги продават на битака и струват колкото едно магаре без каруцата. 🤣😄🤣😀

    Коментиран от #56

    16:31 09.11.2025

  • 53 Мальовица

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чупката бе .айно!

    16:32 09.11.2025

  • 54 Така е

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "онзи":

    За един украинец дава 18 бла тника.

    16:33 09.11.2025

  • 55 Механик

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Абе кон нали":

    Абе и на мен Козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става. И е прав!

    Коментиран от #58

    16:33 09.11.2025

  • 56 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    Много ръководители от "демократите" в България си купиха украински дипломи и им ги легализираха, въпреки,че главите им са кухи като бъкел!

    16:35 09.11.2025

  • 57 Иван грозни

    3 5 Отговор

    До коментар #50 от "😂😂😂😂😂😂":

    По мое време един руснак струваше половин куче.

    Коментиран от #62

    16:36 09.11.2025

  • 58 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Питай го сега, като Путин забрани износа на уран АЕЦ Козлодуй какво ще го правим? На скрап?

    Коментиран от #63

    16:36 09.11.2025

  • 59 Смешник

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ачо":

    Абе пий си редовно хапчетата бе човек

    16:37 09.11.2025

  • 60 Кoна Ваpварина

    5 6 Отговор
    Руснаците провеждат мирен процес в Покровск, а укрите ги трепят! Трябва да се гарантира териториалната цялост на Русия, а не на Украйна! Укрите не трябва да участват в уреждането на конфликта и подялбата на земята си, и това не подлежи на обсъждане! Кво ша кажете, класика, а?

    16:38 09.11.2025

  • 61 Ивролевка

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Рублевка":

    Да бе, така добре владееха тези езици та умреха да останат на Запад. И затова много след разпада на Сесесерето останаха там.

    16:38 09.11.2025

  • 62 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Иван грозни":

    500 години животът на българина е струвал колкото един пробит цървул. Каквото имаме ни е подарено от руснаците.

    16:39 09.11.2025

  • 63 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка":

    Къде пише, че го е забранил?

    Коментиран от #65, #66

    16:40 09.11.2025

  • 64 Копейки,

    5 4 Отговор
    Кой уби Пригожин? Колко метра останаха до Киев? Коментирайте.

    Коментиран от #70

    16:41 09.11.2025

  • 65 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Въпрос":

    Потърси в нета. Вчера го четох. С указ на президента е забранен износа на уран за САЩ и неприятелските страни.

    16:42 09.11.2025

  • 66 Рублевка

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Въпрос":

    Над 40% от горивото за американските АЕЦ беше внос от Русия до вчера. За Козлодуй 100% руски уран до вчера.

    Коментиран от #71, #80

    16:45 09.11.2025

  • 67 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Марко Рубио не е избор на Тръмп ,а е натрапен от едно лоби ,което много искаше Марко да бъде вицепрезидент ,но срещу 100 милиона $ кандисаха да бъде назначен едновременни за външнополитически съветник на бай Дончо и държавен секретар по външната политика.Абсолютен “Троянски кон”в екипа на Тръмп също като Болтън.Единственият човек на когото Тръмп може да разчита е Витков,докато Рубио беше причината за отмяна на срещата в Будапеща от американска страна.

    16:46 09.11.2025

  • 68 Ха ха ха

    4 5 Отговор
    Лавров пак дрънка глупости. Зеленски много ясно че трябва да се намесва.

    16:48 09.11.2025

  • 69 Вале пика

    5 4 Отговор
    Ето че и русофили прозряха истинския лик на Русия! Вижте Вучич, наш човек!

    16:49 09.11.2025

  • 70 козяко

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Копейки,":

    Сподели кой не го е изкарал овреме и по неволя ти е станал баща, как се чувства гледайки грешката си?

    16:49 09.11.2025

  • 71 Чао Росатом

    4 5 Отговор

    До коментар #66 от "Рублевка":

    7,8 блок на АЕЦ Козлодуй с американско гориво.
    Бай, бай?

    Коментиран от #73, #74

    16:50 09.11.2025

  • 72 Рублевка

    5 4 Отговор
    Споделете, как ще се справи България без Лукойл и АЕЦ Козлодуй. Според някои българи, те са с руски технологии от блатата и ще ги нарежем на скрап.

    16:53 09.11.2025

  • 73 И с петорни цени....и пак руско

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "Чао Росатом":

    САЩ пазарят от Русия. Тръмпича го каза.

    16:53 09.11.2025

  • 74 Рублевка

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Чао Росатом":

    Преработен в САЩ РУСКИ уран, защото сме големи тарикати. Чао АЕЦ, на скрап!

    16:55 09.11.2025

  • 75 Рублевка

    3 4 Отговор
    Много ми е интересно, кой премиер от България ще коленичи на червения килим в Кремъл да се моли на Путин, защото затворят ли Козлодуй, затваряме кочината.

    16:58 09.11.2025

  • 76 Хахахаха

    5 4 Отговор
    Рашите голям страх имат от Зеленски!

    17:01 09.11.2025

  • 77 Величко

    3 3 Отговор
    Оффф ... , Сергей , чичо Дони също натиска зелената листна въшка за военен подход , но шмекерува ... Е , Бог Дедя Вова си знае работата ... Бой на украинските гадюхи ! До Лвов !

    17:02 09.11.2025

  • 78 Рублевка

    2 4 Отговор
    По сравнение с българите, руснаците са извънземни, а тук пишат за блата и че нямало навсякъде бензин. Северът на Русия е бяло петно на пътната карта. Там няма пътища. Защо им е бензин? Няма население. Какво не е ясно? Дали си вярват или разпространяват пропаганда? Нямали яйца, картофи... Откъде ги вадите тия глупости? От сайтовете на тъпите укропи, дето си съсипаха държавата?

    Коментиран от #79

    17:05 09.11.2025

  • 79 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    Вадим ги от видеата на руските граждани, които снимат фактите, а не предават руската пропаганда от телевизията!

    Коментиран от #83

    17:08 09.11.2025

  • 80 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Рублевка":

    Много са ми интересни копейките, как громят запада докато живеят в него!

    17:10 09.11.2025

  • 81 Катър от блатото

    5 0 Отговор
    Външния блатист крантю верно е голем смех....😂😂😂😂

    17:10 09.11.2025

  • 82 !!!?

    6 0 Отговор
    Путлерофашистите в Кремъл срещат трудности да се еманципират от Хитлерофашизма...!!!?

    17:11 09.11.2025

  • 83 Рублевка

    0 4 Отговор

    До коментар #79 от "Хахахаха":

    Украинци, говорещи руски правят пропагандни филмчета.

    Коментиран от #84

    17:13 09.11.2025

  • 84 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Рублевка":

    Незнам какви руско говорящи асвабаждава путлера, като половината армия във ВСУ са руско говорящи! За какви руско говорящи, които им трябвало помощ от раша, не става ясно. Ти като гледам, много добре знаеш как е в раша, от дивана в България.

    Коментиран от #86

    17:16 09.11.2025

  • 85 Логика

    3 0 Отговор
    А бе коньо как да не се намесва като това е държавата му.

    17:20 09.11.2025

  • 86 Рублевка

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    Като ги ловят насила, какво да правят хората? Наци батальоните не стигат да ги удържат на фронта и бягат да се спасят. Южната дъга от фронта се е оголила, защото БЯГАТ! Руснаците напредват към Одеса и се оформя обкръжение на 60000 укропа, ако не успеят да избягат, блокиране на Одеса и отрязване от Черно море.

    Коментиран от #87, #88

    17:22 09.11.2025

  • 87 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Рублевка":

    Да да. Това от 4 години.

    Коментиран от #89

    17:25 09.11.2025

  • 88 Профил

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Рублевка":

    Копейките и руснаците са без морални човешки стойности.

    17:27 09.11.2025

  • 89 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Само 4 години. Русия е воювала с Швеция 20 години, а с Османската империя над 100 години с прекъсвания. С укропия ще воюват още 20 години щом е нужно.

    17:29 09.11.2025

