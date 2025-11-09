Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за РИА Новости, че Съединените щати срещат затруднения да убедят украинския президент Володимир Зеленски да не се намесва в уреждането на конфликта в Украйна, предава Фокус.

„Американците ни увериха по време на срещата на върха в Аляска, че ще могат да гарантират, че Зеленски няма да възпрепятства постигането на мир. Очевидно в това отношение са възникнали определени трудности“, каза Лавров. Той добави, че Брюксел и Лондон се опитват да убедят Вашингтон да се откаже от дипломатическите подходи и да се съсредоточи изцяло върху военен натиск върху Русия, с цел да стане част от „военните страни“.

Още новини от Украйна

Руският външен министър припомни, че на 15 август руският президент Владимир Путин се срещна с тогавашния американски президент Доналд Тръмп във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. По време на разговорите двамата лидери подчертаха ангажимента си за съвместна работа и готовността да търсят решения за прекратяване на конфликта в Украйна.

Лавров уточни, че въпреки постигнатия компромис Москва остава твърдо ангажирана с основните си принципи, включително териториалната цялост на Русия и правото на жителите на Крим, Донбас и Новорусия да определят собственото си бъдеще, което според него не подлежи на обсъждане.