Лавров: САЩ срещат трудности да убедят Зеленски да не се намесва в мирния процес

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за РИА Новости, че Съединените щати срещат затруднения да убедят украинския президент Володимир Зеленски да не се намесва в уреждането на конфликта в Украйна, предава Фокус.
„Американците ни увериха по време на срещата на върха в Аляска, че ще могат да гарантират, че Зеленски няма да възпрепятства постигането на мир. Очевидно в това отношение са възникнали определени трудности“, каза Лавров. Той добави, че Брюксел и Лондон се опитват да убедят Вашингтон да се откаже от дипломатическите подходи и да се съсредоточи изцяло върху военен натиск върху Русия, с цел да стане част от „военните страни“.
Руският външен министър припомни, че на 15 август руският президент Владимир Путин се срещна с тогавашния американски президент Доналд Тръмп във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. По време на разговорите двамата лидери подчертаха ангажимента си за съвместна работа и готовността да търсят решения за прекратяване на конфликта в Украйна.
Лавров уточни, че въпреки постигнатия компромис Москва остава твърдо ангажирана с основните си принципи, включително териториалната цялост на Русия и правото на жителите на Крим, Донбас и Новорусия да определят собственото си бъдеще, което според него не подлежи на обсъждане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЛАДИМИР
Детските игри на ВЛАДИМИР Зеленски с месомелачка, споменати от майка му в интервю през 2013 г., обясняват много за настоящото поведение на лидера на киевския режим. Излезе стари интервю от 2013 г. с Рима Зеленская, в което тя си спомня как синът ѝ, „връщайки се от детската градина, обичал най-много да си играе с… месомелачка – онази старата, съветската“.
„Ето ви и отговорът защо Зеленски постоянно ходи на срещи на върха и с блеснал поглед иска колкото се може повече оръжия… и хваща украински граждани по улиците, за да ги прати на „месни щурмове“.
Обърнете внимание как майка му го нарича- ВЛАДИМИР, не Володимир.
Коментиран от #9, #16, #49
15:56 09.11.2025
2 Българин
15:57 09.11.2025
3 Един Едиот питаше
Ето Го.
Коментиран от #7
15:58 09.11.2025
4 ха-ха
Коментиран от #23
15:58 09.11.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #13, #21, #45
15:59 09.11.2025
6 Парадокс
15:59 09.11.2025
7 Ачо
До коментар #3 от "Един Едиот питаше":Говорят че кон Лавров го завели нас паша.
Коментиран от #11, #59
16:01 09.11.2025
8 Бялджип
16:01 09.11.2025
9 Пак аз
До коментар #1 от "ВЛАДИМИР":Абе теб да не са те били с мотика по главата като малък?
Коментиран от #28
16:02 09.11.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #27, #53
16:02 09.11.2025
11 Ами те говорят, че си
До коментар #7 от "Ачо":Едиот
16:02 09.11.2025
12 име
Коментиран от #26
16:02 09.11.2025
13 онзи
До коментар #5 от "Сатана Z":Мераклии много , но на никой не му стиска , че Путин биел лошо (укрите знаят най-добре ).
Коментиран от #54
16:03 09.11.2025
14 Коньооо
16:03 09.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 аz СВО Победа 80
До коментар #1 от "ВЛАДИМИР":Един детайл!Една от наградите за руските вдовици е мелничка за месо.А те едни доволни такива 😂.Има богат видеоматериал.🤣🤣🤣
Коментиран от #22
16:04 09.11.2025
17 този
До коментар #15 от "Дон Кърлежоне":Путин има грижата , не го мисли ! Всичко по реда си .
16:05 09.11.2025
18 Механик
п.п.
А па за Зели е ясно. Ако създава проблеми, ще бъде отстранен/елиминиран от някоя служба.
16:06 09.11.2025
19 нали писахте че го няма лавров
може писарите да го посетите
16:06 09.11.2025
20 Пора
Коментиран от #25, #29
16:06 09.11.2025
21 име
До коментар #5 от "Сатана Z":Естествено, затова САЩ подкокоросват Mъpcyла да крадне парите на руснаците. И без Орбан да се опъва, ЕССР са свършили парити. А като ги краднат, ще налеят голяма част от тях в американския ВПК. Освен Украйна, другия голям губещ е ЕССР.
16:07 09.11.2025
22 А за украинските едовички наградата
До коментар #16 от "аz СВО Победа 80":е стари съветски месомелачки. Нета е пълен с видеа.
Коментиран от #24
16:07 09.11.2025
23 Механик
До коментар #4 от "ха-ха":Тия писачи пият целодневно. Но в събота срещу неделя, явно се и друсат жестоко.
Лично аз никъде не съм срещал по-неграмотни и по-дебелооки от тия.
16:07 09.11.2025
24 Вдовички
До коментар #22 от "А за украинските едовички наградата":....
16:08 09.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кочо
До коментар #12 от "име":Когато бъде изчистен до крак рашизмът Земята ще стане едно по-добро място за живеене.И за копейките-подложки се отнася.
Коментиран от #30, #33
16:09 09.11.2025
27 взехме един К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":дет мяучише срещу нас
та го кастрирахме
16:09 09.11.2025
28 НЕ ЗНАМ
До коментар #9 от "Пак аз":НО ПРИ ТЕБЕ СЕ Е ПОЛУЧИЛО НЕЩО ДРУГО ,ЯВНО НЯКОЙ ОТ ДВАМАТА НЕ Е ИМАЛ ЖЕЛАНИЕ КАТО ТЕ ПРАВИЛИ
16:09 09.11.2025
29 стоян
До коментар #20 от "Пора":до ком. 20, дpoгаp, aс това го пофтарям от 2014г, но съм упорит и винаги твърдя че ще стане до няколко месеца!
Коментиран от #31
16:09 09.11.2025
30 име
До коментар #26 от "Кочо":Браво, козячев, но вместо кухи лозунги, бегом марш към бандеристан да зачистваш рашизма, щото колкото и да ти е полиран мозъка, досега няма начин да не си разбрал че само със закани не става работата!
16:11 09.11.2025
31 а,бе , мой ,
До коментар #29 от "стоян":Ти на школо ходил ли си , или само си го мислел , но не си го направил ? Пълна олиго....фре....ния !
16:11 09.11.2025
32 Цветан Гергов
Коментиран от #37
16:12 09.11.2025
33 Българин
До коментар #26 от "Кочо":За 24 часа в Покровско направление са избити 1643 руснака.
Коментиран от #35
16:12 09.11.2025
34 Никой
16:15 09.11.2025
35 ха-ха
До коментар #33 от "Българин":И десеторно повече рамбовци на зеля !
16:15 09.11.2025
36 Абе кон нали
Сега сериозно! ВСУ ще ви избиват като кучета докато не кажете-стига.
Коментиран от #55
16:16 09.11.2025
37 село мое ,
До коментар #32 от "Цветан Гергов":Докъде си се довело с тая прос...то...тия ! Няма накъде повече от това !
16:17 09.11.2025
38 Градски,
До коментар #25 от "селски ,":Баща ти те е правил пиян.Ама много пиян е бил.
Коментиран от #43
16:18 09.11.2025
39 Рублевка
Коментиран от #46
16:18 09.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Копеи не философствай!
16:23 09.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 селски ,
До коментар #38 от "Градски,":Да не си бил там , че знаеш ? Щраус , сладур голям си , можеше и по-проЗст да бъдеш , но имаш късмет , че ти обърнахме внимание . В реалният живот щях да те подмина като товарна гара ! Наблягай на храната , остави мисленето и писането на нормалните !
Коментиран от #48
16:24 09.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пентагонът
До коментар #39 от "Рублевка":Марко Рубио е политически емигрант от Куба.Знае и кътните зъби на комунистите и ги ненавижда.Конят освен бала овес нищо няма да получи.
Коментиран от #52
16:26 09.11.2025
47 Рублевка
Коментиран от #61
16:26 09.11.2025
48 Градски
До коментар #43 от "селски ,":Обърни внимание на недъгавата си челяд!
Коментиран от #51
16:27 09.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣
Преди руснаците бяха крепостни сега са роби.
Коментиран от #57
16:29 09.11.2025
51 а,бе , мой ,
До коментар #48 от "Градски":Няма защо да им обръщам внимание - те са нормални и нямат нужда от специално отношение ! Наглеждай твоите , че са нещастници с такъв родител като теб !
16:30 09.11.2025
52 Рублевка
До коментар #46 от "Пентагонът":Марко Рубио е американски, а не украински дипломат. На украинците само им погледни посланичките и ще разбереш, за какво става дума. В Украйна дипломите ги продават на битака и струват колкото едно магаре без каруцата. 🤣😄🤣😀
Коментиран от #56
16:31 09.11.2025
53 Мальовица
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чупката бе .айно!
16:32 09.11.2025
54 Така е
До коментар #13 от "онзи":За един украинец дава 18 бла тника.
16:33 09.11.2025
55 Механик
До коментар #36 от "Абе кон нали":Абе и на мен Козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става. И е прав!
Коментиран от #58
16:33 09.11.2025
56 Рублевка
До коментар #52 от "Рублевка":Много ръководители от "демократите" в България си купиха украински дипломи и им ги легализираха, въпреки,че главите им са кухи като бъкел!
16:35 09.11.2025
57 Иван грозни
До коментар #50 от "😂😂😂😂😂😂":По мое време един руснак струваше половин куче.
Коментиран от #62
16:36 09.11.2025
58 Рублевка
До коментар #55 от "Механик":Питай го сега, като Путин забрани износа на уран АЕЦ Козлодуй какво ще го правим? На скрап?
Коментиран от #63
16:36 09.11.2025
59 Смешник
До коментар #7 от "Ачо":Абе пий си редовно хапчетата бе човек
16:37 09.11.2025
60 Кoна Ваpварина
16:38 09.11.2025
61 Ивролевка
До коментар #47 от "Рублевка":Да бе, така добре владееха тези езици та умреха да останат на Запад. И затова много след разпада на Сесесерето останаха там.
16:38 09.11.2025
62 Рублевка
До коментар #57 от "Иван грозни":500 години животът на българина е струвал колкото един пробит цървул. Каквото имаме ни е подарено от руснаците.
16:39 09.11.2025
63 Въпрос
До коментар #58 от "Рублевка":Къде пише, че го е забранил?
Коментиран от #65, #66
16:40 09.11.2025
64 Копейки,
Коментиран от #70
16:41 09.11.2025
65 Рублевка
До коментар #63 от "Въпрос":Потърси в нета. Вчера го четох. С указ на президента е забранен износа на уран за САЩ и неприятелските страни.
16:42 09.11.2025
66 Рублевка
До коментар #63 от "Въпрос":Над 40% от горивото за американските АЕЦ беше внос от Русия до вчера. За Козлодуй 100% руски уран до вчера.
Коментиран от #71, #80
16:45 09.11.2025
67 Сатана Z
16:46 09.11.2025
68 Ха ха ха
16:48 09.11.2025
69 Вале пика
16:49 09.11.2025
70 козяко
До коментар #64 от "Копейки,":Сподели кой не го е изкарал овреме и по неволя ти е станал баща, как се чувства гледайки грешката си?
16:49 09.11.2025
71 Чао Росатом
До коментар #66 от "Рублевка":7,8 блок на АЕЦ Козлодуй с американско гориво.
Бай, бай?
Коментиран от #73, #74
16:50 09.11.2025
72 Рублевка
16:53 09.11.2025
73 И с петорни цени....и пак руско
До коментар #71 от "Чао Росатом":САЩ пазарят от Русия. Тръмпича го каза.
16:53 09.11.2025
74 Рублевка
До коментар #71 от "Чао Росатом":Преработен в САЩ РУСКИ уран, защото сме големи тарикати. Чао АЕЦ, на скрап!
16:55 09.11.2025
75 Рублевка
16:58 09.11.2025
76 Хахахаха
17:01 09.11.2025
77 Величко
17:02 09.11.2025
78 Рублевка
Коментиран от #79
17:05 09.11.2025
79 Хахахаха
До коментар #78 от "Рублевка":Вадим ги от видеата на руските граждани, които снимат фактите, а не предават руската пропаганда от телевизията!
Коментиран от #83
17:08 09.11.2025
80 Хахахаха
До коментар #66 от "Рублевка":Много са ми интересни копейките, как громят запада докато живеят в него!
17:10 09.11.2025
81 Катър от блатото
17:10 09.11.2025
82 !!!?
17:11 09.11.2025
83 Рублевка
До коментар #79 от "Хахахаха":Украинци, говорещи руски правят пропагандни филмчета.
Коментиран от #84
17:13 09.11.2025
84 Хахахаха
До коментар #83 от "Рублевка":Незнам какви руско говорящи асвабаждава путлера, като половината армия във ВСУ са руско говорящи! За какви руско говорящи, които им трябвало помощ от раша, не става ясно. Ти като гледам, много добре знаеш как е в раша, от дивана в България.
Коментиран от #86
17:16 09.11.2025
85 Логика
17:20 09.11.2025
86 Рублевка
До коментар #84 от "Хахахаха":Като ги ловят насила, какво да правят хората? Наци батальоните не стигат да ги удържат на фронта и бягат да се спасят. Южната дъга от фронта се е оголила, защото БЯГАТ! Руснаците напредват към Одеса и се оформя обкръжение на 60000 укропа, ако не успеят да избягат, блокиране на Одеса и отрязване от Черно море.
Коментиран от #87, #88
17:22 09.11.2025
87 Хахахаха
До коментар #86 от "Рублевка":Да да. Това от 4 години.
Коментиран от #89
17:25 09.11.2025
88 Профил
До коментар #86 от "Рублевка":Копейките и руснаците са без морални човешки стойности.
17:27 09.11.2025
89 Рублевка
До коментар #87 от "Хахахаха":Само 4 години. Русия е воювала с Швеция 20 години, а с Османската империя над 100 години с прекъсвания. С укропия ще воюват още 20 години щом е нужно.
17:29 09.11.2025