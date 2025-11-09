ДНР: Украински войски се предават при Красноармейск и Димитров

Бойци от Въоръжените сили на Украйна, обкръжени в района на Красноармейск (украинско име - Покровск) и Димитров (украинско име - Мирноград), не успяват да устоят на натиска на руските войски и започват да се предават, съобщи днес лидерът на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости, предава Фокус.
„Въпреки многократните опити на врага да деблокира позициите си и да контраатакува, нашите бойци действат професионално. Командването е изготвило стратегия и обкръжението е реализирано ефективно. Врагът е почти обкръжен, не може да издържи напълно на натиска и започва да се предава“, заяви Пушилин.
По думите му, агломерацията Красноармейск-Димитров е сред най-напрегнатите точки на фронта. Властите на ДНР обръщат специално внимание на спасяването на цивилни и оказването на необходимата помощ на жителите на освободените райони.
Обкръжаването на ВСУ
До края на октомври руските войски от групировката „Център“ завършиха обкръжаването на украинските сили в района на Красноармейск и Димитров. Двете населени места формират една урбанизирана агломерация и играят ключова роля за логистиката на украинските части в Донбас. Чрез Димитров минава значителна част от маршрута за доставки към Часов Яр, а Красноармейск е бил важна точка за отбраната по цялата фронтова линия в ДНР.
Според последните данни на руското министерство на отбраната, настъплението продължава в микрорайона Динас на Красноармейск, както и в северозападните и източните квартали на Централния район и западната индустриална зона. В Димитров войските на „Център“ водят активни боеве в район Восточный, южната част на града и район Западный.
През последните 24 часа, според руските военни, украинските сили са претърпели следните загуби:
-
над 275 души личен състав
-
2 танка
-
4 бронирани бойни машини
-
1 пикап
-
самоходна артилерийска установка „Акация“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ехооо....
Побеждавате ли ?!
Коментиран от #3, #12, #15, #50
18:07 09.11.2025
2 Накратко
Коментиран от #47
18:08 09.11.2025
3 Предават се
До коментар #1 от "Пич":Ако не ги застрелят в гръб" своите"
18:09 09.11.2025
4 Хипотетично
Коментиран от #19
18:09 09.11.2025
5 Гледам еидеа
Коментиран от #6, #11
18:10 09.11.2025
6 Да се чете
До коментар #5 от "Гледам еидеа":Видеа.
18:11 09.11.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
18:12 09.11.2025
8 Истината
Коментиран от #25, #28, #62
18:12 09.11.2025
9 име
18:12 09.11.2025
10 Ами то тази информация
Коментиран от #122
18:12 09.11.2025
11 Гледаш
До коментар #5 от "Гледам еидеа":Глупости
18:12 09.11.2025
12 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Пич":Жълтокопитните умнокрасавци сега ще отидат при Зеленски, за да се бият за нашата свабада!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕
18:13 09.11.2025
13 СТУЕНЧО УМНОТО
И ОСВЕН ТОВА РУСНАЦИТЕ НЕ СА СТИГНАЛИ ЛИСАБОН ЗА 3 ДНИ
И В МОСКВА НЯМА ТОК КАРТОФИ И БЕНЗИН
И ВОБЩЕ РУСНАЦИТЕ В ПОКРОВСК СА МЪРТВИ
ПО ДВА ПЪТИ ВСЕКИ
18:14 09.11.2025
14 ✌️Най накрая си
18:14 09.11.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":опа , ПИЧ , как си? с москвича ли си? чатиш по ЕЛКАта ли?
Коментиран от #56
18:14 09.11.2025
16 ЗЕЛЕНСКИ отново
18:14 09.11.2025
17 ДНР. Риа новости
18:14 09.11.2025
18 баба ти Ванга
Коментиран от #30, #57
18:15 09.11.2025
19 На мен за нищо не ми е жал,
До коментар #4 от "Хипотетично":Защото те Покровск и Мирноград всъщност нямат никакво стратегическо значение.
18:15 09.11.2025
20 Ситуацията в Покровск преди 2 часа
Коментиран от #65
18:15 09.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 дано русофоборчагите цъкащи копейки
успяват да устоят на натиска на руските войски
18:15 09.11.2025
23 Прочетох
18:16 09.11.2025
24 име
Коментиран от #32, #39
18:16 09.11.2025
25 Военкор
До коментар #8 от "Истината":1643 руски орки фира за 24 часа. Само в Покровск и около градът.
Коментиран от #44, #78
18:17 09.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Рублевка
Коментиран от #33
18:17 09.11.2025
28 Руски колхозник
До коментар #8 от "Истината":Победителите не ги съдят
18:17 09.11.2025
29 Историк
18:17 09.11.2025
30 На баба ти
До коментар #18 от "баба ти Ванга":Фърчилото
18:17 09.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пак аз
До коментар #24 от "име":Та колко метра останаха до Киев? Мммм?
Коментиран от #116
18:18 09.11.2025
33 Не може
До коментар #27 от "Рублевка":Ама може :)))
18:18 09.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 А, сега!!!
18:18 09.11.2025
36 Ивелин Михайлов
Коментиран от #43
18:19 09.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 оня с питон.я
18:19 09.11.2025
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #24 от "име":Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
18:19 09.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Володимир Зеленски офишъл
Коментиран от #60, #72
18:20 09.11.2025
42 Лъжи и манипулации
18:20 09.11.2025
43 Връщай
До коментар #36 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
Коментиран от #76
18:20 09.11.2025
44 НЯМА КАК БЕ
До коментар #25 от "Военкор":ДЕ...БИЛ
ЗЕЛЕНЧУКА КАЗА ЧЕ В ПОКРОВСК РУСНАЦИТЕ СА САМО 300 ЧОВЕКА
Коментиран от #131
18:20 09.11.2025
45 Рублевка
18:21 09.11.2025
46 Мишел
Според украински офицер, в Покровск вече има 20 пъти повече руснаци, отколкото украински войници в някои райони. Темпото и характерът на действията на руснаците показват, че той създава условия за по-нататъшно прочистване на града.
В същото време групата войски "Изток“ заяви, че украинските войници идентифицират и унищожават руските войски в Покровск. Според тях, украинските войници прочистват руските сили къща по къща.
Коментиран от #59
18:21 09.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Генерал миСИРСКИ
18:21 09.11.2025
49 Отец Афанасий
18:21 09.11.2025
50 Киев за два дня
До коментар #1 от "Пич":Пумияр гладен. 😂
Коментиран от #73
18:22 09.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Много яко
18:23 09.11.2025
54 Иван Грозни
18:23 09.11.2025
55 Рублевка
18:23 09.11.2025
56 Българин
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЕЛКА момчето ми, е българска марка изчислителни машини ама ти откъде да знаеш...Когато другите ходеха на училище, ти обираше яйцата на хората от кокошарниците във Владиславово...
Коментиран от #70
18:24 09.11.2025
57 Неподписан
До коментар #18 от "баба ти Ванга":Има с различен нрав-бая парици им окрадоха с КТБ,не забравят-все още изчакват.ЕС е далеч-Алексей е пример
18:24 09.11.2025
58 Предават се
18:24 09.11.2025
59 Факт
До коментар #46 от "Мишел":2157 руснаци фира в Покровск и Мирноград за 24 часа ! Вървят напред като дрогирани и зомбирани под дъжд от дронове и снаряди. Дрогират ги и изритват напред. Наистина в раша човешкия живот струва по малко от ръждива копейка.
Коментиран от #68
18:25 09.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 гост
18:25 09.11.2025
62 Ами
До коментар #8 от "Истината":Това, че няма официална информация за загубите на страните, не означава че няма
никава информация. Има косвени източници от където може да се придобие такава.
Някой дори са си направили труда да съберат тази информация и да я публикиват.
Това, че Вие не сте я откили, е защото вероятно не сте я търсили на првилното място.
18:26 09.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Стършел със шмайзер
18:27 09.11.2025
65 Студио
До коментар #20 от "Ситуацията в Покровск преди 2 часа":Квартал 95
18:28 09.11.2025
66 Точна статия
18:28 09.11.2025
67 Не, че нещо, ама...
Коментиран от #88
18:28 09.11.2025
68 Димитринчо
До коментар #59 от "Факт":Повечко са.
18:29 09.11.2025
69 Мимч
18:29 09.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Консерва
Коментиран от #75
18:30 09.11.2025
72 Йосиф Кобзон
До коментар #41 от "Володимир Зеленски офишъл":1 милион ....и6ал съм ги
18:31 09.11.2025
73 Пич
До коментар #50 от "Киев за два дня":Аа , ти си се определяш като пумияр гладен ! Аз не съм го казал !!!
18:32 09.11.2025
74 Независима Република Миндя
18:33 09.11.2025
75 Ходи на МОЧАТА
До коментар #71 от "Консерва":Запали една свещ за изклани те невинни русначета. Действай.
От мен наздраве!
18:34 09.11.2025
76 Ивелин Михайлов
До коментар #43 от "Връщай":Ти ми връщай парите бе!
18:35 09.11.2025
77 Механик
Покъсаха ви камизолките саде с едни чипове от перални и лопати с китайски дръжки.
Много лабави се оказахте! Явно в и биваше само да слагате тенджери на главите и да викате москаляку на гиляку.
Коментиран от #86, #96
18:35 09.11.2025
78 Кит
До коментар #25 от "Военкор":Не омаловажавай руските загуби, пропутински дезинформаторе - всички прогресивни хора в момента тържествуват, защото при победата в Покровск ВСУ са унищожили най-налко осем милиона орки и 12 милиона техни военни лопатки!
Огромен успех на Украйна е тази победа, влиза в историята! Още няколко дни и в Русия жив човек няма да остане!
18:35 09.11.2025
79 Украинските войски се предават
18:36 09.11.2025
80 Нападания е 3 към едно
18:36 09.11.2025
81 НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО ДНР
ХАХАХА, ХИХИХИ
Коментиран от #97
18:36 09.11.2025
82 ?????
Коментиран от #92
18:37 09.11.2025
83 Пушилката е прав
Но фактите са безмилостни -- преди 12 год. монгольята нахлуха в Донбас и днес,.. още го..."превземат"
Хехехехее
Демек,.. ХОМИК МОГУЧАЯ
Хехехехее
Коментиран от #93
18:38 09.11.2025
84 ха-ха
18:38 09.11.2025
85 Мачкат братушките яко
Коментиран от #87
18:39 09.11.2025
86 Пак аз
До коментар #77 от "Механик":Т колко метра останаха до Киев? М?
Коментиран от #91, #95
18:39 09.11.2025
87 Сметнах, сметах
До коментар #85 от "Мачкат братушките яко":Вече трябваше да са обкуржили Лисабон.
Коментиран от #99
18:40 09.11.2025
88 Нов елемент
До коментар #67 от "Не, че нещо, ама...":Предполагам от наскоро въведената в експлоатация смъртоносна нова версия на РК-2. 00крите много ги е страх от нея.
18:42 09.11.2025
89 братушките от ДНР оказват
18:42 09.11.2025
90 Рублевка
18:42 09.11.2025
91 Руснак без крак
До коментар #86 от "Пак аз":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
18:42 09.11.2025
92 Казва се ДРУГАРЯ Георги Димитров
До коментар #82 от "?????":Май не си правоверен комунист??
Коментиран от #101, #102
18:43 09.11.2025
93 Любопитен
До коментар #83 от "Пушилката е прав":При такива Велики победи на могучая, защо пеДОФила скоро ще уволнява Гера симав?!?
12 г. Победни щурмове и още превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк?!?
Някой Лъже като за световно! Кой ли е?
18:43 09.11.2025
94 Българин
Коментиран от #98, #114, #117
18:43 09.11.2025
95 Погледни си в гащите
До коментар #86 от "Пак аз":До киев мерната единица е секунди, а не метри.
18:43 09.11.2025
96 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #77 от "Механик":Свиквай. В Кремъл даже го разбраха.
18:43 09.11.2025
97 Има имаааа.....имаа
До коментар #81 от "НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО ДНР":И със руските си имена са вече Красноармейск и Димитров на картата у гуглето мапс
18:44 09.11.2025
98 Нарко
До коментар #94 от "Българин":А, ако няма и НОЖ, вадиш си HUЯ и каквото той покаже, нали наркоман?
Коментиран от #111
18:44 09.11.2025
99 Крива ти е
До коментар #87 от "Сметнах, сметах":математиката щото сметаш без кръчмаря.
18:45 09.11.2025
100 Последния Софиянец
18:45 09.11.2025
101 Верно бе!
До коментар #92 от "Казва се ДРУГАРЯ Георги Димитров":Къде, заровиха мумията на Георги Димитров след като събори ха мавзолея?
Някоя копейка знае,ли?
Коментиран от #103, #105
18:46 09.11.2025
102 ФАКТ
До коментар #92 от "Казва се ДРУГАРЯ Георги Димитров":Съветският гражданин ( безроден предател и Интернационалист -- др.Г.Димитров-- Тарабата!! )
Доказан ПИРОМАН И ТЕРОРИСТ!
18:47 09.11.2025
103 Може да е под
До коментар #101 от "Верно бе!":чукундурите, дето останаха от паметника на оня с пушката.
18:48 09.11.2025
104 Копейка
Коментиран от #113
18:49 09.11.2025
105 Възраждане
До коментар #101 от "Верно бе!":Не са я ровиле оти тая ЛЕШ не е Християнин а е Атеист ( БезБожник)
Фрълия я у екарисажо
18:50 09.11.2025
106 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
ще дам на желаещите в г🍑зът
Коментиран от #107
18:50 09.11.2025
107 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️🌈
До коментар #106 от "Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️🌈":Продавам видео!
1. Съм активен
2. Съм пасивен
ще дам на желаещите в г🍑зът
18:51 09.11.2025
108 Чапаев
18:51 09.11.2025
109 За кво им е
18:52 09.11.2025
110 Шашинг съм
18:54 09.11.2025
111 Българин
До коментар #98 от "Нарко":За HUЯ не знам, ама мога да развея двете топузи като боздугани помитайки всичко пред себе си, и току виж съм пробил път до Москва...Ще се видим на "Червения площад"...
18:54 09.11.2025
112 Оценка слаб 2 ☝️
18:54 09.11.2025
113 доцент Дърдорий Насирийски 4000
До коментар #104 от "Копейка":От нова година ще ти плащат в евро,не в копейки.
18:55 09.11.2025
114 Бай той Толстой
До коментар #94 от "Българин":Мога да ти вляза в задния двор,със все дисагите.Сакашь ли?Как се пълни еклер виждал ли си!
Коментиран от #119
18:55 09.11.2025
115 Факт
18:55 09.11.2025
116 Фокс
До коментар #32 от "Пак аз":Нас ни интересува да спазваме рускоезичното население и ще си възвърнем всички руски територии . Фашисти няма да са на хранилка . Киев и Лвов да си ги хранят европедалчвтатааа с 72 пола
18:56 09.11.2025
117 Над милион и 200 хиляди
До коментар #94 от "Българин":Велики Български Воини ,..при мобилизация!!!
Между другото,..ВЕЛИКИТЕ Български Воини НЯМАТ НИТО ЕДНА ВОЕННА ЗАГУБА ОРИ ДИРЕКТЕН БОЙ със мякащите монголяци,ху есоси и педофили от Москалбад!!
НИТО ЕДНА ЗАГУБА НО...сме ги млатили като шкембе у дувар!!
ВСЕИЗВЕСТЕН ФАКТ!!!
Коментиран от #120, #123, #127
18:56 09.11.2025
118 хахаха
18:58 09.11.2025
119 Българин
До коментар #114 от "Бай той Толстой":Как не Ви досрямя да пишете подобни мерзости господине!
18:58 09.11.2025
120 Ген. КОЛЕВ
До коментар #117 от "Над милион и 200 хиляди":"Шашкии...Вън !!! СЕЧИ !!!
Дордето поглед стигаше,.. полето бе осеяни със москалска ЛЕШ !!
Поклон Велики Български Воини
Коментиран от #124
18:58 09.11.2025
121 Механик
Как па ни един не отговори на тия въпроси, бе? Явно не могат да осмислят текст поради разни психични страдания?
Отговарят ми с коронните "три дня", "кобзон" и "грузя 200", ама това не са отговори.
19:00 09.11.2025
122 Инна
До коментар #10 от "Ами то тази информация":Военният блогър Олег Царев съобщи, че в сектора Покровск руските сили са прочистили района Динас в североизточната част на града и водят боеве за село Ровное.
„Джобът от Новопавловка до Лысовка в южната част на казана също е прочистен, а контролната зона северозападно от Сухой Яр, където нашите сили настъпват от югоизток, е разширена. В Димитров боевете продължават на юг. По-на север нашите сили са изтласкали врага от западната част на Родинское и се борят по пътя към Гришино, на по-малко от 4 км. За да осигурят фланга на части в Красноармейск и Димитров, руските сили са укрепили основата на Доброполския издатина“, добави той.
Каналът „На марш | Източник“ съобщава, че войници и офицери от украинските въоръжени сили, обкръжени в Покровския котел, са започнали масово да се предават. „Според призиви на представители на украинската армия, до 2000 души вражески персонал може да се предадат вътре в казана“, добавиха авторите на канала.
19:01 09.11.2025
123 Българин
До коментар #117 от "Над милион и 200 хиляди":Към Москва! Да живее България, Украйна и свободата!Долу руската тирания!
Коментиран от #125, #130
19:01 09.11.2025
124 Хаха
До коментар #120 от "Ген. КОЛЕВ":Това да не ви е масата с ракийката в кварталната кръчма жалки панелни клошари. Хехе.
19:02 09.11.2025
125 Хаха
До коментар #123 от "Българин":Ти докъде сгигна по пътя към Москва? Още ли се валяш пиян под пейката в парка? Хехе.
Коментиран от #132
19:03 09.11.2025
126 Механик
Русия попиля натюфците и им покъса камизолките.
А едно в реме като гледах за Рамбо си мислех, че натото е сила, па то се оказа, че само за прайда стават.
Коментиран от #136
19:03 09.11.2025
127 Главата
До коментар #117 от "Над милион и 200 хиляди":Верно е брато! Затва у нашта България нема ни един е-балник от москалската Мафия!
91 г.ги потрепахме у Слънчев бряг !!
Тука москалски пе дера се не стъпват
Коментиран от #141
19:03 09.11.2025
128 Точен
19:04 09.11.2025
129 25 август
Коментиран от #137, #139
19:04 09.11.2025
130 Зеленски
До коментар #123 от "Българин":Ела помагай ко плямпаш тука само
19:05 09.11.2025
131 Инна
До коментар #44 от "НЯМА КАК БЕ":Военният кореспондент Александър Харченко:
„Вчера Зеленски заяви, че само 314 руснаци действат в града. Нека разгледаме този парадокс. Не, руската армия не е била разбита от украинската отбрана. Десетки хиляди руски войници действат близо до Покровск. Можете да се уверите в това сами, ако се качите в кабриолет „хляб“ и карате на северозапад от Селидово. Има много превозни средства. Но ако погледнете Покровск през камера на дрон, едва ли ще забележите войници. Боевете за града продължават, но той не е обхванат от пламъци, а картечният огън е изключително рядък“, отбеляза той.
Според Харченко двете страни държат основните си сили на 10 километра от града, дронове наблюдават всички подходи и „само най-смелите могат да пробият тази бариера живи“.
„Така се оказва, че вътре в Покровск се бият само сенките на двете армии, разположени в покрайнините му.“ Зеленски очевидно подценява руските сили, но няма да видите отново нападение в стил Бахмут. В града има по-малко войници, отколкото цивилни. Трима души могат да щурмуват една улица, а най-интересното е, че ще се бият срещу трима еднакви вражески войници. И всичко това се случва пред очите на дузина баби и дядовци, които отказаха да напуснат града. Когато си представите тази сцена, ще спрете да се измъчвате с безсмислени въпроси.
Войната се промени и вече не прилича на холивудски екшън филм. Тази битка на сенките все още не е описана в литературата. Засега трябва да приемем реалността и да изучим векторит
19:07 09.11.2025
132 Българин
До коментар #125 от "Хаха":Моля, моля...-аз не пия а чисто и просто си друсам...ПОКАХОНТАС БРАААТЛЕЕЕЕ...
19:07 09.11.2025
133 Не вярвам!
Няма такова нещо!
,,В Покровск са влезли само 200 вражески воини,но предстои тяхното безжалостно унищожаване...!"
19:08 09.11.2025
134 Рублевка
Коментиран от #138
19:09 09.11.2025
135 Диагноза
19:09 09.11.2025
136 Последния Софиянец
До коментар #126 от "Механик":😅👍
Така е! 3 дневен блицкриг у СИРИЯ!!
1 бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА...5 ДНИ! 😅👍
А великата г-- ЕЙ могучая за 12 год щурмуват Селото ПОКРОВСК на 25км от Донецк! 12 год и..НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!!
И това само срещу...2 МИЛИОНА монголья ФИРА!!😅👍
19:09 09.11.2025
137 И какво...
До коментар #129 от "25 август":...искаш да кажеш,така и не става ясно...?!
19:10 09.11.2025
138 Тизе Бурят ли си ма
До коментар #134 от "Рублевка":Пе-- ДАЛ?
Или братушките са от УДМУРТИЯ?
Лопай У--- ЙОТ, ПЕ деразино
19:12 09.11.2025
139 26 август
До коментар #129 от "25 август":Глас от Киев-До часове Кримският мост пада! Вече сме 10 ноември!
19:12 09.11.2025
140 az СВО Победа 80
1. Пак виждаме как се прави дезинформация.
2. Казаното от Пушилин е така. Можете да го изгледате. В интервю на крак от днес, пред журналиста от ВГТРК Андрей Руденко. Продължителност на интервюто 17:22 минути. За хода на СВО разговорът започва от 13:31 минута и продължава до края.
3. След това в статията на Факти с абзаца, който започва така:
"Според последните данни на руското министерство на отбраната...", ни се поднася информация от преди 06.11.2025г., т.е. отпреди 3 дни! Това си е чиста дезинформация....
4. Кв. Динас на Красноармейск беше освободен на 06.11.2025г., т.е. преди 3 дни, а тук нещата се представят така сякаш "хероите" на ВСУ още отбраняват квартала. Пак заявявам, че поне още месец оттук нататък ще ни разказват за "храбрата отбрана" на ВСУ във фортеця Покровск! 🤣🤣🤣
19:13 09.11.2025
141 Я виж
До коментар #127 от "Главата":Европа дава пари, рашистан само граби. Друго не може. Иска и се Европа да е слаба, ама е силна. Слабакът е рашистан. Без Китай и северна корея отдавна да я няма.
19:13 09.11.2025
142 Рублевка
19:14 09.11.2025