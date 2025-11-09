Бойци от Въоръжените сили на Украйна, обкръжени в района на Красноармейск (украинско име - Покровск) и Димитров (украинско име - Мирноград), не успяват да устоят на натиска на руските войски и започват да се предават, съобщи днес лидерът на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости, предава Фокус.

„Въпреки многократните опити на врага да деблокира позициите си и да контраатакува, нашите бойци действат професионално. Командването е изготвило стратегия и обкръжението е реализирано ефективно. Врагът е почти обкръжен, не може да издържи напълно на натиска и започва да се предава“, заяви Пушилин.

По думите му, агломерацията Красноармейск-Димитров е сред най-напрегнатите точки на фронта. Властите на ДНР обръщат специално внимание на спасяването на цивилни и оказването на необходимата помощ на жителите на освободените райони.

Обкръжаването на ВСУ

До края на октомври руските войски от групировката „Център“ завършиха обкръжаването на украинските сили в района на Красноармейск и Димитров. Двете населени места формират една урбанизирана агломерация и играят ключова роля за логистиката на украинските части в Донбас. Чрез Димитров минава значителна част от маршрута за доставки към Часов Яр, а Красноармейск е бил важна точка за отбраната по цялата фронтова линия в ДНР.

Според последните данни на руското министерство на отбраната, настъплението продължава в микрорайона Динас на Красноармейск, както и в северозападните и източните квартали на Централния район и западната индустриална зона. В Димитров войските на „Център“ водят активни боеве в район Восточный, южната част на града и район Западный.

През последните 24 часа, според руските военни, украинските сили са претърпели следните загуби:

над 275 души личен състав

2 танка

4 бронирани бойни машини

1 пикап

самоходна артилерийска установка „Акация“