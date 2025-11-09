Новини
Свят »
Украйна »
ДНР: Украински войски се предават при Красноармейск и Димитров
  Тема: Украйна

ДНР: Украински войски се предават при Красноармейск и Димитров

9 Ноември, 2025 18:06 2 656 142

  • украински войски-
  • красноармейск-
  • димитров-
  • украйна-
  • днр

Ръководството на ДНР съобщава за обкръжаване на украинските сили и напредък на руските войски

ДНР: Украински войски се предават при Красноармейск и Димитров - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бойци от Въоръжените сили на Украйна, обкръжени в района на Красноармейск (украинско име - Покровск) и Димитров (украинско име - Мирноград), не успяват да устоят на натиска на руските войски и започват да се предават, съобщи днес лидерът на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости, предава Фокус.

„Въпреки многократните опити на врага да деблокира позициите си и да контраатакува, нашите бойци действат професионално. Командването е изготвило стратегия и обкръжението е реализирано ефективно. Врагът е почти обкръжен, не може да издържи напълно на натиска и започва да се предава“, заяви Пушилин.

По думите му, агломерацията Красноармейск-Димитров е сред най-напрегнатите точки на фронта. Властите на ДНР обръщат специално внимание на спасяването на цивилни и оказването на необходимата помощ на жителите на освободените райони.

Обкръжаването на ВСУ
До края на октомври руските войски от групировката „Център“ завършиха обкръжаването на украинските сили в района на Красноармейск и Димитров. Двете населени места формират една урбанизирана агломерация и играят ключова роля за логистиката на украинските части в Донбас. Чрез Димитров минава значителна част от маршрута за доставки към Часов Яр, а Красноармейск е бил важна точка за отбраната по цялата фронтова линия в ДНР.

Според последните данни на руското министерство на отбраната, настъплението продължава в микрорайона Динас на Красноармейск, както и в северозападните и източните квартали на Централния район и западната индустриална зона. В Димитров войските на „Център“ водят активни боеве в район Восточный, южната част на града и район Западный.

През последните 24 часа, според руските военни, украинските сили са претърпели следните загуби:

  • над 275 души личен състав

  • 2 танка

  • 4 бронирани бойни машини

  • 1 пикап

  • самоходна артилерийска установка „Акация“


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    79 6 Отговор
    Има ли паветници у мъглата ?! Или и без мъгла са си смотаняци ?!
    Ехооо....
    Побеждавате ли ?!

    Коментиран от #3, #12, #15, #50

    18:07 09.11.2025

  • 2 Накратко

    73 5 Отговор
    Фронтът се разпада!

    Коментиран от #47

    18:08 09.11.2025

  • 3 Предават се

    75 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако не ги застрелят в гръб" своите"

    18:09 09.11.2025

  • 4 Хипотетично

    10 19 Отговор
    За пикапа ми е жал :) Напредъкът е впечатляващ и може да се посвети в чест на ВОСРеволюция.

    Коментиран от #19

    18:09 09.11.2025

  • 5 Гледам еидеа

    81 6 Отговор
    Предават се на килограм. Казват, че техните стрелят по тях. Едното войниче, което успя да се спаси иска да остане в руската армия. И се извини на родителите си, че не им е повярвало какви са украинците. Каза, че е бил манипулиран и дълго време са ги промивали и обработвани от украинците.

    Коментиран от #6, #11

    18:10 09.11.2025

  • 6 Да се чете

    24 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гледам еидеа":

    Видеа.

    18:11 09.11.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    50 3 Отговор
    Свършили са колумбийските консерви и се предават!🥳🤣🤣🤣🤣👍

    18:12 09.11.2025

  • 8 Истината

    9 65 Отговор
    А за руските загуби мълчат! Ама те нали са без значение! Хората искат да мрат за Путин и той не ги брои!

    Коментиран от #25, #28, #62

    18:12 09.11.2025

  • 9 име

    47 2 Отговор
    Само официалните данни за Октомври месец са за рекордни случаи на дезертиране от киевската хунта. Над 21 хил през Октомври. А нерегистрираните са още повече, щото бандерите приеха че след второто дизертиране е престъпление.

    18:12 09.11.2025

  • 10 Ами то тази информация

    51 1 Отговор
    е от дни. С вие тук до последно пишете как укрнците побеждават.

    Коментиран от #122

    18:12 09.11.2025

  • 11 Гледаш

    5 25 Отговор

    До коментар #5 от "Гледам еидеа":

    Глупости

    18:12 09.11.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    45 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Жълтокопитните умнокрасавци сега ще отидат при Зеленски, за да се бият за нашата свабада!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    18:13 09.11.2025

  • 13 СТУЕНЧО УМНОТО

    27 16 Отговор
    НИ СА ПРИДАВАТ
    И ОСВЕН ТОВА РУСНАЦИТЕ НЕ СА СТИГНАЛИ ЛИСАБОН ЗА 3 ДНИ
    И В МОСКВА НЯМА ТОК КАРТОФИ И БЕНЗИН
    И ВОБЩЕ РУСНАЦИТЕ В ПОКРОВСК СА МЪРТВИ
    ПО ДВА ПЪТИ ВСЕКИ

    18:14 09.11.2025

  • 14 ✌️Най накрая си

    61 3 Отговор
    изкривихте езика и написахте КРАСНОАРМЕЙСК И ДИМИТРОВ / кръстено на Г. Димитров/❗

    18:14 09.11.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 36 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    опа , ПИЧ , как си? с москвича ли си? чатиш по ЕЛКАта ли?

    Коментиран от #56

    18:14 09.11.2025

  • 16 ЗЕЛЕНСКИ отново

    41 3 Отговор
    напредва НАЗАД към гибелта и разрухата на Украйна , без цел в бъдещото .

    18:14 09.11.2025

  • 17 ДНР. Риа новости

    8 10 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    18:14 09.11.2025

  • 18 баба ти Ванга

    51 9 Отговор
    Чакаме руската армия да освободи и България от безкрайно алчната мафия.

    Коментиран от #30, #57

    18:15 09.11.2025

  • 19 На мен за нищо не ми е жал,

    43 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    Защото те Покровск и Мирноград всъщност нямат никакво стратегическо значение.

    18:15 09.11.2025

  • 20 Ситуацията в Покровск преди 2 часа

    5 7 Отговор
    Фактите...

    Коментиран от #65

    18:15 09.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 дано русофоборчагите цъкащи копейки

    6 20 Отговор
    от тук да отидат на фронта и да
    успяват да устоят на натиска на руските войски

    18:15 09.11.2025

  • 23 Прочетох

    7 28 Отговор
    Съобщи днес лидерът на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости и "повервах".

    18:16 09.11.2025

  • 24 име

    40 5 Отговор
    ВСУ нали щеше да си връща през лятото Часов Яр? Пак ли тревата беше висока?

    Коментиран от #32, #39

    18:16 09.11.2025

  • 25 Военкор

    6 30 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    1643 руски орки фира за 24 часа. Само в Покровск и около градът.

    Коментиран от #44, #78

    18:17 09.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Рублевка

    34 4 Отговор
    Не може да бъде! Преди четвърт час един жултопаветник агитираше, че мутантите от укропия настъпват.

    Коментиран от #33

    18:17 09.11.2025

  • 28 Руски колхозник

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    Победителите не ги съдят

    18:17 09.11.2025

  • 29 Историк

    35 3 Отговор
    Междувпрочем град Димитров(Мирноград) р кръстен на името на нашия вожд и учител Георги Димитров! Светла му памет, а укрите преименуваха града...

    18:17 09.11.2025

  • 30 На баба ти

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от "баба ти Ванга":

    Фърчилото

    18:17 09.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пак аз

    6 21 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Та колко метра останаха до Киев? Мммм?

    Коментиран от #116

    18:18 09.11.2025

  • 33 Не може

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка":

    Ама може :)))

    18:18 09.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 А, сега!!!

    28 1 Отговор
    ,,Съединените щати са преустановили продажбите на оръжие на своите съюзници от НАТО, което след това прехвърлят на Украйна, поради продължаващото спиране на работата на правителството, съобщи Axios, позовавайки се на данни на Държавния департамент."

    18:18 09.11.2025

  • 36 Ивелин Михайлов

    6 20 Отговор
    ПОКРОВСК Е УКРАИНСКИЯТ СТАЛИНГРАД!

    Коментиран от #43

    18:19 09.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 оня с питон.я

    22 5 Отговор
    това са рускоговорящи войничета от украйна. ще целунат ръка на путята и ще живеят щастливо в Русия. важното е че са живи. Русия има нужда от млади хора, които да се размножават.

    18:19 09.11.2025

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 21 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    18:19 09.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Володимир Зеленски офишъл

    26 4 Отговор
    И6aл съм ги...и без това,градът няма стратегическо значение

    Коментиран от #60, #72

    18:20 09.11.2025

  • 42 Лъжи и манипулации

    30 6 Отговор
    Това е руска хибридна пропаганда. Както знаем от Мара Атанасова, руснаците от три години нямат оръжия, а се бият с лопати. Обкръжените са руснаци, окопали се около Червения Площад, а славните (00)краински герои са на няколко часа от щурмуване на Кремъл. Путин yмpя (пак) два пъти миналата седмица, а вчера е емигрирал в Чукотка. С него са Лавров и Тръмп, който му писнало да играе голф и се отдал на тежки екстремни преживявания в далечния Север.

    18:20 09.11.2025

  • 43 Връщай

    5 7 Отговор

    До коментар #36 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    Коментиран от #76

    18:20 09.11.2025

  • 44 НЯМА КАК БЕ

    23 3 Отговор

    До коментар #25 от "Военкор":

    ДЕ...БИЛ
    ЗЕЛЕНЧУКА КАЗА ЧЕ В ПОКРОВСК РУСНАЦИТЕ СА САМО 300 ЧОВЕКА

    Коментиран от #131

    18:20 09.11.2025

  • 45 Рублевка

    22 5 Отговор
    Покрай Покровск украинците оголиха южния фронт и руснаците са минали в настъпление. Блокират Одеса и морето.

    18:21 09.11.2025

  • 46 Мишел

    8 12 Отговор
    Ситуацията в Покровск

    Според украински офицер, в Покровск вече има 20 пъти повече руснаци, отколкото украински войници в някои райони. Темпото и характерът на действията на руснаците показват, че той създава условия за по-нататъшно прочистване на града.

    В същото време групата войски "Изток“ заяви, че украинските войници идентифицират и унищожават руските войски в Покровск. Според тях, украинските войници прочистват руските сили къща по къща.

    Коментиран от #59

    18:21 09.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Генерал миСИРСКИ

    23 3 Отговор
    Ааа, нашата армия отива на запад за по-добри позиции

    18:21 09.11.2025

  • 49 Отец Афанасий

    14 5 Отговор
    Ще се върнат в лоното на Матушката изстрадалите в лапите на сатаната войничета.

    18:21 09.11.2025

  • 50 Киев за два дня

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пумияр гладен. 😂

    Коментиран от #73

    18:22 09.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Много яко

    15 3 Отговор
    Новото забавление на руснаците - секс с хохохоли. Така му викали, защото като им го отпорят отзад и украта почвал да вика "охохохохохохохо..."

    18:23 09.11.2025

  • 54 Иван Грозни

    21 3 Отговор
    Само бой и еб.н, само от това разбират урковските милионерчета. С чуждите/нашите/пари живеят охолно по черноморието. Утре мин.съвета/на гроб/ да се предава. Стига толкова загуби.

    18:23 09.11.2025

  • 55 Рублевка

    16 6 Отговор
    Не се чува нищо за миСирски. Да не е избягал при родата си в Русия? Там има шанс да спаси живота си. Ще излежи за измяна на родината и ще излезе след 20 години.

    18:23 09.11.2025

  • 56 Българин

    22 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЕЛКА момчето ми, е българска марка изчислителни машини ама ти откъде да знаеш...Когато другите ходеха на училище, ти обираше яйцата на хората от кокошарниците във Владиславово...

    Коментиран от #70

    18:24 09.11.2025

  • 57 Неподписан

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "баба ти Ванга":

    Има с различен нрав-бая парици им окрадоха с КТБ,не забравят-все още изчакват.ЕС е далеч-Алексей е пример

    18:24 09.11.2025

  • 58 Предават се

    20 6 Отговор
    Защото имат некадърен обсебващ всичко що му даде Урсула а да и тя взима сигурно % както със ваксините. И пак се пени искала всички държави в Евросъюза да бъдат солидарни и да дават средства на клоуна нарко.

    18:24 09.11.2025

  • 59 Факт

    6 27 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    2157 руснаци фира в Покровск и Мирноград за 24 часа ! Вървят напред като дрогирани и зомбирани под дъжд от дронове и снаряди. Дрогират ги и изритват напред. Наистина в раша човешкия живот струва по малко от ръждива копейка.

    Коментиран от #68

    18:25 09.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 гост

    2 21 Отговор
    Да бе , те се "предават " от две години и още не са се предали , ама стотина хиляди крепостни станаха на тор !! А пък точно този русолизки помияр да ръси простотии му е ежедневния график , за това му плащат мръсните копейки !!

    18:25 09.11.2025

  • 62 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    Това, че няма официална информация за загубите на страните, не означава че няма
    никава информация. Има косвени източници от където може да се придобие такава.
    Някой дори са си направили труда да съберат тази информация и да я публикиват.
    Това, че Вие не сте я откили, е защото вероятно не сте я търсили на првилното място.

    18:26 09.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Стършел със шмайзер

    14 2 Отговор
    Още през 2023 предрокох: никакъв мир за (00)крайна, само здрав секс. Е, на...

    18:27 09.11.2025

  • 65 Студио

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ситуацията в Покровск преди 2 часа":

    Квартал 95

    18:28 09.11.2025

  • 66 Точна статия

    0 0 Отговор
    Мощна руска атака към Покровск. Резултата е поразителен

    18:28 09.11.2025

  • 67 Не, че нещо, ама...

    16 1 Отговор
    Как така, цяла армия се предава на 7 руснака с РК-1 , с 3 лопати и два хладилника? 🤣

    Коментиран от #88

    18:28 09.11.2025

  • 68 Димитринчо

    2 6 Отговор

    До коментар #59 от "Факт":

    Повечко са.

    18:29 09.11.2025

  • 69 Мимч

    17 1 Отговор
    Браво, давайте братушки.Само така и напред.

    18:29 09.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Консерва

    18 1 Отговор
    Да се помолим за душите на руските герои загубили живота си и да се надяваме днес и утре още много нацита в жълто и синьо да бъдат направени на свинско варено.

    Коментиран от #75

    18:30 09.11.2025

  • 72 Йосиф Кобзон

    3 10 Отговор

    До коментар #41 от "Володимир Зеленски офишъл":

    1 милион ....и6ал съм ги

    18:31 09.11.2025

  • 73 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "Киев за два дня":

    Аа , ти си се определяш като пумияр гладен ! Аз не съм го казал !!!

    18:32 09.11.2025

  • 74 Независима Република Миндя

    5 1 Отговор
    Х@лката ми дрънчи кат родопски ч@н !

    18:33 09.11.2025

  • 75 Ходи на МОЧАТА

    2 11 Отговор

    До коментар #71 от "Консерва":

    Запали една свещ за изклани те невинни русначета. Действай.
    От мен наздраве!

    18:34 09.11.2025

  • 76 Ивелин Михайлов

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Връщай":

    Ти ми връщай парите бе!

    18:35 09.11.2025

  • 77 Механик

    19 1 Отговор
    Абе, укро-тролове, възпалени, кво стана с "квадратните ракети" на Мерц, с томахавките на Тръмпоча, с дългия нептун и розовото фламинго? Съборихте ли моста, върнахте ли си Крим? Чей КУРск?
    Покъсаха ви камизолките саде с едни чипове от перални и лопати с китайски дръжки.
    Много лабави се оказахте! Явно в и биваше само да слагате тенджери на главите и да викате москаляку на гиляку.

    Коментиран от #86, #96

    18:35 09.11.2025

  • 78 Кит

    8 11 Отговор

    До коментар #25 от "Военкор":

    Не омаловажавай руските загуби, пропутински дезинформаторе - всички прогресивни хора в момента тържествуват, защото при победата в Покровск ВСУ са унищожили най-налко осем милиона орки и 12 милиона техни военни лопатки!
    Огромен успех на Украйна е тази победа, влиза в историята! Още няколко дни и в Русия жив човек няма да остане!

    18:35 09.11.2025

  • 79 Украинските войски се предават

    9 3 Отговор
    Ще има роби за работа в Сибир....

    18:36 09.11.2025

  • 80 Нападания е 3 към едно

    7 3 Отговор
    Да се предават. Да останат живи . Голяма смъртност.

    18:36 09.11.2025

  • 81 НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО ДНР

    1 14 Отговор
    НЕКАКВИ ИЗМИСЛЕНИ РУСКИ НАЧАЛНИЦИ КАЗАЛИ НЕЩО...

    ХАХАХА, ХИХИХИ

    Коментиран от #97

    18:36 09.11.2025

  • 82 ?????

    13 0 Отговор
    Димитров(от 2016 г. Мирноград) между другото е кръстен на Георги Димитров след Лайпцигския процес когато България отказва да го признае за български гражданин и Сталин му дава съветски паспорт за да може да излезе от немския затвор.

    Коментиран от #92

    18:37 09.11.2025

  • 83 Пушилката е прав

    2 11 Отговор
    Наистина малките групи монголья се предават преоблечени като цивилни!
    Но фактите са безмилостни -- преди 12 год. монгольята нахлуха в Донбас и днес,.. още го..."превземат"
    Хехехехее
    Демек,.. ХОМИК МОГУЧАЯ
    Хехехехее

    Коментиран от #93

    18:38 09.11.2025

  • 84 ха-ха

    11 0 Отговор
    Центовете , как е кръвното ?!

    18:38 09.11.2025

  • 85 Мачкат братушките яко

    11 1 Отговор
    Мирноград е под оперативно обкръжение с пълен огнен или физически контрол върху всички логистични маршрути. Цялата Мирноградска агломерация, където се намират позициите на Въоръжените сили на Украйна, също е под заплаха, отбелязва DeepState.

    Коментиран от #87

    18:39 09.11.2025

  • 86 Пак аз

    1 10 Отговор

    До коментар #77 от "Механик":

    Т колко метра останаха до Киев? М?

    Коментиран от #91, #95

    18:39 09.11.2025

  • 87 Сметнах, сметах

    3 9 Отговор

    До коментар #85 от "Мачкат братушките яко":

    Вече трябваше да са обкуржили Лисабон.

    Коментиран от #99

    18:40 09.11.2025

  • 88 Нов елемент

    3 7 Отговор

    До коментар #67 от "Не, че нещо, ама...":

    Предполагам от наскоро въведената в експлоатация смъртоносна нова версия на РК-2. 00крите много ги е страх от нея.

    18:42 09.11.2025

  • 89 братушките от ДНР оказват

    12 2 Отговор
    помощ на жителите на освободените райони..... Всички бесарабски българи ликуват и посрещат освободителите с хляб и сол

    18:42 09.11.2025

  • 90 Рублевка

    8 1 Отговор
    И България беше народна република, но я откраднаха от народа и вече не е народна.

    18:42 09.11.2025

  • 91 Руснак без крак

    2 9 Отговор

    До коментар #86 от "Пак аз":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    18:42 09.11.2025

  • 92 Казва се ДРУГАРЯ Георги Димитров

    1 9 Отговор

    До коментар #82 от "?????":

    Май не си правоверен комунист??

    Коментиран от #101, #102

    18:43 09.11.2025

  • 93 Любопитен

    3 10 Отговор

    До коментар #83 от "Пушилката е прав":

    При такива Велики победи на могучая, защо пеДОФила скоро ще уволнява Гера симав?!?
    12 г. Победни щурмове и още превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк?!?
    Някой Лъже като за световно! Кой ли е?

    18:43 09.11.2025

  • 94 Българин

    1 15 Отговор
    Българслата армия може да сбере до около 700 000 при пълна мобилизация и е редно да го стори! Трябва да влезем в Украйна и да спрем русите до където са стигнали, редом с украинските войници, а оръжие нямаме, но запада сигурен съм ще даде! Ако не по стара българска традиция-НА НОЖ...

    Коментиран от #98, #114, #117

    18:43 09.11.2025

  • 95 Погледни си в гащите

    9 0 Отговор

    До коментар #86 от "Пак аз":

    До киев мерната единица е секунди, а не метри.

    18:43 09.11.2025

  • 96 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 10 Отговор

    До коментар #77 от "Механик":

    Свиквай. В Кремъл даже го разбраха.

    18:43 09.11.2025

  • 97 Има имаааа.....имаа

    12 2 Отговор

    До коментар #81 от "НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО ДНР":

    И със руските си имена са вече Красноармейск и Димитров на картата у гуглето мапс

    18:44 09.11.2025

  • 98 Нарко

    8 1 Отговор

    До коментар #94 от "Българин":

    А, ако няма и НОЖ, вадиш си HUЯ и каквото той покаже, нали наркоман?

    Коментиран от #111

    18:44 09.11.2025

  • 99 Крива ти е

    7 2 Отговор

    До коментар #87 от "Сметнах, сметах":

    математиката щото сметаш без кръчмаря.

    18:45 09.11.2025

  • 100 Последния Софиянец

    3 11 Отговор
    За трети път ги обкръжават тази година, а груз 200 не спира да върви с пълни вагони за блатата, крематорките пушатх24/7 4та година!

    18:45 09.11.2025

  • 101 Верно бе!

    5 6 Отговор

    До коментар #92 от "Казва се ДРУГАРЯ Георги Димитров":

    Къде, заровиха мумията на Георги Димитров след като събори ха мавзолея?
    Някоя копейка знае,ли?

    Коментиран от #103, #105

    18:46 09.11.2025

  • 102 ФАКТ

    5 10 Отговор

    До коментар #92 от "Казва се ДРУГАРЯ Георги Димитров":

    Съветският гражданин ( безроден предател и Интернационалист -- др.Г.Димитров-- Тарабата!! )
    Доказан ПИРОМАН И ТЕРОРИСТ!

    18:47 09.11.2025

  • 103 Може да е под

    1 8 Отговор

    До коментар #101 от "Верно бе!":

    чукундурите, дето останаха от паметника на оня с пушката.

    18:48 09.11.2025

  • 104 Копейка

    2 7 Отговор
    А на нас каква тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #113

    18:49 09.11.2025

  • 105 Възраждане

    1 5 Отговор

    До коментар #101 от "Верно бе!":

    Не са я ровиле оти тая ЛЕШ не е Християнин а е Атеист ( БезБожник)
    Фрълия я у екарисажо

    18:50 09.11.2025

  • 106 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен


    ще дам на желаещите в г🍑зът

    Коментиран от #107

    18:50 09.11.2025

  • 107 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️‍🌈

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️‍🌈":

    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен


    ще дам на желаещите в г🍑зът

    18:51 09.11.2025

  • 108 Чапаев

    3 1 Отговор
    Обградих и плених 33 украинци!

    18:51 09.11.2025

  • 109 За кво им е

    8 1 Отговор
    да обкръжават Лисабон ? Там основно на руски се говори . Особенно в кварталите Алфама, Белем, Моурароя ...

    18:52 09.11.2025

  • 110 Шашинг съм

    5 0 Отговор
    Преди 10 дни Путин води журналисти в Покровск.....

    18:54 09.11.2025

  • 111 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #98 от "Нарко":

    За HUЯ не знам, ама мога да развея двете топузи като боздугани помитайки всичко пред себе си, и току виж съм пробил път до Москва...Ще се видим на "Червения площад"...

    18:54 09.11.2025

  • 112 Оценка слаб 2 ☝️

    11 4 Отговор
    Тоя лъже повече и от нашите, заблудени русофили... 😂

    18:54 09.11.2025

  • 113 доцент Дърдорий Насирийски 4000

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Копейка":

    От нова година ще ти плащат в евро,не в копейки.

    18:55 09.11.2025

  • 114 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #94 от "Българин":

    Мога да ти вляза в задния двор,със все дисагите.Сакашь ли?Как се пълни еклер виждал ли си!

    Коментиран от #119

    18:55 09.11.2025

  • 115 Факт

    6 2 Отговор
    Оня ден зеленски каза,че в Красноармейск имало 2-3 руснака и спецназа ги търсили да ги избият.Оказа се,че тези 2-3 руснака освободиха Красноармейск,Димитров и Гуляйполе.Спецназа се предали на единия руснак.

    18:55 09.11.2025

  • 116 Фокс

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пак аз":

    Нас ни интересува да спазваме рускоезичното население и ще си възвърнем всички руски територии . Фашисти няма да са на хранилка . Киев и Лвов да си ги хранят европедалчвтатааа с 72 пола

    18:56 09.11.2025

  • 117 Над милион и 200 хиляди

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Българин":

    Велики Български Воини ,..при мобилизация!!!
    Между другото,..ВЕЛИКИТЕ Български Воини НЯМАТ НИТО ЕДНА ВОЕННА ЗАГУБА ОРИ ДИРЕКТЕН БОЙ със мякащите монголяци,ху есоси и педофили от Москалбад!!
    НИТО ЕДНА ЗАГУБА НО...сме ги млатили като шкембе у дувар!!
    ВСЕИЗВЕСТЕН ФАКТ!!!

    Коментиран от #120, #123, #127

    18:56 09.11.2025

  • 118 хахаха

    1 1 Отговор
    нали не бяха обкръжени.......

    18:58 09.11.2025

  • 119 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Бай той Толстой":

    Как не Ви досрямя да пишете подобни мерзости господине!

    18:58 09.11.2025

  • 120 Ген. КОЛЕВ

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "Над милион и 200 хиляди":

    "Шашкии...Вън !!! СЕЧИ !!!
    Дордето поглед стигаше,.. полето бе осеяни със москалска ЛЕШ !!
    Поклон Велики Български Воини

    Коментиран от #124

    18:58 09.11.2025

  • 121 Механик

    3 1 Отговор
    В ком.77 зададох въпрос на паветниците, какво става с перемогата, къде са "квадратните ракети", "томахавките" и пр.
    Как па ни един не отговори на тия въпроси, бе? Явно не могат да осмислят текст поради разни психични страдания?
    Отговарят ми с коронните "три дня", "кобзон" и "грузя 200", ама това не са отговори.

    19:00 09.11.2025

  • 122 Инна

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ами то тази информация":

    Военният блогър Олег Царев съобщи, че в сектора Покровск руските сили са прочистили района Динас в североизточната част на града и водят боеве за село Ровное.

    „Джобът от Новопавловка до Лысовка в южната част на казана също е прочистен, а контролната зона северозападно от Сухой Яр, където нашите сили настъпват от югоизток, е разширена. В Димитров боевете продължават на юг. По-на север нашите сили са изтласкали врага от западната част на Родинское и се борят по пътя към Гришино, на по-малко от 4 км. За да осигурят фланга на части в Красноармейск и Димитров, руските сили са укрепили основата на Доброполския издатина“, добави той.

    Каналът „На марш | Източник“ съобщава, че войници и офицери от украинските въоръжени сили, обкръжени в Покровския котел, са започнали масово да се предават. „Според призиви на представители на украинската армия, до 2000 души вражески персонал може да се предадат вътре в казана“, добавиха авторите на канала.

    19:01 09.11.2025

  • 123 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "Над милион и 200 хиляди":

    Към Москва! Да живее България, Украйна и свободата!Долу руската тирания!

    Коментиран от #125, #130

    19:01 09.11.2025

  • 124 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #120 от "Ген. КОЛЕВ":

    Това да не ви е масата с ракийката в кварталната кръчма жалки панелни клошари. Хехе.

    19:02 09.11.2025

  • 125 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Българин":

    Ти докъде сгигна по пътя към Москва? Още ли се валяш пиян под пейката в парка? Хехе.

    Коментиран от #132

    19:03 09.11.2025

  • 126 Механик

    2 2 Отговор
    Мъка, бацее! Безкраен жълтопаветен ГРЪЧ... иде ми да си разплета терлиците от мъка.
    Русия попиля натюфците и им покъса камизолките.
    А едно в реме като гледах за Рамбо си мислех, че натото е сила, па то се оказа, че само за прайда стават.

    Коментиран от #136

    19:03 09.11.2025

  • 127 Главата

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Над милион и 200 хиляди":

    Верно е брато! Затва у нашта България нема ни един е-балник от москалската Мафия!
    91 г.ги потрепахме у Слънчев бряг !!
    Тука москалски пе дера се не стъпват

    Коментиран от #141

    19:03 09.11.2025

  • 128 Точен

    2 2 Отговор
    Баба европа агонизира, а ние се натресохме в тоалетната й...

    19:04 09.11.2025

  • 129 25 август

    2 1 Отговор
    Глас от Кремъл-До часове Покровск пада! Вече сме 10 ноември!

    Коментиран от #137, #139

    19:04 09.11.2025

  • 130 Зеленски

    0 2 Отговор

    До коментар #123 от "Българин":

    Ела помагай ко плямпаш тука само

    19:05 09.11.2025

  • 131 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "НЯМА КАК БЕ":

    Военният кореспондент Александър Харченко:
    „Вчера Зеленски заяви, че само 314 руснаци действат в града. Нека разгледаме този парадокс. Не, руската армия не е била разбита от украинската отбрана. Десетки хиляди руски войници действат близо до Покровск. Можете да се уверите в това сами, ако се качите в кабриолет „хляб“ и карате на северозапад от Селидово. Има много превозни средства. Но ако погледнете Покровск през камера на дрон, едва ли ще забележите войници. Боевете за града продължават, но той не е обхванат от пламъци, а картечният огън е изключително рядък“, отбеляза той.

    Според Харченко двете страни държат основните си сили на 10 километра от града, дронове наблюдават всички подходи и „само най-смелите могат да пробият тази бариера живи“.

    „Така се оказва, че вътре в Покровск се бият само сенките на двете армии, разположени в покрайнините му.“ Зеленски очевидно подценява руските сили, но няма да видите отново нападение в стил Бахмут. В града има по-малко войници, отколкото цивилни. Трима души могат да щурмуват една улица, а най-интересното е, че ще се бият срещу трима еднакви вражески войници. И всичко това се случва пред очите на дузина баби и дядовци, които отказаха да напуснат града. Когато си представите тази сцена, ще спрете да се измъчвате с безсмислени въпроси.

    Войната се промени и вече не прилича на холивудски екшън филм. Тази битка на сенките все още не е описана в литературата. Засега трябва да приемем реалността и да изучим векторит

    19:07 09.11.2025

  • 132 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Хаха":

    Моля, моля...-аз не пия а чисто и просто си друсам...ПОКАХОНТАС БРАААТЛЕЕЕЕ...

    19:07 09.11.2025

  • 133 Не вярвам!

    3 1 Отговор
    Зелко каза-
    Няма такова нещо!
    ,,В Покровск са влезли само 200 вражески воини,но предстои тяхното безжалостно унищожаване...!"

    19:08 09.11.2025

  • 134 Рублевка

    2 1 Отговор
    Братушки, и в България има много субекти за денацификация. След крайна, елате и ги товарете за Сибир.

    Коментиран от #138

    19:09 09.11.2025

  • 135 Диагноза

    2 0 Отговор
    Като не вървят нещата лъжем яко. Тава е мотото на рашистите.

    19:09 09.11.2025

  • 136 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Механик":

    😅👍
    Така е! 3 дневен блицкриг у СИРИЯ!!
    1 бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА...5 ДНИ! 😅👍
    А великата г-- ЕЙ могучая за 12 год щурмуват Селото ПОКРОВСК на 25км от Донецк! 12 год и..НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!!
    И това само срещу...2 МИЛИОНА монголья ФИРА!!😅👍

    19:09 09.11.2025

  • 137 И какво...

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "25 август":

    ...искаш да кажеш,така и не става ясно...?!

    19:10 09.11.2025

  • 138 Тизе Бурят ли си ма

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Рублевка":

    Пе-- ДАЛ?
    Или братушките са от УДМУРТИЯ?
    Лопай У--- ЙОТ, ПЕ деразино

    19:12 09.11.2025

  • 139 26 август

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "25 август":

    Глас от Киев-До часове Кримският мост пада! Вече сме 10 ноември!

    19:12 09.11.2025

  • 140 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. Пак виждаме как се прави дезинформация.

    2. Казаното от Пушилин е така. Можете да го изгледате. В интервю на крак от днес, пред журналиста от ВГТРК Андрей Руденко. Продължителност на интервюто 17:22 минути. За хода на СВО разговорът започва от 13:31 минута и продължава до края.

    3. След това в статията на Факти с абзаца, който започва така:
    "Според последните данни на руското министерство на отбраната...", ни се поднася информация от преди 06.11.2025г., т.е. отпреди 3 дни! Това си е чиста дезинформация....

    4. Кв. Динас на Красноармейск беше освободен на 06.11.2025г., т.е. преди 3 дни, а тук нещата се представят така сякаш "хероите" на ВСУ още отбраняват квартала. Пак заявявам, че поне още месец оттук нататък ще ни разказват за "храбрата отбрана" на ВСУ във фортеця Покровск! 🤣🤣🤣

    19:13 09.11.2025

  • 141 Я виж

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Главата":

    Европа дава пари, рашистан само граби. Друго не може. Иска и се Европа да е слаба, ама е силна. Слабакът е рашистан. Без Китай и северна корея отдавна да я няма.

    19:13 09.11.2025

  • 142 Рублевка

    0 0 Отговор
    ГЕРБ са направили списъци на русофобите за интерниране в Сибир. Гарантирано от ГЕРБ! Обръщаме ловко палачинката и си оставаме главни шопари в кочината.

    19:14 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания