Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу руски официални лица и издателства

Президентът на Украйна Володимир Зеленски одобри днес решенията на Националния съвет за сигурност и отбрана за налагане на санкции срещу бившия председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки, високопоставени руски представители и руски издателски компании, съобщава Укринформ, предава БТА.
С укази №834/2025 и №835/2025, публикувани на сайта на президентството, се въвеждат специални икономически и други ограничителни мерки. Първият указ обхваща осем души, замесени в престъпления срещу Украйна и украинските граждани - включително присвояване на селскостопанска собственост, зърнени култури и обекти на културното наследство, провеждане на информационни операции срещу страната и прилагане на руски образователни стандарти с антиукраински послания в окупираните територии.
Сред санкционираните фигури са финансистът Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин, и бившият председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки. В списъка влизат също министърката на селското стопанство на Русия Оксана Лут, първият заместник-министър на просветата Александър Бугаев, заместник-министърът на културата Андрей Малишев, заместник-министърът на науката и висшето образование Андрей Омелчук, генерал-лейтенантът Александър Зорин от преговорния екип за Украйна в Истанбул и ръководителят на отдела за оперативна информация към Федералната служба за сигурност Алексей Комков.
Вторият указ налага санкции върху пет руски издателства, обвинени в оправдаване на агресията и разпространение на пропаганда, насаждаща антиукраински настроения в окупираните региони на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Става въпрос за издателствата „Вечер“ („Вече“), „Книжен свят“, Издателска къща „Питер“, „Център Полиграф“ и „Яуза“.
Министерството на външните работи на Украйна е задължено да информира компетентните органи на ЕС, САЩ и други държави за прилагането на санкциите и да обсъди въвеждането на сходни мерки и от тяхна страна.
„Днешните санкции целят лица, работещи в правителствените структури на Путин, замесени в грабежи в окупираните територии, служители на руското военно разузнаване и пропагандни издателства. Всичко, свързано с войната в Русия, трябва да бъде блокирано“, коментира Зеленски в „Телеграм“.
До момента Украйна е наложила санкции срещу 36 руски компании и 18 души.
1 Пич
18:52 09.11.2025
2 Последния Софиянец
18:52 09.11.2025
3 Морски
18:52 09.11.2025
4 име
18:53 09.11.2025
5 Галилей
18:53 09.11.2025
6 Тоя трубадур
18:54 09.11.2025
7 Мира ботокса от НОВА ТВ
Коментиран от #10, #12
18:55 09.11.2025
8 Стамо
18:55 09.11.2025
9 Русия попиля НАТО
Коментиран от #22
18:56 09.11.2025
10 Българин
До коментар #7 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":ВСУ продължава да режат руски тикви в Покровско.Най-работещата санкция!
Коментиран от #17, #38
18:57 09.11.2025
11 Леле майкоооо....
18:57 09.11.2025
12 Другия ботокс
До коментар #7 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":Красноармейск- това е достатъчно
Коментиран от #20
18:58 09.11.2025
13 джони инглиш
18:58 09.11.2025
14 лятото на кафе в Крим
18:58 09.11.2025
15 9689
18:59 09.11.2025
16 Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу
18:59 09.11.2025
17 лятот на кафе в крим
До коментар #10 от "Българин":Колко години ще чакаме да видим една свястна контаатка от бандерите?!
Коментиран от #19
18:59 09.11.2025
18 Жалко зелено нищожество
Коментиран от #21
19:01 09.11.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #17 от "лятот на кафе в крим":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #25, #26
19:01 09.11.2025
20 Мира ботокса от НОВА ТВ
До коментар #12 от "Другия ботокс":Да вече е Красноармейск /явно разбираш руски/ - напълно достатъчно.
Коментиран от #24
19:01 09.11.2025
21 доктор
До коментар #18 от "Жалко зелено нищожество":Председател се застрелва.Както е правил грузинският циганин Сталин.
Коментиран от #27
19:03 09.11.2025
22 име
До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":Именно щото хуната не дава да се отсъпва от Покровс, вчера имаше раздор в бункера на зеленото. Андрий Гнатов, генерал-майор от ВСУ, се опъна на зеления наркоман и му каза че когато те решат, ще се изтеглят от Покровск, вместо да си губят живота за да извлича той политически дивиденти. А зеленото наркоман му обясни, че ако не загинат в Покровск, тръмп и мъpcyла щели да му спрат парите под предлог че не оказва съпротива и нямало да има за още къщи в САЩ. Друг е въпрос, че ида искат, вече няма как да се изтеглят.
19:03 09.11.2025
23 Четете ли му глупостите ?
19:04 09.11.2025
24 Другия ботокс
До коментар #20 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":Бил е.
19:04 09.11.2025
25 Надда Ренн
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Питай м@й касси ,но след малко като преглътне ,че и е пълна усс Татта .
19:05 09.11.2025
26 лятото на кафе в Крим
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Смятай колко дни минаха от трите месеца, в които санкциите щяха да сринат руската икономика и извади дните за почивката в Крим на зеленски. Така ще получиш кой ден е от СВОто.
19:07 09.11.2025
27 Истинския Професор Герджиков
До коментар #21 от "доктор":Не съм чул чингене доктор да има ,обикновено са джебчии ,пипируди на ноща и телефонни измамници ,но пък никога не знаеш .
Коментиран от #35
19:07 09.11.2025
28 Трябва
19:08 09.11.2025
29 пешо
19:08 09.11.2025
30 Тези
19:09 09.11.2025
31 от името на
Преместваме го в другия крачол!
Коментиран от #34
19:09 09.11.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
19:09 09.11.2025
33 Димитър Георгиев
Точно това е целта на диктатора в Кремъл: да се говори за спиране на съпротивата, а не за спиране на убийците.
Обсъждаме Лавров, а сатрапът през това време разрушава с 400 дрона и сто ракети на нощ жилища, убива деца и срива електроцентрали.
Путин продължава опитите да внуши на света, че не е агресор, а освободител, който извършва денацификация. Но каква денацификация, когато между 8 и 10 милиона украинци са загинали във войната срещу нацизма на Хитлер?
Над 3,5 милиона украинци стават жертва на голодомора по времето на Сталин.
19:10 09.11.2025
34 Миротворец
До коментар #31 от "от името на":Много се преместиха....
19:10 09.11.2025
35 доктор
До коментар #27 от "Истинския Професор Герджиков":Ще чуеш
Коментиран от #41
19:11 09.11.2025
36 Още санкций
19:11 09.11.2025
37 Баш Балък
19:12 09.11.2025
38 Оня с керпеденя
До коментар #10 от "Българин":Аз да те копна ,само стафидите ще ти куъцццна ,пееее.. рааа.. 3... чеее доунооо.
19:12 09.11.2025
39 ЗЕЛЕНСКИ Е ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ
19:12 09.11.2025
40 Зеленкарски утвърди нов пакет лайкове
и титла почетен русофоборец
на тез дет изпратят по заплата две на банковата сметка на бункера
19:13 09.11.2025
41 Истинския Професор Герджиков
До коментар #35 от "доктор":Имам приятел технолог ,ще му се обадя да те консервира 😂 .
19:14 09.11.2025
42 Милиони руснаци
19:14 09.11.2025