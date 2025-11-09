Новини
Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу руски официални лица и издателства
Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу руски официални лица и издателства

9 Ноември, 2025 18:50

Украйна наказва бившия председател на Конституционния съд Тупицки, висши руски представители и пропагандни издателства

Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу руски официални лица и издателства - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски одобри днес решенията на Националния съвет за сигурност и отбрана за налагане на санкции срещу бившия председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки, високопоставени руски представители и руски издателски компании, съобщава Укринформ, предава БТА.

С укази №834/2025 и №835/2025, публикувани на сайта на президентството, се въвеждат специални икономически и други ограничителни мерки. Първият указ обхваща осем души, замесени в престъпления срещу Украйна и украинските граждани - включително присвояване на селскостопанска собственост, зърнени култури и обекти на културното наследство, провеждане на информационни операции срещу страната и прилагане на руски образователни стандарти с антиукраински послания в окупираните територии.

Сред санкционираните фигури са финансистът Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин, и бившият председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки. В списъка влизат също министърката на селското стопанство на Русия Оксана Лут, първият заместник-министър на просветата Александър Бугаев, заместник-министърът на културата Андрей Малишев, заместник-министърът на науката и висшето образование Андрей Омелчук, генерал-лейтенантът Александър Зорин от преговорния екип за Украйна в Истанбул и ръководителят на отдела за оперативна информация към Федералната служба за сигурност Алексей Комков.

Вторият указ налага санкции върху пет руски издателства, обвинени в оправдаване на агресията и разпространение на пропаганда, насаждаща антиукраински настроения в окупираните региони на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Става въпрос за издателствата „Вечер“ („Вече“), „Книжен свят“, Издателска къща „Питер“, „Център Полиграф“ и „Яуза“.

Министерството на външните работи на Украйна е задължено да информира компетентните органи на ЕС, САЩ и други държави за прилагането на санкциите и да обсъди въвеждането на сходни мерки и от тяхна страна.

„Днешните санкции целят лица, работещи в правителствените структури на Путин, замесени в грабежи в окупираните територии, служители на руското военно разузнаване и пропагандни издателства. Всичко, свързано с войната в Русия, трябва да бъде блокирано“, коментира Зеленски в „Телеграм“.

До момента Украйна е наложила санкции срещу 36 руски компании и 18 души.


Украйна
  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    След Украйна руските идват за Варна и черноморието което е тяхно а останалата част за турците

    18:52 09.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    В Покровск и Димитровград свършиха мунициите и Бандеровците се предават масово.

    18:52 09.11.2025

  • 3 Морски

    20 1 Отговор
    Убиец на народа си.Ще си понесе заслуженото съвсем скоро,и се надявам че няма да е бързо и безболезнено

    18:52 09.11.2025

  • 4 име

    18 1 Отговор
    На това се вика шизофрения! Зеленото наркоман кога ще санкционира себе си, затова че ползва руски петрол от тръбопровода Дружба?!

    18:53 09.11.2025

  • 5 Галилей

    17 0 Отговор
    Онзи ден Зеленски включи в списъка на враговете Ломоносов.Пълно к у к у

    18:53 09.11.2025

  • 6 Тоя трубадур

    14 1 Отговор
    И той санкционира.ужас

    18:54 09.11.2025

  • 7 Мира ботокса от НОВА ТВ

    14 1 Отговор
    В Покровск /Красноармейск / ще спазват ли новите санкций. ХА ХА ХА.

    Коментиран от #10, #12

    18:55 09.11.2025

  • 8 Стамо

    10 1 Отговор
    Това адекватни мерки ли са на фона на това, което става на фронта?

    18:55 09.11.2025

  • 9 Русия попиля НАТО

    14 2 Отговор
    Кремъл нарочно не бърза да затваря капака на Покровския котел и умишлено оставя малка празнина, за да изгори останалите украински резерви. Руските войски вече са се заели високите сгради, индустриалната зона и мините на Покровск, където са разположили стотици екипажи на безпилотни летателни апарати. Украинската страна смята, че основната им мисия е да проследяват и унищожават контраатакуващи подразделения на украинските въоръжени сили. Тези сили вече са предотвратили пробива на украинските въоръжени сили към Мирноград от север, а използването на летящи бойни самолети с ракетни установки УМПК и артилерия буквално е заличило няколко опита на Сирски да разположи пехота в района. Като цяло поведението на Русия е изключително разумно и до голяма степен е целта е дългосрочната - украинските сили трябва да бъдат сведени до нула, преди да продължат напред. За Сирски и неговото ръководство това е капан, тъй като не могат да предадат Покровск, защото това би създало сериозен медиен и обществен проблем, но също така не могат да го отблокират с конвенционални сили, така че трябва да изпращат все повече и повече войски на фронтовата линия, където те биват унищожавани от дронове и артилерия.

    Коментиран от #22

    18:56 09.11.2025

  • 10 Българин

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":

    ВСУ продължава да режат руски тикви в Покровско.Най-работещата санкция!

    Коментиран от #17, #38

    18:57 09.11.2025

  • 11 Леле майкоооо....

    14 1 Отговор
    И издателства ...... браво малък ми Хитлерчо

    18:57 09.11.2025

  • 12 Другия ботокс

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":

    Красноармейск- това е достатъчно

    Коментиран от #20

    18:58 09.11.2025

  • 13 джони инглиш

    9 0 Отговор
    Ще каже ли зеленски на белите мечки в Артика. Пълен зелен клоун.

    18:58 09.11.2025

  • 14 лятото на кафе в Крим

    13 2 Отговор
    Зеления наркоман дали си плаща данъка на апартамента в Крим?

    18:58 09.11.2025

  • 15 9689

    2 0 Отговор
    Новина за милиони.Браво.

    18:59 09.11.2025

  • 16 Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу

    11 0 Отговор
    Руски мечки, лисици, кучета и котки

    18:59 09.11.2025

  • 17 лятот на кафе в крим

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Колко години ще чакаме да видим една свястна контаатка от бандерите?!

    Коментиран от #19

    18:59 09.11.2025

  • 18 Жалко зелено нищожество

    5 1 Отговор
    санкции срещу бившия председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки....

    Коментиран от #21

    19:01 09.11.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "лятот на кафе в крим":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #25, #26

    19:01 09.11.2025

  • 20 Мира ботокса от НОВА ТВ

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Другия ботокс":

    Да вече е Красноармейск /явно разбираш руски/ - напълно достатъчно.

    Коментиран от #24

    19:01 09.11.2025

  • 21 доктор

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Жалко зелено нищожество":

    Председател се застрелва.Както е правил грузинският циганин Сталин.

    Коментиран от #27

    19:03 09.11.2025

  • 22 име

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русия попиля НАТО":

    Именно щото хуната не дава да се отсъпва от Покровс, вчера имаше раздор в бункера на зеленото. Андрий Гнатов, генерал-майор от ВСУ, се опъна на зеления наркоман и му каза че когато те решат, ще се изтеглят от Покровск, вместо да си губят живота за да извлича той политически дивиденти. А зеленото наркоман му обясни, че ако не загинат в Покровск, тръмп и мъpcyла щели да му спрат парите под предлог че не оказва съпротива и нямало да има за още къщи в САЩ. Друг е въпрос, че ида искат, вече няма как да се изтеглят.

    19:03 09.11.2025

  • 23 Четете ли му глупостите ?

    5 1 Отговор
    Министерството на външните работи на Украйна е задължено да информира компетентните органи на ЕС, САЩ и други държави за прилагането на санкциите и да обсъди въвеждането на сходни мерки и от тяхна страна...... той ще ни казва кой ще кара влака ...

    19:04 09.11.2025

  • 24 Другия ботокс

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мира ботокса от НОВА ТВ":

    Бил е.

    19:04 09.11.2025

  • 25 Надда Ренн

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Питай м@й касси ,но след малко като преглътне ,че и е пълна усс Татта .

    19:05 09.11.2025

  • 26 лятото на кафе в Крим

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Смятай колко дни минаха от трите месеца, в които санкциите щяха да сринат руската икономика и извади дните за почивката в Крим на зеленски. Така ще получиш кой ден е от СВОто.

    19:07 09.11.2025

  • 27 Истинския Професор Герджиков

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "доктор":

    Не съм чул чингене доктор да има ,обикновено са джебчии ,пипируди на ноща и телефонни измамници ,но пък никога не знаеш .

    Коментиран от #35

    19:07 09.11.2025

  • 28 Трябва

    0 0 Отговор
    санкции за петролопровода Дружба!

    19:08 09.11.2025

  • 29 пешо

    3 1 Отговор
    стигате с тоя боклук никой не се интересува от УКРАЙНА

    19:08 09.11.2025

  • 30 Тези

    3 0 Отговор
    издателства „Вечер“ („Вече“), „Книжен свят“, Издателска къща „Питер“, „Център Полиграф“ и „Яуза“ основно учебници и детски книжки издават а Яуза исторически книги

    19:09 09.11.2025

  • 31 от името на

    3 1 Отговор
    всички санкционирани от Зеленски, заявявам:
    Преместваме го в другия крачол!

    Коментиран от #34

    19:09 09.11.2025

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор
    Зимъска когато як сняг забръска ,ник Механик за да ме стопли хууубавоо ще ме изтръска .

    19:09 09.11.2025

  • 33 Димитър Георгиев

    2 2 Отговор
    Президентът Румен Радев пък говори за спиране на украинската съпротива, защото умирали много хора.



    Точно това е целта на диктатора в Кремъл: да се говори за спиране на съпротивата, а не за спиране на убийците.



    Обсъждаме Лавров, а сатрапът през това време разрушава с 400 дрона и сто ракети на нощ жилища, убива деца и срива електроцентрали.



    Путин продължава опитите да внуши на света, че не е агресор, а освободител, който извършва денацификация. Но каква денацификация, когато между 8 и 10 милиона украинци са загинали във войната срещу нацизма на Хитлер?

    Над 3,5 милиона украинци стават жертва на голодомора по времето на Сталин.

    19:10 09.11.2025

  • 34 Миротворец

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "от името на":

    Много се преместиха....

    19:10 09.11.2025

  • 35 доктор

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Истинския Професор Герджиков":

    Ще чуеш

    Коментиран от #41

    19:11 09.11.2025

  • 36 Още санкций

    2 1 Отговор
    Могат да съберат книги от руската класическа литература, да запалят огън и да танцуват около него довечера. И без това нямат ток.

    19:11 09.11.2025

  • 37 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Умрелия кон си мисли че още рита, но това са конвулсии.

    19:12 09.11.2025

  • 38 Оня с керпеденя

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Аз да те копна ,само стафидите ще ти куъцццна ,пееее.. рааа.. 3... чеее доунооо.

    19:12 09.11.2025

  • 39 ЗЕЛЕНСКИ Е ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ

    1 1 Отговор
    Руснаците го млатят, а той въвежда санкции.

    19:12 09.11.2025

  • 40 Зеленкарски утвърди нов пакет лайкове

    2 1 Отговор
    за русофобите бълнуващи тук за копейки
    и титла почетен русофоборец
    на тез дет изпратят по заплата две на банковата сметка на бункера

    19:13 09.11.2025

  • 41 Истинския Професор Герджиков

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "доктор":

    Имам приятел технолог ,ще му се обадя да те консервира 😂 .

    19:14 09.11.2025

  • 42 Милиони руснаци

    0 0 Отговор
    предпочитат диктатурата на Зеленски ,пред благоденствието при Путин !

    19:14 09.11.2025

