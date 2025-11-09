Новини
Тръмп обяви план за „дивиденти“ от минимум 2000 долара за повечето американци

9 Ноември, 2025 19:36 1 207 27

Президентът обещава плащания, финансирани от мита, на фона на критики след местните избори и нарастващата инфлация

Тръмп обяви план за „дивиденти“ от минимум 2000 долара за повечето американци - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в публикация в платформата „Трут соушъл“, че правителството му ще изплати „дивиденти“ от най-малко 2000 долара на повечето граждани на САЩ, предаде ДПА. Изключение ще бъдат само хората с високи доходи, но Тръмп не уточни конкретен доходен праг или срок за изплащане, предава БТА.

Изявлението идва около седмица след поредица победи на Демократическата партия на местни и щатски избори, включително за постовете губернатори в Ню Джърси и Вирджиния, както и за комисията за обществени услуги в Джорджия - традиционно републикански щат. Резултатите провокираха критики в средите на самия Тръмп, че не обръща достатъчно внимание на своя електорат, на който обеща да намали разходите за живот. Междувременно инфлацията в страната остава около 3%, а много американци изразяват недоволство от високите цени.

В публикацията си Тръмп заяви, че митата ще донесат „трилиони долари“, които могат да се използват за намаляване на държавния дълг. Той определи критиците на митническите политики като „глупаци“ и описа САЩ като „най-богатата и най-уважавана страна в света“, с „почти нулева инфлация“ и „рекордна стойност на фондовия пазар“.

Част от малките предприятия в страната се оплакаха, че митата ги затрудняват, а някои заведоха дело срещу тях, което вече е във Върховния съд. Анализатори предупреждават и за възможни негативни последици от бързото развитие на изкуствения интелект – масови съкращения и по-високи разходи за електроенергия. В големите градове като Ню Йорк жилищните разходи остават сериозен проблем.

Тръмп вече беше повдигал идеята за подобни плащания преди месеци, но тогава не я реализира, припомня ДПА.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    17 1 Отговор
    Добре дошли в СОЦИАЛИЗЪМА.

    19:39 09.11.2025

  • 2 купони за храна

    13 2 Отговор
    поне ще има ли за всички ?

    Коментиран от #5, #7

    19:40 09.11.2025

  • 3 гледам в ню йорк

    14 2 Отговор
    масов намаз на главната правят новите заселници

    19:42 09.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 1 Отговор
    ТръмПича не вдига телефона
    на БГ ВЛАСТ/И/ТУТКИТЕ❗

    19:42 09.11.2025

  • 5 Тръмпича

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "купони за храна":

    САЩ отдавна сама купони за храна.

    19:43 09.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    14 2 Отговор
    Ето така се купуват избиратели с държавни пари.

    19:43 09.11.2025

  • 7 чичо ти

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "купони за храна":

    Който слушка - папка!

    19:44 09.11.2025

  • 8 Тоалетната хартия

    12 2 Отговор
    И от къде ще дойдат тез девиденти????? От баба Европа!!!! А бедна България ще спасява същата бабичка с парите от валутния фонд с въвежването на евраките след Нова Година!!! Честито на печелившите и безродните ни управници!!

    19:45 09.11.2025

  • 9 бою циганина

    5 2 Отговор
    с дони сме приятели и синът му идва за дарове при мен..... и изненадващо не съм в никакъв магнитски

    Коментиран от #15

    19:45 09.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    5 1 Отговор
    Това у нас кога.

    19:48 09.11.2025

  • 12 На всички да даде

    1 1 Отговор
    ше е половината на Мъск!

    19:48 09.11.2025

  • 13 Путин

    6 2 Отговор
    съсипа САЩ !

    19:50 09.11.2025

  • 14 Антируснак

    9 1 Отговор
    Оранжевият пудел хептен скъса синджира....

    19:53 09.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "бою циганина":

    Само дето НЕ ТИ ВДИГА ТАЛАФОНЯ,
    А и вече ГОДИНА НЯМА ПОСЛАНИК ТУК
    нито приема наш там ❗

    19:56 09.11.2025

  • 16 Да,бе

    5 1 Отговор
    И армията им е като парите им...Без покритие.

    19:59 09.11.2025

  • 17 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Дори няма нищо общо със социализъм, а дивидентите са си натурален емблематичен популизъм.
    Може да ги изплаща на всеки гласуващ по пощата или при урните.

    20:00 09.11.2025

  • 18 Гого

    5 2 Отговор
    Тръмп е клинично луд и заставам зад думите си като професионален психиатър с 28 години практика!

    Коментиран от #23, #26

    20:01 09.11.2025

  • 19 Ами

    2 0 Отговор
    Дивидентите под формата на купони ли ще са, или всеки
    ще си носи бакрачето за храна в обществената кухня :)

    20:01 09.11.2025

  • 20 Сатана Z

    3 0 Отговор
    42 милиона кравари получават всеки ден купони за храна (Food Stamp),които бай Дончо спря поради липса на пари.

    20:07 09.11.2025

  • 21 Мдаа

    1 2 Отговор
    Зеленски трябваше да му изтряска два-три бързи тупаника в Овалния кабинет, дорде охраната се намеси можеше и Дж. Ди Ванс да "вземе" някое светкавично круше...

    20:11 09.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Психо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гого":

    С толкова стаж в психиатрията си готов за пациент на същата- доказателства бол

    20:27 09.11.2025

  • 24 Льош бил Тръмп,а..

    2 0 Отговор
    Но работи за американците!
    ,,Тръмп атакува чуждестранен месопреработвателен картел, за да ограничи цените на говеждото месо и да защити малките фермери"
    МAGA- реиндустрализира Америра

    20:39 09.11.2025

  • 25 Уса

    2 0 Отговор
    Господ здраве да му дава още 100 години да управлява.Най-добрият американски президент,който мисли за американския народ

    20:39 09.11.2025

  • 26 Такали

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гого":

    Пдрс че ли си,че да мразиш Тръмп и ръсиш простотии..?Нормалните хора по целия свят обожават Тръмп

    Коментиран от #27

    20:44 09.11.2025

  • 27 Гого

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Такали":

    Искаш ли да ми цункаш змея?

    20:50 09.11.2025