Тръмп обяви план за „дивиденти“ от минимум 2000 долара за повечето американци

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в публикация в платформата „Трут соушъл“, че правителството му ще изплати „дивиденти“ от най-малко 2000 долара на повечето граждани на САЩ, предаде ДПА. Изключение ще бъдат само хората с високи доходи, но Тръмп не уточни конкретен доходен праг или срок за изплащане, предава БТА.
Изявлението идва около седмица след поредица победи на Демократическата партия на местни и щатски избори, включително за постовете губернатори в Ню Джърси и Вирджиния, както и за комисията за обществени услуги в Джорджия - традиционно републикански щат. Резултатите провокираха критики в средите на самия Тръмп, че не обръща достатъчно внимание на своя електорат, на който обеща да намали разходите за живот. Междувременно инфлацията в страната остава около 3%, а много американци изразяват недоволство от високите цени.
В публикацията си Тръмп заяви, че митата ще донесат „трилиони долари“, които могат да се използват за намаляване на държавния дълг. Той определи критиците на митническите политики като „глупаци“ и описа САЩ като „най-богатата и най-уважавана страна в света“, с „почти нулева инфлация“ и „рекордна стойност на фондовия пазар“.
Част от малките предприятия в страната се оплакаха, че митата ги затрудняват, а някои заведоха дело срещу тях, което вече е във Върховния съд. Анализатори предупреждават и за възможни негативни последици от бързото развитие на изкуствения интелект – масови съкращения и по-високи разходи за електроенергия. В големите градове като Ню Йорк жилищните разходи остават сериозен проблем.
Тръмп вече беше повдигал идеята за подобни плащания преди месеци, но тогава не я реализира, припомня ДПА.
1 БРАВО
19:39 09.11.2025
2 купони за храна
Коментиран от #5, #7
19:40 09.11.2025
3 гледам в ню йорк
19:42 09.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
на БГ ВЛАСТ/И/ТУТКИТЕ❗
19:42 09.11.2025
5 Тръмпича
До коментар #2 от "купони за храна":САЩ отдавна сама купони за храна.
19:43 09.11.2025
6 Винченцо Андолини
19:43 09.11.2025
7 чичо ти
До коментар #2 от "купони за храна":Който слушка - папка!
19:44 09.11.2025
8 Тоалетната хартия
19:45 09.11.2025
9 бою циганина
Коментиран от #15
19:45 09.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Никой
19:48 09.11.2025
12 На всички да даде
19:48 09.11.2025
13 Путин
19:50 09.11.2025
14 Антируснак
19:53 09.11.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "бою циганина":Само дето НЕ ТИ ВДИГА ТАЛАФОНЯ,
А и вече ГОДИНА НЯМА ПОСЛАНИК ТУК
нито приема наш там ❗
19:56 09.11.2025
16 Да,бе
19:59 09.11.2025
17 Хипотетично
Може да ги изплаща на всеки гласуващ по пощата или при урните.
20:00 09.11.2025
18 Гого
Коментиран от #23, #26
20:01 09.11.2025
19 Ами
ще си носи бакрачето за храна в обществената кухня :)
20:01 09.11.2025
20 Сатана Z
20:07 09.11.2025
21 Мдаа
20:11 09.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Психо
До коментар #18 от "Гого":С толкова стаж в психиатрията си готов за пациент на същата- доказателства бол
20:27 09.11.2025
24 Льош бил Тръмп,а..
,,Тръмп атакува чуждестранен месопреработвателен картел, за да ограничи цените на говеждото месо и да защити малките фермери"
МAGA- реиндустрализира Америра
20:39 09.11.2025
25 Уса
20:39 09.11.2025
26 Такали
До коментар #18 от "Гого":Пдрс че ли си,че да мразиш Тръмп и ръсиш простотии..?Нормалните хора по целия свят обожават Тръмп
Коментиран от #27
20:44 09.11.2025
27 Гого
До коментар #26 от "Такали":Искаш ли да ми цункаш змея?
20:50 09.11.2025