Тръмп обяви план за „дивиденти“ от минимум 2000 долара за повечето американци

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в публикация в платформата „Трут соушъл“, че правителството му ще изплати „дивиденти“ от най-малко 2000 долара на повечето граждани на САЩ, предаде ДПА. Изключение ще бъдат само хората с високи доходи, но Тръмп не уточни конкретен доходен праг или срок за изплащане, предава БТА.

Изявлението идва около седмица след поредица победи на Демократическата партия на местни и щатски избори, включително за постовете губернатори в Ню Джърси и Вирджиния, както и за комисията за обществени услуги в Джорджия - традиционно републикански щат. Резултатите провокираха критики в средите на самия Тръмп, че не обръща достатъчно внимание на своя електорат, на който обеща да намали разходите за живот. Междувременно инфлацията в страната остава около 3%, а много американци изразяват недоволство от високите цени.

В публикацията си Тръмп заяви, че митата ще донесат „трилиони долари“, които могат да се използват за намаляване на държавния дълг. Той определи критиците на митническите политики като „глупаци“ и описа САЩ като „най-богатата и най-уважавана страна в света“, с „почти нулева инфлация“ и „рекордна стойност на фондовия пазар“.

Част от малките предприятия в страната се оплакаха, че митата ги затрудняват, а някои заведоха дело срещу тях, което вече е във Върховния съд. Анализатори предупреждават и за възможни негативни последици от бързото развитие на изкуствения интелект – масови съкращения и по-високи разходи за електроенергия. В големите градове като Ню Йорк жилищните разходи остават сериозен проблем.

Тръмп вече беше повдигал идеята за подобни плащания преди месеци, но тогава не я реализира, припомня ДПА.