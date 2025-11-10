В Япония избухна скандал след изказване на министър за собствеността на Курилските острови

В Япония избухна скандал заради изказване на Хитоши Кикавада, министър по въпросите на Окинава и Северните територии (както Токио нарича южните острови от Курилската верига), което мнозина интерпретираха като косвено признание за руската собственост върху островите.

Според информационната агенция Киодо, по време на пътуване до префектура Хокайдо в неделя, Кикавада посетил нос Носапу в град Немуро, откъдето се виждат Курилските острови, и заявил: „Това е може би най-близкото място до чужда държава.“

Изявлението предизвика остри критики, тъй като мнозина го интерпретираха като намек, че министърът разглежда така наречените Северни територии като „чужда земя“, което означава принадлежащи на Русия. От своя страна, главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара обяви на пресконференция, че е запознат с казаното и вече е порицал министъра за двусмисления характер на тяхното тълкуване. Той призова Кикавада да демонстрира по-голяма отговорност.

Същевременно Кихара повтори позицията на японското правителство, че така наречените Северни територии са „изконната територия“ на страната.

Самият Кикавада по-късно се извини за думите си, говорейки пред бивши жители на Курилските острови, заявявайки, че възнамерява да бъде предпазлив в изявленията си в бъдеще.

Отношенията между Русия и Япония са помрачени от много години от липсата на мирен договор след края на Втората световна война. Основната пречка е въпросът за Южните Курилски острови: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай. Токио предявява претенции към тях, позовавайки се на Договора за търговия и граници от 1855 г.

Москва настоява, че островите са станали част от Съветския съюз след войната и че суверенитетът ѝ над тях е безспорен.

През 1956 г. СССР и Япония подписват съвместна декларация, с която се съгласяват да разгледат възможността за прехвърляне на островите Хабомай и Шикотан на Токио след сключването на мирен договор. Съдбата на Кунашир и Итуруп не е била разглеждана.

Съветският съюз тогава се надява декларацията да разреши спора, докато Япония смята документа само за част от решението и не се отказва от претенциите си към всички острови. Последвалите преговори не дават резултати.

Москва се отказа от диалога по този въпрос, след като Япония наложи санкции след началото на военните действия в Украйна. Русия прекрати безвизовия режим за японски граждани до Южните Курилски острови и се оттегли от преговорите за установяване на съвместна икономическа дейност на островите.