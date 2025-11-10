Новини
Свят »
Япония »
В Япония избухна скандал след изказване на министър за собствеността на Курилските острови

В Япония избухна скандал след изказване на министър за собствеността на Курилските острови

10 Ноември, 2025 06:32, обновена 10 Ноември, 2025 06:40 1 400 19

  • япония-
  • курилски острови-
  • русия

Хитоши Кикавада бе порицан от главния секретар на кабинета

В Япония избухна скандал след изказване на министър за собствеността на Курилските острови - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Япония избухна скандал заради изказване на Хитоши Кикавада, министър по въпросите на Окинава и Северните територии (както Токио нарича южните острови от Курилската верига), което мнозина интерпретираха като косвено признание за руската собственост върху островите.

Според информационната агенция Киодо, по време на пътуване до префектура Хокайдо в неделя, Кикавада посетил нос Носапу в град Немуро, откъдето се виждат Курилските острови, и заявил: „Това е може би най-близкото място до чужда държава.“

Изявлението предизвика остри критики, тъй като мнозина го интерпретираха като намек, че министърът разглежда така наречените Северни територии като „чужда земя“, което означава принадлежащи на Русия. От своя страна, главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара обяви на пресконференция, че е запознат с казаното и вече е порицал министъра за двусмисления характер на тяхното тълкуване. Той призова Кикавада да демонстрира по-голяма отговорност.

Същевременно Кихара повтори позицията на японското правителство, че така наречените Северни територии са „изконната територия“ на страната.

Самият Кикавада по-късно се извини за думите си, говорейки пред бивши жители на Курилските острови, заявявайки, че възнамерява да бъде предпазлив в изявленията си в бъдеще.

Отношенията между Русия и Япония са помрачени от много години от липсата на мирен договор след края на Втората световна война. Основната пречка е въпросът за Южните Курилски острови: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай. Токио предявява претенции към тях, позовавайки се на Договора за търговия и граници от 1855 г.

Москва настоява, че островите са станали част от Съветския съюз след войната и че суверенитетът ѝ над тях е безспорен.

През 1956 г. СССР и Япония подписват съвместна декларация, с която се съгласяват да разгледат възможността за прехвърляне на островите Хабомай и Шикотан на Токио след сключването на мирен договор. Съдбата на Кунашир и Итуруп не е била разглеждана.

Съветският съюз тогава се надява декларацията да разреши спора, докато Япония смята документа само за част от решението и не се отказва от претенциите си към всички острови. Последвалите преговори не дават резултати.

Москва се отказа от диалога по този въпрос, след като Япония наложи санкции след началото на военните действия в Украйна. Русия прекрати безвизовия режим за японски граждани до Южните Курилски острови и се оттегли от преговорите за установяване на съвместна икономическа дейност на островите.


Япония
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 25 Отговор
    Япония трябва да пусне Атом над Курилите.
    Само така хиляди монголци ще бъдат изкурени от там 👍

    Коментиран от #4

    06:44 10.11.2025

  • 3 вен серемос

    17 5 Отговор
    Курилските острави са РУСКИ.А, Япония е васал ,подлога на СОЩ/съединени овчарски щати/! Кой бомбардира Хирошима и Нагасаги-изверга СОЩ/сащ.СОЩ /съединени овчарски щати/!сащ причинили 260 войни в света-Корейска, Виетнамска, Иранска,Афганистански и др. войни.Престъпници са сащ!!

    Коментиран от #12

    06:48 10.11.2025

  • 4 деди..

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    А бе шизо,карлуковски заяк..бегай гледай филмо-потъването на джапан

    Коментиран от #11

    06:49 10.11.2025

  • 5 калина /алена

    17 4 Отговор
    Крим е РУСКИ от 1783 година ,по времето на Екатерина Велика с неин УКАЗ за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА.

    Коментиран от #10

    06:50 10.11.2025

  • 6 Уфф

    16 3 Отговор
    Казал е истината.

    06:51 10.11.2025

  • 7 Факт

    5 14 Отговор
    Руският, подъл империализъм е пословичен...

    06:51 10.11.2025

  • 8 чекисть..

    11 3 Отговор
    Токио ще види курилите през крив макарон,там сахалинските рибари вадат най вкуснио кралски краб в света-а джапанките дават яко денги за да го видят-как им мърда в чинията

    06:55 10.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    5 16 Отговор
    Русия трябва да бъде свита в исконните си Исторически граници между Балтийско море и река Волга !!!
    Земите южно от Волга до Черно море са Български и това е Исторически факт !!! Сибир е китайска територия !!!

    06:56 10.11.2025

  • 10 Хм...

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "калина /алена":

    А българската държава на Кубрат на кои територии е била, знаеш ли? Че май се вълнуваш повече за руските владения...

    06:56 10.11.2025

  • 11 след потъването

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "деди..":

    Русия ще ги спаси като настани оживелите в сибир

    06:58 10.11.2025

  • 12 ртръйх

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "вен серемос":

    Не ви разбирам, граждани на РБ..., или поне не малка част от обществото. От една страна недоволствате срещу политическата класа, върхушка, отнела ви правото да живеете нормален живот - тук в БГ, а всъщност подкрепяте руската политическа и военна върхушка, която ограбва собствените си граждани. Да застанете на страната на ядрен диктатор, който е сковал от страх обикновени и мирни граждани, каквито всъщност сте и вие. Вините украинското общество, което през 2014г. възстана срещу корупцията в Украйна - възстана срещу Янукович, пионката на руската корумпирана върхушка. Ами така се прави! Силните общества се борят с корумпираните си господари. Не ви разбирам и не искам да разбера обърканата ви представа за хронологията на събитията.

    Коментиран от #19

    07:01 10.11.2025

  • 13 Никой

    9 3 Отговор
    Япония са били фашисти и - съответно - са лекувани. Нека си спомнят някои неща.

    Коментиран от #15

    07:05 10.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 наи добре

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    е излекувана---КВАНТУСКАТА АРМИЯ

    07:10 10.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Уса

    2 1 Отговор
    Сегашните японци са тъпи парчета и за един ден унищожиха всичко постигнато от своите предци.Ще гледат островите на снимка от космоса

    07:15 10.11.2025

  • 18 Тити

    0 0 Отговор
    Много правилно крайно време е Японците да си вземат Курилите

    07:28 10.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ртръйх":

    Чудесен и обективен пост 👍
    Истината е че не ни вълнуват руско-украинските отношения, да оставим татарите и монголците да се избиват, това е техен вътрешен проблем от който Света печели и печели много. Забелязвате как някоя Митрофанова рязко и внезапно спря да дава указания какво и как, а завтра ще я качим на поезда с чамоданите 😁

    07:31 10.11.2025

Новини по държави:
