В Япония избухна скандал след изказване на министър за собствеността на Курилските острови

В Япония избухна скандал заради изказване на Хитоши Кикавада, министър по въпросите на Окинава и Северните територии (както Токио нарича южните острови от Курилската верига), което мнозина интерпретираха като косвено признание за руската собственост върху островите.
Според информационната агенция Киодо, по време на пътуване до префектура Хокайдо в неделя, Кикавада посетил нос Носапу в град Немуро, откъдето се виждат Курилските острови, и заявил: „Това е може би най-близкото място до чужда държава.“
Изявлението предизвика остри критики, тъй като мнозина го интерпретираха като намек, че министърът разглежда така наречените Северни територии като „чужда земя“, което означава принадлежащи на Русия. От своя страна, главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара обяви на пресконференция, че е запознат с казаното и вече е порицал министъра за двусмисления характер на тяхното тълкуване. Той призова Кикавада да демонстрира по-голяма отговорност.
Същевременно Кихара повтори позицията на японското правителство, че така наречените Северни територии са „изконната територия“ на страната.
Самият Кикавада по-късно се извини за думите си, говорейки пред бивши жители на Курилските острови, заявявайки, че възнамерява да бъде предпазлив в изявленията си в бъдеще.
Отношенията между Русия и Япония са помрачени от много години от липсата на мирен договор след края на Втората световна война. Основната пречка е въпросът за Южните Курилски острови: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай. Токио предявява претенции към тях, позовавайки се на Договора за търговия и граници от 1855 г.
Москва настоява, че островите са станали част от Съветския съюз след войната и че суверенитетът ѝ над тях е безспорен.
През 1956 г. СССР и Япония подписват съвместна декларация, с която се съгласяват да разгледат възможността за прехвърляне на островите Хабомай и Шикотан на Токио след сключването на мирен договор. Съдбата на Кунашир и Итуруп не е била разглеждана.
Съветският съюз тогава се надява декларацията да разреши спора, докато Япония смята документа само за част от решението и не се отказва от претенциите си към всички острови. Последвалите преговори не дават резултати.
Москва се отказа от диалога по този въпрос, след като Япония наложи санкции след началото на военните действия в Украйна. Русия прекрати безвизовия режим за японски граждани до Южните Курилски острови и се оттегли от преговорите за установяване на съвместна икономическа дейност на островите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Pyccкий Карлик
Само така хиляди монголци ще бъдат изкурени от там 👍
Коментиран от #4
06:44 10.11.2025
3 вен серемос
Коментиран от #12
06:48 10.11.2025
4 деди..
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":А бе шизо,карлуковски заяк..бегай гледай филмо-потъването на джапан
Коментиран от #11
06:49 10.11.2025
5 калина /алена
Коментиран от #10
06:50 10.11.2025
6 Уфф
06:51 10.11.2025
7 Факт
06:51 10.11.2025
8 чекисть..
06:55 10.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Земите южно от Волга до Черно море са Български и това е Исторически факт !!! Сибир е китайска територия !!!
06:56 10.11.2025
10 Хм...
До коментар #5 от "калина /алена":А българската държава на Кубрат на кои територии е била, знаеш ли? Че май се вълнуваш повече за руските владения...
06:56 10.11.2025
11 след потъването
До коментар #4 от "деди..":Русия ще ги спаси като настани оживелите в сибир
06:58 10.11.2025
12 ртръйх
До коментар #3 от "вен серемос":Не ви разбирам, граждани на РБ..., или поне не малка част от обществото. От една страна недоволствате срещу политическата класа, върхушка, отнела ви правото да живеете нормален живот - тук в БГ, а всъщност подкрепяте руската политическа и военна върхушка, която ограбва собствените си граждани. Да застанете на страната на ядрен диктатор, който е сковал от страх обикновени и мирни граждани, каквито всъщност сте и вие. Вините украинското общество, което през 2014г. възстана срещу корупцията в Украйна - възстана срещу Янукович, пионката на руската корумпирана върхушка. Ами така се прави! Силните общества се борят с корумпираните си господари. Не ви разбирам и не искам да разбера обърканата ви представа за хронологията на събитията.
Коментиран от #19
07:01 10.11.2025
13 Никой
Коментиран от #15
07:05 10.11.2025
15 наи добре
До коментар #13 от "Никой":е излекувана---КВАНТУСКАТА АРМИЯ
07:10 10.11.2025
17 Уса
07:15 10.11.2025
18 Тити
07:28 10.11.2025
19 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "ртръйх":Чудесен и обективен пост 👍
Истината е че не ни вълнуват руско-украинските отношения, да оставим татарите и монголците да се избиват, това е техен вътрешен проблем от който Света печели и печели много. Забелязвате как някоя Митрофанова рязко и внезапно спря да дава указания какво и как, а завтра ще я качим на поезда с чамоданите 😁
07:31 10.11.2025