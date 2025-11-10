Паркирана кола се взриви до Червената крепост в Делхи

Паркиран автомобил се взриви близо до метростанция до Червената крепост в индийската столица Делхи, при което бяха опожарени няколко превозни средства и загинаха най-малко осем души, предаде ПТИ, като се позова на официални представители, предаде БТА.
Двадесет и четирима души са били ранени при експлозията, станала в натоварен час, когато в района е имало много хора. Ранените са откарани в болница.
На споделени в социалните мрежи видеоклипове се вижда мащаба на експлозията, която е изпочупила прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на експлозията са били разпръснати части от тела.
Все още не е ясна причината за експлозията и полицията е започнала разследване, каза говорителят на местната полиция Санджай Тиаги, цитиран от Ройтерс.
Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17-и век. Тя се намира в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Завтра ще гръмне самокат на Червения площад 👍
Коментиран от #5
16:42 10.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #4
16:45 10.11.2025
3 Иван
17:18 10.11.2025
4 Иван
До коментар #2 от "си дзън":Боклука Доналд Тръмп заяви, че Нарендра Моди е убиец.
17:26 10.11.2025
5 Иван
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Завтра шорош сво.лач ще ревне за член пети.
17:28 10.11.2025