Паркирана кола се взриви до Червената крепост в Делхи

10 Ноември, 2025 16:39, обновена 10 Ноември, 2025 17:10 639 5

  • делхи-
  • червената крепост-
  • индия

Тя се намира в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година

Паркирана кола се взриви до Червената крепост в Делхи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паркиран автомобил се взриви близо до метростанция до Червената крепост в индийската столица Делхи, при което бяха опожарени няколко превозни средства и загинаха най-малко осем души, предаде ПТИ, като се позова на официални представители, предаде БТА.

Двадесет и четирима души са били ранени при експлозията, станала в натоварен час, когато в района е имало много хора. Ранените са откарани в болница.

На споделени в социалните мрежи видеоклипове се вижда мащаба на експлозията, която е изпочупила прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на експлозията са били разпръснати части от тела.

Все още не е ясна причината за експлозията и полицията е започнала разследване, каза говорителят на местната полиция Санджай Тиаги, цитиран от Ройтерс.

Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17-и век. Тя се намира в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 3 Отговор
    Путин да се готви....
    Завтра ще гръмне самокат на Червения площад 👍

    Коментиран от #5

    16:42 10.11.2025

  • 2 си дзън

    4 2 Отговор
    Мирише на руска връзка, за да обвинят пакитата.

    Коментиран от #4

    16:45 10.11.2025

  • 3 Иван

    2 2 Отговор
    Миролюбивите ислям и юдаизъм.

    17:18 10.11.2025

  • 4 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Боклука Доналд Тръмп заяви, че Нарендра Моди е убиец.

    17:26 10.11.2025

  • 5 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Завтра шорош сво.лач ще ревне за член пети.

    17:28 10.11.2025

Новини по държави:
