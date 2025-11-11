Новини
Москва: Мощната конфронтация с Русия намали тежеста на Европа на световната сцена

Москва: Мощната конфронтация с Русия намали тежеста на Европа на световната сцена

11 Ноември, 2025 06:04, обновена 11 Ноември, 2025 06:10 574 13

Новите центрове на сила предпочитат да имат работа със САЩ, отколкото с упадъка на Стария континент, смята руският сенатор Пушков

Москва: Мощната конфронтация с Русия намали тежеста на Европа на световната сцена - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Участието в украинския конфликт допълнително намали ролята на Европа в световната политика. Това заяви сенатор Алексей Пушков, коментирайки думи на бившия финландски президент Саули Нийнистьо.

„Новите центрове на сила предпочитат да имат работа със САЩ, отколкото с упадъка на Европа. Парадоксално, участието в украинския военен конфликт допълнително намали вече съществуващия упадък на ЕС в световната политика, тъй като ЕС прекъсна връзките си с Русия, член на „големия триъгълник“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че противно на изчисленията на Брюксел, Лондон, Париж и Берлин, "които вярваха, че тежката конфронтация с Русия ще увеличи тежестта на Европа на световната сцена, всъщност я намали".

Бившият финландски президент косвено признава това.

„ЕС изостави дипломацията в полза на войната, фиксира се върху Украйна и враждебността към Русия и с право плаща цената. И колкото по-навътре върви по този път, толкова по-малка ще бъде глобалната му роля“, подчерта сенаторът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми това показа

    5 10 Отговор
    Грозното лице на Европа. Те без много да му мислят бързо се фашизираха, както предишните им поколения. Европа в корена си има нещо фашистко и ни можа да се отърве и излекува. Май само с атомна война ще се излекуват?

    Коментиран от #4

    06:15 11.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    10 2 Отговор
    Ха плохое утро Рассия 😄
    Мне кажется че ситуацията е точно обратната -
    Русия стана Мем за подбив с отрицателна тежест на световната сцена и в социалните мрежи.
    Падна ли "обградения" Покровск или гладен медведь пак котел сънува за пабеда бълнува ?

    06:24 11.11.2025

  • 3 Свободен

    9 3 Отговор
    Кой го интересува какво мисли този?!
    Някакъв незнаен подмазвач с перчем от късния соц!
    Къде е Европа, къде е той?!

    Коментиран от #6

    06:26 11.11.2025

  • 4 Верно ли

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Еми това показа":

    БРЕ Рублоидиот?

    Коментиран от #7

    06:29 11.11.2025

  • 5 Мнението ми

    7 3 Отговор
    Какво твърди един кремълски боклук е без никакво значение... Достатъчно е да му видиш "прическата" и визията за да го оцениш.

    06:30 11.11.2025

  • 6 Европа къде е?

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    На гарата в Бомбай! Тези са Калкута, ама официалното му обявяване ще стане след 10-15 г. Сега само се заселват още и още не европейците. Халифатът обаче, вече е гарантиран.

    06:30 11.11.2025

  • 7 Верно е

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    Ще го усетиш в еврозоната на касата на бензиностанцията: "Не може да си платиш бензина, понеже преди 3 дена си заредил пълен резервоар.... Зеленият ти лимит за този месец изтече... "! Същото във Фантастико: "Не ти се полагат кюфтета. Имаш право само на 1 кг картофи..."! И на 30 получаваш СМС-ка: "Заразата ти от март пас вече се нулира. Останалите цифрови евра се изтриват..."!
    Е, това готина демокрация ли е?

    Коментиран от #9

    06:35 11.11.2025

  • 8 Този Дебил

    5 1 Отговор
    Да предложи
    Всички Кремълски Циреи
    Да си продадат
    Вилите и Палатите ,
    Имотите
    По Тузарските Курорти в Европа.

    Стига са обикаляли по Омразния и
    Враждебен Запад

    А и нека каже на Захарова
    Да спре да реве защо в Европа не издавали визи
    За Руски Изроди .

    Да си седят е Кочината
    Мусорите

    Коментиран от #10

    06:36 11.11.2025

  • 9 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Верно е":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    Коментиран от #12

    06:38 11.11.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Този Дебил":

    Само че "мусорите" вече запълват "чистата и спретната" Европа. Ще настане време те да си затварят границите за нас! Тука халифатът няма особено до ти хареса, ако си европеец!

    06:42 11.11.2025

  • 11 Ти да видиш

    0 1 Отговор
    Тези се удавят в собствените си л@йна,за Европа се загрижили.

    06:42 11.11.2025

  • 12 Не, ти доброволно

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Ще си дадеш ръчичката да те боцнат с поредната планде-вакса, понеже още вярваш в дядо Коледа и ще те заселят в Орландовци... При такива като тебе "планът по намаляване на населението" много бързо ще се изпълни. Блажени са вярващите!

    06:46 11.11.2025

  • 13 Хм...

    0 0 Отговор
    А каква е тежвстта на расия? Зависима от Китай и Северна Корея, от Иран, изхвърлена от Сирия, а вече и от Африка. В същото време изолирана от всички останали, при това вероятно за десетилетия.

    06:47 11.11.2025

