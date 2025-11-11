Участието в украинския конфликт допълнително намали ролята на Европа в световната политика. Това заяви сенатор Алексей Пушков, коментирайки думи на бившия финландски президент Саули Нийнистьо.

„Новите центрове на сила предпочитат да имат работа със САЩ, отколкото с упадъка на Европа. Парадоксално, участието в украинския военен конфликт допълнително намали вече съществуващия упадък на ЕС в световната политика, тъй като ЕС прекъсна връзките си с Русия, член на „големия триъгълник“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че противно на изчисленията на Брюксел, Лондон, Париж и Берлин, "които вярваха, че тежката конфронтация с Русия ще увеличи тежестта на Европа на световната сцена, всъщност я намали".

Бившият финландски президент косвено признава това.

„ЕС изостави дипломацията в полза на войната, фиксира се върху Украйна и враждебността към Русия и с право плаща цената. И колкото по-навътре върви по този път, толкова по-малка ще бъде глобалната му роля“, подчерта сенаторът.