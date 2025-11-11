Москва: Мощната конфронтация с Русия намали тежеста на Европа на световната сцена

Участието в украинския конфликт допълнително намали ролята на Европа в световната политика. Това заяви сенатор Алексей Пушков, коментирайки думи на бившия финландски президент Саули Нийнистьо.
„Новите центрове на сила предпочитат да имат работа със САЩ, отколкото с упадъка на Европа. Парадоксално, участието в украинския военен конфликт допълнително намали вече съществуващия упадък на ЕС в световната политика, тъй като ЕС прекъсна връзките си с Русия, член на „големия триъгълник“, написа Пушков в своя Telegram канал.
Той отбеляза, че противно на изчисленията на Брюксел, Лондон, Париж и Берлин, "които вярваха, че тежката конфронтация с Русия ще увеличи тежестта на Европа на световната сцена, всъщност я намали".
Бившият финландски президент косвено признава това.
„ЕС изостави дипломацията в полза на войната, фиксира се върху Украйна и враждебността към Русия и с право плаща цената. И колкото по-навътре върви по този път, толкова по-малка ще бъде глобалната му роля“, подчерта сенаторът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еми това показа
Коментиран от #4
06:15 11.11.2025
2 Pyccкий Карлик
Мне кажется че ситуацията е точно обратната -
Русия стана Мем за подбив с отрицателна тежест на световната сцена и в социалните мрежи.
Падна ли "обградения" Покровск или гладен медведь пак котел сънува за пабеда бълнува ?
06:24 11.11.2025
3 Свободен
Някакъв незнаен подмазвач с перчем от късния соц!
Къде е Европа, къде е той?!
Коментиран от #6
06:26 11.11.2025
4 Верно ли
До коментар #1 от "Еми това показа":БРЕ Рублоидиот?
Коментиран от #7
06:29 11.11.2025
5 Мнението ми
06:30 11.11.2025
6 Европа къде е?
До коментар #3 от "Свободен":На гарата в Бомбай! Тези са Калкута, ама официалното му обявяване ще стане след 10-15 г. Сега само се заселват още и още не европейците. Халифатът обаче, вече е гарантиран.
06:30 11.11.2025
7 Верно е
До коментар #4 от "Верно ли":Ще го усетиш в еврозоната на касата на бензиностанцията: "Не може да си платиш бензина, понеже преди 3 дена си заредил пълен резервоар.... Зеленият ти лимит за този месец изтече... "! Същото във Фантастико: "Не ти се полагат кюфтета. Имаш право само на 1 кг картофи..."! И на 30 получаваш СМС-ка: "Заразата ти от март пас вече се нулира. Останалите цифрови евра се изтриват..."!
Е, това готина демокрация ли е?
Коментиран от #9
06:35 11.11.2025
8 Този Дебил
Всички Кремълски Циреи
Да си продадат
Вилите и Палатите ,
Имотите
По Тузарските Курорти в Европа.
Стига са обикаляли по Омразния и
Враждебен Запад
А и нека каже на Захарова
Да спре да реве защо в Европа не издавали визи
За Руски Изроди .
Да си седят е Кочината
Мусорите
Коментиран от #10
06:36 11.11.2025
9 Хахахаха
До коментар #7 от "Верно е":Верно ли бре Рублоидиот?
Коментиран от #12
06:38 11.11.2025
10 Ха-ха-ха
До коментар #8 от "Този Дебил":Само че "мусорите" вече запълват "чистата и спретната" Европа. Ще настане време те да си затварят границите за нас! Тука халифатът няма особено до ти хареса, ако си европеец!
06:42 11.11.2025
11 Ти да видиш
06:42 11.11.2025
12 Не, ти доброволно
До коментар #9 от "Хахахаха":Ще си дадеш ръчичката да те боцнат с поредната планде-вакса, понеже още вярваш в дядо Коледа и ще те заселят в Орландовци... При такива като тебе "планът по намаляване на населението" много бързо ще се изпълни. Блажени са вярващите!
06:46 11.11.2025
13 Хм...
06:47 11.11.2025