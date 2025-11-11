Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: "Женско царство" край Одеса. В град Вилково мъжете се крият от мобилизация, останал е само кметът
  Тема: Украйна

The New York Times: "Женско царство" край Одеса. В град Вилково мъжете се крият от мобилизация, останал е само кметът

11 Ноември, 2025 06:24, обновена 11 Ноември, 2025 06:36 513 7

  • вилково-
  • одеса-
  • украйна-
  • мобилизация-
  • война

По-голямата част от мъжкото население в призовна възраст е избягало от принудителната мобилизация от TCC или се крие у дома, съобщава вестникът.

The New York Times: "Женско царство" край Одеса. В град Вилково мъжете се крият от мобилизация, останал е само кметът - 1
Вилково, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Град Вилково в Одеска област е изправен пред демографски проблем поради дейността на териториалния наборен център (военна комисия) в региона.

Твърди се, че жените сега контролират всички аспекти на живота в града, съобщава The New York Times.

Още новини от Украйна

„Жените са навсякъде. Те са окупирали всеки сектор и сега са на власт“, ​​коментира кметът Матвей Иванов, който по думите му сега е „единственият мъж“ в града.

Според американското издание населението на града е намаляло от 8000 на 5000 души. Повечето от мъжете в наборна възраст са избягали от принудителна мобилизация или се крият по домовете си, без да разкриват местонахождението си.

В Украйна бе обявена обща мобилизация от февруари 2022 г. и е удължавана няколко пъти. На фона на проблемите с набирането на армията, на 18 май 2024 г. влезе в сила закон, затягащ военните разпоредби, в резултат на което много категории наборници загубиха правото си на резерв или отсрочка. Критериите за здравословна годност за военна служба също бяха преразгледани. По-късно Министерството на отбраната разреши мобилизирането на хора с излекувана туберкулоза, рак и ХИВ, стига състоянието им да не се влошава.

За да изпълнят квотата си, служителите на наборните комисии са принудени буквално да ловуват мъже по улиците. Командирите на бойни части обаче отбелязват, че „мобилизираните“ по този начин често са негодни за служба и слабо мотивирани. Видеоклипове на принудителна мобилизация и конфликти между граждани и представители на наборните центрове редовно се публикуват в местните социални медии.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Где е - българската общност в Одеска област наброява 150 000 души, има пострадали деца ? 😁

    06:41 11.11.2025

  • 2 АМАH OT ИДИOTИ

    3 1 Отговор
    КАТО ПРИКЛЮЧИ КАCAПHИЦАТА И СЕ ВЪРНАТ ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ ФРОНТА, ПОЗНАЙТЕ КАКВО ЩЕ ИМ СЕ СЛУЧИ НА БAHДEPOВСКИТЕ OTPЕПКИ КОИТО ПОДКРЕПЯХА 3EЛEНOТO И3ПPАЖHЕHИЕ.
    🤣😝😆

    06:41 11.11.2025

  • 3 копейка

    4 3 Отговор
    Ако сме с Русия, Копейковците много бързо ще забравят за Русия. Те от Русия избягаха милион където им видят очите. На границата има стотици изоставени коли с които са успели да се доберат до там

    06:41 11.11.2025

  • 4 зеленчук

    0 1 Отговор
    Значи ако някоя забременее ще е от кмета /или от духа в мазето /

    Коментиран от #7

    06:43 11.11.2025

  • 5 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор
    Това са руски фейкове.

    06:45 11.11.2025

  • 6 Нормално бягат

    0 0 Отговор
    Там са украинските копейки.

    06:46 11.11.2025

  • 7 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "зеленчук":

    Не забравяй мобилизаторите! Същото е било в твоето село през Първата световна! Прадядото на фронта в Македония, деребеите оправят булките в тила и богатеят от спекула!

    06:47 11.11.2025