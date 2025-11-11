Град Вилково в Одеска област е изправен пред демографски проблем поради дейността на териториалния наборен център (военна комисия) в региона.

Твърди се, че жените сега контролират всички аспекти на живота в града, съобщава The New York Times.

„Жените са навсякъде. Те са окупирали всеки сектор и сега са на власт“, ​​коментира кметът Матвей Иванов, който по думите му сега е „единственият мъж“ в града.

Според американското издание населението на града е намаляло от 8000 на 5000 души. Повечето от мъжете в наборна възраст са избягали от принудителна мобилизация или се крият по домовете си, без да разкриват местонахождението си.

В Украйна бе обявена обща мобилизация от февруари 2022 г. и е удължавана няколко пъти. На фона на проблемите с набирането на армията, на 18 май 2024 г. влезе в сила закон, затягащ военните разпоредби, в резултат на което много категории наборници загубиха правото си на резерв или отсрочка. Критериите за здравословна годност за военна служба също бяха преразгледани. По-късно Министерството на отбраната разреши мобилизирането на хора с излекувана туберкулоза, рак и ХИВ, стига състоянието им да не се влошава.

За да изпълнят квотата си, служителите на наборните комисии са принудени буквално да ловуват мъже по улиците. Командирите на бойни части обаче отбелязват, че „мобилизираните“ по този начин често са негодни за служба и слабо мотивирани. Видеоклипове на принудителна мобилизация и конфликти между граждани и представители на наборните центрове редовно се публикуват в местните социални медии.