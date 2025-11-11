Москва осуетила отвличането на руски МиГ-31, оборудван с „Кинжал“, от украински и британски разузнавателни служби

Украйна и Великобритания подготвяли "мащабна провокация" с руски изтребител МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“, който планирали да отвлекат, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСБ).
Службата обяви, че е осуетила операция на украинското военно разузнаване и неговите британски служители за отвличане на руски МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“. Според ФСБ, Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната се е опитало да вербува руски пилоти, обещавайки им 3 милиона долара. ГУР е планирало да прекара отвлечения МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“, до базата на НАТО в Констанца, Румъния, където да бъде свален от силите за противовъздушна отбрана, съобщи ФСБ.
„Предприетите мерки са осуетили плановете на украинското и британското разузнаване за организиране на мащабна провокация“, подчерта ФСБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Макето
Коментиран от #10
07:12 11.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 дядото
Коментиран от #9
07:16 11.11.2025
5 Мааааал
До коментар #1 от "😄😂😄😂😄":О УМНИК-И Е ДОБРЕ ЧЕ ГО ДЕМОНСТРИРАШ
07:16 11.11.2025
6 Pyccкий Карлик
07:16 11.11.2025
7 Милен Фантазьоров
07:17 11.11.2025
8 Да добре
07:18 11.11.2025
9 Бабето
До коментар #4 от "дядото":Още три дня!
07:18 11.11.2025
10 МА ТЕ ИНГИЛИЗИТЕ
До коментар #2 от "Макето":СИ ПАДАТ ПО ГРУПОВИЯТ КЕКС
07:18 11.11.2025
11 Ха ха
Осуетили били🤣
07:18 11.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И ЛЪЖЛИВО ЩЕ ГИ
До коментар #3 от "Бай Араб":БУМ БУМ БУМ -ЩЕ ИМА МНОООГО ШУМ
07:19 11.11.2025
14 Факт
07:19 11.11.2025
15 Щирлиц
Коментиран от #18, #23, #41
07:20 11.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЖЕИМС БОНД
До коментар #15 от "Щирлиц":И УКРИЯ НЯМАШЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ ЦЯЛО ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ МЛАДИ ХОРА
07:24 11.11.2025
19 Бабето
07:26 11.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тити
07:28 11.11.2025
22 Оххххх! Боли!
07:32 11.11.2025
23 Ти май наистина
До коментар #15 от "Щирлиц":Не си наясно що за ретроградни твари са англо-саксонците и особено техните служби - амалгама от подлост, коварство и безрезервна жестокост и егоцентризъм! Тааа, пообразовай се - белким прогледнеш!
Коментиран от #61
07:33 11.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 россиян..
07:38 11.11.2025
29 БТР-56
Коментиран от #47
07:38 11.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гориил
07:44 11.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Свободен
Дори се е опитал да прелъсти Алина Кабаева, но тя всъщност е двоен агент!
07:45 11.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Безразсъдно
Коментиран от #46, #48, #65
07:47 11.11.2025
38 РЕАЛИСТ
Коментиран от #44
07:47 11.11.2025
39 Българин
07:54 11.11.2025
40 Ивелин Михайлов
До коментар #27 от "Едгар Хувър":Ти са разкарсй ма доларке
07:56 11.11.2025
41 Борис Джонсън
До коментар #15 от "Щирлиц":А на теб не ти се вярва май?
Я си отвори очите! Кой мислиш ме накара да ходя при Зеленски?
07:56 11.11.2025
42 Отвличане на руски МиГ-31
Според пилота, в месинджъра на Telegram към него се е свързал неизвестен човек, който се представил като служител на международната агенция Bellingcat (изданието е признато в Русия за медиен чуждестранен агент и е включено в списъка на нежеланите организации) на име Сергей Луговски. Скоро събеседникът изпрати "прескарта" и направи предложение за консултации срещу заплащане. Първоначално те обещаха 1 милион долара за отвличане, след това сумата беше увеличена на 3 милиона долара в случай на изтегляне на самолета заедно с ракетата от страната. Пилотът, както той каза, също е получил предложение за гражданство на една от западните страни и му са показани видеоклипове с големи суми пари. Според него кураторът е предложил да се организира обучение за кацане на самолета дистанционно от украинския пилот, а при обсъждането на сценария за отвличане е било планирано да се неутрализира командирът на екипажа във въздуха, като се приспи с отровно вещество.
В материала се отбелязва, че предполагаемият маршрут за отвличане е трябвало да мине над Черно море със симулиране на катастрофа, за да създаде впечатление за инцидент и да осигури прикритие за операцията. Пилотът потвърдил, че е отказал по-нататъшна комуникация и не е сътрудничил на събеседника, като е до
Коментиран от #50
08:00 11.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 456
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":Добро утро. Укрите нямат успехи на фронта ,но ако свалят един такъв МИГ 31 ,ще вдигнат вой до набесата ,видите ли не са толкова неуязвими ,ще могат да искат още пари ,а и другите държави може и да спрат да искат да купуват този самолет. С този ход ще се цели два заека. Видя се ,че западната техника не струва ,и държавите изявяват желание за руската. А от това боли. Нищо ,че Русия в момента техника не продава.
Коментиран от #55
08:02 11.11.2025
45 Във всички магарии, интриги и мръсотии
ЦРУ и Мосад са им кукли на конци!
08:02 11.11.2025
46 Безразсъдно
До коментар #37 от "Безразсъдно":Щом е възможно в ядрени реакции да встъпи околната среда, както при Цар бомба, това означава, че може да бъде взривена Земята. По опитен път е невъзможно и главно нежелателно това да се изучи. Затова е бил спрян проекта от 200 Мегатона, Посейдон, който сега е възобновен. Това е проект на съдия ден или възможно на края на планетата. По технологията на академик Сахаров, 200 Мегатона не е предел.
08:04 11.11.2025
47 Дедо ви
До коментар #29 от "БТР-56":Жиффф ли си още бе наборе ,че голяма част от нашия набор 1956 са вече на едно по добро място ?
08:04 11.11.2025
48 Корекция!
До коментар #37 от "Безразсъдно":Бомбата е била 57 мегатона! Първоначалният проект е бил над 100мегатона, но учените в СССР са се поуплашили от непредвидими последствия!
08:05 11.11.2025
49 Всичко е добре,
08:06 11.11.2025
50 Алллпу, чат бота,
До коментар #42 от "Отвличане на руски МиГ-31":идея какво е куратор имаш ли? Ма четете барем кво ви праща Мутростакановна за публикуване, знам, че го е превеждал безаналогов руски машинен преводач, ама...
"Куратор"... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #64
08:07 11.11.2025
51 Изтрихте ме, ама нищо, нали затова сте
08:09 11.11.2025
52 Операция "Борсук"
08:11 11.11.2025
53 Гост
08:15 11.11.2025
54 ти да видиш
08:16 11.11.2025
55 Наивник! Идеята на британското разузнава
До коментар #44 от "456":с това е : Артикъл 5 !!!
Това им е последната надежда! Без значение колко народ ще измре от източна Европа, където се надяват да стане патакламата! Зельо е просто "Йес мен", който драпа също за това отдавна.
08:17 11.11.2025
56 ООрана държава
08:17 11.11.2025
57 Мишел
08:20 11.11.2025
58 -ГРОзЕН ГРОзЕф
08:25 11.11.2025
59 А пилота ще катапултира ли
Коментиран от #67
08:25 11.11.2025
60 Гай Турий
Коментиран от #68
08:29 11.11.2025
61 Боко
До коментар #23 от "Ти май наистина":Я по тихо да не дойда у вас на гости докато тебе те нема.
08:29 11.11.2025
62 ЕЕЕЕЕХ ТИЯ БРИТАНЦИИИУ
08:29 11.11.2025
63 факуса
08:30 11.11.2025
64 Ало, ало!
До коментар #50 от "Алллпу, чат бота,":Има си Гугул транслейт тия неща! Не знеш ли?
08:33 11.11.2025
65 факуса
До коментар #37 от "Безразсъдно":ами играе,и те имат 2,9трилиона държавен дълг,изобщо всички "богати "са фалирали и само война ги оправя ама искат русия да я започне ама путин не иска,а дълговете растат,та затуй е бавенето от руска страна,затуй и ползват предимно познато оръжие и пробваха малко от новото,затуй и основната армия си стои извън бойни действия
08:37 11.11.2025
66 и адин мармон
08:39 11.11.2025
67 Я пък тоя
До коментар #59 от "А пилота ще катапултира ли":Да не са луди да му дадат три милиона!
Пилота заедно със самолета.
Важното в това, ако е истина, да се покаже, че Русия атакува НАТО.
08:39 11.11.2025
68 Ами странна война
До коментар #60 от "Гай Турий":Странна война и странно поведение, да не кажа продажно... Деца, жени, роднини на голяма част от управленския елит в Русия е изнесен на запад, ту заради учение, ту заради сигурност, бизнес и ала-бала... Цялата тая група със сигурност е наблюдава и е подложена на изучаване, вербовки и действия в ущърб на родината. Руснаците масово излизат в чужбина, екскурзии, почивки, шляят се по курорти, където са хвърлени мрежи на противниковите тайни служби. В страната едни воюват, а други продължават волния си живот с развлечения и гуляи. Ако е война като при Сталин, границите се затварят, излизане с разрешение, всички в чужбина стават заподозрени за поставили се в услуга на врага и т.н. Що за странна война, лъжата да СВО отдавна издъхна??!
08:45 11.11.2025