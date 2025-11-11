Москва осуетила отвличането на руски МиГ-31, оборудван с „Кинжал“, от украински и британски разузнавателни служби

Украйна и Великобритания подготвяли "мащабна провокация" с руски изтребител МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“, който планирали да отвлекат, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСБ).

Службата обяви, че е осуетила операция на украинското военно разузнаване и неговите британски служители за отвличане на руски МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“. Според ФСБ, Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната се е опитало да вербува руски пилоти, обещавайки им 3 милиона долара. ГУР е планирало да прекара отвлечения МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“, до базата на НАТО в Констанца, Румъния, където да бъде свален от силите за противовъздушна отбрана, съобщи ФСБ.

„Предприетите мерки са осуетили плановете на украинското и британското разузнаване за организиране на мащабна провокация“, подчерта ФСБ.