Москва осуетила отвличането на руски МиГ-31, оборудван с „Кинжал“, от украински и британски разузнавателни служби
  Тема: Украйна

11 Ноември, 2025 07:06

Целта била изтребителят да достигне до база на НАТО край Констанца, където да бъде свален

Москва осуетила отвличането на руски МиГ-31, оборудван с „Кинжал“, от украински и британски разузнавателни служби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Великобритания подготвяли "мащабна провокация" с руски изтребител МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“, който планирали да отвлекат, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСБ).

Службата обяви, че е осуетила операция на украинското военно разузнаване и неговите британски служители за отвличане на руски МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“. Според ФСБ, Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната се е опитало да вербува руски пилоти, обещавайки им 3 милиона долара. ГУР е планирало да прекара отвлечения МиГ-31, оборудван със система „Кинжал“, до базата на НАТО в Констанца, Румъния, където да бъде свален от силите за противовъздушна отбрана, съобщи ФСБ.

Още новини от Украйна

„Предприетите мерки са осуетили плановете на украинското и британското разузнаване за организиране на мащабна провокация“, подчерта ФСБ.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Макето

    59 6 Отговор
    Яко им дупе сега.

    Коментиран от #10

    07:12 11.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дядото

    90 10 Отговор
    много,твърде много се церемоните с укрофашистите.защо и докога

    Коментиран от #9

    07:16 11.11.2025

  • 5 Мааааал

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "😄😂😄😂😄":

    О УМНИК-И Е ДОБРЕ ЧЕ ГО ДЕМОНСТРИРАШ

    07:16 11.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    9 51 Отговор
    Четири Года весны - новия руски шпионски блокбъстър. В ролята на Щирлиц - Сергей Лебедев, несъществуващ координатор на несъществуващо руско опълчение в Одеса 😁👍

    07:16 11.11.2025

  • 7 Милен Фантазьоров

    9 31 Отговор
    Голям фантазьор е наш Ганеф

    07:17 11.11.2025

  • 8 Да добре

    62 5 Отговор
    На урките не им стига акъла, някой друг го е измислил плана.

    07:18 11.11.2025

  • 9 Бабето

    7 24 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    Още три дня!

    07:18 11.11.2025

  • 10 МА ТЕ ИНГИЛИЗИТЕ

    39 2 Отговор

    До коментар #2 от "Макето":

    СИ ПАДАТ ПО ГРУПОВИЯТ КЕКС

    07:18 11.11.2025

  • 11 Ха ха

    10 42 Отговор
    Те им направиха Паяжината насред Русия 😂....
    Осуетили били🤣

    07:18 11.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И ЛЪЖЛИВО ЩЕ ГИ

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Араб":

    БУМ БУМ БУМ -ЩЕ ИМА МНОООГО ШУМ

    07:19 11.11.2025

  • 14 Факт

    5 3 Отговор
    Пешовски работи!

    07:19 11.11.2025

  • 15 Щирлиц

    8 44 Отговор
    Службите непременно трябва да са украински и британски. Въобще, ако не са тия британци да развалят рахата на Мирна Рyccия до сега Рyccкий язик щеше да се говори по цял свят, а границите на Рyccия щяха да се простират от Северния до Южния полюс, но лошите британци пречат!

    Коментиран от #18, #23, #41

    07:20 11.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЖЕИМС БОНД

    38 5 Отговор

    До коментар #15 от "Щирлиц":

    И УКРИЯ НЯМАШЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ ЦЯЛО ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ МЛАДИ ХОРА

    07:24 11.11.2025

  • 19 Бабето

    7 31 Отговор
    Това е провокация от страна на руските служби да се смея!

    07:26 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тити

    7 26 Отговор
    Явно рашистите сценаристи доста им работи мозъка ще има нова сапунка.

    07:28 11.11.2025

  • 22 Оххххх! Боли!

    31 5 Отговор
    И тая нощ ни забиха кинжалите! Увеличаваме подкупа на 5 милиона. Дано някой се излъже, а ние ще го свалим и ще се хвалим пред Запада, да ни даде още пари!

    07:32 11.11.2025

  • 23 Ти май наистина

    40 3 Отговор

    До коментар #15 от "Щирлиц":

    Не си наясно що за ретроградни твари са англо-саксонците и особено техните служби - амалгама от подлост, коварство и безрезервна жестокост и егоцентризъм! Тааа, пообразовай се - белким прогледнеш!

    Коментиран от #61

    07:33 11.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 россиян..

    30 3 Отговор
    Рано или късно всеки си получава заслуженото,албионците ще отговарят с пановете и бандерците дето батисаха севернио поток..много лесно ще разширим ламанша,разбира се-без да искаме

    07:38 11.11.2025

  • 29 БТР-56

    4 27 Отговор
    Руски глупости на триъгълници - пак...

    Коментиран от #47

    07:38 11.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гориил

    24 2 Отговор
    Всички руски бойни самолети са оборудвани със системи за самоунищожение. Пилотите са наясно с това и не правят опити за самоубийство.Няма смисъл да хвалим украинските и британските разузнавателни служби. Те не са толкова хитри или умни.

    07:44 11.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Свободен

    3 18 Отговор
    Участвал е лично Джеймс Бонд, но Путин е прозрял коварството му!
    Дори се е опитал да прелъсти Алина Кабаева, но тя всъщност е двоен агент!

    07:45 11.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Безразсъдно

    22 3 Отговор
    При изпитанието на Цар бомба, която е била 50 Мегатона, започва протичането на неизвестни ядрени реакции, освен теоретично изчислените. В ядрени реакции влиза околната среда. Поразено е всичко в радиус 500 километра, което е разстоянието от Калотина до Варна. Една такава бомба е достатъчна за целия Балкански полуостров. Това е една от причините да бъде замразен проекта Посейдон, където зарядът е 200 Мегатона. Англия играе покер със собственото си съществуване.

    Коментиран от #46, #48, #65

    07:47 11.11.2025

  • 38 РЕАЛИСТ

    17 0 Отговор
    Нещо не схванах. Хем ще купят руските пилоти с по 3 милиона, хем после самолетът ще бъде свален в Констанца с ПВО. Абе, нали им трябва изтребителя и Кинжала цели целенички, че цялата натовска мисъл още не е достатъчна , да си направят хиперзвукови ракета.

    Коментиран от #44

    07:47 11.11.2025

  • 39 Българин

    4 8 Отговор
    От статията се разбира, че брутанците служат на ГУР! И как човек да не се възхищава на украинците, при това положение?!?

    07:54 11.11.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Едгар Хувър":

    Ти са разкарсй ма доларке

    07:56 11.11.2025

  • 41 Борис Джонсън

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Щирлиц":

    А на теб не ти се вярва май?
    Я си отвори очите! Кой мислиш ме накара да ходя при Зеленски?

    07:56 11.11.2025

  • 42 Отвличане на руски МиГ-31

    8 2 Отговор
    През есента на 2024 г. Киев и западните куратори са се опитали да наемат руски пилот, който да отвлече изтребител МиГ-31 с ракета "Кинжал". Това е потвърдил самият пилот в интервю за телевизионния канал "Звезда".
    Според пилота, в месинджъра на Telegram към него се е свързал неизвестен човек, който се представил като служител на международната агенция Bellingcat (изданието е признато в Русия за медиен чуждестранен агент и е включено в списъка на нежеланите организации) на име Сергей Луговски. Скоро събеседникът изпрати "прескарта" и направи предложение за консултации срещу заплащане. Първоначално те обещаха 1 милион долара за отвличане, след това сумата беше увеличена на 3 милиона долара в случай на изтегляне на самолета заедно с ракетата от страната. Пилотът, както той каза, също е получил предложение за гражданство на една от западните страни и му са показани видеоклипове с големи суми пари. Според него кураторът е предложил да се организира обучение за кацане на самолета дистанционно от украинския пилот, а при обсъждането на сценария за отвличане е било планирано да се неутрализира командирът на екипажа във въздуха, като се приспи с отровно вещество.
    В материала се отбелязва, че предполагаемият маршрут за отвличане е трябвало да мине над Черно море със симулиране на катастрофа, за да създаде впечатление за инцидент и да осигури прикритие за операцията. Пилотът потвърдил, че е отказал по-нататъшна комуникация и не е сътрудничил на събеседника, като е до

    Коментиран от #50

    08:00 11.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 456

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    Добро утро. Укрите нямат успехи на фронта ,но ако свалят един такъв МИГ 31 ,ще вдигнат вой до набесата ,видите ли не са толкова неуязвими ,ще могат да искат още пари ,а и другите държави може и да спрат да искат да купуват този самолет. С този ход ще се цели два заека. Видя се ,че западната техника не струва ,и държавите изявяват желание за руската. А от това боли. Нищо ,че Русия в момента техника не продава.

    Коментиран от #55

    08:02 11.11.2025

  • 45 Във всички магарии, интриги и мръсотии

    9 0 Отговор
    по света има пръст британскотото разузнаване!

    ЦРУ и Мосад са им кукли на конци!

    08:02 11.11.2025

  • 46 Безразсъдно

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Безразсъдно":

    Щом е възможно в ядрени реакции да встъпи околната среда, както при Цар бомба, това означава, че може да бъде взривена Земята. По опитен път е невъзможно и главно нежелателно това да се изучи. Затова е бил спрян проекта от 200 Мегатона, Посейдон, който сега е възобновен. Това е проект на съдия ден или възможно на края на планетата. По технологията на академик Сахаров, 200 Мегатона не е предел.

    08:04 11.11.2025

  • 47 Дедо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "БТР-56":

    Жиффф ли си още бе наборе ,че голяма част от нашия набор 1956 са вече на едно по добро място ?

    08:04 11.11.2025

  • 48 Корекция!

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Безразсъдно":

    Бомбата е била 57 мегатона! Първоначалният проект е бил над 100мегатона, но учените в СССР са се поуплашили от непредвидими последствия!

    08:05 11.11.2025

  • 49 Всичко е добре,

    12 0 Отговор
    но не е добре, че не се съобщава в статията, че случая е от 2024 г. Е и всички знаем какво стана с пилота преди това на руски отвлечен хиликоптер за Украйна. Почина човека в един гараж в Испания без да иска.

    08:06 11.11.2025

  • 50 Алллпу, чат бота,

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Отвличане на руски МиГ-31":

    идея какво е куратор имаш ли? Ма четете барем кво ви праща Мутростакановна за публикуване, знам, че го е превеждал безаналогов руски машинен преводач, ама...
    "Куратор"... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #64

    08:07 11.11.2025

  • 51 Изтрихте ме, ама нищо, нали затова сте

    2 0 Отговор
    четирихилядници! 🤣🤣🤣

    08:09 11.11.2025

  • 52 Операция "Борсук"

    5 2 Отговор
    След операцията "Паяжина" Буданов планира операция "Борсук". Лично Буданов дресира борсуци, които да подкопаят Кремъл и да заложат мощен украински взрив под кабинета на Путин!

    08:11 11.11.2025

  • 53 Гост

    8 0 Отговор
    И сато цъфнат 2 подводници в пристанището на Констанца ще има, оооо, сори, объркахме се...

    08:15 11.11.2025

  • 54 ти да видиш

    5 0 Отговор
    Поредният провал на Джеймс Бондичук😂

    08:16 11.11.2025

  • 55 Наивник! Идеята на британското разузнава

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "456":

    с това е : Артикъл 5 !!!
    Това им е последната надежда! Без значение колко народ ще измре от източна Европа, където се надяват да стане патакламата! Зельо е просто "Йес мен", който драпа също за това отдавна.

    08:17 11.11.2025

  • 56 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Както от преди втората световна, американци и британци крадът технологии от русия, повечето им успехи са в следствие шпионаж, кражби и вербуване на учени

    08:17 11.11.2025

  • 57 Мишел

    2 0 Отговор
    САЩ НатО нямат хиперзвукови оръжия и изостават при тези оръжия с няколко десетилетия от Русия, Китай, Северна Корея, Иран, Индия. Кинжал е примамлива плячка , за да сложат край на 25 годишни неуспешни опити по създаването му.

    08:20 11.11.2025

  • 58 -ГРОзЕН ГРОзЕф

    2 0 Отговор
    ПАК ТИА РУСНАЦИ МИ ПРЕЕЕЕЕ.АХА СХЕМАТА

    08:25 11.11.2025

  • 59 А пилота ще катапултира ли

    1 0 Отговор
    преди свалянето на самолета??? Как е в плана?

    Коментиран от #67

    08:25 11.11.2025

  • 60 Гай Турий

    4 1 Отговор
    Така ще бъде, докато Путин се прави на хуманист и доказва, че е мекушав. Липсата на строги, дори жестоки военни правила, закони и наказания в период на война срещу НАТО, това е меко казано глупост. Опазването на личните данни и професионална дейност, адреси и обкръжение на военните и специализираните сили на държавата, техните контакти, следва да са под засилени мерки за секретност и строги ограничения. Тази обстановка допринася за понасянето на много жертви и огромни щети за народ и държава.

    Коментиран от #68

    08:29 11.11.2025

  • 61 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ти май наистина":

    Я по тихо да не дойда у вас на гости докато тебе те нема.

    08:29 11.11.2025

  • 62 ЕЕЕЕЕХ ТИЯ БРИТАНЦИИИУ

    3 0 Отговор
    НАСЯКЪДЕ се бутат АЛБИОНА АЛБИОНА И АКУ ИЗЧЕЗНЕ ПОД ВОДА НА НИИИИКОЙ НЯМА ДА ТЪГУВА ЗА ТЯХ. СТОЛЕТИЯ КРАДЯХА ОТ ИНДИЯ И АФРИКА СЯ КЪТ ИМ СА СЕКНА КРАНЧЕТО СА ПОЩРЪКЛЯЛИ...

    08:29 11.11.2025

  • 63 факуса

    3 0 Отговор
    ха ха ,а бе длъжници, и що ви е таз калпава техника,нали имате ефки грипове тайфуни миражи,до руската"скрап" ли опряхте,вземете се гръмнете

    08:30 11.11.2025

  • 64 Ало, ало!

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Алллпу, чат бота,":

    Има си Гугул транслейт тия неща! Не знеш ли?

    08:33 11.11.2025

  • 65 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Безразсъдно":

    ами играе,и те имат 2,9трилиона държавен дълг,изобщо всички "богати "са фалирали и само война ги оправя ама искат русия да я започне ама путин не иска,а дълговете растат,та затуй е бавенето от руска страна,затуй и ползват предимно познато оръжие и пробваха малко от новото,затуй и основната армия си стои извън бойни действия

    08:37 11.11.2025

  • 66 и адин мармон

    0 0 Отговор
    свиваше ганжа

    08:39 11.11.2025

  • 67 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "А пилота ще катапултира ли":

    Да не са луди да му дадат три милиона!
    Пилота заедно със самолета.
    Важното в това, ако е истина, да се покаже, че Русия атакува НАТО.

    08:39 11.11.2025

  • 68 Ами странна война

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Гай Турий":

    Странна война и странно поведение, да не кажа продажно... Деца, жени, роднини на голяма част от управленския елит в Русия е изнесен на запад, ту заради учение, ту заради сигурност, бизнес и ала-бала... Цялата тая група със сигурност е наблюдава и е подложена на изучаване, вербовки и действия в ущърб на родината. Руснаците масово излизат в чужбина, екскурзии, почивки, шляят се по курорти, където са хвърлени мрежи на противниковите тайни служби. В страната едни воюват, а други продължават волния си живот с развлечения и гуляи. Ако е война като при Сталин, границите се затварят, излизане с разрешение, всички в чужбина стават заподозрени за поставили се в услуга на врага и т.н. Що за странна война, лъжата да СВО отдавна издъхна??!

    08:45 11.11.2025

