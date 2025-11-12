Ахмед ал-Шараа пред Washington Post: Дамаск споделя стратегически интереси с Москва

Дамаск споделя стратегически интереси с Москва и се нуждае от нейния глас като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заяви временният сирийски президент Ахмед ал-Шараа в интервю за Washington Post.

„Имаме нужда от Русия, защото тя е постоянен член на Съвета за сигурност. Имаме нужда нейният глас да бъде на наша страна по определени въпроси и имаме стратегически интереси с нея. Не искаме да тласкаме Русия към алтернативни или други решения на сирийския въпрос“, каза той.

През октомври сирийският министър на информацията Хамза ал-Мустафа заяви пред РИА Новости, че Дамаск е отворен за развитие на отношения с Москва, която той определи за "активна сила".

Същия месец руският президент Владимир Путин и ал-Шараа проведоха разговори. Както обясни вицепремиерът Александър Новак, страните обсъдиха сътрудничество в различни области - енергетиката, транспорта, развитието на туризма, здравеопазването и културните и хуманитарни въпроси.