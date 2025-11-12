Новини
Свят »
Сирия »
Ахмед ал-Шараа пред Washington Post: Дамаск споделя стратегически интереси с Москва

Ахмед ал-Шараа пред Washington Post: Дамаск споделя стратегически интереси с Москва

12 Ноември, 2025 02:54, обновена 12 Ноември, 2025 02:58 556 2

  • сирия-
  • русия-
  • отношениа-
  • оон-
  • ахмед ал-шараа

Сирия се нуждае от гласа на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заяви временният президент на страната

Ахмед ал-Шараа пред Washington Post: Дамаск споделя стратегически интереси с Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дамаск споделя стратегически интереси с Москва и се нуждае от нейния глас като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заяви временният сирийски президент Ахмед ал-Шараа в интервю за Washington Post.

„Имаме нужда от Русия, защото тя е постоянен член на Съвета за сигурност. Имаме нужда нейният глас да бъде на наша страна по определени въпроси и имаме стратегически интереси с нея. Не искаме да тласкаме Русия към алтернативни или други решения на сирийския въпрос“, каза той.

През октомври сирийският министър на информацията Хамза ал-Мустафа заяви пред РИА Новости, че Дамаск е отворен за развитие на отношения с Москва, която той определи за "активна сила".

Същия месец руският президент Владимир Путин и ал-Шараа проведоха разговори. Както обясни вицепремиерът Александър Новак, страните обсъдиха сътрудничество в различни области - енергетиката, транспорта, развитието на туризма, здравеопазването и културните и хуманитарни въпроси.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амин ал-Тафанах ал-Танаебах

    0 0 Отговор
    Те горките всичко си споделят.

    03:07 12.11.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Информационният тероризъм в България е толкова силен,че който се интересува за дадено политическо събитие е добре да чете първоизточника ,а не логореята на някакъв купен клоун

    03:36 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания