Вучич: Европа се готви за война с Русия, Сърбия е между чука и наковалнята

Вучич: Европа се готви за война с Русия, Сърбия е между чука и наковалнята

12 Ноември, 2025 03:37, обновена 12 Ноември, 2025 03:47

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич смята, че европейските страни се готвят за евентуален военен конфликт с Русия.

„Като анализирам фактите, стигам до заключението, че война между Европа и Русия става все по-очевидна. Това не са просто празни новини. Всички се готвят за нея“, каза Вучич по Pink TV в понеделник, коментирайки изявлението на френския началник на Генералния щаб Фабиен Мандон, че френската армия трябва да е готова за сблъсък с Русия след три до четири години.

Вучич заяви още, че Сърбия се намира „между чука и наковалнята“ в контекста на целите, преследвани от западните страни и Русия.

Той добави, че Сърбия трябва да продължи да укрепва армията си, за да се защити. „Трябва да продължим да укрепваме армията. Въоръжаваме се разумно. Трябва да продължим да инвестираме сериозно, за да защитим страната си“, отбеляза той.

Вучич заяви още, цитиран от БТА, че е един обикновен човек и не е безгрешен.

„Те може да са безгрешни, аз не съм. Аз съм просто обикновен човек, нищо повече“, добави президентът, визирайки своите политически противници.

На 1 ноември, когато бе обявен Ден на траур в Сърбия по повод една година от трагедията в Нови Сад, където 16 души загинаха, а един бе тежко ранен след срутване на козирката на местната жп гара, Вучич се извини на протестиращите студенти за всички негативни коментари, които е отправил по техен адрес през последните 12 месеца.

От година Сърбия е обхваната от антиправителствени демонстрации, начело на които застанаха студенти, блокиращи над 60 факултета. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

Вучич отново призова Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви в Нови Сад, да спре да гладува.

Година и един ден след като на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад, Хърка обяви безсрочна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград и поиска Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори, а виновните за инцидента да бъдат осъдени.

Сръбският президент каза, че е провел "уважителен разговор" по телефона с Хърка и е отговорил на някои нейни въпроси, но не навлезе в подробности.

Вучич заяви, че ще продължи да се бори Хърка да прекрати гладната си стачка.

Стотици сърби, начело със студенти, демонстрираха в Белград срещу плана на властите да съборят бившия Генерален щаб на югославската армия, за да позволят на чуждестранни инвеститори да построят на негово място луксозен хотелски комплекс, свързван с Джаред Кушнер - зетя на американския президент Доналд Тръмп, предаде БНР.

Снимка: ЕПА/БГНЕС



Преди четири дни Скупщината подкрепи законопроект, с който класифицира презастрояването на обекта като спешен проект и по този начин ускори процеса по издаване на разрешителни за нов строеж.

Сградата е знакова за сърбите, тъй като бе сред мишените на натовските бомбардировки от 1999 година, отбелязва агенция Франс прес. Компания, свързвана с Кушнер, се сдоби с 99-годишен наем на терена през миналата година, малко след като местните власти отмениха статута му на "културен обект".

Президентът Александър Вучич застана зад проекта като посочи, че инвеститорите ще вложат в него поне 650 милиона евро и ще направят Белград много по-привлекателна дестинация за туристи.

"Те дават 650 милиона евро, а ние ще получаваме 28,5 процента от приходите. Хората трябва да очакват с нетърпение един изключителен проект", каза Вучич и припомни, че инвестиционното намерение на Къшнър включва и вграждането в луксозната постройка на мемориал в памет на жертвите от бомбардировките на НАТО в края на 90-те години на 20-ти век в Белград.

Темата е чувствителна в Сърбия, защото засяга сгради, бомбардирани няколко пъти през 1999 г. по време на въздушната кампания на НАТО, водена от САЩ, чиято цел беше да се прекрати войната в Косово (1998-1999 г.).


  • 1 Коя

    3 0 Отговор
    Европа?
    Тази на урсула,микрон,калас и други грешки на природата или тази на здравомислещите поне 80%?

    03:48 12.11.2025

