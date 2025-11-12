Критиките на американския президент Доналд Тръмп към действията на Русия в Украйна са неоснователни, заяви бившият служител на ЦРУ и Държавния департамент Лари Джонсън в интервю за ТАСС.

„Относно критиките за бавен напредък и бавно придвижване, той или получава грешна разузнавателна информация, или представя погрешно това, което му се казва“, каза Джонсън.

Той припомни, че руският президент Владимир Путин обяви през септември, че над 700 000 войници са разположени на линията на съприкосновение. Това означава, че Русия сега може „да действа на по-широк фронт от преди“, твърди експертът. „В същото време, военните части на Украйна намаляват, а не се увеличават. Така че просто има голям дисбаланс, неоспоримо предимство за Русия и неоспорима слабост за Украйна. „И това ще става все по-очевидно през следващите месеци“, подчерта Джонсън.

Той е служил в ЦРУ, първо на оперативни, а след това на аналитични длъжности. След като напуска агенцията в Лангли, Джонсън е заместник-началник на Бюрото за борба с тероризма на Държавния департамент.

„По време на битката за Сталинград, Русия разполага приблизително 700 000 войници за период от четири месеца, а след това още един милион, за да обкръжи 6-та армия на фелдмаршал фон Паулус“, отбеляза Джонсън. „Русия сега трябва да измине 1300 километра с по-малко войски, отколкото при Сталинград.“

„Това е просто въпрос на бройка личен състав, нищо повече“, заключи Джонсън.

На практика никой от вътрешния кръг на ​​президента не е заинтересован от нормализиране на отношенията между Вашингтон и Москва, продължи той, отговаряйки отрицателно на въпроса дали според него е възможно истинско сближаване между САЩ и Русия и затопляне на отношенията им при сегашната американска администрация.

„Не мисля. Ако зависеше единствено от Тръмп, тогава вероятно да. Но, за съжаление, Доналд Тръмп е ужасен в преценката на характерите. Той има "талант" да назначава грешните хора на определени позиции. И се обгради с неоконсерватори, които нямат никакъв интерес от нормализиране на отношенията с Русия“, каза Джонсън.

Според експерта Тръмп „е имал много възможности да предприеме стъпки, жестове на добра воля към Москва“, за да покаже, че е „сериозен“. „Мисля например за възстановяване на директните полети между САЩ и Русия. Той не го направи. Или за връщане на незаконно иззета руска дипломатическа собственост в Съединените щати. Това също не е направено. Доколкото си спомням, той дори не е номинирал кандидат за нов американски посланик в Москва. Някой, който би имал влияние и ключов глас пред Белия дом".

Експертът посочи държавния секретар на САЩ Марко Рубио, шефа на Пентагона Пийт Хегсет и министъра на финансите Скот Бесент като основните противници на подобряването на руско-американските отношения във висшите ешелони на властта във Вашингтон. „След това има хора от второ ниво като старши директора по борбата с тероризма Себастиан Горка“, продължи Джонсън.

„Единственият“, убеден е той, „който вероятно може да се посочи като имащ стабилно мнение за Русия, е Джей Ди Ванс. Уиткоф има добри отношения с Дмитриев, но официално не е част от правителството“, смята анализаторът.

Той критикува неотдавнашната лична атака на Бесент срещу Дмитриев по американски телевизионен канал. „Каква унизителна глупост от страна на Бесент! Това само създава допълнително напрежение“, каза Джонсън.