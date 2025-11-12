Москва съобщава за стотици жертви при дронови удари по цивилни цели

Общо 392 души са били убити при атаки с дронове срещу цивилни обекти в Русия в периода от януари до края на октомври 2025 г. Това заяви пред вестник „Известия“ посланикът по особени поръчения на руското външно министерство Родион Мирошник, цитиран от агенция ТАСС, предава News.bg.

По думите му, 3205 души са били ранени при подобни удари, сред които 195 непълнолетни. Сред загиналите има 22 деца, уточнява дипломатът.

Мирошник посочва, че от началото на Втората световна война насам общият брой на загиналите цивилни е достигнал 7175 души, а 17 617 са били ранени. Той допълва, че дроновете вече са основният инструмент за атаки срещу цивилното население.

„Около 80% от пострадалите са жертви на удари с дронове - това означава, че една от всеки три-четири жертви е пострадала именно от такъв тип нападение. Ако сравним например месеците юли и септември, броят на жертвите се е увеличил с около една трета“, заяви Мирошник.