Новини
Свят »
Русия »
Русия наложи забрана за влизане на 30 японци в отговор на санкциите на Токио

Русия наложи забрана за влизане на 30 японци в отговор на санкциите на Токио

12 Ноември, 2025 09:10 551 12

  • русия-
  • забрана-
  • санкции-
  • токио

Сред засегнатите са дипломати, журналисти и учени - Москва определя мярката като безсрочна

Русия наложи забрана за влизане на 30 японци в отговор на санкциите на Токио - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани, включително на служител на японското външно министерство, в отговор на санкциите, въведени от Токио заради войната в Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В изявление на руското външно министерство се посочва, че мерките са „безсрочни“ и засягат няколко журналисти, учени и държавни служители. Сред санкционираните лица е и говорителят на японското външно министерство Тошихиро Китамура.

През септември японското правителство въведе нови санкции срещу руски компании, физически лица и организации, припомня агенцията. Освен това Япония ограничи вноса на руски суров петрол, следвайки примера на западните съюзници. Въпреки това Токио продължава да получава енергийни ресурси от руския остров Сахалин, въпреки призивите на САЩ към своите партньори да прекратят икономическите връзки с Москва.

Япония протестира срещу решението на Русия и изрази „съжаление“ за него, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара по време на брифинг. Той подчерта, че контактите между гражданите на двете държави остават важни, и обвини Москва, че прехвърля вината за войната в Украйна върху други страни.

На въпрос как британската забрана за застраховане на руския втечнен газ може да повлияе на енергийния внос от Сахалин и дали Япония планира нови санкции срещу Москва, Кихара отказа да коментира. Той добави, че Токио ще действа за постигане на мир в Украйна, като същевременно защитава своите национални интереси.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винченцо Андолини

    1 5 Отговор
    А така.
    Японци - не.
    Японки - да.
    Умно и практично.

    Коментиран от #5

    09:12 12.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    3 12 Отговор
    Трудолюбивите японци няма къде да живеят, а маскалите с дървените кенефи се ширят.
    Няма справедливост на тоя свят!
    Върнете Курилите бе, маскали!

    Коментиран от #8, #11

    09:13 12.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    4 6 Отговор
    Это пuздец, японци в шок 😄😄😄

    09:14 12.11.2025

  • 4 Един

    2 8 Отговор
    А японците си преместиха катаната от другата страна.

    09:14 12.11.2025

  • 5 Боже, колко де били

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Винченцо Андолини":

    има в тази територия. Няма дори какво да кажат, но драскат.

    09:15 12.11.2025

  • 6 Дрът русофил

    0 8 Отговор
    Русофила иска Тойота, не иска масквич!
    Нали е де бил!

    Коментиран от #10

    09:17 12.11.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    У Епониа по принцип има забрана за резани бимбили, така,че половината татароменгяни и без туй са недопускаеми. Останалита полвина са самнителни шо са им роднини.

    09:23 12.11.2025

  • 8 Да те питам

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    А ти искаш ли само първите 3 букви да ти върнем?

    09:25 12.11.2025

  • 9 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    След Хирошима и Нагазаки, каквото и да направят японците им е простено, вече са генетично увредени.
    Всички видяхме как прегръщат американците.

    09:32 12.11.2025

  • 10 Хи хи

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дрът русофил":

    Русофилът кара Тойота правена от турски поробители, и не ще да чува за освободителска жигулка.

    09:33 12.11.2025

  • 11 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Юсюфчо , вие що не върнете Северен Кипър ?

    09:34 12.11.2025

  • 12 Сериозен ей

    0 1 Отговор
    Кой пък се е забързал да идва във ваща кочина

    09:52 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания