Русия наложи забрана за влизане на 30 японци в отговор на санкциите на Токио

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани, включително на служител на японското външно министерство, в отговор на санкциите, въведени от Токио заради войната в Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В изявление на руското външно министерство се посочва, че мерките са „безсрочни“ и засягат няколко журналисти, учени и държавни служители. Сред санкционираните лица е и говорителят на японското външно министерство Тошихиро Китамура.

През септември японското правителство въведе нови санкции срещу руски компании, физически лица и организации, припомня агенцията. Освен това Япония ограничи вноса на руски суров петрол, следвайки примера на западните съюзници. Въпреки това Токио продължава да получава енергийни ресурси от руския остров Сахалин, въпреки призивите на САЩ към своите партньори да прекратят икономическите връзки с Москва.

Япония протестира срещу решението на Русия и изрази „съжаление“ за него, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара по време на брифинг. Той подчерта, че контактите между гражданите на двете държави остават важни, и обвини Москва, че прехвърля вината за войната в Украйна върху други страни.

На въпрос как британската забрана за застраховане на руския втечнен газ може да повлияе на енергийния внос от Сахалин и дали Япония планира нови санкции срещу Москва, Кихара отказа да коментира. Той добави, че Токио ще действа за постигане на мир в Украйна, като същевременно защитава своите национални интереси.