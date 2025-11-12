Украйна временно отстрани министъра на правосъдието заради корупционно разследване

Украинското правителство временно отстрани от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко, съобщи премиерът Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Решението идва на фона на разследване на голям корупционен скандал в енергийния сектор.
Галушченко, който преди заемаше поста енергиен министър, е обект на следствени действия, обяви вчера неговото министерство.
Не е уточнено дали действията са пряко свързани с разследването на Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ), което разглежда корупция в енергетиката.
1 побърканяк
09:26 12.11.2025
2 име
Коментиран от #28
09:27 12.11.2025
3 Копейки,
Коментиран от #9, #29
09:27 12.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Винченцо Андолини
Гъба попиваща парите на всички иди0ти даващи й.
Чакай да ти ги върне някога окрайната, чакай...
09:29 12.11.2025
7 онзи
09:29 12.11.2025
8 Трол
Коментиран от #11
09:29 12.11.2025
9 Един от интелигентните начини
До коментар #3 от "Копейки,":да се скриеш от света е да те обявят за мъртъв.
09:32 12.11.2025
10 Златен Кен.еф
09:32 12.11.2025
11 Жеко
До коментар #8 от "Трол":В украйна има чувството за студ . Студеничко стана вече а ток нема .
09:32 12.11.2025
12 Софиянец
09:33 12.11.2025
13 Сталин
А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.
Коментиран от #17
09:33 12.11.2025
14 Копейкиииии
09:34 12.11.2025
15 стоян георгиев
09:35 12.11.2025
16 накратко
09:35 12.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Я пък тоя
Правят реформи, борят се с корупцията...
А дали ще има Украйна, само един Бог знае.
Коментиран от #26
09:36 12.11.2025
19 Pyccкий Карлик
Украинския добитък трябва да стои на фронта.
Ежедневни хайки, обиски по домовете за уклонисти.
Европа и България трябва да почнем екстрадиране на украински граждани да усилим фронта.
Фронта в който патравата руска мечка Четири Года дава луди жертви, пари, ресурси. Война в Украйна - Мир в Европа 👍
Коментиран от #23
09:40 12.11.2025
20 Всички тези
09:42 12.11.2025
21 Бедняшката русофилска иззмет
09:43 12.11.2025
22 Фон Дер
Това прегръщане не е случайно и безплатно... както казват, за някои войната е и бизнес!
Коментиран от #24
09:44 12.11.2025
23 джудж ,
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Започвам да те харесвам , ама без,,патравата,, ! Нали знаеш , че във война няма как да няма жертви ...?! Важен е крайният резултат , нали ?
Коментиран от #25
09:44 12.11.2025
24 Ваксър
До коментар #22 от "Фон Дер":Също както при ваксините!
09:46 12.11.2025
25 Pyccкий Карлик
До коментар #23 от "джудж ,":".. Важен е крайният резултат , нали ?.."
Без украйна и Мирна Русия ? 😁
09:50 12.11.2025
26 ами
До коментар #18 от "Я пък тоя":е все нещо ше остане и за европа - западните украински покрайнини например
09:51 12.11.2025
27 Мани,мани...!
09:53 12.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хе,хе...!
До коментар #3 от "Копейки,":Готвача не бе убит...?!
Чисто и просто Готвачо,бе... сготвен!
Кратко и ясно!
Други въпроси?!
09:56 12.11.2025
30 Шопо
09:58 12.11.2025