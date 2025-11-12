Новини
Свят »
Украйна »
Украйна временно отстрани министъра на правосъдието заради корупционно разследване
  Тема: Украйна

Украйна временно отстрани министъра на правосъдието заради корупционно разследване

12 Ноември, 2025 09:25 645 30

  • украйна-
  • отстрани-
  • корупционно дело-
  • министър-
  • правосъдието

Герман Галушченко е обект на следствени действия в контекста на енергийния сектор

Украйна временно отстрани министъра на правосъдието заради корупционно разследване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинското правителство временно отстрани от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко, съобщи премиерът Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Решението идва на фона на разследване на голям корупционен скандал в енергийния сектор.

Галушченко, който преди заемаше поста енергиен министър, е обект на следствени действия, обяви вчера неговото министерство.

Не е уточнено дали действията са пряко свързани с разследването на Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ), което разглежда корупция в енергетиката.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    19 2 Отговор
    Бухахаха оти зеления е света вода ненапита.

    09:26 12.11.2025

  • 2 име

    17 6 Отговор
    Апък управляващите в Руската Федерация ограничиха достъпа до ток, интернет, телевизия, радио, вода и парно на цялата територия на република Бандеристан! Няма такова нещо Украйна, има три републики: ДНР, ЛНР и Бандеристан.

    Коментиран от #28

    09:27 12.11.2025

  • 3 Копейки,

    0 16 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #9, #29

    09:27 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Винченцо Андолини

    17 0 Отговор
    Ах 0крайна, ох 0крайна......
    Гъба попиваща парите на всички иди0ти даващи й.
    Чакай да ти ги върне някога окрайната, чакай...

    09:29 12.11.2025

  • 7 онзи

    20 0 Отговор
    Бият ги по всички направления , те тръгнали с корупцията да се занимават ! Белият байрак и да се приключва вече , че аман от укрински идиотщини !

    09:29 12.11.2025

  • 8 Трол

    14 0 Отговор
    В Украйна има усещане за корупция.

    Коментиран от #11

    09:29 12.11.2025

  • 9 Един от интелигентните начини

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки,":

    да се скриеш от света е да те обявят за мъртъв.

    09:32 12.11.2025

  • 10 Златен Кен.еф

    19 0 Отговор
    На Зеления клоун портфейла Тимур Миндич издириха ли го?

    09:32 12.11.2025

  • 11 Жеко

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    В украйна има чувството за студ . Студеничко стана вече а ток нема .

    09:32 12.11.2025

  • 12 Софиянец

    11 0 Отговор
    Фашистите се разпърдяха нещо 😅

    09:33 12.11.2025

  • 13 Сталин

    19 1 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.

    Коментиран от #17

    09:33 12.11.2025

  • 14 Копейкиииии

    2 9 Отговор
    Не ви ли е жал поне малко за кобзончетата? Ха ха. Ония от мъглата с маторите в Покровск станали на кървава мъгла ха ха. ХАХ. Да влизат следващите.

    09:34 12.11.2025

  • 15 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    Краварите си търсят парите, хихихи! Знаят, че киефските фашисти са крали яко!

    09:35 12.11.2025

  • 16 накратко

    12 1 Отговор
    С корупцията отвличат вниманието за пердаха на фронта . Лошото време ,,помагало ,, на руснаците да напредват ......Голям смях - това лошо време само за руснаците ли е ?! Ха-ха ! Бият ги като маче у дувар , те се хвалят , че побеждават .

    09:35 12.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я пък тоя

    13 0 Отговор
    Хахахаха, Украйна се подготвя да влиза в ЕС.
    Правят реформи, борят се с корупцията...
    А дали ще има Украйна, само един Бог знае.

    Коментиран от #26

    09:36 12.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    3 7 Отговор
    Без никакво значение кой, какво що !!!
    Украинския добитък трябва да стои на фронта.
    Ежедневни хайки, обиски по домовете за уклонисти.
    Европа и България трябва да почнем екстрадиране на украински граждани да усилим фронта.
    Фронта в който патравата руска мечка Четири Года дава луди жертви, пари, ресурси. Война в Украйна - Мир в Европа 👍

    Коментиран от #23

    09:40 12.11.2025

  • 20 Всички тези

    8 0 Отговор
    Действия са в резултат ва американците който подкрепиха независимо НАБУ. Ако не бяха те Зеленски искаше да е подчинено именно на главния прокурор. Но американците спретнаха митинг, нещо не виждано в Украйна, там със закон са забранени правата на хората, ва човека въобще. Но американците си търсят парите потънали в Украйна, не че ще ги намерят но ги търсят.

    09:42 12.11.2025

  • 21 Бедняшката русофилска иззмет

    1 3 Отговор
    От нова година и тя ще получава заплата в Евро.

    09:43 12.11.2025

  • 22 Фон Дер

    8 0 Отговор
    А сега ще гледаме как фондерлаен ще си защитава кучето -касичка Зеленски.
    Това прегръщане не е случайно и безплатно... както казват, за някои войната е и бизнес!

    Коментиран от #24

    09:44 12.11.2025

  • 23 джудж ,

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Започвам да те харесвам , ама без,,патравата,, ! Нали знаеш , че във война няма как да няма жертви ...?! Важен е крайният резултат , нали ?

    Коментиран от #25

    09:44 12.11.2025

  • 24 Ваксър

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фон Дер":

    Също както при ваксините!

    09:46 12.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "джудж ,":

    ".. Важен е крайният резултат , нали ?.."

    Без украйна и Мирна Русия ? 😁

    09:50 12.11.2025

  • 26 ами

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Я пък тоя":

    е все нещо ше остане и за европа - западните украински покрайнини например

    09:51 12.11.2025

  • 27 Мани,мани...!

    2 0 Отговор
    Така се разсмърдя на Корупция от тая Крайна,та се не трае...!

    09:53 12.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки,":

    Готвача не бе убит...?!
    Чисто и просто Готвачо,бе... сготвен!
    Кратко и ясно!
    Други въпроси?!

    09:56 12.11.2025

  • 30 Шопо

    1 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    09:58 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания