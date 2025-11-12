САЩ проучват изграждането на временна база близо до Газа

Американските военни разглеждат възможността да изградят временна база, способна да приюти до 10 000 души в близост до Ивицата Газа, сочи вътрешен документ за обществени поръчки, цитиран от Bloomberg News, предава News.bg.

Инициативата е част от усилията на САЩ за създаване на международна стабилизационна сила, която да наблюдава примирието между Израел и Хамас.

Военноморските сили на САЩ са поискали от предварително одобрени компании ценова оферта за временна, самоподдържаща се военна база, способна да поддържа 10 000 души и да осигури 10 000 кв. фута офисна площ за период от 12 месеца. Искането, изпратено на 31 октомври, посочва потенциалното място като „близо до Газа, Израел“. Отговорите се очакват до 3 ноември.

Американски представители уточняват, че проектът е в ранен етап и не предвижда участие на американски войски. Базата би могла да служи като логистичен център за международната стабилизационна сила, работеща съвместно с Израел и Египет по осигуряване на примирието и подпомагане на възстановяването след повече от две години конфликт.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит отрече, че има одобрено решение за подобен проект: „Тази история се основава на един-единствен лист хартия, създаден от случайни хора във военните. Подобен план не е бил разгледан или одобрен от най-високите нива на правителството и не трябва да се счита за официален план в Близкия изток.“

Запитванията за информация като това не представляват официални търгове, но дават индикации за намеренията на федералните агенции. Сред изискванията са цялостен план за сигурност, включително контрол на достъпа, реакция при заплахи и управление на масови инциденти.

На въпрос за перспективата за изграждане на голяма американска база, говорител на израелската армия, подполковник Надав Шошани, заяви, че няма нищо конкретно за споделяне. Израел разчита на американска военна помощ и оборудване, но рядко допуска американска база на своя територия, като до момента тези бази са били малки.

„Работим заедно с американците и различни партньори по отношение на бъдещето в Газа. На масата са различни идеи“, каза Шошани.

Според документа, изпълнителят ще трябва да предостави цялостно решение, което включва управление на вода и отпадъци, производство на електроенергия, перални услуги, надеждна комуникационна мрежа, медицинска клиника и три хранения на ден за всички 10 000 души.

Компаниите, които отговарят на условията, участват в процес на възлагане WEXMAC (Световен експедиционен договор за многократно възлагане), управляван от Командването на военноморските системи за снабдяване на ВМС на САЩ. Подобна процедура беше използвана и през юли за договор на стойност 1,26 милиарда долара за изграждане на палатков лагер с 5000 легла във военна база в Ел Пасо.