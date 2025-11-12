Новини
Свят »
САЩ »
САЩ проучват изграждането на временна база близо до Газа

САЩ проучват изграждането на временна база близо до Газа

12 Ноември, 2025 10:55 557 11

  • сащ-
  • газа-
  • израел-
  • база

Проектът е част от планирана международна стабилизационна сила, но Белият дом отрича официално одобрение

САЩ проучват изграждането на временна база близо до Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските военни разглеждат възможността да изградят временна база, способна да приюти до 10 000 души в близост до Ивицата Газа, сочи вътрешен документ за обществени поръчки, цитиран от Bloomberg News, предава News.bg.

Инициативата е част от усилията на САЩ за създаване на международна стабилизационна сила, която да наблюдава примирието между Израел и Хамас.

Военноморските сили на САЩ са поискали от предварително одобрени компании ценова оферта за временна, самоподдържаща се военна база, способна да поддържа 10 000 души и да осигури 10 000 кв. фута офисна площ за период от 12 месеца. Искането, изпратено на 31 октомври, посочва потенциалното място като „близо до Газа, Израел“. Отговорите се очакват до 3 ноември.

Американски представители уточняват, че проектът е в ранен етап и не предвижда участие на американски войски. Базата би могла да служи като логистичен център за международната стабилизационна сила, работеща съвместно с Израел и Египет по осигуряване на примирието и подпомагане на възстановяването след повече от две години конфликт.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит отрече, че има одобрено решение за подобен проект: „Тази история се основава на един-единствен лист хартия, създаден от случайни хора във военните. Подобен план не е бил разгледан или одобрен от най-високите нива на правителството и не трябва да се счита за официален план в Близкия изток.“

Запитванията за информация като това не представляват официални търгове, но дават индикации за намеренията на федералните агенции. Сред изискванията са цялостен план за сигурност, включително контрол на достъпа, реакция при заплахи и управление на масови инциденти.

На въпрос за перспективата за изграждане на голяма американска база, говорител на израелската армия, подполковник Надав Шошани, заяви, че няма нищо конкретно за споделяне. Израел разчита на американска военна помощ и оборудване, но рядко допуска американска база на своя територия, като до момента тези бази са били малки.

„Работим заедно с американците и различни партньори по отношение на бъдещето в Газа. На масата са различни идеи“, каза Шошани.

Според документа, изпълнителят ще трябва да предостави цялостно решение, което включва управление на вода и отпадъци, производство на електроенергия, перални услуги, надеждна комуникационна мрежа, медицинска клиника и три хранения на ден за всички 10 000 души.

Компаниите, които отговарят на условията, участват в процес на възлагане WEXMAC (Световен експедиционен договор за многократно възлагане), управляван от Командването на военноморските системи за снабдяване на ВМС на САЩ. Подобна процедура беше използвана и през юли за договор на стойност 1,26 милиарда долара за изграждане на палатков лагер с 5000 легла във военна база в Ел Пасо.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Янките си взеха паметника на летците и се изнасят от България.Честита свобода Българи!

    10:59 12.11.2025

  • 2 Българин.

    7 0 Отговор
    Сатанистите и евреите се укрепяват навсякъде!

    11:00 12.11.2025

  • 3 Някой

    5 1 Отговор
    Газа не е част от Израел. По решения на ООН в бившата колония на Великобритания Палестина се създават 2 държави и зони към никоя от двете държави.
    От самото начало казах, че трябва чужди войски по границата на Израел, да не излизат от там. И ПВО да не прелитат отгоре, освен по коридори за пътнически и транспортни полети.

    11:02 12.11.2025

  • 4 Близо до Газа

    7 0 Отговор
    Да не вземат китайците или руснаците да си направят някоя военна база във Венесуела, близо до Мадуро. Така, за баланс на силите.

    11:04 12.11.2025

  • 5 Да ви кажа

    5 0 Отговор
    Под предлога “международна стабилизационна сила” кравибойс изграждат бази за контролиран терор на определена локация. После като видят зора и бягат през глава. Историята помни.

    11:05 12.11.2025

  • 6 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    10 000 кв. фута офисна площ .....

    11:06 12.11.2025

  • 7 каза Шошани

    1 0 Отговор
    Че няма какво да каже ....

    11:08 12.11.2025

  • 8 И то много точно бре

    3 0 Отговор
    потенциалното място като „близо до Газа, Израел“..... Египет? ЛИВАН? И защо да не е в самата Гааза ....

    11:10 12.11.2025

  • 9 Тц тц тц тц

    4 0 Отговор
    Ей, много хитри тия. Евреите ги натиснаха за база и хоп желанието се изпълнява. Ще им хранят войската за да имат пълен контрол над ивицата Газа.

    11:16 12.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    НАГЛИ КРАВАРИ, ВСЯКО ВРЕМЕННО НЕЩО,Е ПОСТОЯННО НЕЩО

    11:17 12.11.2025

  • 11 АХАХАХА мафиоти Сър

    4 0 Отговор
    Какво стана с международното право? Русия може ли да си изгради военна база край Лондонистан?

    11:25 12.11.2025