Австралийски съд не позволява на Русия да си построи ново посолство в Канбера

Австралийски съд не позволява на Русия да си построи ново посолство в Канбера

12 Ноември, 2025 11:43

Закон за национална сигурност отменя договора за наем, Москва може да получи обезщетение

Австралийски съд не позволява на Русия да си построи ново посолство в Канбера - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Най-висшият съд на Австралия единодушно потвърди закон, който блокира строителството на ново руско посолство в столицата Канбера, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Решението се основава на съображения за национална сигурност и отменя договора за наем на парцел, разположен на около 300 метра от сградата на Парламента.

Русия притежаваше договор за наем на този парцел и планираше да построи нова сграда, която да замени по-старата си дипломатическа мисия. През 2023 г. обаче австралийското правителство прие Закон за вътрешните работи, след като получи „много ясни съвети за сигурност относно риска, който представлява ново руско присъствие толкова близо до Парламента“, заяви премиерът Антъни Албанезе.

Русия оспори закона пред Върховния съд, твърдейки, че парламентът не е упълномощен да приема такъв акт според конституцията. Днес съдът постанови, че законът валидно се позовава на правомощието на парламента да конфискува земя при „справедливи условия“, като уточни, че Москва има право на обезщетение.

В Telegram руското посолство в Австралия посочи, че „внимателно ще проучи текста на решението“.

Историята на имота датира от 2008 г., когато Русия осигури 99-годишен договор за наем за дипломатическо ползване, като плати 2,75 милиона австралийски долара. Строителството на новото посолство започна, но не беше завършено, а съществуващата сграда се намира в предградието Грифит.

Австралийското правителство подчертава, че анулирането на договора е законно, тъй като обезщетение по конституцията се изисква само, ако имотът е придобит за конкретна употреба, което не е случаят тук. Съдът потвърди, че липсата на предложение за използване или заявление за земята прави обезщетението „неуместно“ извън изискванията на конституцията.

Главният прокурор на Австралия Мишел Роуланд приветства решението: „Австралия винаги ще отстоява своите ценности и ние ще отстояваме своята национална сигурност.“


