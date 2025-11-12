САЩ натискат Турция да прекъсне енергийните си връзки с Русия преди изтичането на договорите с „Газпром“

През декември изтичат договорите между „Газпром“ и турската компания Botas за доставки на газ, който осигурява половината от потреблението на страната. В същото време Съединените щати призовават Турция да прекъсне енергийните си връзки с Москва, съобщава руският портал РБК, предава Фокус.
В прессъобщение на Държавния департамент от 10 ноември, публикувано след срещата на държавния секретар Марко Рубио с турския външен министър Хакан Фидан, се посочва: „Съединените щати подчертаха призива на президента Тръмп към всички съюзници по НАТО да прекратят закупуването на руски енергоносители, за да помогнат за прекратяването на продължаващата война в Украйна.“
Турция е третият по обем купувач на руски петрол след Китай и Индия, като внася около 300 хиляди барела на ден - приблизително 10% от износа на руски петрол от морските пристанища. Страната също така купува около 22 млрд. кубически метра газ от „Газпром“ чрез газопроводите „Блумпоток“ и „Турски поток“. След ограничаването на доставките за европейските клиенти Турция стана вторият по обем чуждестранен купувач на руски газ след Китай, като на нея се падат около 28% от износа на „Газпром“ за далечни страни.
Текущите договори между „Газпром“ и Botas изтичат на 31 декември, а двете страни водят преговори за тяхното удължаване с запазване на настоящите обеми, съобщават източници на Bloomberg.
След санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ турските нефтопреработвателни заводи започнаха да ограничават покупките на руски петрол. Един от най-големите заводи - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), собственост на азербайджанската SOCAR, планира доставки през декември от Ирак, Казахстан и други неруски източници. Същевременно нефтопреработвателят Tupras също е намалил закупуването на руски суровини.
1 Ганя Путинофила
Хариза на путин 4 милиарда пари на племето за нея!
Коментиран от #4, #12
14:38 12.11.2025
2 На турчин вяра да нямаш!
Коментиран от #7, #8
14:40 12.11.2025
3 честен ционист
Коментиран от #10, #15
14:41 12.11.2025
4 честен ционист
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":На тръбата убавото й е, че е двупосочна..
14:42 12.11.2025
5 МирО
Коментиран от #19
14:42 12.11.2025
6 Фес в ЕС
Коментиран от #11, #16
14:43 12.11.2025
7 така е
До коментар #2 от "На турчин вяра да нямаш!":Турция е член на НАТО а изкупи втора употреба Миражите на Великобритания и Катар, докато преди това близо 900 турски фирми участваха в пройзводството на F35.
14:44 12.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "На турчин вяра да нямаш!":А това, да НАТИСКАШ една страна да спре договора си с друга, НЕ Е ЛИ НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА на тази страна 🤔❓
Ама то ПО ПЕЙКИ, какво разбират от политика❗
Коментиран от #13
14:45 12.11.2025
9 Пич
14:48 12.11.2025
10 Иван
До коментар #3 от "честен ционист":Когато се отказахме от Южен поток, Путин не каза, че прекратява проекта, а каза че го замразява.
Още тогава ми беше ясно, че рано или късно ще има тръба за Варна.
Само да приключи войната и ще видиш, че проекта ще се размрази!
Турците са гадове и извиват яко ръцете за много пари!
14:48 12.11.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Фес в ЕС":Турция е почти половината на ЕсеС , а и 97% е в Азия❗
14:49 12.11.2025
12 Да , ама НЕ .
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Коя тръба бе Юсюфе ? Боко и евроатлантиците ни се отказаха от Южен поток . Ако говориш за Турските поток , средствата за него са Руски . Турция не мисля , че участва . А ако ББ не беше построил българската отсечка от Турски - Балкански , така и изпадахме от газовата карта .
Коментиран от #14
14:49 12.11.2025
13 явер
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти не си ли чувал за правилото на по-силният, като не искат да слушат турците ще им спрат тока по други параграфи. Предлагат им нещата да не се усложняват и да не става по-трудният начин, пък те да правят каквото си искат и да бъдат независими.
Коментиран от #17, #24
14:51 12.11.2025
14 само дето
До коментар #12 от "Да , ама НЕ .":Балкански поток е 100% финансиран от България. Русия си плаща транзитни такси.
Коментиран от #18
14:51 12.11.2025
15 Иван
До коментар #3 от "честен ционист":И още едно доказателство за това.
Когато правеха Балкански поток, на границата с Турция направиха реверсивна компресорна станция.
Т.е. сега се нагнетява газта в едната посока, но след време може да се обърне посоката на газта.
14:52 12.11.2025
16 Да бе , да ?! 😜
До коментар #6 от "Фес в ЕС":Първо , не сегашната хибридна война срещу Русия има значение за членството на Турция , а окупирания от нея северен Кипър . Второ - на турците защо им е ЕС ? Те и сега имат неограничени права за износ на стоки в ЕС ( за разлика от квотите за българите ) .
14:54 12.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "явер":Това не в отговор на въпроса,
а само потвърждение ЗА НАМЕСА ❗
Каквато САШтинците правят още от НЕУСПЕШНИЯ СИ ОПИТ ЗА ПРЕВРАТ В Турция❗
14:55 12.11.2025
18 Да , ама НЕ .
До коментар #14 от "само дето":Къде съм казал друго ? Турски го финансираха руснаците , а българската отсечка - Балкански го финансира България . А затова , че не построихме Южен поток , ЗАТОВА сега ще плащаме на турския Боташ !
14:58 12.11.2025
19 Схема
До коментар #5 от "МирО":И Лукойл ще си добавят с друго име ...
14:58 12.11.2025
20 може може
15:02 12.11.2025
21 Това
15:02 12.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #25, #26
15:08 12.11.2025
24 Учуден
До коментар #13 от "явер":"Ти не си ли чувал за правилото на по-силният"
Ами защо ревете тогава че Русия нападнала Украйна - нали важело правилото на по-силния. Или то важи само за господарите ви.
15:10 12.11.2025
25 Помнещ
До коментар #23 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":"за Коледа 1$=1000 тоалетни рублички"
Ха ха ха, аз още чакам 1 долар да стане 200 рубли а вие обещавахте още 2022 че това ще станело до месец. Много сте щедри в обещанията ама до сега нито едно не се е сбъднало.
За сметка на това Русия стана 4-та иконоомика в света и първа в Европа и то според господарите ти.
15:13 12.11.2025
26 Толкова
До коментар #23 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":ли Ти стига пипето че дори не можеш да напишеш едно изречение без да обиждаш!?
15:17 12.11.2025
27 Българин
Да се смееш ли да плачеш ли на нескопосаните опити на краварите за шантаж - ама не всички държави са наведени на тях и някои си гледат интереса. Краварите усилено тикат Турция към БРИКС.
15:18 12.11.2025