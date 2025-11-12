САЩ натискат Турция да прекъсне енергийните си връзки с Русия преди изтичането на договорите с „Газпром“

През декември изтичат договорите между „Газпром“ и турската компания Botas за доставки на газ, който осигурява половината от потреблението на страната. В същото време Съединените щати призовават Турция да прекъсне енергийните си връзки с Москва, съобщава руският портал РБК, предава Фокус.

В прессъобщение на Държавния департамент от 10 ноември, публикувано след срещата на държавния секретар Марко Рубио с турския външен министър Хакан Фидан, се посочва: „Съединените щати подчертаха призива на президента Тръмп към всички съюзници по НАТО да прекратят закупуването на руски енергоносители, за да помогнат за прекратяването на продължаващата война в Украйна.“

Турция е третият по обем купувач на руски петрол след Китай и Индия, като внася около 300 хиляди барела на ден - приблизително 10% от износа на руски петрол от морските пристанища. Страната също така купува около 22 млрд. кубически метра газ от „Газпром“ чрез газопроводите „Блумпоток“ и „Турски поток“. След ограничаването на доставките за европейските клиенти Турция стана вторият по обем чуждестранен купувач на руски газ след Китай, като на нея се падат около 28% от износа на „Газпром“ за далечни страни.

Текущите договори между „Газпром“ и Botas изтичат на 31 декември, а двете страни водят преговори за тяхното удължаване с запазване на настоящите обеми, съобщават източници на Bloomberg.

След санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ турските нефтопреработвателни заводи започнаха да ограничават покупките на руски петрол. Един от най-големите заводи - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), собственост на азербайджанската SOCAR, планира доставки през декември от Ирак, Казахстан и други неруски източници. Същевременно нефтопреработвателят Tupras също е намалил закупуването на руски суровини.