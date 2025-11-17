Обрат по случая "Епстийн": Тръмп е за отваряне на досиетата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп препоръчва на депутатите от Републиканската партия да гласуват в Камарата на представителите за публикуването на документите по случая със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Време е да се разкрият документите, „защото нямаме какво да крием“, написа той в Truth Social.

Досега Тръмп се противопоставяше категорично на разкриването на документите за разследването по случая. Опозиционните демократи, но и някои от републиканците на Тръмп, обаче настояват за това от месеци, пише германската обществена медия АРД

Над 40 републиканци подкрепят искането?

През уикенда американските медии съобщиха, че подкрепата в Камарата на представителите за отварянето на досиетата нараства. Там републиканците имат мнозинство с 219 срещу 214 места. Но в партията на Тръмп има депутати, които явно се противопоставят на волята на американския президент по този случай и заедно с демократите подкрепят инициативата.

Конгресменът демократ Ро Кхана, един от инициаторите на петицията за разкриване на досиетата "Епстийн", заяви в неделя, че очаква повече от 40 републиканци да гласуват в подкрепа на искането. Така Тръмп би бил бламиран в Камарата на представителите.

Също и нейният председател Майк Джонсън се обяви за оповестяване на документите с аргумента, че това ще разсее съмненията за участие на Тръмп . Досега американският президент отхвърляше такава възможност и определяше цялото шумене по темата като клеветническа кампания на демократите и дори нареди на правосъдната министерство да разследва връзките на известни демократи с Епстийн, припомня АРД.

В Сената се очертава по-голяма съпротива

Остава неясно дали документите наистина ще бъдат оповестени публично. Ако Камарата на представителите в Конгреса на САЩ гласува в подкрепа на това, са необходими още две стъпки: Сенатът – втората камара в Конгреса – също трябва да даде своето съгласие. Там републиканците също имат мнозинство и според американските медии се очаква искането да срещне по-сериозна съпротива. Освен това американският президент трябва да удостовери с подписа си, че Министерството на правосъдието може да отвори досиетата от разследването.

Спекулации след смъртта на Епстийн

Влиятелният американски мултимилионер Епстийн е злоупотребявал систематично с непълнолетни момичета и млади жени в продължение на години и ги е предоставял на други насилници. След ареста и осъждането му като престъпник, Епстийн почина през 2019 г. на 66-годишна възраст в затвора. Според извършената аутопсия той се е самоубил в килията си, посочва АРД.

Внезапната смърт на Епстийн и широките му контакти в американското висше общество предизвикаха спекулации за това, че влиятелни кръгове може да са замесени. Преди ареста му известни личности и милиардери често са го посещавали, включително Тръмп е ходил на негови партита, показват видеа от тези посещения. По случая има обширна документация, от която досега е известна само откъслечна информация, посочва още АРД.

По време на предизборната кампания Тръмп обеща да разкрие изцяло досиетата "Епстийн" . Тъй като това обещание не беше изпълнено от встъпването му в длъжност през януари, президентът е под нарастващ натиск. Вътрешнопартийният спор по този въпрос сред републиканците напоследък се изостри. Така например Тръмп скъса с дългогодишната си поддръжничка Марджъри Тейлър Грийн, защото крайнодясната депутатка се застъпи за разкриването на досиетата.