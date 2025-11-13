Новини
Рубио: Москва отправи искане, с което Киев не може да се съгласи. Изчерпахме всички варианти за санкции срещу Русия

13 Ноември, 2025 02:56, обновена 13 Ноември, 2025 06:50 6 770 60

Европа решава за конфискация на руските активи, но това крие непредвидими последици, предупреди държавният секретар на САЩ

Рубио: Москва отправи искане, с което Киев не може да се съгласи. Изчерпахме всички варианти за санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

"Трябва да преценим дали Русия търси споразумение в Украйна. Москва отправи искане, с което Киев не може да се съгласи".

Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери след срещата на външните министри на Г-7 в Онтарио.

Той добави, че Вашингтон „може да се ръководи само от това, което наблюдава“, като същевременно призна, че руските въоръжени сили са „постигнали някои успехи“ в Донбас.

Рубио каза, че евентуалната конфискация на замразени руски активи на Запад може да доведе до "непредвидени последици".

„Това действие може да има неочаквани последици. Но не мога да направя официално изявление по този въпрос в момента“, подчерта държавният секретар на САЩ.

„Ние сме наясно с тези европейски усилия. Очевидно има няколко страни, които не са във възторг от идеята, но това са европейски въпроси“, поясни Рубио.

В публикувано по-рано съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата им в Канада се отбелязва, че те продължават да обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна.

Съединените щати на практика са изчерпали възможностите си за налагане на нови антируски санкции, заяви Рубио.

„Не са ни останали много[възможности да наложим санкции. Изчерпваме целите, за които можем да наложим санкции“, каза той.

Рубио допълни, че Вашингтон вече е наложил ограничения срещу „големите петролни компании“ на Русия. „Не знам какво друго трябва да се направи“, добави държавният секретар, отбелязвайки, че смята, че Европа трябва да предприеме по-проактивни мерки срещу така наречения сенчест флот.

Обявеното намерение на президента на САЩ Доналд Тръмп да възобнови ядрените опити включва и системите за доставка, заяви Рубио.

„Тръмп обеща да тества нашите ядрени възможности, което включва и системите за доставка“, каза той пред репортери.

Според държавния секретар решението на американския лидер да проведе евентуални опити произтича от желанието да се гарантира безопасността на ядрените оръжия.

Съединените щати разглеждат предложенията на Русия за запазване на количествените ограничения по новия договор START за още една година, отделяйки този въпрос от украинския конфликт, обяви Рубио.

„Те публично изразиха известен интерес към това. Така че ние го обмисляме. И мисля, че го отделяме от целия украински контекст“, каза американският дипломат, коментирайки новия договор START.

Той призна, че Вашингтон в момента не води „активен, открит“ диалог с Москва относно по-нататъшни действия по новия договор START. „Има разговори относно потенциални дискусии с руснаците“, отбеляза държавният секретар. Той също така увери, че „контактите с тях се поддържат ежедневно“, макар и не на министерско ниво. Рубио потвърди, че се обсъждат и „въпроси, свързани с работата на посолствата“ на двете страни, както и бъдещето на новия договор START.

Както Москва, така и Вашингтон смята, че следващата среща между Путин и Тръмп трябва да доведе до конкретен резултат в уреждането на конфликта в Украйна, заяви Рубио.

„Мисля, че и двете страни се съгласиха, че следващия път, когато нашите президенти се срещнат, трябва да има конкретен резултат“, каза той, описвайки телефонния си разговор с руския външен министър Сергей Лавров на 20 октомври.

„Трябва да знаем, че има реален шанс за положителен резултат“, добави Рубио. „И бихме искали това да се случи.“ „Бихме искали да видим края на тази война. Не можем да продължаваме да провеждаме срещи заради самите срещи.“ „И мисля, че и двете страни се чувстват така. Поне това заключих от разговора ни“, поясни Рубио.

На въпрос за настоящите си отношения с Лавров, Рубио отговори: „Не съм говорил с него от месец, но това е нормално.“ Той добави, че разговорите му с руския външен министър „винаги са били професионални и продуктивни“.

Прекратяването на чуждестранната помощ за Сирия заплашва да я потопи в пълномащабна гражданска война и да я превърне в неуправляема територия, смята Рубио.

„Искаме да им предоставим всяка възможност да успеят. В противен случай ще видите как Сирия изпада в пълномащабна гражданска война и се превръща в неуправляема територия“, каза той, добавяйки, че подобно развитие заплашва с „изцяло нова война“.

Рубио добави, че сирийското ръководство е изправено пред „много трудни задачи“ и „никой не може да гарантира“ успех в тяхното изпълнение.

Съединените щати са предоставили на Будапеща едногодишно освобождаване от санкции за продължаване на закупуването на петрол и газ от Русия, информира Рубио.

„По отношение на тръбопроводите и доставките на петрол и газ говорим за едногодишно освобождаване. Внезапният отказ от руски енергийни ресурси би бил изключително травмиращ за унгарската икономика. Загубата на достъп до тези енергийни ресурси би била изключително дестабилизираща за Унгария“, каза той.

Електропреносната мрежа на Украйна се свива всяка година, което затруднява Киев да възстанови електрозахранването, допълни Рубио.

„Проблемът е, че електропреносната мрежа на Украйна се свива всяка година. Всяка година те започват от по-ниска базова линия от предходната година“, отбеляза държавният секретар на САЩ. „Мисля, че в Киев например поне 50-60% от деня е без ток.“

„Обсъдихме с украинците от какво се нуждаят. Тази дискусия продължава“, каза Рубио, визирайки помощта на Вашингтон за Киев. Той уточни, че тези консултации се отнасят до „отбранителни оръжия, които им позволяват да защитят електропреносната си мрежа“.

„Доколкото знам, ние провеждаме технически консултации относно конкретното оборудване, от което се нуждаят. Но ако това оборудване в крайна сметка бъде унищожено седмица след инсталирането, проблемът остава. И това е така през последните две или три години“, добави той, визирайки опитите на Киев да възстанови енергийната мрежа на страната.


САЩ
