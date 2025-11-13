Рубио: Москва отправи искане, с което Киев не може да се съгласи. Изчерпахме всички варианти за санкции срещу Русия

"Трябва да преценим дали Русия търси споразумение в Украйна. Москва отправи искане, с което Киев не може да се съгласи".
Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери след срещата на външните министри на Г-7 в Онтарио.
Той добави, че Вашингтон „може да се ръководи само от това, което наблюдава“, като същевременно призна, че руските въоръжени сили са „постигнали някои успехи“ в Донбас.
Рубио каза, че евентуалната конфискация на замразени руски активи на Запад може да доведе до "непредвидени последици".
„Това действие може да има неочаквани последици. Но не мога да направя официално изявление по този въпрос в момента“, подчерта държавният секретар на САЩ.
„Ние сме наясно с тези европейски усилия. Очевидно има няколко страни, които не са във възторг от идеята, но това са европейски въпроси“, поясни Рубио.
В публикувано по-рано съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата им в Канада се отбелязва, че те продължават да обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна.
Съединените щати на практика са изчерпали възможностите си за налагане на нови антируски санкции, заяви Рубио.
„Не са ни останали много[възможности да наложим санкции. Изчерпваме целите, за които можем да наложим санкции“, каза той.
Рубио допълни, че Вашингтон вече е наложил ограничения срещу „големите петролни компании“ на Русия. „Не знам какво друго трябва да се направи“, добави държавният секретар, отбелязвайки, че смята, че Европа трябва да предприеме по-проактивни мерки срещу така наречения сенчест флот.
Обявеното намерение на президента на САЩ Доналд Тръмп да възобнови ядрените опити включва и системите за доставка, заяви Рубио.
„Тръмп обеща да тества нашите ядрени възможности, което включва и системите за доставка“, каза той пред репортери.
Според държавния секретар решението на американския лидер да проведе евентуални опити произтича от желанието да се гарантира безопасността на ядрените оръжия.
Съединените щати разглеждат предложенията на Русия за запазване на количествените ограничения по новия договор START за още една година, отделяйки този въпрос от украинския конфликт, обяви Рубио.
„Те публично изразиха известен интерес към това. Така че ние го обмисляме. И мисля, че го отделяме от целия украински контекст“, каза американският дипломат, коментирайки новия договор START.
Той призна, че Вашингтон в момента не води „активен, открит“ диалог с Москва относно по-нататъшни действия по новия договор START. „Има разговори относно потенциални дискусии с руснаците“, отбеляза държавният секретар. Той също така увери, че „контактите с тях се поддържат ежедневно“, макар и не на министерско ниво. Рубио потвърди, че се обсъждат и „въпроси, свързани с работата на посолствата“ на двете страни, както и бъдещето на новия договор START.
Както Москва, така и Вашингтон смята, че следващата среща между Путин и Тръмп трябва да доведе до конкретен резултат в уреждането на конфликта в Украйна, заяви Рубио.
„Мисля, че и двете страни се съгласиха, че следващия път, когато нашите президенти се срещнат, трябва да има конкретен резултат“, каза той, описвайки телефонния си разговор с руския външен министър Сергей Лавров на 20 октомври.
„Трябва да знаем, че има реален шанс за положителен резултат“, добави Рубио. „И бихме искали това да се случи.“ „Бихме искали да видим края на тази война. Не можем да продължаваме да провеждаме срещи заради самите срещи.“ „И мисля, че и двете страни се чувстват така. Поне това заключих от разговора ни“, поясни Рубио.
На въпрос за настоящите си отношения с Лавров, Рубио отговори: „Не съм говорил с него от месец, но това е нормално.“ Той добави, че разговорите му с руския външен министър „винаги са били професионални и продуктивни“.
Прекратяването на чуждестранната помощ за Сирия заплашва да я потопи в пълномащабна гражданска война и да я превърне в неуправляема територия, смята Рубио.
„Искаме да им предоставим всяка възможност да успеят. В противен случай ще видите как Сирия изпада в пълномащабна гражданска война и се превръща в неуправляема територия“, каза той, добавяйки, че подобно развитие заплашва с „изцяло нова война“.
Рубио добави, че сирийското ръководство е изправено пред „много трудни задачи“ и „никой не може да гарантира“ успех в тяхното изпълнение.
Съединените щати са предоставили на Будапеща едногодишно освобождаване от санкции за продължаване на закупуването на петрол и газ от Русия, информира Рубио.
„По отношение на тръбопроводите и доставките на петрол и газ говорим за едногодишно освобождаване. Внезапният отказ от руски енергийни ресурси би бил изключително травмиращ за унгарската икономика. Загубата на достъп до тези енергийни ресурси би била изключително дестабилизираща за Унгария“, каза той.
Електропреносната мрежа на Украйна се свива всяка година, което затруднява Киев да възстанови електрозахранването, допълни Рубио.
„Проблемът е, че електропреносната мрежа на Украйна се свива всяка година. Всяка година те започват от по-ниска базова линия от предходната година“, отбеляза държавният секретар на САЩ. „Мисля, че в Киев например поне 50-60% от деня е без ток.“
„Обсъдихме с украинците от какво се нуждаят. Тази дискусия продължава“, каза Рубио, визирайки помощта на Вашингтон за Киев. Той уточни, че тези консултации се отнасят до „отбранителни оръжия, които им позволяват да защитят електропреносната си мрежа“.
„Доколкото знам, ние провеждаме технически консултации относно конкретното оборудване, от което се нуждаят. Но ако това оборудване в крайна сметка бъде унищожено седмица след инсталирането, проблемът остава. И това е така през последните две или три години“, добави той, визирайки опитите на Киев да възстанови енергийната мрежа на страната.
Ние
Ние
До коментар #5 от "Кои сте вие, мaлoyмнuтe ли?":сме и "вие"! Да печелим всички заедно с Путин!
История на фактите
Абе, Русия от 3,5 години
До коментар #7 от "АУУУУУ":е изложила позицията си относно укра - смазване на подкрепяния от сащ и запада неофашизъм, демилитаризация и неутрален статут. Какво има за неразбиране! Сащисаните елити с години се мятат като риба на сухо в лъжи и пропаганда. Освен че загубиха прокси войната срещу Русия, като унищожиха проксито си, искат да диктуват и условия на победителя. Ало, невменяемите, събудете се! Идва нов свят, с който ще трябва да се съобразявате, ако искате да станете нормални държави...
Нищо
Украйна
05:29 13.11.2025
Границите на Югославия ,
До коментар #7 от "АУУУУУ":Не влизат ли в международните правни норми за непроменяне? На какво правно условие беше атакувана Ирак ? ,Либия ? Сащ и ЕС осъдиха ли себе си след тези инвазии?
ганю
До коментар #12 от "Украйна":запада подкокороса скара за пари
Русия и Украйна и тактиса зеления фашист начело
резултата е цяла украина е леш
а преговори кога кой знае?
иван костов
До коментар #2 от "Ние":Стратегическо поражение на всичкото НАТО!😂😂😂 Путин ги върна 100г назад! Глад, студ мизерия! Скоро и у нас ще усетим болката от санкциите, някъде около 21ноември!
Киев ще се
06:56 13.11.2025
Ха, Ха
07:03 13.11.2025
Резултат
Иван
🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Др.Тодор Живков 🇧🇬
Липсват краварски денги.
Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #23 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали еврофУЮве .
В този дух!
До коментар #12 от "Украйна":Америка се намесиха и в Сирия!
Сложиха си оня главорез-джихадист за лидер,като го изкъпаха,облякоха в костюм и вратовръзка...!
Забатачиха страната и сега като в Либия,ще оставят след себе си ,само смърт,разруха и глад...!
Сън
До коментар #16 от "иван костов":на копейка в есенна нощ
Влвзнахме в Шенген, няма мигранти, спряхме руския нефт, няма криза, изритахме руснаците от нас, освободихме се!
Др.Тодор Живков 🇧🇬
Тъжен квич за бгДимуКРАДция господа другари,денги нет !
Иванчо,
До коментар #21 от "Иван":защо името ти е еврейско още? Нали си русороб?
Факт
07:15 13.11.2025
?????
Както беше с Минските споразумения.
Както беше с преговорите в Истанбул през пролетта на 2022 г.
И докъде я докара с това тяхно несъгласие?
Тия са неспасяеми.
Разбирач
2.Американците повече няма да разговарят с тъжният кон.
3.Блатото се връща 100 години назад.
Съвет!
До коментар #20 от "Резултат":Намали фантастичните филми...
Докара я до към един милион кобзочики
До коментар #39 от "?????":Там някъде.
Тити
ЧАКАХМЕ ТОМАХОЦИ
Хубави новини за сутрешното кафе
Оценката на 7-ми корпус - руснаците намаляват активността си в Покровск, за да минимизират загубите си и чакат подкрепления. "Това се потвърждава от опитите на противника да установи логистика през южните покрайнини на Покровск. По-специално, в този район противникът няколко пъти се опита да прехвърли войници с помощта на автомобили и мотоциклети. Не го позволихме", добавят от 7-ми корпус.
Агата
Куку
Още добри новини
07:55 13.11.2025
Добро утро!
Коментиран от #54
Иван
До коментар #46 от "Хубави новини за сутрешното кафе":Нарко Рубио ли ти сервира кафето?
така е
Кая калас
Защото разкри и нашето участие в корупцията на Зеленски.
така е
До коментар #50 от "Добро утро!":Никой не е казал, че русийката ще се спомине мирно и тихо.
Змията хапе най-много когато умира.
Ццц
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним
Така е
До коментар #54 от "така е":Но за ЕС....парите на европейците свършиха , огромни дефицити,дългове,затварят се производства,напълни се с Брадати инженери и сега се чуди как да открадне руските милиарди за да плати на Украйна. А от къде ще намери ЕС 1 трилион които ще трябват за възстановяване???!
