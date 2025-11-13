Испанският крал Фелипе VI: Испания защитава демокрацията и поддържа открит диалог с Китай

Испанският крал Фелипе VI подчерта по време на посещението си в Пекин, че Испания едновременно защитава демокрацията и правата на човека и поддържа „плодотворен диалог“ с Китай - ключов участник на международната сцена. Той отбеляза, че светът преминава през сериозни предизвикателства и трансформации, в които Испания има все по-активно присъствие, съобщи ЕФЕ, предава БТА.

Фелипе VI изнесе реч пред около 400 представители на испанската общност в Пекин, в рамките на последния етап от държавното си посещение в Китай, придружен от съпругата си кралица Летисия. В изказването си кралят подчерта, че Испания поддържа с Китай „плодотворен, европейски и в същото време собствен диалог“. Той заяви, че страната му ще продължи да защитава основни ценности като демокрацията, международното право, правата на човека и многостранното сътрудничество, като описа Испания като модерна, солидарна, креативна и отворена държава.

Монархът отбеляза, че визитата съвпада с 20-ата годишнина от Всеобхватното стратегическо партньорство между Испания и Китай и има силно институционално, икономическо и културно значение. Целта на това посещение, по думите му, е да се укрепи прагматична връзка, основана на диалог, уважение, взаимна изгода, приятелство и широкообхватно сътрудничество.

Фелипе VI изрази признателност към повече от 5200 испанци, живеещи в Китай, като посочи, че те допринасят за изграждането на положителния образ на Испания като конструктивен и надежден партньор. Кралската двойка проведе срещи с представители на бизнеса, науката, образованието и културата, а програмата включваше икономически форум, посещение на испанска компания и среща на кралица Летисия със студенти по испански език в Пекинския университет за чужди езици.