Испанският крал Фелипе VI: Испания защитава демокрацията и поддържа открит диалог с Китай

Испанският крал Фелипе VI подчерта по време на посещението си в Пекин, че Испания едновременно защитава демокрацията и правата на човека и поддържа „плодотворен диалог“ с Китай - ключов участник на международната сцена. Той отбеляза, че светът преминава през сериозни предизвикателства и трансформации, в които Испания има все по-активно присъствие, съобщи ЕФЕ, предава БТА.
Фелипе VI изнесе реч пред около 400 представители на испанската общност в Пекин, в рамките на последния етап от държавното си посещение в Китай, придружен от съпругата си кралица Летисия. В изказването си кралят подчерта, че Испания поддържа с Китай „плодотворен, европейски и в същото време собствен диалог“. Той заяви, че страната му ще продължи да защитава основни ценности като демокрацията, международното право, правата на човека и многостранното сътрудничество, като описа Испания като модерна, солидарна, креативна и отворена държава.
Монархът отбеляза, че визитата съвпада с 20-ата годишнина от Всеобхватното стратегическо партньорство между Испания и Китай и има силно институционално, икономическо и културно значение. Целта на това посещение, по думите му, е да се укрепи прагматична връзка, основана на диалог, уважение, взаимна изгода, приятелство и широкообхватно сътрудничество.
Фелипе VI изрази признателност към повече от 5200 испанци, живеещи в Китай, като посочи, че те допринасят за изграждането на положителния образ на Испания като конструктивен и надежден партньор. Кралската двойка проведе срещи с представители на бизнеса, науката, образованието и културата, а програмата включваше икономически форум, посещение на испанска компания и среща на кралица Летисия със студенти по испански език в Пекинския университет за чужди езици.
И с кой държавен ръководител се срещнаха кралят и кралицата на Испания в Китай?
15:27 13.11.2025
15:33 13.11.2025
Така че, Испания ще се развива, а ние сме обречени!
15:36 13.11.2025
15:43 13.11.2025
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":Да не е била рускиня жена ти , бе , хапл.ьо , или като малък са те били русначетата в маалата , че толкова ги мразиш руснаците . Едно е сигурно - на тях не им дреме от такива като теб - подминават те като товарна гара и .......так далее .Понимаеш , или нет ?
15:48 13.11.2025
До коментар #5 от "ха-ха":Руснаците имат такъв израз Испанский стыд !!!
Е...от вчера испанците нямат срам.
Има само Pyccкий срам ))
15:53 13.11.2025
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Не ми отговори на предположенията , остави какво казват испанците ! Карлик , большой или маленкий карлик ?
16:00 13.11.2025
П.С. - Не само при СИ ДЗИН ПИН, но и в смисъл пред председателя си/неговия председател/.
16:01 13.11.2025