Испанският крал Фелипе VI: Испания защитава демокрацията и поддържа открит диалог с Китай

Испанският крал Фелипе VI: Испания защитава демокрацията и поддържа открит диалог с Китай

13 Ноември, 2025 15:18 686 8

По време на посещението си в Пекин монархът подчерта ангажимента на Испания към демокрацията, правата на човека и многостранното сътрудничество

Испанският крал Фелипе VI: Испания защитава демокрацията и поддържа открит диалог с Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанският крал Фелипе VI подчерта по време на посещението си в Пекин, че Испания едновременно защитава демокрацията и правата на човека и поддържа „плодотворен диалог“ с Китай - ключов участник на международната сцена. Той отбеляза, че светът преминава през сериозни предизвикателства и трансформации, в които Испания има все по-активно присъствие, съобщи ЕФЕ, предава БТА.

Фелипе VI изнесе реч пред около 400 представители на испанската общност в Пекин, в рамките на последния етап от държавното си посещение в Китай, придружен от съпругата си кралица Летисия. В изказването си кралят подчерта, че Испания поддържа с Китай „плодотворен, европейски и в същото време собствен диалог“. Той заяви, че страната му ще продължи да защитава основни ценности като демокрацията, международното право, правата на човека и многостранното сътрудничество, като описа Испания като модерна, солидарна, креативна и отворена държава.

Монархът отбеляза, че визитата съвпада с 20-ата годишнина от Всеобхватното стратегическо партньорство между Испания и Китай и има силно институционално, икономическо и културно значение. Целта на това посещение, по думите му, е да се укрепи прагматична връзка, основана на диалог, уважение, взаимна изгода, приятелство и широкообхватно сътрудничество.

Фелипе VI изрази признателност към повече от 5200 испанци, живеещи в Китай, като посочи, че те допринасят за изграждането на положителния образ на Испания като конструктивен и надежден партньор. Кралската двойка проведе срещи с представители на бизнеса, науката, образованието и културата, а програмата включваше икономически форум, посещение на испанска компания и среща на кралица Летисия със студенти по испански език в Пекинския университет за чужди езици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ох, аман

    0 0 Отговор
    Ъ? Китай ключов актьор!🤭...
    И с кой държавен ръководител се срещнаха кралят и кралицата на Испания в Китай?

    15:27 13.11.2025

  • 2 както знаем

    2 0 Отговор
    испанците бяга тези които смело се изправиха срещу Израел защитавайки палестинците..... убеден съм че са за демокрация

    15:33 13.11.2025

  • 3 Българин

    2 0 Отговор
    Испанците си уредиха бизнеса с Китай. Гарантираха привелигеровано отношение за всички китайски фирми и интереси, обеха да съдействат на Народно-освободителната, а армия на Китай, а другаря Си им гарантира инвестиции, работни места, евтини суровини и гаранции за сигурността.
    Така че, Испания ще се развива, а ние сме обречени!

    15:36 13.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Благодарности на Негово Величество Фелипе II, че ни тури едно рамо да влезнем в ЕС и НАТО и навсегда да се отървем от умрелите ру3ки некадърници. Щели да правят роботи........Пресвета Майко....😄😄😄

    Коментиран от #5

    15:43 13.11.2025

  • 5 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Да не е била рускиня жена ти , бе , хапл.ьо , или като малък са те били русначетата в маалата , че толкова ги мразиш руснаците . Едно е сигурно - на тях не им дреме от такива като теб - подминават те като товарна гара и .......так далее .Понимаеш , или нет ?

    Коментиран от #6

    15:48 13.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Руснаците имат такъв израз Испанский стыд !!!
    Е...от вчера испанците нямат срам.
    Има само Pyccкий срам ))

    Коментиран от #7

    15:53 13.11.2025

  • 7 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Не ми отговори на предположенията , остави какво казват испанците ! Карлик , большой или маленкий карлик ?

    16:00 13.11.2025

  • 8 гост

    1 0 Отговор
    Поредния европейски държавен глава на килимчето при председателя СИ!
    П.С. - Не само при СИ ДЗИН ПИН, но и в смисъл пред председателя си/неговия председател/.

    16:01 13.11.2025