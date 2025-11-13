Новини
Свят »
Украинският фронт под натиск: Сирски координира отбраната на Покровск на фона на корупционен скандал в Киев

Украинският фронт под натиск: Сирски координира отбраната на Покровск на фона на корупционен скандал в Киев

13 Ноември, 2025 15:59 1 755 88

  • украйна-
  • фронт-
  • покровск-
  • корупционен скандал-
  • киев-
  • олександър сирски

Докато украинските войски отблъскват руските атаки в Донбас, правителството на Зеленски се изправя пред тежка политическа криза в енергийния сектор

Украинският фронт под натиск: Сирски координира отбраната на Покровск на фона на корупционен скандал в Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски заяви днес, че е посетил войските, които удържат позициите си в Покровск - ключов град в Донецка област, обсаден от руската армия. Това се случва, докато украинският президент Володимир Зеленски се опитва да овладее последиците от големия корупционен скандал в енергийния сектор, който засегна неговата администрация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Генерал Сирски е посетил подразделения на фронтовата линия, които се борят да запазят контрола над Покровск под натиска на руските сили, и съобщи в „Телеграм“, че лично координира операциите на място.

Украинските войски водят улични боеве с руските сили в града и се стремят да удържат позициите си, за да предотвратят обкръжение от по-големи руски формирования. Сраженията се водят на фона на бавното, но изтощително настъпление на руската армия в региона, отбелязва АП.

Сирски посочи, че основните цели на украинската армия са възстановяването на контрола над ключови райони на града, защитата на логистичните маршрути и създаването на нови, които да осигурят снабдяване и евакуация на ранените. „Не може и да става дума за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжаване на украинските отбранителни сили в района“, подчерта той.

Междувременно, след като вчера министърът на правосъдието Герман Галушченко бе временно отстранен от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка заради разследването на корупция в енергийния сектор, правителството уволни и вицепрезидента на националната атомна енергийна компания „Енергоатом“. Според следователите именно компанията стои в основата на корупционната схема.

Ръководителите на финансовия, правния и отдела за обществени поръчки на „Енергоатом“, както и консултантът на президента на компанията, също са били освободени в рамките на разследването, съобщи късно снощи министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко.

Съд в Киев започна разглеждането на доказателствата, представени от антикорупционните власти, след 15-месечно разследване, включващо над 1000 часа записи от подслушвания. Разследването е довело до ареста на петима души и до идентифицирането на още седем участници в схемата, която, според обвиненията, е донесла около 100 милиона долара.

Източник на Ройтерс твърди, че основният заподозрян, посочен от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), е Тимур Миндич - бивш бизнес партньор на президента Зеленски и съсобственик на продуцентската компания „Студио Квартал 95“, където Зеленски започва кариерата си преди да влезе в политиката. Миндич не е отговорил на запитване за коментар.

Разследването поставя въпроси за това какво са знаели висшите държавни служители за корупционната схема и напомня за опита на Зеленски миналото лято да ограничи правомощията на антикорупционните институции. След масови протести и натиск от Европейския съюз президентът се отказа от тези промени.

На фона на политическото напрежение председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС е отпуснал заем на Украйна в размер на близо 6 милиарда евро и обеща допълнителна финансова подкрепа. От тази сума 4,1 милиарда евро представляват последния транш от договорената досега помощ от 18,1 милиарда евро заеми за Киев за настоящата година. Средствата идват от приходите от замразените руски активи в рамките на санкциите на ЕС.

„Ще покрием финансовите нужди на Украйна за следващите две години“, заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент.

Тя подчерта, че Русия продължава целенасочено да атакува украинската енергийна инфраструктура, което налага постоянни ремонти. ЕС проучва възможности да осигури нови средства - чрез конфискация на руски активи, емитиране на облигации или допълнителни вноски от отделни държави членки.

„Путин мисли, че може да издържи повече от нас в тази битка за бъдещето на Украйна“, каза Фон дер Лайен. „Това е дълбока грешка в преценката му. Сега е моментът да действаме с нов импулс, за да осуетим циничния му опит да печели време и да го накараме да седне на масата за преговори.“


Поставете оценка:
Оценка 2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    7 60 Отговор
    Путлера кога ще посети неговите войски в Покровск?

    Коментиран от #54, #62, #88

    16:03 13.11.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    42 3 Отговор
    Украинка е помела двама тийнейджъри, които са преминавали през пешеходната пътека, като е отнел предимството им в Бургас.

    16:03 13.11.2025

  • 3 Шопо

    53 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #17

    16:03 13.11.2025

  • 4 КЪВ ПОКРОВСК ,КВИ 5 ЛВ.

    64 5 Отговор
    ТОЙ ВЕЧЕ Е ТОТАЛНО РУСКИ И ТАМ НАМЕРИХА В ПОДЗЕМИЯТА НАЙ ГОЛЯМАТА И МОДЕРНА БИОЛАБОРАТОРИЯ,ЗАТОВА БЕШЕ И ТОЛКОВА ВАЖЕН ЗА УКРИТЕ И НАТОВЦИТЕ.

    Коментиран от #16

    16:04 13.11.2025

  • 5 Направо въведете "данък Украйна",

    52 4 Отговор
    а пък той Покровск и бездруго нямаше никакво стратегическо значение, аз не знам на руснаците защо им е изобщо.🤣😂🤣

    16:05 13.11.2025

  • 6 гост

    52 3 Отговор
    Зеленски твърди, че корупцията е вървяла нагоре по вертикала. А кой стои на върха? Този е по-зле от изкукалото банкянско тикварче! Всички са виновни, само той е абсолютно чист!

    16:05 13.11.2025

  • 7 Кварталния Стратег

    41 4 Отговор
    Покровск падна докато го изкоординира.

    16:05 13.11.2025

  • 8 Браво

    6 48 Отговор
    на фон дер Лайен!

    ЕС поддържа Украйна колкото е необходимо!

    Сметките на Путлер са без кръчмаря!

    Коментиран от #24, #30

    16:05 13.11.2025

  • 9 Факт

    31 4 Отговор
    Тази ще свърши зле

    16:05 13.11.2025

  • 10 голям смяяяяяяяях

    40 4 Отговор
    ,,Докато украинските войски отблъскват руските атаки в Донбас ,, ..........Нататък -не чета !

    16:06 13.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 0001

    30 4 Отговор
    Има ли тук грес за лъжливата укропропаганда! Хайде Кобзонитееее!

    16:08 13.11.2025

  • 14 Старшина - пенсионер в евро

    4 37 Отговор
    Другари, залагам си новата пенсия в евро, че догодина ще превземем Покровск!

    Само не уточнявам годината!

    Коментиран от #19

    16:08 13.11.2025

  • 15 Това е руска пропаганда,

    31 4 Отговор
    украинските войски не могат да отблъскват руските атаки, защото украинските войски успешно перемогват и контранаступват и вече са някъде към Владивосток.😂🤣😂

    16:08 13.11.2025

  • 16 Къв Покровск, вече са в Запорожието.

    37 3 Отговор

    До коментар #4 от "КЪВ ПОКРОВСК ,КВИ 5 ЛВ.":

    Pycкaтa apмия ocвoбoди Дaнилoвкa, Bишнeвoe, Kиpпичнoe, Пpивoльe, Eгopoвкa и Пepшoтpaвнeвoe в Днeпpoпeтpoвcкa oбл. и Paвнoпoлиe и Яблoкoвo в 3aпopoжкa oбл.

    16:08 13.11.2025

  • 17 Иван

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Руска територия

    16:09 13.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    6 31 Отговор
    Колко са тъпи руснаците, колко грешки и безсмислени жертви допуснаха. Една бомба в Хиросима спаси милиони човешки животи и побратими навсегда японци и американци 👍

    Коментиран от #20, #21

    16:09 13.11.2025

  • 19 Ти от Мариупол насам все залагаш

    28 3 Отговор

    До коментар #14 от "Старшина - пенсионер в евро":

    и за Бахмут залагаше, за Торецк, за Угледар, за Часов Яр, Авдеевка....все залагаш...

    Коментиран от #31

    16:10 13.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    5 14 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Иде ми да легна на релсите!!!

    16:10 13.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това, което ЕС отпуска

    30 3 Отговор
    На Украйна се връща при Урсуза и такива като Каяс и подобни, като чиста печалба!
    За вички има!
    При наличен скандал за корупция, фашагите продължават да наливат в Зеленски! Защо ли?

    16:11 13.11.2025

  • 23 Опорката

    21 2 Отговор
    "Покровск - ключов град в Донецка област, обсаден от руската армия"

    Аааа не може да бъде - това е едно село ама без абсолютно никакво стратегически значение което руснаците са превзели с цената на огромни жертви - вече така ни казаха да казваме.

    16:11 13.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    25 3 Отговор
    Нещо не разбрах, пишете "ключов град в Донецка област, обсаден от руската армия. " по надолу пък "Не може и да става дума за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжаване на украинските отбранителни сили в района“ ако може някой от бандерските симпатизанти да обясни.

    16:12 13.11.2025

  • 26 Руски хуманоиден робот

    3 16 Отговор
    По вероятно е аз да проходя, тогава ще създадем армия от ходещи роботи, с което ще превземем Покровск!

    До тогава - держитесь, тагхаришчи!

    Коментиран от #32

    16:13 13.11.2025

  • 27 Курд Околянов

    14 3 Отговор
    И така в приказки и закачки до последния украинец.

    16:14 13.11.2025

  • 28 фона на корупционен скандал в Киев

    17 2 Отговор
    лайей нените хорица и русофоброрсуците знаят за чекмеджетата
    но се услушват
    надявайки се бандерите да сдвавят Мечока който ги мачка бавно методично

    16:14 13.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "ха-ха":

    И аз имам съмнения за себе си! Кога ме изгониха от ЖП реших - край! Легнах на релсите и зачаках. Нищо - само настинка! Било коловоз който не се използва! А ЖП съм завършил!

    16:14 13.11.2025

  • 30 Любопитен

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Браво":

    "ЕС поддържа Украйна колкото е необходимо!"

    А пушечно месо ще праща ли че е на свършване в бандерия - на ред са нашите козячета ама нещо се дърпат и се крият зад компютрите.

    16:16 13.11.2025

  • 31 Старшина - пенсионер в евро

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ти от Мариупол насам все залагаш":

    Нищо не съм залагал, редник, понеже още не съм си получил пенсията в евро!
    Мирно! Падни!

    Коментиран от #34

    16:17 13.11.2025

  • 32 Питащ

    16 3 Отговор

    До коментар #26 от "Руски хуманоиден робот":

    Аз само да попитам - Покровск има ли стратегическо значение или няма

    Коментиран от #37

    16:17 13.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Офицера

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Старшина - пенсионер в евро":

    "понеже още не съм си получил пенсията в евро!"

    А мозък получи ли или ви обещаха с пенсията да го раздават

    16:19 13.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бочко

    12 2 Отговор
    Тия са егати чавдарчетата... само 100 милиона... Аз кви чекмеджани щях да напълня...

    16:20 13.11.2025

  • 37 Колко метра останаха до Киев

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "Питащ":

    Овчи?Мммм?

    Коментиран от #41

    16:22 13.11.2025

  • 38 Покровск

    3 10 Отговор
    го превзехме 50 пъти, Гуляйполе ще го превземем 100 пъти!

    Вече почнахме.

    Коментиран от #43

    16:22 13.11.2025

  • 39 Учуден

    11 1 Отговор
    "схемата, която, според обвиненията, е донесла около 100 милиона долара"

    А войната колко милиона донесе на зеления и шайката му - види ми се че е доста повече от 100 милиона щом зеленска харчи по 1 милион на влизане в някой бутик.

    Коментиран от #44

    16:23 13.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Роден в НРБ

    13 1 Отговор
    украйна и нато могат само да опърдят кочана на Путин

    16:25 13.11.2025

  • 43 Питащ

    10 2 Отговор

    До коментар #38 от "Покровск":

    Ама така не разбрах Покровск има ли стратегическо значение или няма

    Коментиран от #50, #52

    16:25 13.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    13 2 Отговор
    В Запорожка област руската армия продължава най-голямата си настъпателна операция за последните 3 години и излезе на оперативен простор. В опит да усили отбраната на Покровск и Миргород, Сирски прехвърли там ук атински войски от други части на фронта. Руската армия атакува, напредна и проби отслабени участъци на фронта.

    16:27 13.11.2025

  • 47 Ах, тези падащи отломки!

    2 10 Отговор
    Пореден руски нефтопреработвателен завод пламна - в ранния следобед на 13 ноември се появиха кадри, които показват взривове в съоръжението в Нижнекамск. Градът се намира в Република Татарстан, която е съставна част на Руската федерация. Там са били регистрирани взривове и пожар. От самото предприятие „Нижнекамскнефтехим“ потвърдиха и посочиха, че огънят е избухнал в помещенията на едно от производствените звена в резултат на разхерметизиране на оборудването.
    Възможно е падащи отломки да са запалили сухи треви!

    16:28 13.11.2025

  • 48 Уса

    13 1 Отговор
    Голяма чест за украинците да загиват за най-корумпираните отрепки на тоя свят

    16:29 13.11.2025

  • 49 Питащ

    11 1 Отговор

    До коментар #44 от "Изпражнението гайтанджиева":

    "Това са руски фейкове"

    То това е ясно и за това питам Покровск има ли стратегическо значение или няма

    Коментиран от #56

    16:29 13.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бандерите

    11 2 Отговор
    са разгромени. Без значение от тук насетне е колко пари им пращат гробарите от Германия. Играта свърши

    16:30 13.11.2025

  • 52 Има я!

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Питащ":

    Инак защо да го превземаме 50 пъти бе, реотан?😁

    16:31 13.11.2025

  • 53 Механик

    12 2 Отговор
    Няма такива мошеници като тия дето командват ЕС.
    Не може да виждаш ,че поддържаш една върхушка в Киев, която обаче краде милиарди, и да продължаваш да наливаш в тая продънена каца от която изтича всичко налято.
    Не знам до къде ще се докараме, но все ми се струва, че ни чака голямо стригане.

    16:31 13.11.2025

  • 54 Споко

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Достатъчно руснаци вече са там. И Путин ще дойде.
    А Зелето със златните кенефчии едва ли някога ще види Покровск!

    16:31 13.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Атина Палада

    2 12 Отговор

    До коментар #49 от "Питащ":

    Кавказ, Сирия, Армения, Азербейджан загубиха стратегическо значение.
    П.п.
    Една трета от руснаците нямат средства да се изхранват пълноценно.
    Питай друго.

    Коментиран от #61

    16:33 13.11.2025

  • 57 Украинец

    7 2 Отговор
    Че те по 100 милиона направиха началниците на териториалните комплектационни центрове (ТЦК) - вече таксата да се отървеш от ловците на пушечно месо стана 20 000 евро. Същата е ако си в призивна възраст да те пуснат през границата - и митничарите се нагушиха и станаха милионери.

    16:34 13.11.2025

  • 58 Да де

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Фашистка":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    16:35 13.11.2025

  • 59 Фламинго- 3000 км.

    3 8 Отговор
    Генералният щаб на украинската армия се похвали на 13 ноември с удари по "няколко десетки цели", разположени на територията на Руската федерация и в окупираните райони на Украйна. Потвърдени са нападения на анексирания Кримски полуостров и в Запорожка област, като армията на нападнатата страна съобщава, че е използвала и новите далекобойни ракети "Фламинго". Те са с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон.

    Ударите са били нанесени "като част от усилията за намаляване на военния, икономическия и настъпателния потенциал на руския агресор", обявиха от украинската армия.

    Нефтохранилища край Бердянск и в Крим са сред целите
    По-конкретно, в окупирания Крим ударите са засегнали нефтохранилището „Морски нефтен терминал“, хеликоптерна стоянка и места за съхранение и подготовка на дронове на летище „Кировско“, както и радарна станция за противовъздушна отбрана близо до Евпатория.

    Морският нефтен терминал във Феодосия е ключов център за доставката на гориво и смазочни материали за окупационната армия по море до южната граница на Украйна. Във Феодосия бяха чути мощни експлозии през нощта, по информация на проукраинската мониторингова група "Кримски вятър". Тази сутрин властите затвориха железопътния прелез на улица „Федко“ в близост до нефтохранилището, допълва каналът.

    Коментиран от #65

    16:35 13.11.2025

  • 60 Ами

    9 1 Отговор
    Покровск ще го гледат през крив макарон бандерите. Минало далечно

    16:35 13.11.2025

  • 61 Питащ

    8 2 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Ама мен ме интересува Покровск има ли стратегическо значение или няма - с какво се изхранват руснаците не ме интересува.

    Коментиран от #67

    16:36 13.11.2025

  • 62 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Никогиж!

    16:38 13.11.2025

  • 63 Военен

    5 11 Отговор
    Украинската армия продължава с издирвателно-ударните операции за откриване и унищожаване на руските окупатори в Покровск.
    "За целта заедно работят силите на Министерството на отбраната на Украйна, щурмови и десантно-щурмови части, Командването за специални операции, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция, уточнява 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който е основната украинска военна единица, отбраняваща Покровск и Мирноград.

    Оценката на 7-ми корпус - руснаците намаляват активността си в Покровск, за да минимизират загубите си и чакат подкрепления. "Това се потвърждава от опитите на противника да установи логистика през южните покрайнини на Покровск. По-специално, в този район противникът няколко пъти се опита да прехвърли войници с помощта на автомобили(трошляци) и мотоциклети. Не го позволихме", уточняват от 7-ми корпус. "

    Коментиран от #68, #69

    16:38 13.11.2025

  • 64 Бензиностанция с ракети!

    4 11 Отговор
    Останахме само с ракети!
    Бензин нет!
    И ток нет!

    Но пък превзехме Покровск... няколко пъти!

    Многа гардеемся!

    Коментиран от #85

    16:39 13.11.2025

  • 65 Учуден

    9 2 Отговор

    До коментар #59 от "Фламинго- 3000 км.":

    "като армията на нападнатата страна съобщава"

    Тя остана ли бандерска армия - гледам последно като си предават телата на убитите стана 1000 към николко.

    16:40 13.11.2025

  • 66 Пешо

    10 2 Отговор
    “ Сраженията се водят на фона на бавното, но изтощително настъпление на руската армия в региона, отбелязва АП.”

    Тук важната думичка не е “бавното”, не е и “изтощително”.

    Важната думичка е НАСТЪПЛЕНИЕ.

    Братушките настъпват. Това е.

    16:40 13.11.2025

  • 67 Кондьо

    2 7 Отговор

    До коментар #61 от "Питащ":

    Храненето е важно!Обичаш ли сурово месо?Ей това ме интересува.Нито ти нито някой българин ще ходи да живее и се храни в Покровск.Храната е важна!

    Коментиран от #70

    16:41 13.11.2025

  • 68 Питащ

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "Военен":

    Сега щом си толкова запознат да ми кажеш Покровск има ли стратегическо значение или няма че никой от твоите колеги не иска да ми каже.

    16:42 13.11.2025

  • 69 аz СВО Победа 80

    1 5 Отговор

    До коментар #63 от "Военен":

    Аз го превзех 14 пъти!

    16:44 13.11.2025

  • 70 Питащ

    10 1 Отговор

    До коментар #67 от "Кондьо":

    "Храненето е важно!"

    Храненето е важно за който е гладен - аз мога да те нахраня ама ако ми кажеш Покровск има ли стратегическо значение или няма.

    16:45 13.11.2025

  • 71 Бавното

    8 1 Отговор
    премазване на фашисткия режим в Киев, спонсориран и управляван от фашисткия ЕС режим е надеждна гаранция, че този път изкореняването на този анти хуманна, расистка и базирана на омраза идеология бива окончателно погребвана.

    16:51 13.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Още 5 години

    1 2 Отговор
    ще са нужни на Путлеристката армия да завладее четирите области, за които претендира!

    Още поне два милиона мужика фира!

    Путлер няма толкова силици.

    17:00 13.11.2025

  • 80 Шошо

    1 1 Отговор
    Русия ще победи.

    17:01 13.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Пешо

    4 1 Отговор
    Путин мисли, че може да издържи повече от нас в тази битка за бъдещето на Украйна“, казала урсулата.

    АхахаххахаххаХ

    Тази чавка урсулица направо ме разсмя с тези свои думи. Тази тотално е изплискала легена. Лошото е, че тя ни управлява.


    Първо, Путин е с мандат до 2030 година. До коя година е мандатът на урсулица??

    Второ, от думите ѝ се разбира, че тя си въобразява, че розово бузестите западноевропейчета тип холандци, белгийци, ирландци, англета, люксембургчета, французи, германци ще издържат по-дълго на недоимък от Русия и руснаците, които са държава и народ минали и закалени буквално през огън и вода и видели всичко в своята хилядолетна история.

    Естествено, че руснаците ще издържат повече от които и да са западняци, поляци, чехи и т. н.

    Редовият западняк, включително американци, канадци и австралийци са като първолаци в сравнение с редовия руснак, когато става въпрос за издържане в тежки условия.

    Тази, ако се опитва да ни убеди, че тези лигльовци ще издържат повече от руснаците, наистина е доста отчаяна и ѝ хлопа дъската.

    Четейки между редовете обаче - очевидно идва затягане на коланите в Европа.

    Ами да му мислят украинчетата, че те каква попара си надробиха - ще си я изсърбат докрай!

    Коментиран от #84

    17:02 13.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Те пък щото

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Пешо":

    пияните и дрогирани мужици, болни от СПИН и практикуващи хомо мъжки радости в землянките, са големи войници!
    Четвърта година не могат да стигнат до Харков, дето им е до г.за!

    17:21 13.11.2025

  • 85 А ТИ ,,драги"...!

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Бензиностанция с ракети!":

    С какво ,,гардеешсья...?!
    С това ,че може да няма БГ-флот,но Адмирал-си имаш...?!?!

    17:43 13.11.2025

  • 86 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    "Путин мисли, че може да издържи повече от нас в тази битка за бъдещето на Украйна“
    Ами така си е, касичката на ЕС е празна, пари няма, оръжие къде каквото имаше го обрахте, а сега - пари нема действайте с д упе ще плащате.

    17:43 13.11.2025

  • 87 Укра на 4 крака

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва!
    Ако не изтрезнея до сутринта...!

    17:46 13.11.2025

  • 88 Хехехе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Путин, да не е като твоята Зелка...?!
    Да си прави само ПИАР-акции,снимайки се с чистите си дрешки,в калните окопи,до изтерзаните си воини...?!

    17:52 13.11.2025