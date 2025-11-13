Украинският фронт под натиск: Сирски координира отбраната на Покровск на фона на корупционен скандал в Киев

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски заяви днес, че е посетил войските, които удържат позициите си в Покровск - ключов град в Донецка област, обсаден от руската армия. Това се случва, докато украинският президент Володимир Зеленски се опитва да овладее последиците от големия корупционен скандал в енергийния сектор, който засегна неговата администрация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Генерал Сирски е посетил подразделения на фронтовата линия, които се борят да запазят контрола над Покровск под натиска на руските сили, и съобщи в „Телеграм“, че лично координира операциите на място.

Украинските войски водят улични боеве с руските сили в града и се стремят да удържат позициите си, за да предотвратят обкръжение от по-големи руски формирования. Сраженията се водят на фона на бавното, но изтощително настъпление на руската армия в региона, отбелязва АП.

Сирски посочи, че основните цели на украинската армия са възстановяването на контрола над ключови райони на града, защитата на логистичните маршрути и създаването на нови, които да осигурят снабдяване и евакуация на ранените. „Не може и да става дума за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжаване на украинските отбранителни сили в района“, подчерта той.

Междувременно, след като вчера министърът на правосъдието Герман Галушченко бе временно отстранен от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка заради разследването на корупция в енергийния сектор, правителството уволни и вицепрезидента на националната атомна енергийна компания „Енергоатом“. Според следователите именно компанията стои в основата на корупционната схема.

Ръководителите на финансовия, правния и отдела за обществени поръчки на „Енергоатом“, както и консултантът на президента на компанията, също са били освободени в рамките на разследването, съобщи късно снощи министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко.

Съд в Киев започна разглеждането на доказателствата, представени от антикорупционните власти, след 15-месечно разследване, включващо над 1000 часа записи от подслушвания. Разследването е довело до ареста на петима души и до идентифицирането на още седем участници в схемата, която, според обвиненията, е донесла около 100 милиона долара.

Източник на Ройтерс твърди, че основният заподозрян, посочен от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), е Тимур Миндич - бивш бизнес партньор на президента Зеленски и съсобственик на продуцентската компания „Студио Квартал 95“, където Зеленски започва кариерата си преди да влезе в политиката. Миндич не е отговорил на запитване за коментар.

Разследването поставя въпроси за това какво са знаели висшите държавни служители за корупционната схема и напомня за опита на Зеленски миналото лято да ограничи правомощията на антикорупционните институции. След масови протести и натиск от Европейския съюз президентът се отказа от тези промени.

На фона на политическото напрежение председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС е отпуснал заем на Украйна в размер на близо 6 милиарда евро и обеща допълнителна финансова подкрепа. От тази сума 4,1 милиарда евро представляват последния транш от договорената досега помощ от 18,1 милиарда евро заеми за Киев за настоящата година. Средствата идват от приходите от замразените руски активи в рамките на санкциите на ЕС.

„Ще покрием финансовите нужди на Украйна за следващите две години“, заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент.

Тя подчерта, че Русия продължава целенасочено да атакува украинската енергийна инфраструктура, което налага постоянни ремонти. ЕС проучва възможности да осигури нови средства - чрез конфискация на руски активи, емитиране на облигации или допълнителни вноски от отделни държави членки.

„Путин мисли, че може да издържи повече от нас в тази битка за бъдещето на Украйна“, каза Фон дер Лайен. „Това е дълбока грешка в преценката му. Сега е моментът да действаме с нов импулс, за да осуетим циничния му опит да печели време и да го накараме да седне на масата за преговори.“