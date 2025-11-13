ЕС разглежда общ заем за Украйна: лихвите ще се покриват от държавите членки

Държавите членки на ЕС могат да бъдат задължени да покрият лихвите по общ заем за Украйна, ако не бъде използвано запорираното руско имущество, заяви днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по време на пресконференция след срещата на европейските финансови министри в Брюксел, предава БТА.
Той отбеляза, че всички варианти за продължаваща подкрепа към Киев включват финансови, правни и политически предизвикателства. Сред обсъжданите възможности са ЕС да изтегли общ заем, отделните държави сами да получат заем и да го предоставят на Украйна, или да се използва замразеното руско имущество. Домбровскис поясни, че ако финансирането за Украйна дойде от европейския бюджет, Европейската комисия ще трябва да адаптира наскоро представеното предложение за бюджетната рамка за следващите седем години.
По думите му, днес всички държави от ЕС се обединили около необходимостта от бърза подкрепа за Украйна. Еврокомисарят добави, че в скоро време ЕК ще представи писмено предложение с конкретни следващи стъпки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудя се на путин как още не е метнал
Коментиран от #37, #46
18:57 13.11.2025
2 Това трябва да се
Коментиран от #7, #15
18:58 13.11.2025
3 Ганчо
Коментиран от #31
18:58 13.11.2025
4 А данъкоплатците
Коментиран от #84
18:58 13.11.2025
5 Пич
Коментиран от #28
18:59 13.11.2025
6 И бюджета
18:59 13.11.2025
7 Абе
До коментар #2 от "Това трябва да се":При демокрацията референдумиъе са забтанени😀
19:00 13.11.2025
8 Уфф
Коментиран от #17
19:00 13.11.2025
9 Миро
19:00 13.11.2025
10 Елементарно
Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
Коментиран от #24
19:00 13.11.2025
11 Кухоглава копейка
Коментиран от #22, #77
19:00 13.11.2025
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:02 13.11.2025
13 Пич
Коментиран от #42
19:02 13.11.2025
14 1020
19:02 13.11.2025
15 Ердоган
До коментар #2 от "Това трябва да се":Какъв референдум? Тия двава знаят, че паднели Украйна, трябва да те пратят на фронта и гледат да ти спасят задника
Коментиран от #53
19:02 13.11.2025
16 Справедлив
Коментиран от #23
19:02 13.11.2025
17 Опсс
До коментар #8 от "Уфф":И ти ще плащаш. Няма мърдане.
19:03 13.11.2025
18 Аз бих
19:03 13.11.2025
19 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
„Златната илюзия за Украйна се разпада. Разкрита е военна мафиотска мрежа с безброй връзки с президента Зеленски. Министърът на енергетиката вече е подал оставка, а главният заподозрян е избягал от страната. Именно в този хаос брюкселският елит иска да влее парите на европейските данъкоплатци – където всичко, което не гори на фронта, се озовава в джобовете на военната мафия. Лудост. Благодаря, но не искаме да имаме нищо общо с това. Няма да изпращаме парите на унгарския народ в Украйна.
Те могат да бъдат използвани много по-добре у дома: само тази седмица удвоихме плащанията на приемни родители и одобрихме четиринадесета месечна пенсия. И още повече, след всичко това няма да се поддадем на финансовите искания и изнудване на украинския президент. Крайно време е Брюксел да осъзнае къде всъщност отиват парите им.“
19:03 13.11.2025
20 1302
Ние сме си виновни, че ги търпим.
19:04 13.11.2025
21 тома
19:04 13.11.2025
22 Ще дадеш и хоро ще играеш
До коментар #11 от "Кухоглава копейка":И ще разбереш, че новите братушки в Брюксел са по-лоши от старите в Кремъл.
19:04 13.11.2025
23 Ганчев
До коментар #16 от "Справедлив":Куфар гарата Сибир.
Коментиран от #52
19:04 13.11.2025
24 Елементарен си ти
До коментар #10 от "Елементарно":А тая европейска цивилизация защо не праща войски в Украйна?
Така че тия приказки ги раправяй на децата в детската градина.
19:05 13.11.2025
25 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
„Брюксел финансира украинската държава с европейски пари от години. Междувременно корупцията е вилняла в Украйна и не е изненадващо, че никой не е видял точен доклад за това как са били изразходвани средствата от ЕС...
И така, какво иска Брюксел? Да изпрати още пари на Украйна за президента Зеленски, чийто вътрешен кръг наскоро беше разкрит като част от огромна корупционна мрежа.
Време е да спрем това безумие и да спрем да изпращаме европейски пари на Украйна!
Докато сме на власт, унгарският народ може да бъде спокоен: парите на унгарския народ няма да отидат в Украйна!“
19:05 13.11.2025
26 Георги
19:06 13.11.2025
27 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Вътрешният кръг на Зеленски е уверен, че олигархът Игор Коломойски, който е в предварителен арест, и неговият партньор Генадий Боголюбов, който е избягал във Виена, играят ключова роля в развитието на делото срещу Тимур Миндич.
„В седмиците преди публикуването на информацията по „случая Миндич“ Коломойски често пътуваше до НАБУ за разпити, връщайки се в добро настроение и обаждайки се на приятели е казвал, че „Скоро идва края на Зеленски.“
19:07 13.11.2025
28 Новичок
До коментар #5 от "Пич":Ще плащаш и още как,КОЙ те пита.Днес ти вдигнахме синя и зелена зона утре винетките,после и данъци разни и те така ще плащаш.Като сте с овчи души ,и будали ще Плащате.
Коментиран от #40
19:08 13.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Pyccкий Карлик
Русия на всяка цена трябва да бъде спряна от разработките на роботи алкохолици 😄👍
Коментиран от #35
19:08 13.11.2025
31 ти се храниш с ромски наденици
До коментар #3 от "Ганчо":до картофите и накря белия сос по устничките ти абе ти кулагин ли си мило
19:09 13.11.2025
32 Само питам
19:09 13.11.2025
33 Пенсионер
Коментиран от #39
19:10 13.11.2025
34 пешо
19:10 13.11.2025
35 хаха болен какво плащаш ти бре
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":съдр@анпед@@ераст@@ с голям кеф ще ти скачам върху главата до като стане плоска
Коментиран от #80
19:11 13.11.2025
36 Северодвинск
19:12 13.11.2025
37 Азз
До коментар #1 от "Чудя се на путин как още не е метнал":Защо да го прави? - ЕС сам ще се самоунищожи и Путин си чака
19:12 13.11.2025
38 Напомням
Коментиран от #44
19:12 13.11.2025
39 Георги
До коментар #33 от "Пенсионер":народа протестира за сгазено куче. Има си приоритети!
19:12 13.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Азз
До коментар #13 от "Пич":В това нашите са първи!
19:13 13.11.2025
43 лихвите ще ги покрие
19:13 13.11.2025
44 Георги
До коментар #38 от "Напомням":що, тия дето гласувахте какво постигнахте?
19:14 13.11.2025
45 Ако ЕС не започне да
19:14 13.11.2025
46 Атина Палада
До коментар #1 от "Чудя се на путин как още не е метнал":Ама защо да мета по Украйна,когато целта е зануляване на Еврохалифата..
19:15 13.11.2025
47 Тези лихви
19:15 13.11.2025
48 Ха ха ха ха
19:15 13.11.2025
49 Анонимен
Коментиран от #66
19:15 13.11.2025
50 Аз бих
Коментиран от #67
19:15 13.11.2025
51 стоян георгиев
19:16 13.11.2025
52 Мото
До коментар #23 от "Ганчев":Паравоз, чемодан > Киев
19:16 13.11.2025
53 Атина Палада
До коментар #15 от "Ердоган":Да бе ще пращат на фронта някакви си с лакирани нокти и епилирани крачета .:) я се осъзнай! Гледат да спасят техния си задник...
19:17 13.11.2025
54 подкрепа към Киев
19:17 13.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Георги
19:18 13.11.2025
57 От чужбина
19:18 13.11.2025
58 Евро,а?
19:19 13.11.2025
59 Четете ли бре хора ?
Коментиран от #74
19:19 13.11.2025
60 Бай Ганя
19:19 13.11.2025
61 Факт
Коментиран от #63
19:19 13.11.2025
62 а сега де
19:20 13.11.2025
63 Опааа
До коментар #61 от "Факт":Тоя па! Тихо бе сО пол!
19:20 13.11.2025
64 хахаха
19:20 13.11.2025
65 От догодина
19:20 13.11.2025
66 Не, не са луди
До коментар #49 от "Анонимен":ние не сме у ред, ама хак да ни е, анталигентана насия...
19:21 13.11.2025
67 А аз
До коментар #50 от "Аз бих":Аз бих ти разбил мусарата
19:21 13.11.2025
68 Да питам бе
Коментиран от #82
19:22 13.11.2025
69 Ще плащате мушмули
19:22 13.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Опааа
19:22 13.11.2025
72 Теменуга
19:23 13.11.2025
73 Кой
Коментиран от #81
19:23 13.11.2025
74 Че ко го еня
До коментар #59 от "Четете ли бре хора ?":пеня, нали си има салатка, ракийка, чалга и комп пред него, като мен....
19:23 13.11.2025
75 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
като и те , и ние ЗНАЕМ,
ЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА ВЪРНЕ ТЕЗИ ПАРИ🤔❗
19:24 13.11.2025
76 Точен
19:24 13.11.2025
77 Атина Палада
До коментар #11 от "Кухоглава копейка":Аз се моля да пипнат от руските активи,че ойрото да отиде в историята...Ама пустото не искат...Само грачат за имидж:)))
Коментиран от #87
19:25 13.11.2025
78 Преди
19:25 13.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Pyccкий Карлик
До коментар #35 от "хаха болен какво плащаш ти бре":"...какво плащаш ти бре..."
Нищо разбира се, ма викам балъците да плащат 😁
19:27 13.11.2025
81 Атина Палада
До коментар #73 от "Кой":Еврейските банки са празни..Иде реч за напечатване на заем ,а после европейците да връщат на евреите...
19:27 13.11.2025
82 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #68 от "Да питам бе":Ами тя У...йна и в НАТьО не е ❗
У...йна е само полигин на който ЗАПАДНалИЯТ свят
иска да си премери ПИШК@Т@ с Раша ❗
19:27 13.11.2025
83 КАК СТЕ ГОРДИ ЮРОПЕЙЦИ
19:27 13.11.2025
84 Kaлпазанин
До коментар #4 от "А данъкоплатците":Данъкоплатците сме офце ,че търпим внуци на нацисти да управляват ЕС ,всеки народ си заслужава управниците
19:27 13.11.2025
85 БГ идилия
19:28 13.11.2025
86 Съдраните
19:28 13.11.2025
87 На ушенце:
До коментар #77 от "Атина Палада":Руските олигарси и мафиоти прежалиха парите си на Запад.Само копейките ще грачите
😂😂
Не казвай на никой🤫
19:29 13.11.2025