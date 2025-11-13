ЕС разглежда общ заем за Украйна: лихвите ще се покриват от държавите членки

Държавите членки на ЕС могат да бъдат задължени да покрият лихвите по общ заем за Украйна, ако не бъде използвано запорираното руско имущество, заяви днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по време на пресконференция след срещата на европейските финансови министри в Брюксел, предава БТА.

Той отбеляза, че всички варианти за продължаваща подкрепа към Киев включват финансови, правни и политически предизвикателства. Сред обсъжданите възможности са ЕС да изтегли общ заем, отделните държави сами да получат заем и да го предоставят на Украйна, или да се използва замразеното руско имущество. Домбровскис поясни, че ако финансирането за Украйна дойде от европейския бюджет, Европейската комисия ще трябва да адаптира наскоро представеното предложение за бюджетната рамка за следващите седем години.

По думите му, днес всички държави от ЕС се обединили около необходимостта от бърза подкрепа за Украйна. Еврокомисарят добави, че в скоро време ЕК ще представи писмено предложение с конкретни следващи стъпки.