ЕС разглежда общ заем за Украйна: лихвите ще се покриват от държавите членки
  Тема: Украйна

ЕС разглежда общ заем за Украйна: лихвите ще се покриват от държавите членки

13 Ноември, 2025 18:55

Държавите от ЕС ще трябва да плащат лихвите по общ заем за Украйна, ако не се използват руските средства

ЕС разглежда общ заем за Украйна: лихвите ще се покриват от държавите членки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Държавите членки на ЕС могат да бъдат задължени да покрият лихвите по общ заем за Украйна, ако не бъде използвано запорираното руско имущество, заяви днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по време на пресконференция след срещата на европейските финансови министри в Брюксел, предава БТА.

Той отбеляза, че всички варианти за продължаваща подкрепа към Киев включват финансови, правни и политически предизвикателства. Сред обсъжданите възможности са ЕС да изтегли общ заем, отделните държави сами да получат заем и да го предоставят на Украйна, или да се използва замразеното руско имущество. Домбровскис поясни, че ако финансирането за Украйна дойде от европейския бюджет, Европейската комисия ще трябва да адаптира наскоро представеното предложение за бюджетната рамка за следващите седем години.

По думите му, днес всички държави от ЕС се обединили около необходимостта от бърза подкрепа за Украйна. Еврокомисарят добави, че в скоро време ЕК ще представи писмено предложение с конкретни следващи стъпки.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудя се на путин как още не е метнал

    51 1 Отговор
    100 мегатона връз осрайна и да приключи с мъките

    Коментиран от #37, #46

    18:57 13.11.2025

  • 2 Това трябва да се

    61 0 Отговор
    реши с референдум на държавите членки. Не от едно или 2 лица от правителството на съответната държава.

    Коментиран от #7, #15

    18:58 13.11.2025

  • 3 Ганчо

    7 33 Отговор
    ЕС ни храни НАто ни пази слава Украйна 😀

    Коментиран от #31

    18:58 13.11.2025

  • 4 А данъкоплатците

    64 1 Отговор
    Някой попита ли данъкоплатците дали са съгласни да плащат тези лихви?

    Коментиран от #84

    18:58 13.11.2025

  • 5 Пич

    58 0 Отговор
    България трябва моментално да наложи вето на ЕС при такава ситуация !!! Ще ме задължава тъпата Урсула да плащам на Украйна...?! Трябва да ги избием на улицата , ако това се случи !!!

    Коментиран от #28

    18:59 13.11.2025

  • 6 И бюджета

    37 1 Отговор
    Ганьовия ще се пръсне като балон далеч по - рано от очакваното !

    18:59 13.11.2025

  • 7 Абе

    45 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това трябва да се":

    При демокрацията референдумиъе са забтанени😀

    19:00 13.11.2025

  • 8 Уфф

    47 1 Отговор
    Добитъка в Европа ще плаща, щом гласува за малоумници!

    Коментиран от #17

    19:00 13.11.2025

  • 9 Миро

    2 12 Отговор
    ЕС САМО ПЛАШАТ РАДЕВ И ГАРГИТЕ !!!

    19:00 13.11.2025

  • 10 Елементарно

    2 35 Отговор
    УКРАЙНА защитава не само себе си, но и цялата европейска цивилизация. Така, че Запада е длъжник на Украйна.
    Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.

    Коментиран от #24

    19:00 13.11.2025

  • 11 Кухоглава копейка

    11 2 Отговор
    Аз пари на украинците не давам!Да ги вземат от руските активи. Братушки, Братушки ама сиренето е с пари в магазина.

    Коментиран от #22, #77

    19:00 13.11.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Да благодарим на ЕсЕс...

    19:02 13.11.2025

  • 13 Пич

    30 1 Отговор
    "Всички държави са се обединили" означава ли , че нашите мазнини предатели са се съгласили да вкарат народа си в такова нещо...???!!! Иначе нямали пари за увеличаване на заплатите и пенсиите на българите...!!!

    Коментиран от #42

    19:02 13.11.2025

  • 14 1020

    22 0 Отговор
    И ние най-малоумно сме се засилили да участваме в това?! Такива и.иоти като нашите т.нар.управници няма просто! Пълен погром!

    19:02 13.11.2025

  • 15 Ердоган

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Това трябва да се":

    Какъв референдум? Тия двава знаят, че паднели Украйна, трябва да те пратят на фронта и гледат да ти спасят задника

    Коментиран от #53

    19:02 13.11.2025

  • 16 Справедлив

    21 1 Отговор
    Време е докато има време да бягаме от този убийствен СЪЮЗ. ЕССС

    Коментиран от #23

    19:02 13.11.2025

  • 17 Опсс

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Уфф":

    И ти ще плащаш. Няма мърдане.

    19:03 13.11.2025

  • 18 Аз бих

    16 0 Отговор
    Се изходил на този ЕС по голяма и по малка нужда

    19:03 13.11.2025

  • 19 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    22 0 Отговор
    Виктор Орбан:
    „Златната илюзия за Украйна се разпада. Разкрита е военна мафиотска мрежа с безброй връзки с президента Зеленски. Министърът на енергетиката вече е подал оставка, а главният заподозрян е избягал от страната. Именно в този хаос брюкселският елит иска да влее парите на европейските данъкоплатци – където всичко, което не гори на фронта, се озовава в джобовете на военната мафия. Лудост. Благодаря, но не искаме да имаме нищо общо с това. Няма да изпращаме парите на унгарския народ в Украйна.

    Те могат да бъдат използвани много по-добре у дома: само тази седмица удвоихме плащанията на приемни родители и одобрихме четиринадесета месечна пенсия. И още повече, след всичко това няма да се поддадем на финансовите искания и изнудване на украинския президент. Крайно време е Брюксел да осъзнае къде всъщност отиват парите им.“

    19:03 13.11.2025

  • 20 1302

    22 0 Отговор
    Цялото настоящо ръководство на ЕС са банда корумпирани глупаци, без връзка нито с реалността, нито с главния мозък.
    Ние сме си виновни, че ги търпим.

    19:04 13.11.2025

  • 21 тома

    23 0 Отговор
    Сега разбрахте ли че единствения който може да спаси Европа е Путин

    19:04 13.11.2025

  • 22 Ще дадеш и хоро ще играеш

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кухоглава копейка":

    И ще разбереш, че новите братушки в Брюксел са по-лоши от старите в Кремъл.

    19:04 13.11.2025

  • 23 Ганчев

    0 8 Отговор

    До коментар #16 от "Справедлив":

    Куфар гарата Сибир.

    Коментиран от #52

    19:04 13.11.2025

  • 24 Елементарен си ти

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Елементарно":

    А тая европейска цивилизация защо не праща войски в Украйна?
    Така че тия приказки ги раправяй на децата в детската градина.

    19:05 13.11.2025

  • 25 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    18 0 Отговор
    ЕС трябва да спре финансирането на Украйна след корупционния скандал! - написа унгарският външен министър Сиярто и публикува снимка на златната тоалетна на Миндич .

    „Брюксел финансира украинската държава с европейски пари от години. Междувременно корупцията е вилняла в Украйна и не е изненадващо, че никой не е видял точен доклад за това как са били изразходвани средствата от ЕС...
    И така, какво иска Брюксел? Да изпрати още пари на Украйна за президента Зеленски, чийто вътрешен кръг наскоро беше разкрит като част от огромна корупционна мрежа.

    Време е да спрем това безумие и да спрем да изпращаме европейски пари на Украйна!
    Докато сме на власт, унгарският народ може да бъде спокоен: парите на унгарския народ няма да отидат в Украйна!“

    19:05 13.11.2025

  • 26 Георги

    19 0 Отговор
    инфлация, вдигане на данъците и осигуровките, непосилни цени на жилищата, смешни заплати, вдигане на лихвите на кредитите, липса на гориво, плащане на лихви по чужди заеми ... нищожна цена за удобството да не обменяш пари като ходиш "навън", не че неможе да плащаш с карта ама други си е кеш.

    19:06 13.11.2025

  • 27 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    17 0 Отговор
    И Германия призна и официално оповести корупционния скандал в Украйна, който набира скорост. Умеров и Сирски скоро ще бъдат въвлечени в разправата. Американски пари са откраднати не само от Енергоатом и Укренерго, но и от Укроборонпром и системата за обществени поръчки на украинските въоръжени сили.

    Вътрешният кръг на Зеленски е уверен, че олигархът Игор Коломойски, който е в предварителен арест, и неговият партньор Генадий Боголюбов, който е избягал във Виена, играят ключова роля в развитието на делото срещу Тимур Миндич.
    „В седмиците преди публикуването на информацията по „случая Миндич“ Коломойски често пътуваше до НАБУ за разпити, връщайки се в добро настроение и обаждайки се на приятели е казвал, че „Скоро идва края на Зеленски.“

    19:07 13.11.2025

  • 28 Новичок

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ще плащаш и още как,КОЙ те пита.Днес ти вдигнахме синя и зелена зона утре винетките,после и данъци разни и те така ще плащаш.Като сте с овчи души ,и будали ще Плащате.

    Коментиран от #40

    19:08 13.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Pyccкий Карлик

    1 13 Отговор
    Ще плащаме с пълен кеф !!!
    Русия на всяка цена трябва да бъде спряна от разработките на роботи алкохолици 😄👍

    Коментиран от #35

    19:08 13.11.2025

  • 31 ти се храниш с ромски наденици

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганчо":

    до картофите и накря белия сос по устничките ти абе ти кулагин ли си мило

    19:09 13.11.2025

  • 32 Само питам

    10 0 Отговор
    Бай Ганьо колко ще трябва да плати?

    19:09 13.11.2025

  • 33 Пенсионер

    17 0 Отговор
    Ако и сега народът не излезе масово да протестира, значи твърдението на проф. Иво Христов клони към 99 процента! Такова решение е изнудване! Нали вече стана ясно какви кражби има от милиардите, изсипани в ръцете на украинските водачи! Още ли да ги гушим? Кошмарен сън, за съжаление не е сегашната действителност! Защото от съня се будиш, а в случая те притискат “на менгеме” европейските водачи, съдисти за европейските народи! Не случайно двете , Урсула и Лагард ходят докарани досущ, като едни познати персони от миналото, действали в лагери, но не лагери за почиващи….

    Коментиран от #39

    19:10 13.11.2025

  • 34 пешо

    12 0 Отговор
    давайте да е сринем тая украйна няма да плащаме нищо

    19:10 13.11.2025

  • 35 хаха болен какво плащаш ти бре

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    съдр@анпед@@ераст@@ с голям кеф ще ти скачам върху главата до като стане плоска

    Коментиран от #80

    19:11 13.11.2025

  • 36 Северодвинск

    7 0 Отговор
    И не само лихвите а и самия заем, неноралници скапни

    19:12 13.11.2025

  • 37 Азз

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чудя се на путин как още не е метнал":

    Защо да го прави? - ЕС сам ще се самоунищожи и Путин си чака

    19:12 13.11.2025

  • 38 Напомням

    6 0 Отговор
    И да не забравите да отидете за гъби на следващото важно гласуване, ей.

    Коментиран от #44

    19:12 13.11.2025

  • 39 Георги

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсионер":

    народа протестира за сгазено куче. Има си приоритети!

    19:12 13.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Азз

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    В това нашите са първи!

    19:13 13.11.2025

  • 43 лихвите ще ги покрие

    5 0 Отговор
    Толупа

    19:13 13.11.2025

  • 44 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Напомням":

    що, тия дето гласувахте какво постигнахте?

    19:14 13.11.2025

  • 45 Ако ЕС не започне да

    5 0 Отговор
    пита гражданите на държавите членки за решенията си, го пиши бегал. Имаше ЕС, няма ЕС.

    19:14 13.11.2025

  • 46 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чудя се на путин как още не е метнал":

    Ама защо да мета по Украйна,когато целта е зануляване на Еврохалифата..

    19:15 13.11.2025

  • 47 Тези лихви

    6 0 Отговор
    Заложени ли са в бюджета ? 1% от всичко дадено на Украйна го плащаме ние. Предатели

    19:15 13.11.2025

  • 48 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор
    Натикаха ли ви го до гърлото, а?

    19:15 13.11.2025

  • 49 Анонимен

    9 1 Отговор
    Откъде накъде ние ще плащаме лихва по чужд заем. Значи България ще тегли заем за да плати по заем на Украйна. Тия луди ли са?

    Коментиран от #66

    19:15 13.11.2025

  • 50 Аз бих

    0 5 Отговор
    Се изходил се по голяма и по малка нужда на главата на Пусьо.

    Коментиран от #67

    19:15 13.11.2025

  • 51 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Зеля да вдига белия байряк

    19:16 13.11.2025

  • 52 Мото

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ганчев":

    Паравоз, чемодан > Киев

    19:16 13.11.2025

  • 53 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ердоган":

    Да бе ще пращат на фронта някакви си с лакирани нокти и епилирани крачета .:) я се осъзнай! Гледат да спасят техния си задник...

    19:17 13.11.2025

  • 54 подкрепа към Киев

    8 0 Отговор
    Трябва да спре. За българите пари няма, но хунтата на Зеленият нацист ще храним

    19:17 13.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Георги

    6 0 Отговор
    когато противниците на еврото говориха, че ще плащаме чужди заеми ги обявиха за луди

    19:18 13.11.2025

  • 57 От чужбина

    3 0 Отговор
    Този ЗАЕМ се взема от някъде, някой го дава, естествено срещу определена цена. Тази цена се нарича ЛИХВА. Въпроса е КОЙ ще прибира тази лихва? Другия въпрос е дали европейските народи са съгласни?

    19:18 13.11.2025

  • 58 Евро,а?

    3 0 Отговор
    Яко гълтане от новата година. Да ви е честито!

    19:19 13.11.2025

  • 59 Четете ли бре хора ?

    4 0 Отговор
    заем щели сме да теглим и да го "предоставят" толупите на Украйна...

    Коментиран от #74

    19:19 13.11.2025

  • 60 Бай Ганя

    5 0 Отговор
    Като ще плащаме Одеса остава за нас

    19:19 13.11.2025

  • 61 Факт

    3 3 Отговор
    Ако Русия не беше нападнала вероломно Украйна, сега нямаше да се налага да помагаме на Украйна. Затова парите за заема за Украйна трябва да се вземат от русофилите!!!

    Коментиран от #63

    19:19 13.11.2025

  • 62 а сега де

    3 0 Отговор
    познайте нашите гъ.зомийници как ще гласуват, начело с майтапа рос. джилязку

    19:20 13.11.2025

  • 63 Опааа

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Факт":

    Тоя па! Тихо бе сО пол!

    19:20 13.11.2025

  • 64 хахаха

    2 0 Отговор
    ха ха ха - честито, три години ще издържаме финансово украина

    19:20 13.11.2025

  • 65 От догодина

    2 0 Отговор
    Повишаване на осигуровките с още 10 процентни пункта. Така е било и като сме били съюзници с Третия райх през 1941-1944. - инфлация и увеличаване на данъци. Историята се повтаря като фарс

    19:20 13.11.2025

  • 66 Не, не са луди

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    ние не сме у ред, ама хак да ни е, анталигентана насия...

    19:21 13.11.2025

  • 67 А аз

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Аз бих":

    Аз бих ти разбил мусарата

    19:21 13.11.2025

  • 68 Да питам бе

    1 0 Отговор
    Какво общо има ЕС със Украйна след като самата тя не е във ЕС?

    Коментиран от #82

    19:22 13.11.2025

  • 69 Ще плащате мушмули

    3 0 Отговор
    Щото сте в клуба на богатите .... после пак за Атлантици гласувайте

    19:22 13.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Опааа

    2 0 Отговор
    Синя и зелена зона с нови цени от 05.01.2026г. Пак гласувайте за пЕ дала Васко-ДС!

    19:22 13.11.2025

  • 72 Теменуга

    1 0 Отговор
    Веднага включваме парите за лихви в бюджет 2026 само Земенски да плаща 10% данък дивидент

    19:23 13.11.2025

  • 73 Кой

    1 0 Отговор
    ще им даде заем на ойропейците. Те не моа го върнат. Евреите не са прости. Много са зле работите.

    Коментиран от #81

    19:23 13.11.2025

  • 74 Че ко го еня

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Четете ли бре хора ?":

    пеня, нали си има салатка, ракийка, чалга и комп пред него, като мен....

    19:23 13.11.2025

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Защо го пишат ЗАЕМ,
    като и те , и ние ЗНАЕМ,
    ЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА ВЪРНЕ ТЕЗИ ПАРИ🤔❗

    19:24 13.11.2025

  • 76 Точен

    1 0 Отговор
    Ако ми осигурят безплатно млада хубавица украинка, съм готов да плащам лихвите. Не ща Зеления да забогатява от моите пари, без нищо за мене...

    19:24 13.11.2025

  • 77 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кухоглава копейка":

    Аз се моля да пипнат от руските активи,че ойрото да отиде в историята...Ама пустото не искат...Само грачат за имидж:)))

    Коментиран от #87

    19:25 13.11.2025

  • 78 Преди

    0 0 Отговор
    с фашистите, днес пак с тях. Гласувайте за толупите и си ги преизбирайте на воля колкото до щете.

    19:25 13.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "хаха болен какво плащаш ти бре":

    "...какво плащаш ти бре..."

    Нищо разбира се, ма викам балъците да плащат 😁

    19:27 13.11.2025

  • 81 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Кой":

    Еврейските банки са празни..Иде реч за напечатване на заем ,а после европейците да връщат на евреите...

    19:27 13.11.2025

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Да питам бе":

    Ами тя У...йна и в НАТьО не е ❗

    У...йна е само полигин на който ЗАПАДНалИЯТ свят
    иска да си премери ПИШК@Т@ с Раша ❗

    19:27 13.11.2025

  • 83 КАК СТЕ ГОРДИ ЮРОПЕЙЦИ

    1 0 Отговор
    Ще плащате за далаверите на англосаксите в Бандерия. И вашите деца ще плащат.

    19:27 13.11.2025

  • 84 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А данъкоплатците":

    Данъкоплатците сме офце ,че търпим внуци на нацисти да управляват ЕС ,всеки народ си заслужава управниците

    19:27 13.11.2025

  • 85 БГ идилия

    1 0 Отговор
    Да ни е честито принудителното финансиране на фашагите от нашите хрантутници което ще плащаме ние. Браво дами и господа! Браво!!

    19:28 13.11.2025

  • 86 Съдраните

    0 0 Отговор
    евро шматки щели да теглят заеми за война. По реално е да гепят кинтите на руснаците. Няма да е сефте я. Заем няма кой луд да им даде.

    19:28 13.11.2025

  • 87 На ушенце:

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    Руските олигарси и мафиоти прежалиха парите си на Запад.Само копейките ще грачите
    😂😂
    Не казвай на никой🤫

    19:29 13.11.2025

