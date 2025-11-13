Новини
Финландия отваря няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия

13 Ноември, 2025 22:25 587 8

Решението зависи от обема на трафика между двете страни, след почти година на затваряне

Финландия отваря няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия разреши отварянето на няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия, съобщава Известия, позовавайки се на изявление на началника на звеното за гранична охрана Юси Напола, предава Фокус.

„Ще оценим обема на трафика и въз основа на това ще решим колко пункта да отворим“, каза Напола, като уточни, че броят на активираните КПП-та ще зависи от очаквания поток на преминаващите.

На 16 април миналата година финландското правителство постанови границата с Русия да остане затворена до второ нареждане. Новото решение заменя подобен документ от 4 април 2024 г., като влезе в сила след почти година на безсрочно затваряне.


Финландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Охладняха и ожадняха фините като кучета и ги отвързаха да ходят в Русия за евтин алкохол и храна.

    22:29 13.11.2025

  • 3 Я пък тоя

    11 1 Отговор
    Много бързо клекнаха финландците, а голям го вадеха.
    Май не знаят, че със съсед не трябва да се караш.

    22:32 13.11.2025

  • 4 Даката

    0 6 Отговор
    Голяма грешка... как можаха да го сторят... затваряйте веднага, докато не е станало късно.

    Коментиран от #7

    22:34 13.11.2025

  • 5 А50

    5 0 Отговор
    Финландците не издържаха без руското присъствие.

    22:36 13.11.2025

  • 6 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Накрая финладците ли ще се окажат "Троянския кон" в НАТО? После ще се чудим защо Путин знае повече за НАТО отколкото за РФ.

    22:43 13.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даката":

    Не става да го вадиш голям,
    когато на съседът ти му е по-голям❗

    22:43 13.11.2025

  • 8 демократ

    0 0 Отговор
    Финландски из роди навсякъде има Радевци.

    22:43 13.11.2025

