Финландия отваря няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия

Финландия разреши отварянето на няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия, съобщава Известия, позовавайки се на изявление на началника на звеното за гранична охрана Юси Напола, предава Фокус.
„Ще оценим обема на трафика и въз основа на това ще решим колко пункта да отворим“, каза Напола, като уточни, че броят на активираните КПП-та ще зависи от очаквания поток на преминаващите.
На 16 април миналата година финландското правителство постанови границата с Русия да остане затворена до второ нареждане. Новото решение заменя подобен документ от 4 април 2024 г., като влезе в сила след почти година на безсрочно затваряне.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
22:29 13.11.2025
3 Я пък тоя
Май не знаят, че със съсед не трябва да се караш.
22:32 13.11.2025
4 Даката
Коментиран от #7
22:34 13.11.2025
5 А50
22:36 13.11.2025
6 Ха сега де...
22:43 13.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Даката":Не става да го вадиш голям,
когато на съседът ти му е по-голям❗
22:43 13.11.2025
8 демократ
22:43 13.11.2025