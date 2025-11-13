Финландия отваря няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия

Финландия разреши отварянето на няколко контролно-пропускателни пункта по границата с Русия, съобщава Известия, позовавайки се на изявление на началника на звеното за гранична охрана Юси Напола, предава Фокус.

„Ще оценим обема на трафика и въз основа на това ще решим колко пункта да отворим“, каза Напола, като уточни, че броят на активираните КПП-та ще зависи от очаквания поток на преминаващите.

На 16 април миналата година финландското правителство постанови границата с Русия да остане затворена до второ нареждане. Новото решение заменя подобен документ от 4 април 2024 г., като влезе в сила след почти година на безсрочно затваряне.