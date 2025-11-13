Турски пожарникарски самолет се разби край хърватското крайбрежие

Турски пожарникарски самолет се разби близо до хърватския крайбрежен град Сень тази вечер, съобщава Turkey Today, позовавайки се на Хърватската асоциация на пожарникарите. Пилотът е починал, предава Фокус.

Самолетът AT802, управляван от Главната дирекция по горите на Турция, е загубил радиовръзка в 18:25 часа местно време по време на полет към Хърватия. Той е един от двата противопожарни самолета, пътуващи за планирани дейности по поддръжка в страната.

И двата самолета излетяха от Чанаккале в северозападна Турция в сряда сутринта и направиха междинна спирка на летище Риека поради метеорологични условия. В четвъртък следобед, в 17:38 часа, самолетите отново излетяха от Загреб, но неблагоприятното време наложи връщане в Риека.

Докато единият самолет успешно кацна, вторият е загубил радиовръзка в 18:25 ч., потвърди турското министерство на земеделието и горите. Операциите по търсене и спасяване са започнали незабавно в координация с хърватските власти.