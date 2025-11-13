Новини
Свят »
Турция »
Турски пожарникарски самолет се разби край хърватското крайбрежие

Турски пожарникарски самолет се разби край хърватското крайбрежие

13 Ноември, 2025 22:55 730 2

  • турция-
  • хърватия-
  • крайбрежие-
  • самолет

Пилотът загина, започнаха спасителни операции в координация с хърватските власти

Турски пожарникарски самолет се разби край хърватското крайбрежие - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турски пожарникарски самолет се разби близо до хърватския крайбрежен град Сень тази вечер, съобщава Turkey Today, позовавайки се на Хърватската асоциация на пожарникарите. Пилотът е починал, предава Фокус.

Самолетът AT802, управляван от Главната дирекция по горите на Турция, е загубил радиовръзка в 18:25 часа местно време по време на полет към Хърватия. Той е един от двата противопожарни самолета, пътуващи за планирани дейности по поддръжка в страната.

И двата самолета излетяха от Чанаккале в северозападна Турция в сряда сутринта и направиха междинна спирка на летище Риека поради метеорологични условия. В четвъртък следобед, в 17:38 часа, самолетите отново излетяха от Загреб, но неблагоприятното време наложи връщане в Риека.

Докато единият самолет успешно кацна, вторият е загубил радиовръзка в 18:25 ч., потвърди турското министерство на земеделието и горите. Операциите по търсене и спасяване са започнали незабавно в координация с хърватските власти.


Турция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Български орел

    4 0 Отговор
    Бог да го прости!

    23:10 13.11.2025

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Кво става? За 2 дена Турция губи 2 самолета?

    23:25 13.11.2025

