Пилотът, който загина при самолетна катастрофа в Хърватия, е с българско гражданство

Пилотът на турския противопожарен самолет, който се разби в Хърватия в четвъртък, е имал, наред с турско, и българско гражданство, съобщи ХИНА, предаде БТА.

До инцидента се стигна, след като два турски противопожарни самолета, участващи в гасенето на пожари в Хърватия, се опитаха да се върнат на летището в Риека при лоши атмосферни условия.

Към разследването на причините за инцидента ще се присъединят и турски следователи, съобщава хърватската агенция.

Турски пилот на самолет за гасене на пожари загина в Хърватия, съобщиха по-рано тази седмица от Министерството на земеделието и горите на Турция. До инцидента се е стигнало, след като два турски самолета излетели от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар.

Заради лошите метеорологични условия те прекарали нощта на летището в Риека, а в четвъртък в 17:38 ч. излетели оттам към летището в хърватската столица. Заради лошите условия обаче и двата самолета взели решение да се върнат. Докато единият се приземил, с другия е била загубена връзка към 18:25 часа.

Новината за инцидента беше потвърдена и от министъра на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ.