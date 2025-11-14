ВСУ поразиха кораб и нефтена база в Новоросийск, атакуван е и Севастопол. Украински дрон удари жилищна сграда в Донецк

Един от цивилните плавателни съдове в пристанището на Новоросийск е бил повреден при масирана атака с дронове, ранявайки трима от екипажа на плавателния съд, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.
По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон срещу града е била отблъсната. По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи за щети на нефтобаза в претоварния комплекс „Шесхарис“, а един човек е бил ранен, когато отломки от дрон са паднали върху жилищни сгради в Новоросийск.
Атакувана с дронове е и нефтена база в претоварния комплекс „Шесхарис“ в града, повредени са и наземни съоръжения.
Пожар е избухнал след падане на фрагменти от дронове.
Според регионалната оперативна група, на мястото на инцидента работят аварийни и специални служби. По предварителна информация няма пострадали.
По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи, че специалисти са потушили пожара, възникнал в нефтобазата в претоварния комплекс „Шесхарис“, а жертви няма.
Беше уточнено, че в ликвидирането на последиците от атаката с дрон срещу Новоросийск участват 172 души и 51 единици техника от звената за реагиране при извънредни ситуации, включително 76 души и 23 единици техника от руското Министерство на извънредните ситуации.
Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили седем въздушни цели в небето над Севастопол.
"Предварителните доклади показват, че не е повредена инфраструктура, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в своя Telegram канал. Силните звуци, чути в града, са причинени от унищожаването на седем въздушни цели от силите за противовъздушна отбрана.“, се казва в съобщението.
Според него военните продължават работата си. В града е обявена тревога за въздушна тревога.
По-рано в четвъртък вечерта Развожаев съобщи, че четири безпилотни летателни апарата са били унищожени над морето близо до Севастопол.
Дрон на украинските въоръжени сили атакува многоетажна сграда в Ленински квартал на Донецк.
Ударът е засегнал горните етажи на 16-етажната сграда. Фасадата и прозорците са повредени. Няма данни за жертви.
Вечерта на 13 ноември украинските въоръжени сили се опитаха да атакуват Донецк с дронове. Един от ударите е засегнал училищна сграда в центъра на Донецк, като е повредил фасадата на сградата.
Киев беше разтърсен от седма серия експлозии през нощта, съобщава телевизионният канал „Общественное“.
„Звуците от експлозии се чуват отново в Киев, съобщават нашите кореспонденти“, се казва в публикация в Telegram канала.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна са активирани сирени за въздушна тревога.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #3, #4, #6, #8, #19
04:18 14.11.2025
2 Зеленият потник!
Коментиран от #7
04:20 14.11.2025
3 Дженджарче
До коментар #1 от "Готов за бой":И за мириса ,от страх...
Коментиран от #5
04:21 14.11.2025
4 Какво чакаш
До коментар #1 от "Готов за бой":Айде почвай.
04:24 14.11.2025
5 Ти си
До коментар #3 от "Дженджарче":много зле с правописа! На училище до кой клас си ходил? До първи ли?
04:25 14.11.2025
6 БАЦЕ ЕООД
До коментар #1 от "Готов за бой":Калотина, коя граница е? платен ...
Коментиран от #16
04:25 14.11.2025
7 Пуся гол до кръста
До коментар #2 от "Зеленият потник!":След 4 г.спец.АбАсрация Матушката я бомбят.
Коментиран от #9
04:26 14.11.2025
8 Единственото което чакаш е ти е
До коментар #1 от "Готов за бой":баба ти да получи пенсията.
04:53 14.11.2025
9 То е защото Покровск и
До коментар #7 от "Пуся гол до кръста":бездруго нямаше никакво стратегическо значение...
04:55 14.11.2025
10 Историята не лъже
05:11 14.11.2025
11 Историята не лъже
Защо ли!
Коментиран от #26
05:23 14.11.2025
12 Затова
05:25 14.11.2025
13 виСЕPAфостатаБОКЛУЦИ отФАКTИ
Коментиран от #14
05:30 14.11.2025
14 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "виСЕPAфостатаБОКЛУЦИ отФАКTИ":много сте точен
05:31 14.11.2025
15 Цялата статия е...
...,,Миш-Маш"...!
05:44 14.11.2025
16 Труден въпрос...!
До коментар #6 от "БАЦЕ ЕООД":За Едноклетъчно същество...!
05:46 14.11.2025
17 И Киев е Руски
05:48 14.11.2025
18 милен к@неф
05:53 14.11.2025
19 нямаш мозък
До коментар #1 от "Готов за бой":имаш ганглий
05:53 14.11.2025
20 Глас от крайцера 🤔
05:55 14.11.2025
21 Ма добре са ги ударили. Добре, добре.
06:04 14.11.2025
22 боги
това е жалка диверсия със шепа тротил!
Това са последни конвулсий на нашмъркания Зеленски.
А Буданов да си пише завещанието. Откраднатото ще го харчи друг. Този който ще им мандръса и булките!
06:04 14.11.2025
23 Отломки
06:09 14.11.2025
24 Трагедията на русофобите
06:10 14.11.2025
25 Ма добре са ги ударили.Добре,добре.
06:11 14.11.2025
26 Истината за историята
До коментар #11 от "Историята не лъже":Погледни предаванията на Соловьов, Скабеева, Симонян има ги Туба и виж къде се лее злобна ,дива, рашистка пропаганда.
06:11 14.11.2025