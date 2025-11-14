ВСУ поразиха кораб и нефтена база в Новоросийск, атакуван е и Севастопол. Украински дрон удари жилищна сграда в Донецк

Един от цивилните плавателни съдове в пристанището на Новоросийск е бил повреден при масирана атака с дронове, ранявайки трима от екипажа на плавателния съд, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон срещу града е била отблъсната. По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи за щети на нефтобаза в претоварния комплекс „Шесхарис“, а един човек е бил ранен, когато отломки от дрон са паднали върху жилищни сгради в Новоросийск.

Атакувана с дронове е и нефтена база в претоварния комплекс „Шесхарис“ в града, повредени са и наземни съоръжения.

Пожар е избухнал след падане на фрагменти от дронове.

Според регионалната оперативна група, на мястото на инцидента работят аварийни и специални служби. По предварителна информация няма пострадали.

По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи, че специалисти са потушили пожара, възникнал в нефтобазата в претоварния комплекс „Шесхарис“, а жертви няма.

Беше уточнено, че в ликвидирането на последиците от атаката с дрон срещу Новоросийск участват 172 души и 51 единици техника от звената за реагиране при извънредни ситуации, включително 76 души и 23 единици техника от руското Министерство на извънредните ситуации.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили седем въздушни цели в небето над Севастопол.

"Предварителните доклади показват, че не е повредена инфраструктура, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в своя Telegram канал. Силните звуци, чути в града, са причинени от унищожаването на седем въздушни цели от силите за противовъздушна отбрана.“, се казва в съобщението.

Според него военните продължават работата си. В града е обявена тревога за въздушна тревога.

По-рано в четвъртък вечерта Развожаев съобщи, че четири безпилотни летателни апарата са били унищожени над морето близо до Севастопол.

Дрон на украинските въоръжени сили атакува многоетажна сграда в Ленински квартал на Донецк.

Ударът е засегнал горните етажи на 16-етажната сграда. Фасадата и прозорците са повредени. Няма данни за жертви.

Вечерта на 13 ноември украинските въоръжени сили се опитаха да атакуват Донецк с дронове. Един от ударите е засегнал училищна сграда в центъра на Донецк, като е повредил фасадата на сградата.

Киев беше разтърсен от седма серия експлозии през нощта, съобщава телевизионният канал „Общественное“.

„Звуците от експлозии се чуват отново в Киев, съобщават нашите кореспонденти“, се казва в публикация в Telegram канала.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна са активирани сирени за въздушна тревога.