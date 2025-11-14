Новини
ВСУ поразиха кораб и нефтена база в Новоросийск, атакуван е и Севастопол. Украински дрон удари жилищна сграда в Донецк
  Тема: Украйна

ВСУ поразиха кораб и нефтена база в Новоросийск, атакуван е и Севастопол. Украински дрон удари жилищна сграда в Донецк

14 Ноември, 2025 03:52, обновена 14 Ноември, 2025 05:24 2 122 26

Киев бе разтърсен от серия експлозии

ВСУ поразиха кораб и нефтена база в Новоросийск, атакуван е и Севастопол. Украински дрон удари жилищна сграда в Донецк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от цивилните плавателни съдове в пристанището на Новоросийск е бил повреден при масирана атака с дронове, ранявайки трима от екипажа на плавателния съд, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон срещу града е била отблъсната. По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи за щети на нефтобаза в претоварния комплекс „Шесхарис“, а един човек е бил ранен, когато отломки от дрон са паднали върху жилищни сгради в Новоросийск.

Атакувана с дронове е и нефтена база в претоварния комплекс „Шесхарис“ в града, повредени са и наземни съоръжения.

Пожар е избухнал след падане на фрагменти от дронове.

Според регионалната оперативна група, на мястото на инцидента работят аварийни и специални служби. По предварителна информация няма пострадали.

По-късно оперативната група на Краснодарския край съобщи, че специалисти са потушили пожара, възникнал в нефтобазата в претоварния комплекс „Шесхарис“, а жертви няма.

Беше уточнено, че в ликвидирането на последиците от атаката с дрон срещу Новоросийск участват 172 души и 51 единици техника от звената за реагиране при извънредни ситуации, включително 76 души и 23 единици техника от руското Министерство на извънредните ситуации.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили седем въздушни цели в небето над Севастопол.

"Предварителните доклади показват, че не е повредена инфраструктура, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в своя Telegram канал. Силните звуци, чути в града, са причинени от унищожаването на седем въздушни цели от силите за противовъздушна отбрана.“, се казва в съобщението.

Според него военните продължават работата си. В града е обявена тревога за въздушна тревога.

По-рано в четвъртък вечерта Развожаев съобщи, че четири безпилотни летателни апарата са били унищожени над морето близо до Севастопол.

Дрон на украинските въоръжени сили атакува многоетажна сграда в Ленински квартал на Донецк.

Ударът е засегнал горните етажи на 16-етажната сграда. Фасадата и прозорците са повредени. Няма данни за жертви.

Вечерта на 13 ноември украинските въоръжени сили се опитаха да атакуват Донецк с дронове. Един от ударите е засегнал училищна сграда в центъра на Донецк, като е повредил фасадата на сградата.

Киев беше разтърсен от седма серия експлозии през нощта, съобщава телевизионният канал „Общественное“.

„Звуците от експлозии се чуват отново в Киев, съобщават нашите кореспонденти“, се казва в публикация в Telegram канала.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна са активирани сирени за въздушна тревога.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Готов за бой

    38 18 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #3, #4, #6, #8, #19

    04:18 14.11.2025

  • 2 Зеленият потник!

    16 30 Отговор
    Бой по тъпите урки....

    Коментиран от #7

    04:20 14.11.2025

  • 3 Дженджарче

    11 30 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    И за мириса ,от страх...

    Коментиран от #5

    04:21 14.11.2025

  • 4 Какво чакаш

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Айде почвай.

    04:24 14.11.2025

  • 5 Ти си

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дженджарче":

    много зле с правописа! На училище до кой клас си ходил? До първи ли?

    04:25 14.11.2025

  • 6 БАЦЕ ЕООД

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Калотина, коя граница е? платен ...

    Коментиран от #16

    04:25 14.11.2025

  • 7 Пуся гол до кръста

    20 12 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленият потник!":

    След 4 г.спец.АбАсрация Матушката я бомбят.

    Коментиран от #9

    04:26 14.11.2025

  • 8 Единственото което чакаш е ти е

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    баба ти да получи пенсията.

    04:53 14.11.2025

  • 9 То е защото Покровск и

    8 14 Отговор

    До коментар #7 от "Пуся гол до кръста":

    бездруго нямаше никакво стратегическо значение...

    04:55 14.11.2025

  • 10 Историята не лъже

    10 10 Отговор
    Русия спечели войната срещу Сащ и целия запад! Но за това пропагандата мълчи! Освен това Русия успешно ги дефашизира и демилитаризира. Пациентът НАТО е в реанимацията.

    05:11 14.11.2025

  • 11 Историята не лъже

    8 5 Отговор
    Американските и ЕС елитите са ултра корумпирани. Печелят от кризите и войните. Преди беше Ковид-а, сега - войната срещу Русия. Докато до 24.2.2022 г. ежедневно ни облъчваха с Ковид статистики, маски, шатдауни, от началото на СВО няма и една дума. Но пък обилно и денонощно се лее дива антируска пропаганда.

    Защо ли!

    Коментиран от #26

    05:23 14.11.2025

  • 12 Затова

    5 3 Отговор
    укрите ядат дървото !

    05:25 14.11.2025

  • 13 виСЕPAфостатаБОКЛУЦИ отФАКTИ

    3 1 Отговор
    виСЕPAфостатаБОКЛУЦИ отФАКTИ

    Коментиран от #14

    05:30 14.11.2025

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "виСЕPAфостатаБОКЛУЦИ отФАКTИ":

    много сте точен

    05:31 14.11.2025

  • 15 Цялата статия е...

    5 0 Отговор
    ...един голям...
    ...,,Миш-Маш"...!

    05:44 14.11.2025

  • 16 Труден въпрос...!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "БАЦЕ ЕООД":

    За Едноклетъчно същество...!

    05:46 14.11.2025

  • 17 И Киев е Руски

    5 13 Отговор
    Красноармейск отново е руски.Одеса е на ред .Бесарабските българи които наброяват 150000 се подготвят да посрещнат червената армия

    05:48 14.11.2025

  • 18 милен к@неф

    0 6 Отговор
    н@$$равс@

    05:53 14.11.2025

  • 19 нямаш мозък

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    имаш ганглий

    05:53 14.11.2025

  • 20 Глас от крайцера 🤔

    9 1 Отговор
    Според бункерния плъх , вече почти 4 години , всичко е по план. 🤔Само не се знае през кой век ще приключи "СВО".

    05:55 14.11.2025

  • 21 Ма добре са ги ударили. Добре, добре.

    1 0 Отговор
    Много добре е станало.

    06:04 14.11.2025

  • 22 боги

    2 0 Отговор
    хаха голяма победа!
    това е жалка диверсия със шепа тротил!
    Това са последни конвулсий на нашмъркания Зеленски.
    А Буданов да си пише завещанието. Откраднатото ще го харчи друг. Този който ще им мандръса и булките!

    06:04 14.11.2025

  • 23 Отломки

    0 1 Отговор
    Това. в онзи Новоросийск ли е дето се скриха остатъците от бившият руски черноморски флот, а?

    06:09 14.11.2025

  • 24 Трагедията на русофобите

    0 0 Отговор
    Е в това, че смятаха Сащ и нато за изключителни, а Русия сама разби тази натрапвана от три десетилетия заблуда. Вместо осигуряване на безопасност за всички страни, НАТО арогантно се разширяваше около Русия в нарушение на договореностите от 1991-ва. Естествено за постигане на стратегическото й поражение. Сащ и Западът създадоха и въоръжиха фашисткото си прокси, което сега е в реанимацията. Нещо повече - Русия постигна огромно технологическо и производствено превъзходство над Сащ/Нато. Фактите пак показаха, че НАТО е агресивен блок за наказване на опоненти. Но неофашистите военнолюбци пак си счупиха зъбите...

    06:10 14.11.2025

  • 25 Ма добре са ги ударили.Добре,добре.

    0 0 Отговор
    Много добре е станало.

    06:11 14.11.2025

  • 26 Истината за историята

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историята не лъже":

    Погледни предаванията на Соловьов, Скабеева, Симонян има ги Туба и виж къде се лее злобна ,дива, рашистка пропаганда.

    06:11 14.11.2025

