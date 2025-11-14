Новини
Мбапе вкара гол №400: Хората ще се впечатлят, когато вкарам още толкова

14 Ноември, 2025 07:00 597 0

  килиан мбапе
  футбол
  франция
  украйна
  световни квалификации
  мондиал 2026

Мбапе вкара гол №400: Хората ще се впечатлят, когато вкарам още толкова - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският национал Килиан Мбапе коментира постижението си от 400 гола в кариерата, след като отбеляза два пъти срещу Украйна в квалификацията за Мондиал 2026, спечелена от "петлите" с 4:0.

„400 гола не впечатляват хората. Ако искаш да си в групата, която шокира всички, трябва да вкараш още 400“, заяви Мбапе.

„Хилядата гола на Роналдо? Това е нереално. Но нека се стремим към нереалното, трябва да опитаме. Имаме само една кариера“, добави Мбапе.

До момента французинът се е разписвал 55 пъти за националния отбор, 62 пъти за Реал Мадрид, 256 пъти за Пари Сен Жермен и 27 пъти за Монако.


Новини по спортове:
