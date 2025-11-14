Новини
Кая Калас: „Продължаваме да увеличаваме натиска, за да ограничим ресурсите на Русия“

Кая Калас: „Продължаваме да увеличаваме натиска, за да ограничим ресурсите на Русия“

14 Ноември, 2025 20:25

ЕС подготвя нов пакет санкции срещу Русия

Кая Калас: „Продължаваме да увеличаваме натиска, за да ограничим ресурсите на Русия“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз започна работа по изготвянето на нов пакет санкции срещу Русия, след като напредъкът към мирно разрешаване на войната в Украйна остава ограничен, съобщава ДПА, предава БТА.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас обяви инициативата след срещата си в Берлин с германския министър на отбраната Борис Писториус.

„Войните ги губят онези, на които първо им свършват парите или войниците“, заяви Калас. Тя подчерта, че именно поради тази причина ЕС продължава да оказва натиск върху Москва чрез санкционни мерки.

Калас приветства и последните санкции на Съединените щати, насочени към руски петролни компании, като подчерта, че ефектът е най-силен, когато подобни действия се предприемат съвместно с международни партньори.

Предходният, деветнадесети пакет санкции, който влезе в сила през октомври, цели - подобно на американските мерки - да ограничи приходите на Русия от износ на природен газ и петрол. Пълната забрана на вноса на руски втечнен природен газ ще започне да действа от началото на 2027 г., една година по-рано от първоначалния план. Очакват се и нови ограничения във финансовия сектор, както и допълнително ограничаване на свободното придвижване на руски дипломати в рамките на ЕС.


Русия
  • 1 Нено

    86 0 Отговор
    Ама тея Урсули наистина си вярват! хаха

    Коментиран от #8, #30

    20:26 14.11.2025

  • 2 Съдията

    71 2 Отговор
    Тая за първи път е права, войните ги губят тези, на които първи им свършат войниците. Зеленски, не се мотае, дигай белия байрак!😂

    20:27 14.11.2025

  • 3 Гост

    81 1 Отговор
    Вие унищожихте Европа, докато ние гледаме безучастно ...

    20:28 14.11.2025

  • 4 Име

    67 1 Отговор
    С голо дупе упражняват натиск!

    20:28 14.11.2025

  • 5 Ахаха

    63 0 Отговор
    Тия направиха ЕС на бананови републики

    20:29 14.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    62 1 Отговор
    Ей тая Калас не наситена иска голям пакет

    20:29 14.11.2025

  • 7 име

    54 0 Отговор
    Натиска го увеличават, но върху украинския народ. Най-важното от вчера, което ни се спестява от праведните медии, е изказването на зеления наркоман, че неговите неонациски спонсори от запад настоявали да се увеличи броя на мобилизираните. В момента той е 30 хил души на месец, но киевската хунта не искала да увеличава бройката за да има кой да работи и поддържа армията, а зеления настоява за повече пари и оръжия, ако неонацистите на запад искат увеличаване на мобилизираните. Интервюто е публикувано в телеграм канала на RVVoenkor. Ако хунтата мобилизира по 30хил на месец, за 42 месеца би трябвало да са мобилизирали 1.3 милиона, плюс 700 хил войска в началото на денацификацията, сега би трябвало да имат 2 милиона армия. А казват че имали само няколко десетки хиляди жертви и в същото вреле се оплакват, че няма ротация на фронта!

    20:30 14.11.2025

  • 8 Ами

    4 43 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Тръмп с един подпис щипна Лукойл и Роснефт от Пусик.
    ХА ха ха ха
    Събу му гащите

    Коментиран от #19, #58, #103

    20:30 14.11.2025

  • 9 Путин

    40 1 Отговор
    Местя го в другия крачол.

    Коментиран от #15

    20:30 14.11.2025

  • 10 Айде блатни роби!

    5 30 Отговор
    На работа!
    😏😂😂😂😂

    Коментиран от #29, #102

    20:32 14.11.2025

  • 11 Фон дер Миндер

    37 1 Отговор
    Гугутка

    20:32 14.11.2025

  • 12 Гост

    55 2 Отговор
    Кая Калас е нищо повече от едно говорещо Нищо!😁

    20:32 14.11.2025

  • 13 Тома

    49 2 Отговор
    Мъжът на тази е направил милиони от връзките му с руски фирми и успешно сега тя се прави на луда.

    20:32 14.11.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    4 36 Отговор
    Кога ще спрете руския внос на Наташки в Европа?

    Коментиран от #35

    20:32 14.11.2025

  • 15 Хард геймс

    2 29 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Какво местиш джудже ,ти си Смърфиета

    2 та орешника 😆😆😆😆

    Коментиран от #24

    20:32 14.11.2025

  • 16 Хаха

    47 2 Отговор
    Дядото на Кая е бил в SS, баща й в компанията на СССР, Кая евроатлантик!

    Коментиран от #49

    20:33 14.11.2025

  • 17 Артилерист

    45 2 Отговор
    А какво става същевременно с ресурсите на ЕС заради такива като тебе и Урсула?

    Коментиран от #34

    20:33 14.11.2025

  • 18 Обаче

    12 7 Отговор
    „Войните ги губят онези, на които първо им свършват парите или войниците“
    Що е с ботуши или галоши - все е войник. Пари не им трабват (няма къде да ги харчат), а само водка и после ура.

    20:33 14.11.2025

  • 19 Борис

    5 37 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Рафинерията в Новорусийск е ликвидирана На 100%.

    Коментиран от #36

    20:34 14.11.2025

  • 20 Хаха

    25 2 Отговор
    Дядото на Кая е бил в SS, баща й в компартията на СССР, Кая евроатлантик!

    20:34 14.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    4 28 Отговор
    Четири Года, две села, робот алкаш и фалирал Лукойл.
    Маладци .....

    20:35 14.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мечтата на всеки руснак

    2 28 Отговор
    Да унищожи Запада.
    Да му дадат виза за която и да е западна държава.

    20:36 14.11.2025

  • 24 Алина Кабаева

    6 14 Отговор

    До коментар #15 от "Хард геймс":

    Володя е много надарен.

    Коментиран от #42

    20:36 14.11.2025

  • 25 Майна

    30 1 Отговор
    Какво да коментираме?
    Кажете? Няма повече какво да коментираме!
    Да наливаме още от парите си, в джобове на корумпета , които унищожават животи!

    20:37 14.11.2025

  • 26 Хе хе хе...

    39 0 Отговор
    Кайчето явно пак е забравила вибратора включен ...
    От кога тази лейка взе да разбира от военно дело...
    Щели да натискат Москва...
    Ми явно опитите на Наполеон и Хитлер не са им достатъчно ясни...
    Няма начин да постигнат каквото и да е...
    В краен случай дори розовите пудели да нападнат РФ - си има ядрени оръжия способни да унищожат Земята неколкократно...
    Така че пудели - сядайте на опашките и се умилквайте че иначе - ЛОШО...

    Коментиран от #51

    20:38 14.11.2025

  • 27 Сталин

    37 3 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #38, #56

    20:38 14.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Джон Доу

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Aко съм загорял чичак бих и повярвал понеже има хубав "Eстонски" ... ако и сложиш един чувал на главата..

    20:38 14.11.2025

  • 31 Ех Кая...,ех Калас...!

    23 3 Отговор
    Гледай от много напъване,да не стане беля....

    20:39 14.11.2025

  • 32 Болният мозък пак е на линия

    26 3 Отговор
    Ако тази изобщо има мозък

    20:39 14.11.2025

  • 33 Казах

    5 22 Отговор
    Мъките на Русия едва сега започват.Тази ферма за де.били ще бъде срината след дълга агония,икономическа разруха,енергиен колапс,диверрсия и атентати на местни паравоенни бригади,ислямски бунтове с много кръв,празни магазини,купонна система и тотален разпад.

    Коментиран от #37, #40, #50

    20:39 14.11.2025

  • 34 Чети на глас! И записвай!

    4 26 Отговор

    До коментар #17 от "Артилерист":

    От 200 години насам Русия драпа със зъби и нокти някой да им купува ресурсите, за да има руснаците какво да ядат.

    Коментиран от #59, #71

    20:39 14.11.2025

  • 35 Бензъл

    22 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Като гледам из кочината ЕС украинките са първенци

    20:40 14.11.2025

  • 36 Точен

    27 3 Отговор

    До коментар #19 от "Борис":

    В Новоросийск няма рафинерия, а нефтотерминалът за товарене на кораби с нефт заработи 2,5 часа след нефелната украинска атака.

    20:40 14.11.2025

  • 37 Булава

    17 1 Отговор

    До коментар #33 от "Казах":

    Нищо не е можеш да кажеш защото си никой.

    20:41 14.11.2025

  • 38 Геро

    1 21 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #53

    20:41 14.11.2025

  • 39 БОЛШЕВИК

    25 3 Отговор
    Може ли такива кр етени да има на тия постове? Как ще спреш Слънцето да не изгрява сутрин?

    Коментиран от #43

    20:41 14.11.2025

  • 40 Това са безспорни

    4 12 Отговор

    До коментар #33 от "Казах":

    Факти.

    Коментиран от #57

    20:41 14.11.2025

  • 41 Лая лае

    23 2 Отговор
    Пинчерът има майка рускиня и баща и е бил 10 г. член на КПСС! Бащата сега е евроатлантик - познато, нали!

    20:42 14.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Моча в калта

    3 19 Отговор

    До коментар #39 от "БОЛШЕВИК":

    Щом руските кре. тени си избраха най-големият кре. тен за лидер. Значи може.
    А може защото блатни те са кре. тени.

    Коментиран от #54

    20:45 14.11.2025

  • 44 Най-фростата фатка в Брюксел

    19 2 Отговор
    Жан-Клод Юнкер изглежда като титан пред тия калинки.

    20:45 14.11.2025

  • 45 Смешник

    17 2 Отговор
    Тая много проста бе

    20:45 14.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Луд умора няма

    16 0 Отговор
    само се поти.

    20:45 14.11.2025

  • 48 Да,бе

    16 1 Отговор
    Много странно прозрение за това кой губи войните,особено при положение,че изпозападналите са тотално фалирали,а войници няма откъде да намерят.За боеприпаси и модерни оръжия да не говорим.На тая мисълта и тече,като на Мария-Антоанета,ама след обезглавяването...

    20:47 14.11.2025

  • 49 Йоахим фон Рибентроп

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Eстонката си знае добре историята когато със Германия на 7 юни 1939 г ПодписваT пакта за ненападение между Литва, Естония и Германия.

    20:47 14.11.2025

  • 50 Ще, ще, ще,

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Казах":

    ще,ще, ще ...🤣😂🤣😂

    Коментиран от #52

    20:48 14.11.2025

  • 51 Смешник

    17 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хе хе хе...":

    Същата куха лейка като Урсулица и оная мома от Хаджи Димово Гаргамел

    20:48 14.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ти драги, си

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "Геро":

    по-неумен от един чугунен радиатор.
    Колегата по форум цитира, повтарям, ЦИТИРА, някакъв политик а не си дава собственото мнение.
    Ти, разбира се не могъл да го разбереш това.
    Вероятно липса на оборудване между ушите.

    20:49 14.11.2025

  • 54 Той всъщност Покровск

    12 1 Отговор

    До коментар #43 от "Моча в калта":

    нямаше никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #63

    20:49 14.11.2025

  • 55 Айде блатни роби!

    2 12 Отговор
    Слабичка сде представяте. 😏😏😏

    20:50 14.11.2025

  • 56 Изпражнението гайтанджиева

    2 12 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    Това са руски фейкове.

    20:51 14.11.2025

  • 57 Факти са неща които

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Това са безспорни":

    са се случили и са истина.
    Ще, ще, ще не са факти.

    20:51 14.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Владо

    16 1 Отговор

    До коментар #34 от "Чети на глас! И записвай!":

    Кажи сега умньо, кое нещо в света работи без ресурси, че така се изказваш експертно? Дай акъл на всички нас откъде да се намерят подобни ресурси на такива цени, за да може да благоденстваме всички ние, а не да стягаме каиша всяка година.

    Коментиран от #69

    20:51 14.11.2025

  • 60 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Натискай маце, натискай!
    С предното или със задното, натискай.

    20:51 14.11.2025

  • 61 Боко

    12 0 Отговор
    Тоя боклук ще продължава да ни изстисква докато не и махнем главата🪦

    20:51 14.11.2025

  • 62 Гост

    17 1 Отговор
    В много Куц "съюз" членува България, за кой ли път в историята си, откакто е член не може да се похвали с нищо освен с кризи, няма абсолютно нищо друго, освен обилното финансиране на мафиотизираната българска държава и криза след криза, тъпанар след тъпанар..., така е от 2007г., няма сила, която да накара българин да мрази руснак...😂

    Коментиран от #65

    20:51 14.11.2025

  • 63 Тъй,тъй

    15 2 Отговор

    До коментар #54 от "Той всъщност Покровск":

    Тя цяла Украйна няма никакво значение,пък стратегическо само като фашистко гробище...

    Коментиран от #68

    20:53 14.11.2025

  • 64 ?????

    13 1 Отговор
    „Продължаваме да увеличаваме натиска, за да ограничим ресурсите на Русия“
    А как е с ресурсите на Естония, където Кая Калас беше премиер преди да и́ провърви и да я направят външен министър на ЕС. Естествено без никакви избори.
    Както е прието сега в ЕС.
    Та да ви давам ли сравнение за 40 години кво става в Естония с демографията и индустрията.
    Или сами ще се оправите?

    20:53 14.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Алина Кабаева

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хард геймс":

    За първия или втория син?

    20:54 14.11.2025

  • 67 коко

    6 0 Отговор
    тая кая -скоро,бая ще се разкая.

    20:54 14.11.2025

  • 68 Бандеро-

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тъй,тъй":

    нацистки гробище.

    20:55 14.11.2025

  • 69 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Владо":

    Намери си работа. Като за нсчало🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #94

    20:55 14.11.2025

  • 70 Московията

    0 10 Отговор
    ... е пътник.

    20:55 14.11.2025

  • 71 Артилерист

    13 2 Отговор

    До коментар #34 от "Чети на глас! И записвай!":

    Нямаш идея колко си несъстоятелен. Русия никога не е била колониален владетел, докато запада трупа богатствата си основно от жестока (прочети какво е правил белгийския крал Леополд с африканците, които не си изпълняват нормата за събиране на сок от каучуковите дървета) експлоатация на поробени колонии и войни.

    Коментиран от #79, #83

    20:55 14.11.2025

  • 72 Айде блатни роби!

    0 8 Отговор
    Рсботете😂😂😂

    20:56 14.11.2025

  • 73 Камерунеца

    9 1 Отговор
    Не бих плющил Кая, дори и за пари

    Коментиран от #78

    20:56 14.11.2025

  • 74 Той всъщност Покровск

    8 2 Отговор

    До коментар #52 от "Киев за два дня":

    нямаше никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #84

    20:56 14.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 коко

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Геро":

    брат,много си нервен.правиш големи грешки.далечко си от реалностите на дивашкия и зомбиран живот.
    поосевери се и успокой нервите.

    20:57 14.11.2025

  • 77 ЕС мирише на мърша

    10 2 Отговор
    Тази вмирисана кая няма ли кой да я вкара в лудницата! Първо на Русия ресурсите са неограничени и второ на укрите свършиха войниците!

    Коментиран от #91

    20:57 14.11.2025

  • 78 За един милион евро

    7 1 Отговор

    До коментар #73 от "Камерунеца":

    ще затворя очи и ще я думна.

    20:57 14.11.2025

  • 79 Въпрос

    2 6 Отговор

    До коментар #71 от "Артилерист":

    Колко етнически руснаци има в Русия? Лавров, Мендел, Шойгу, Кадиров...

    Коментиран от #85

    20:57 14.11.2025

  • 80 Врещи, врещи,

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Киев за два дня":

    той Покровск и бездруго нямаше ама каквото и да е стратегическо значение.😂😂😂

    20:58 14.11.2025

  • 81 Военен експерт Сивков в Русия

    6 2 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    Коментиран от #86, #96

    20:59 14.11.2025

  • 82 идиоти вън

    6 1 Отговор
    Абе бат Вова, кога ще ги почерпиш тия у Брюксел с лешници, че да се свърши с тия мъки!?!?!?

    21:00 14.11.2025

  • 83 Плен провал си.

    1 5 Отговор

    До коментар #71 от "Артилерист":

    В състава на така наречената РФ има над 180 поробени етноса. Къде са волжките българи?

    21:00 14.11.2025

  • 84 Киев за два дня

    2 6 Отговор

    До коментар #74 от "Той всъщност Покровск":

    Cамо деца умряха там убити от руски орки комунисти !!!

    Коментиран от #87

    21:00 14.11.2025

  • 85 Мхм и също така

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Въпрос":

    в Украйна Зеля, Миндич, Цимерман...все натурални украинци.😂🤣😂

    21:01 14.11.2025

  • 86 😂😂😂😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Военен експерт Сивков в Русия":

    Ще ще ще ще

    Коментиран от #90

    21:01 14.11.2025

  • 87 Даже и ембриони и

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Киев за два дня":

    и също така дори и незаченати още 😂🤣😂

    21:02 14.11.2025

  • 88 коко

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "смешен палячо":

    никой, никога не е казвал това.ти си лъжец.украйна беше най -мощната в военно отношение ,европейска държава.ако не си запознат????? беше ,галеното деете на русия.правеше не само ракети и антонов.и доста секретни неща правеше.никой не е казвал,че за 2-3 дни ще я приключи.руснака си събра нещата,но -доста и остави.ако нещо ,повече искаш да знаеш,кажи....

    21:02 14.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Карай, важното е

    5 0 Отговор

    До коментар #86 от "😂😂😂😂😂😂":

    че Покровск и който е да друг град превзет от руснаците мигом губи всякакво стратегическо значение.😃😃😃

    Коментиран от #93

    21:03 14.11.2025

  • 91 Доротея

    0 5 Отговор

    До коментар #77 от "ЕС мирише на мърша":

    Да не сиб душкал мекицата на Митров фанова?

    Коментиран от #98

    21:05 14.11.2025

  • 92 Тази никаква не е

    7 0 Отговор
    От къде на къде тази представя съюза от 500 милиона европейци??? Ние не сме я упълномощавали. Може да говори само от свое име и само за себе си.

    21:06 14.11.2025

  • 93 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Карай, важното е":

    Има значение.

    21:06 14.11.2025

  • 94 Владо

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    Емотиконите признак на оригиналност ли е или просто толкова си можеш? Нищо де, и от такива, като теб има нужда на тоя свят, в крайна сметка ти не си виновен, че си се родил такъв, но виж да се по научиш на това-онова отговорността си е изцяло твоя.

    21:08 14.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 коко

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Военен експерт Сивков в Русия":

    абе,той отчасти е казал,нещо.но ,ти наясно ли си за какво се води тази военна операция?????
    аз, мога да ти кажа и докажа,но тука ,на тоя сайт,няма да се получи.дай имейл и телефон и гледай и слушай.и после ми кажи,че съм лъжец....показвам снимки,показвам коментари.

    21:15 14.11.2025

  • 97 Фори

    2 1 Отговор
    Няма да могат да ограничат ресурсите. Руснаците обичат да воюват на аванта. Китайци и северно корейци плащат войната.

    21:16 14.11.2025

  • 98 Делян големия Д

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Доротея":

    Hе последно на някаква твоя роднина но другия път и кажи да се капе!! понеже ме е срам да й кажа!!!

    21:17 14.11.2025

  • 99 Браво на ЕС и Кая!

    9 5 Отговор
    Само бой от ВСУ и санкции ще вразумят фашисткия агресор .

    Коментиран от #101

    21:19 14.11.2025

  • 100 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Ми очевидно на вас първи ще ви свършат войниците 😉

    21:39 14.11.2025

  • 101 сеянинь..

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Браво на ЕС и Кая!":

    Рапнах ти два минуса-ото мразя балтийските мелези..на таа дедо и е бил натьцист,баща и член на комунягите от кпсс..а мъжлето и търгува с масковски фирми

    21:40 14.11.2025

  • 102 Исторически парк

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Айде блатни роби!":

    Айде джендъри на парада

    21:44 14.11.2025

  • 103 коко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    кой ,на кого събу гащите????? ти ,май не разбра????
    не се притеснявай,идва момента да го научиш.много скоро.
    и се подготвяй.трябва да имаш и консерви и газ и свещи
    аз, чакам момента.и съм готов да емигрирам в русия.разбираш ли в русия.ако искаш,пак ще ти кажа- в русия.тука ми е кофти.не искам българия и европата.подтискат ме.лъжат ме,изнудват ме.нямам права и свобода.

    21:46 14.11.2025

  • 104 Баба ти

    4 0 Отговор
    Фашистките внуци не спират да наливат масло във войната, да избиват руснаци за тях е необходима стратегия. Тая гнида на снимката да се благодари, че е оживяла нормално в СССР. Но не, кръвта й е червива. Ненормалниците в еврейския съюз са в предпоследен напън да помагат на своите дрогирани събратя в киев. Следва пълна клоака за тях.

    21:46 14.11.2025

  • 105 Мария Захарова говорител на Руското

    0 0 Отговор
    външно министерство Мария Захарова иронично коментира изявлението на италианския министър на отбраната, който е изразил благодарност към Володимир Зеленски за въображаемата му борба с корупцията. Захарова е написала това в канала си в Telegram. "Само ако италианският министър на отбраната знаеше как Зеленски се бори с наркоманията! Той лично унищожава доза след доза", казва дипломатът в публикацията. Реакцията на Захарова последвана от мащабна специална операция в енергийния сектор, проведена от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ). На 10 ноември НАБУ публикува снимки на чанти, пълни с пачки с валута, намерени по време на обиски. Според депутата на Върховната рада Ярослав Железняк претърсвания са извършени, наред с други неща, в домовете на Херман Халущенко, който преди това е заемал поста министър на енергетиката и е настоящ министър на правосъдието, както и в офисите на компанията "Енергоатом". Освен това бяха извършени претърсвания в дома на бизнесмена Тимур Миндич, който се нарича "портфейл" на Зеленски.
    На 13 ноември Володимир Зеленски подписал указ за налагане на санкции срещу Тимур Миндич и основния му финансов партньор Александър Цукерман във връзка с участието им в корупционен скандал в енергийната индустрия.

    21:56 14.11.2025

  • 106 Кая, можеш ли да увеличи натиска

    0 0 Отговор
    със задните си части към моите слабините, че си с куха хралупа, но ставаш за еван. Навит съм ти кът германски синджир.

    22:00 14.11.2025

