Кая Калас: „Продължаваме да увеличаваме натиска, за да ограничим ресурсите на Русия“

Европейският съюз започна работа по изготвянето на нов пакет санкции срещу Русия, след като напредъкът към мирно разрешаване на войната в Украйна остава ограничен, съобщава ДПА, предава БТА.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас обяви инициативата след срещата си в Берлин с германския министър на отбраната Борис Писториус.

„Войните ги губят онези, на които първо им свършват парите или войниците“, заяви Калас. Тя подчерта, че именно поради тази причина ЕС продължава да оказва натиск върху Москва чрез санкционни мерки.

Калас приветства и последните санкции на Съединените щати, насочени към руски петролни компании, като подчерта, че ефектът е най-силен, когато подобни действия се предприемат съвместно с международни партньори.

Предходният, деветнадесети пакет санкции, който влезе в сила през октомври, цели - подобно на американските мерки - да ограничи приходите на Русия от износ на природен газ и петрол. Пълната забрана на вноса на руски втечнен природен газ ще започне да действа от началото на 2027 г., една година по-рано от първоначалния план. Очакват се и нови ограничения във финансовия сектор, както и допълнително ограничаване на свободното придвижване на руски дипломати в рамките на ЕС.