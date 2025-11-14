“Мерц настоява Украйна да затегне ограниченията за пътуване на младите украински мъже”

Германският канцлер Фридрих Мерц призова украинския президент Володимир Зеленски да въведе по-строги ограничения за пътуване на младите мъже, които напускат страната, за да избегнат военна служба, съобщава ДПА, предава БТА.

След среща с кипърския президент Никос Христодулидис в Берлин, Мерц заяви, че е поискал от Зеленски да гарантира, че младите украинци ще останат в страната си, където са най-необходими. „Имаме нужда от всеки, който може да помогне, включително чрез военна служба“, подчерта канцлерът.

По думите му значителен брой украинци на възраст между 18 и 24 години се насочват към Германия, тъй като задължителната военна служба в Украйна започва на 25 години. След като Зеленски облекчи ограниченията за пътуване през август, броят на пристигащите млади мъже в Германия осезаемо се увеличил.

Мерц съобщи, че е обсъдил темата задълбочено със Зеленски по време на телефонен разговор, включително и нуждата от разследване на корупционния скандал в Киев. Той подчерта, че е настоял за бързи действия и цялостна проверка на институциите, за да бъде укрепена борбата с корупцията.

Германското правителство уточнява, че Зеленски е информирал Мерц за текущите разследвания и е обещал пълна прозрачност, както и продължителна подкрепа за независимите антикорупционни органи.

Канцлерът отново подчерта значението на продължаващата финансова и при необходимост - военна подкрепа за Украйна, като отбеляза, че това е в интерес както на Германия, така и на Европейския съюз.

По отношение на замразените руски активи в Белгия Мерц заяви, че Германия е готова да поеме пропорционална част от необходимите гаранции. Украинският президент настоява за освобождаване на до 160 милиарда евро замразени средства за финансиране на заем за Украйна.