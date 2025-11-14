Новини
Свят »
Украйна »
Мерц настоява Украйна да затегне ограниченията за пътуване на младите украински мъже
  Тема: Украйна

Мерц настоява Украйна да затегне ограниченията за пътуване на младите украински мъже

14 Ноември, 2025 21:25 748 29

  • фридрих мерц-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • украинци-
  • ограничения-
  • пътуване

Германският канцлер изрази загриженост от наплива на млади украинци в Европа и призова за по-строг контрол върху напускането на страната.

Мерц настоява Украйна да затегне ограниченията за пътуване на младите украински мъже - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова украинския президент Володимир Зеленски да въведе по-строги ограничения за пътуване на младите мъже, които напускат страната, за да избегнат военна служба, съобщава ДПА, предава БТА.

След среща с кипърския президент Никос Христодулидис в Берлин, Мерц заяви, че е поискал от Зеленски да гарантира, че младите украинци ще останат в страната си, където са най-необходими. „Имаме нужда от всеки, който може да помогне, включително чрез военна служба“, подчерта канцлерът.

По думите му значителен брой украинци на възраст между 18 и 24 години се насочват към Германия, тъй като задължителната военна служба в Украйна започва на 25 години. След като Зеленски облекчи ограниченията за пътуване през август, броят на пристигащите млади мъже в Германия осезаемо се увеличил.

Мерц съобщи, че е обсъдил темата задълбочено със Зеленски по време на телефонен разговор, включително и нуждата от разследване на корупционния скандал в Киев. Той подчерта, че е настоял за бързи действия и цялостна проверка на институциите, за да бъде укрепена борбата с корупцията.

Германското правителство уточнява, че Зеленски е информирал Мерц за текущите разследвания и е обещал пълна прозрачност, както и продължителна подкрепа за независимите антикорупционни органи.

Канцлерът отново подчерта значението на продължаващата финансова и при необходимост - военна подкрепа за Украйна, като отбеляза, че това е в интерес както на Германия, така и на Европейския съюз.

По отношение на замразените руски активи в Белгия Мерц заяви, че Германия е готова да поеме пропорционална част от необходимите гаранции. Украинският президент настоява за освобождаване на до 160 милиарда евро замразени средства за финансиране на заем за Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО МЕРЦ

    43 0 Отговор
    ГАДНИТЕ МЛАДИ УКРАИНЦИ НЕ ЩАТ ДА МРЪТ ЗА КЕФА НА БЛЕКРОК
    КВИ МРЪСНИЦИ МОЛЯ ВИ СЕ

    21:28 14.11.2025

  • 2 Шопо

    37 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    21:29 14.11.2025

  • 3 Загрижен

    36 0 Отговор
    Всичкия украински боклук идва в Германия. Карат коли дето на немците им падат чейнетата като ги видят. Пукат в кръчмите, и чакат да свърши войната за да се върнат и да яхнат каквото е останало живо и да продължат да богатеят.

    21:30 14.11.2025

  • 4 Аха значи Мерц иска

    32 0 Отговор
    Украйна да остане и хептен без младежи а? Голям тарикат го вади. Щото като свърши конфликта се предполага, че младите хора ще се върнат в родината си, а иначе кой ще се върне ако всичко се унищожи на фронтна?

    21:30 14.11.2025

  • 5 Град Козлодуй

    3 30 Отговор
    Зеленски е велик политик, с парите от ЕС Той може да победи Русия.

    Коментиран от #11

    21:31 14.11.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    31 0 Отговор
    Това е и големия зор на Западняците, искат всичките в месомелачката иначе чуждите наемници и швабите трябва да се увеличават и да се бият за интереса на марионетките си и на господарите си!

    21:31 14.11.2025

  • 7 И вие ли не

    26 0 Отговор
    искате млади украинци? Те и в Украйна не ги искат, затова отпуснаха възела...

    21:32 14.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 а бе..

    21 0 Отговор
    Шваб,нема какво да се молиш на бандерскио клоун..направо ги връщаш от границата,и ги пращаш в бг-то..тука ги посрещаме със цвекьие,веднага джобни и на първа спа линия със шведска маса от бюджето на бг-тата..

    21:33 14.11.2025

  • 10 Отрезвяващ

    20 0 Отговор
    Единият не ги иска,другият ги мрази.Да отиват на Луната.

    21:33 14.11.2025

  • 11 Да оставя парите на фронтовата

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    линия и те започват да стрелят по противниковите пехотинци. Голяма победа ще бъде.

    21:33 14.11.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    1 15 Отговор
    Германия и бг територията да затегне пътуванията на руски наташки към тези страни!

    21:34 14.11.2025

  • 13 ГОШО

    19 0 Отговор
    Гаден Фашист иска да ги избиват и война до дупка.

    21:38 14.11.2025

  • 14 Пешо

    19 0 Отговор
    “Мерц настоява Украйна да затегне ограниченията за пътуване на младите украински мъже”

    Ето това изказване показва колко долен, нагъл, мазен и подъл е мерц.

    От години намилат с урсулата как подкрепяли украинския народ и щели да го подкрепят, колкото е нужно, но сега се оказва, всъщност подкрепя украинския народ, само докато се бие срещу Русия.

    Като идат укрите в Германия, там вече мерц не ги подкрепя толкова, даже хич не ги ще. Абсолютно подъл лицемер е мерц.

    21:39 14.11.2025

  • 15 Хахаха

    14 0 Отговор
    Хахаха прав си мерц младите украинци трябва да са на фронта да защитават украйна"ЕС" все пак за това хитляристите във ЕС ги спонсорират как така ще бягат от фронта.
    За тези които не знаят Украйна беше прекалено голяма по население за да се присъедини във клуба на богатите все пак щяха да имат много голям глас във ЕССССР което би наврвдило на другите големи а те не искат оартнюр а служител така че до последно никой да не излиза от фронтовата линия

    21:40 14.11.2025

  • 16 Механик

    15 0 Отговор
    Тази сутрин ви казах, че има тайно споразумение между Зеленски и ЕК за това да се търси начин, всички избягали украинци, които са в призивна възраст да бъдат върнати в Украина и да бъдат мобилизирани.
    Ето, че се почва леко-полеко.

    21:41 14.11.2025

  • 17 име

    15 0 Отговор
    Ми, да, нациста иска киевската хунта да мобилизира повечко украинци, че 30хил на месец били малко. А като излизат, има опасност да не се върнат.

    21:41 14.11.2025

  • 18 Баба

    13 0 Отговор
    Че как се ходи в Германия?
    Няма ли визи?
    България кога беше извън ЕС имаше визи...че то до Гърция си беше мечта да отидеш.

    21:43 14.11.2025

  • 19 Един

    13 0 Отговор
    Всъщност има и добра страна тоя призив - ще се увеличат хората които искат главата на зеленски така!
    А после като се разкрият мащабите на престъпленията на друсания ще трябва да падне главата и на мерц!

    21:44 14.11.2025

  • 20 мерцитлер

    11 0 Отговор
    Зеленка стегни се! Германия плаща за саможертва (избиване) на народа в Украйна! Трябват само украинките!

    Коментиран от #24

    21:44 14.11.2025

  • 21 Гост

    9 0 Отговор
    Да не бягат, а да умрат за комфорта на Мерц, Меркел и всички останали, дето толкова много направиха за човечеството...?!🤮

    21:49 14.11.2025

  • 22 604

    8 0 Отговор
    фъастшагата си показа ругатъ

    21:51 14.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "мерцитлер":

    Прав сте, господине, немците се женят за украинки, така че украинските мъже не са удобни. Ето затова урсулианците поддържат месомелачката!

    21:52 14.11.2025

  • 25 ?????

    8 0 Отговор
    Ха ха.
    Нали щяхте да ги спасявате.
    Що ги пращате сега на фронта?
    А?

    21:52 14.11.2025

  • 26 ИСТИНАТА

    0 7 Отговор
    Българите са живеели много добре в Османската империя!
    Но тогава защо са искали да се освободят?
    Защото тогава е било времето на образуване на националните държави.
    И Левски го е казал много ясно: "Да бъдем равни на другите европейски народи"!!!
    А не на варварската кочина Русия.

    21:53 14.11.2025

  • 27 Салваторе

    4 0 Отговор
    Каква работа има мерц с младите мъже на украйна и изобщо с украйна?
    Демокрация, сър...........

    21:55 14.11.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    А кога ще напочне да настоява за същото пред Африка и Близкия Изток?!

    21:58 14.11.2025

  • 29 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Зеленски се стреми да прочисти украйна от украинците, защото евреите са я си я заплюли за нов стар дом, понеже след 20 години средната температура в Израел ще е 50 градуса

    22:00 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания