“Мерц настоява Украйна да затегне ограниченията за пътуване на младите украински мъже”

Германският канцлер Фридрих Мерц призова украинския президент Володимир Зеленски да въведе по-строги ограничения за пътуване на младите мъже, които напускат страната, за да избегнат военна служба, съобщава ДПА, предава БТА.
След среща с кипърския президент Никос Христодулидис в Берлин, Мерц заяви, че е поискал от Зеленски да гарантира, че младите украинци ще останат в страната си, където са най-необходими. „Имаме нужда от всеки, който може да помогне, включително чрез военна служба“, подчерта канцлерът.
По думите му значителен брой украинци на възраст между 18 и 24 години се насочват към Германия, тъй като задължителната военна служба в Украйна започва на 25 години. След като Зеленски облекчи ограниченията за пътуване през август, броят на пристигащите млади мъже в Германия осезаемо се увеличил.
Мерц съобщи, че е обсъдил темата задълбочено със Зеленски по време на телефонен разговор, включително и нуждата от разследване на корупционния скандал в Киев. Той подчерта, че е настоял за бързи действия и цялостна проверка на институциите, за да бъде укрепена борбата с корупцията.
Германското правителство уточнява, че Зеленски е информирал Мерц за текущите разследвания и е обещал пълна прозрачност, както и продължителна подкрепа за независимите антикорупционни органи.
Канцлерът отново подчерта значението на продължаващата финансова и при необходимост - военна подкрепа за Украйна, като отбеляза, че това е в интерес както на Германия, така и на Европейския съюз.
По отношение на замразените руски активи в Белгия Мерц заяви, че Германия е готова да поеме пропорционална част от необходимите гаранции. Украинският президент настоява за освобождаване на до 160 милиарда евро замразени средства за финансиране на заем за Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО МЕРЦ
КВИ МРЪСНИЦИ МОЛЯ ВИ СЕ
21:28 14.11.2025
2 Шопо
21:29 14.11.2025
3 Загрижен
21:30 14.11.2025
4 Аха значи Мерц иска
21:30 14.11.2025
5 Град Козлодуй
Коментиран от #11
21:31 14.11.2025
6 БОЛШЕВИК
21:31 14.11.2025
7 И вие ли не
21:32 14.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 а бе..
21:33 14.11.2025
10 Отрезвяващ
21:33 14.11.2025
11 Да оставя парите на фронтовата
До коментар #5 от "Град Козлодуй":линия и те започват да стрелят по противниковите пехотинци. Голяма победа ще бъде.
21:33 14.11.2025
12 Ганя Путинофила
21:34 14.11.2025
13 ГОШО
21:38 14.11.2025
14 Пешо
Ето това изказване показва колко долен, нагъл, мазен и подъл е мерц.
От години намилат с урсулата как подкрепяли украинския народ и щели да го подкрепят, колкото е нужно, но сега се оказва, всъщност подкрепя украинския народ, само докато се бие срещу Русия.
Като идат укрите в Германия, там вече мерц не ги подкрепя толкова, даже хич не ги ще. Абсолютно подъл лицемер е мерц.
21:39 14.11.2025
15 Хахаха
За тези които не знаят Украйна беше прекалено голяма по население за да се присъедини във клуба на богатите все пак щяха да имат много голям глас във ЕССССР което би наврвдило на другите големи а те не искат оартнюр а служител така че до последно никой да не излиза от фронтовата линия
21:40 14.11.2025
16 Механик
Ето, че се почва леко-полеко.
21:41 14.11.2025
17 име
21:41 14.11.2025
18 Баба
Няма ли визи?
България кога беше извън ЕС имаше визи...че то до Гърция си беше мечта да отидеш.
21:43 14.11.2025
19 Един
А после като се разкрият мащабите на престъпленията на друсания ще трябва да падне главата и на мерц!
21:44 14.11.2025
20 мерцитлер
Коментиран от #24
21:44 14.11.2025
21 Гост
21:49 14.11.2025
22 604
21:51 14.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Град Козлодуй
До коментар #20 от "мерцитлер":Прав сте, господине, немците се женят за украинки, така че украинските мъже не са удобни. Ето затова урсулианците поддържат месомелачката!
21:52 14.11.2025
25 ?????
Нали щяхте да ги спасявате.
Що ги пращате сега на фронта?
А?
21:52 14.11.2025
26 ИСТИНАТА
Но тогава защо са искали да се освободят?
Защото тогава е било времето на образуване на националните държави.
И Левски го е казал много ясно: "Да бъдем равни на другите европейски народи"!!!
А не на варварската кочина Русия.
21:53 14.11.2025
27 Салваторе
Демокрация, сър...........
21:55 14.11.2025
28 Ивелин Михайлов
21:58 14.11.2025
29 Исторически парк
22:00 14.11.2025